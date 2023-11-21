«Смотреть на спившегося человека невозможно»: во что превратился Алексей Панин, сбежав из России

Алексей Панин дал интервью блогеру Ирине Шихман

Как сейчас живет ранее известный актер.

Актер Алексей Панин знаменит по роли в сериале «Жмурки». Другие его работы в кино и театре массовому зрителю неизвестны. Но зато скандалов у так называемого артиста была масса. И связаны они все с его вредными привычками и агрессивным характером.

Сцена ревности на съемках фильма

Алексей Панин. Фото: Global Look Press

Начиналось все довольно романтично, если так можно сказать. В 2005 году Панин поскандалил на съемочной площадке с режиссером Федором Поповым. Тогда снимался фильм «Четыре таксиста и собака – 2».

Причиной конфликта стала бывшая возлюбленная актера Любовь Зайцева. Панина вдруг взбесило, что актриса по сценарию выходит замуж за другого человека, а не за его героя. И он решил устроить скандал. Даже распускал руки, когда его пытались успокоить.

Панин тогда разрушил часть декораций и избил режиссера. Попову даже накладывали швы в больнице.

Драки в кафе и ресторанах

О многочисленных дебошах в ресторанах и кафе Панина не знает только ленивый. В придорожном заведении «Пенкино» актер потребовал пустить его к кассе без очереди. Ссылался на то, что является известным актером и ему все можно.

А когда его никто не узнал, то решил устроить драку.

Затем был случай в отеле «Каравелла», где Панин ужинал во время гастролей. Актер напал тогда на официанта из-за того, что ему якобы не понравился коктейль, который ему принесли. 

Алексей Панин дал интервью блогеру Ирине Шихман

Мужчине Панин разбил лицо, а в ресторане повредил мебель. В интервью позже он признался, что в тот день у него было плохое настроение.

А в кафе «Вязники» Панин и вовсе вломился на кухню к шеф-повару и отчитал его за невкусное блюдо. Для правдоподобности артист разбил посуду на 10 тысяч рублей.

Похожий случай был и в заведении под названием «77 авеню». Там тоже Алексей выяснил отношения с поваром, разбив тарелки и стаканы на сумму в 30 тысяч рублей.

Скрылся с места ДТП

Кафе и съемочные площадки – не единственные скандалы Алексея Панина. В крымской Алуште звезда «Жмурок» устроил ДТП, с места которого быстро скрылся.

Произошло все на подъеме в гору. Панин не поставил машину на ручной тормоз, и его машина скатилась вниз, врезавшись в другой автомобиль. 

К счастью, пассажиры не пострадали, но Панин поспешно скрылся с места происшествия, даже не узнав о состоянии водителя.

Однако правосудия избежать ему не удалось. Актера вычислили по скрытым камерам и завели административное дело.

Прогулки в нижнем белье

Многочисленных скандалов Панину показалось мало. Он решил пойти на бис. В Интернете одно время постоянно всплывали откровенные ролики, на которых актер ведет себя пошло и развратно.

А прогулки по городу в женском нижнем белье и вовсе ввели в ступор оставшихся поклонников актера. В Сети просили медицинских экспертов проверить артиста на вменяемость. Уж очень опасным он становился для общества.

Побег из России

Алексей Панин. Фото: Global Look Press

На фоне сложной мировой ситуации Алексей Панин одним из первых сбежал из России. Сначала он отправился в Латвию, откуда его выгнали за пьяные дебоши и разврат. В этой стране он прожил всего несколько месяцев.

Сейчас так называемый артист осел в США, где живет на проданные от квартиры в Москве деньги. Работы по профессии у него нет, как бы он не утверждал обратное. Никакой адекватный человек не захочет связываться с актером, который имеет проблемы с законом.

Людей не обманешь и не купишь

В крик о помощи Панин раздает интервью сомнительным журналистам, также сбежавших из России. Одной из них стала Ирина Шихман, которая называет себя «свободной прессой». 

Они быстро нашли общий язык. 

Однако пользователи в Сети не оценили разговор двух персон. Люди искренне не могут понять, зачем делать большое интервью с человеком, который находится в неадекватном состоянии. Как оценивать их разговор, если кроме бреда в беседе ничего нет.

Мы собрали интересные комментарии в Интернете. Это то, что думают люди об Алексее Панине в настоящее время. Особенно россиян задело отношение актера к своей дочери, которая все это видит. И это важнее всех его точек зрения на мировую ситуацию.

@NickName_99_:

«Смотреть на спившегося человека совершенно невозможно. Будь ты трижды демократ, но это не повод быть скотиной по отношению к дочери. А она ведь вас, Алексей, любит».

@tatyana7619:

«Этот человек испортил жизнь ребенку, говорю как дочь алкашей. Моя мама тоже не пила неделю, а в выходные запой. Если на первый взгляд у девочки все нормально, то на самом деле не нормально. Это расхлебывать всю жизнь».

@user-he2oz7ve1e:

«Взрослые люди устроили ребенку такой кошмар в детстве. Хорошо, что психика у детей подвижная, и, возможно, была проведена работа с психологом».

@Tori_victory

«Свобода, счастье и принятие себя никак не вяжутся с алкоголизмом. А фразы «я не запойный», «да пару бокалов вина» бессмысленны, по лицу все видно. Себе врать — самое глупое решение».

@elzafeu6301:

«Какой смысл брать интервью у душевнобольного человека? Чтобы что? Показать свой непрофессионализм? Ну это и так понятно, а нам какой смысл это смотреть? Дно и дно».

@TheFuckinGorgeous

«Путать свободу с распущенностью и при этом страдать от зависимостей…»

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