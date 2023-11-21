«Смотреть на спившегося человека невозможно»: во что превратился Алексей Панин, сбежав из России

Начиналось все довольно романтично, если так можно сказать. В 2005 году Панин поскандалил на съемочной площадке с режиссером Федором Поповым. Тогда снимался фильм «Четыре таксиста и собака – 2».

Причиной конфликта стала бывшая возлюбленная актера Любовь Зайцева. Панина вдруг взбесило, что актриса по сценарию выходит замуж за другого человека, а не за его героя. И он решил устроить скандал. Даже распускал руки, когда его пытались успокоить.

Панин тогда разрушил часть декораций и избил режиссера. Попову даже накладывали швы в больнице.

Драки в кафе и ресторанах

О многочисленных дебошах в ресторанах и кафе Панина не знает только ленивый. В придорожном заведении «Пенкино» актер потребовал пустить его к кассе без очереди. Ссылался на то, что является известным актером и ему все можно.

А когда его никто не узнал, то решил устроить драку.

Затем был случай в отеле «Каравелла», где Панин ужинал во время гастролей. Актер напал тогда на официанта из-за того, что ему якобы не понравился коктейль, который ему принесли.