«Смотреть на спившегося человека невозможно»: во что превратился Алексей Панин, сбежав из России

Актер Алексей Панин знаменит по роли в сериале «Жмурки». Другие его работы в кино и театре массовому зрителю неизвестны. Но зато скандалов у так называемого артиста была масса. И связаны они все с его вредными привычками и агрессивным характером.
Сцена ревности на съемках фильма
Начиналось все довольно романтично, если так можно сказать. В 2005 году Панин поскандалил на съемочной площадке с режиссером Федором Поповым. Тогда снимался фильм «Четыре таксиста и собака – 2».
Причиной конфликта стала бывшая возлюбленная актера Любовь Зайцева. Панина вдруг взбесило, что актриса по сценарию выходит замуж за другого человека, а не за его героя. И он решил устроить скандал. Даже распускал руки, когда его пытались успокоить.
Панин тогда разрушил часть декораций и избил режиссера. Попову даже накладывали швы в больнице.
Драки в кафе и ресторанах
О многочисленных дебошах в ресторанах и кафе Панина не знает только ленивый. В придорожном заведении «Пенкино» актер потребовал пустить его к кассе без очереди. Ссылался на то, что является известным актером и ему все можно.
А когда его никто не узнал, то решил устроить драку.
Затем был случай в отеле «Каравелла», где Панин ужинал во время гастролей. Актер напал тогда на официанта из-за того, что ему якобы не понравился коктейль, который ему принесли.
Алексей Панин дал интервью блогеру Ирине Шихман
Мужчине Панин разбил лицо, а в ресторане повредил мебель. В интервью позже он признался, что в тот день у него было плохое настроение.
А в кафе «Вязники» Панин и вовсе вломился на кухню к шеф-повару и отчитал его за невкусное блюдо. Для правдоподобности артист разбил посуду на 10 тысяч рублей.
Похожий случай был и в заведении под названием «77 авеню». Там тоже Алексей выяснил отношения с поваром, разбив тарелки и стаканы на сумму в 30 тысяч рублей.
Скрылся с места ДТП
Кафе и съемочные площадки – не единственные скандалы Алексея Панина. В крымской Алуште звезда «Жмурок» устроил ДТП, с места которого быстро скрылся.
Произошло все на подъеме в гору. Панин не поставил машину на ручной тормоз, и его машина скатилась вниз, врезавшись в другой автомобиль.
К счастью, пассажиры не пострадали, но Панин поспешно скрылся с места происшествия, даже не узнав о состоянии водителя.
Однако правосудия избежать ему не удалось. Актера вычислили по скрытым камерам и завели административное дело.
Прогулки в нижнем белье
Многочисленных скандалов Панину показалось мало. Он решил пойти на бис. В Интернете одно время постоянно всплывали откровенные ролики, на которых актер ведет себя пошло и развратно.
А прогулки по городу в женском нижнем белье и вовсе ввели в ступор оставшихся поклонников актера. В Сети просили медицинских экспертов проверить артиста на вменяемость. Уж очень опасным он становился для общества.
Побег из России
На фоне сложной мировой ситуации Алексей Панин одним из первых сбежал из России. Сначала он отправился в Латвию, откуда его выгнали за пьяные дебоши и разврат. В этой стране он прожил всего несколько месяцев.
Сейчас так называемый артист осел в США, где живет на проданные от квартиры в Москве деньги. Работы по профессии у него нет, как бы он не утверждал обратное. Никакой адекватный человек не захочет связываться с актером, который имеет проблемы с законом.
Людей не обманешь и не купишь
В крик о помощи Панин раздает интервью сомнительным журналистам, также сбежавших из России. Одной из них стала Ирина Шихман, которая называет себя «свободной прессой».
Они быстро нашли общий язык.
Однако пользователи в Сети не оценили разговор двух персон. Люди искренне не могут понять, зачем делать большое интервью с человеком, который находится в неадекватном состоянии. Как оценивать их разговор, если кроме бреда в беседе ничего нет.
Мы собрали интересные комментарии в Интернете. Это то, что думают люди об Алексее Панине в настоящее время. Особенно россиян задело отношение актера к своей дочери, которая все это видит. И это важнее всех его точек зрения на мировую ситуацию.
@NickName_99_:
«Смотреть на спившегося человека совершенно невозможно. Будь ты трижды демократ, но это не повод быть скотиной по отношению к дочери. А она ведь вас, Алексей, любит».
@tatyana7619:
«Этот человек испортил жизнь ребенку, говорю как дочь алкашей. Моя мама тоже не пила неделю, а в выходные запой. Если на первый взгляд у девочки все нормально, то на самом деле не нормально. Это расхлебывать всю жизнь».
@user-he2oz7ve1e:
«Взрослые люди устроили ребенку такой кошмар в детстве. Хорошо, что психика у детей подвижная, и, возможно, была проведена работа с психологом».
@Tori_victory
«Свобода, счастье и принятие себя никак не вяжутся с алкоголизмом. А фразы «я не запойный», «да пару бокалов вина» бессмысленны, по лицу все видно. Себе врать — самое глупое решение».
@elzafeu6301:
«Какой смысл брать интервью у душевнобольного человека? Чтобы что? Показать свой непрофессионализм? Ну это и так понятно, а нам какой смысл это смотреть? Дно и дно».
@TheFuckinGorgeous
«Путать свободу с распущенностью и при этом страдать от зависимостей…»
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