Как выглядит невеста Гарика Харламова, которую одобрила его мать: добрая, нежная, нескандальная

Комик Гарик Харламов представил публике свою возлюбленную, актрису Катерину Ковальчук, еще в 2021 году, появившись с ней на открытии собственной бургерной.
Тогда на светской вечеринке стало понятно, что девушка юмориста давно вхожа в его дом и даже знакома с мамой артиста, Натальей Харламовой. Дамы мило ворковали и свободно себя чувствовали вместе, было очевидно, что им есть о чем поговорить и кого обсудить.
Любопытно, что и тогда, и в настоящий момент бывшая жена Гарика Харламова Кристина Асмус продолжала жить в их доме на Рублевке. Ну что тут сказать — высокие отношения.
Увидев фотографии Катерины Ковальчук рядом с Гариком Харламовым в СМИ, публика была поражена — только в этот момент они поняли, что актриса удивительно похожа на экс-супругу комика Кристину Асмус. Обе актрисы, обе имеют хрупкие фигуры и нежные, практически детские лица с большими глазами и маленькими носиками, обе блондинки…
«Гарик нашел аналог Асмус», «Просто двойники», «Как родные сестры! Не зря считается, что мужчина всю жизнь ищет женщину, которая разбила ему сердце. Так он компенсирует потерю», «Кристина, конечно, симпатичнее. Но то, что они похожи, — факт», «Невесты Гарика все красивее и красивее, а еще похожи друг на друга, как две капли воды», — написали люди в соцсетях.
Катерина Ковальчук (слева), Кристина Асмус (справа). Фото: соцсети
Интересно, что на свою настоящую сестру (единокровную) Катерина Ковальчук не похожа совсем. Немногие знают, но у звезды сериалов «Крепостная» и «Гусар» и Анны Ковальчук один отец.
Да и сама Катерина Ковальчук узнала об этом только в 16 лет, когда ее мама ткнула пальцем в телевизор, где показывали «Тайны следствия» с Анной Ковальчук в главной роли и заявила, что это ее сестра.
Позже родительница принесла домой журнал, где было опубликовано интервью Анны Ковальчук с семейными фотографиями и показала на одном из снимков, кто является ее отцом.
Катерина Ковальчук хоть и выглядит хрупкой, но на самом деле обладает сильным характером. Она тут же приняла решение познакомиться с отцом и уехала в Санкт-Петербург. По словам невесты Харламова, папа оказался очень добрым человеком. Он не стал отрицать родства и с радостью общается с ней.
Анна Ковальчук познакомилась со своей сестрой позже. Она сама проявила инициативу и пришла на ее выпускной спектакль с огромной корзиной цветов. Актрисы быстро нашли общий язык, заметив, что очень близки по духу.
Катерина Ковальчук и Анна Ковальчук. Фото: соцсети
Катерина Ковальчук очень ценит свою внутреннюю индивидуальность. И, несмотря на родство с популярной актрисой, старается не афишировать этот момент. Кроме того, не пробивает себе дорогу к звездному олимпу и при помощи отношений с Гариком Харламовым.
Пара не раздает совместных интервью, не заваливает социальные сети совместными снимками, не постит в принципе ничего личного.
Публика, конечно же, желает узнать о своих кумирах немного больше, но в то же время многие поклонники восхищены именно этой способностью любить тихо.
«Такая красивая пара!», «Кажется, Гарик нашел действительно достойную девушку», «Как же я за вас рада, Гарик. Видно, что у Катерины к вам настоящие чувства!», «Катерина, вы очень гармонично смотритесь с Гариком. Заметно, что он рядом с вами тает», «Дай Бог вам долгих совместных лет! Только с детьми не затягивайте», — пишут в Сети почитатели Харламова и Ковальчук.
А недавно Катерина Ковальчук в одном из интервью призналась, что на самом деле мечтает и о детях, и большой настоящей семье с традиционными ценностями. Пожелаем этой паре счастья и мы!
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По материалам wday.ru и КП