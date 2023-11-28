Как выглядит невеста Гарика Харламова, которую одобрила его мать: добрая, нежная, нескандальная

Интересно, что на свою настоящую сестру (единокровную) Катерина Ковальчук не похожа совсем. Немногие знают, но у звезды сериалов «Крепостная» и «Гусар» и Анны Ковальчук один отец.

Да и сама Катерина Ковальчук узнала об этом только в 16 лет, когда ее мама ткнула пальцем в телевизор, где показывали «Тайны следствия» с Анной Ковальчук в главной роли и заявила, что это ее сестра.

Позже родительница принесла домой журнал, где было опубликовано интервью Анны Ковальчук с семейными фотографиями и показала на одном из снимков, кто является ее отцом.

Катерина Ковальчук хоть и выглядит хрупкой, но на самом деле обладает сильным характером. Она тут же приняла решение познакомиться с отцом и уехала в Санкт-Петербург. По словам невесты Харламова, папа оказался очень добрым человеком. Он не стал отрицать родства и с радостью общается с ней.

Анна Ковальчук познакомилась со своей сестрой позже. Она сама проявила инициативу и пришла на ее выпускной спектакль с огромной корзиной цветов. Актрисы быстро нашли общий язык, заметив, что очень близки по духу.