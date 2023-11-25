Сколько придется заплатить за столик и звездный концерт в дорогом заведении в новогоднюю ночь

И если кто-то готов довольствоваться выступлением кумира в «новогоднем огоньке» и не давать за это ни копейки, то за возможность увидеть знаменитость живьем придется очень хорошо заплатить. Сколько же получают звезды в разгар новогоднего ажиотажа? И сколько платят их поклонники за шанс посмотреть на своих любимцев?

Билет на новогодний концерт — от 15 000 до 200 000 рублей

Рестораны и концертные площадки на новогоднюю ночь продают праздничный набор: столики с угощениями и концертной программой. Естественно, там, где поют популярные артисты, билеты в разы дороже. Известные московские площадки приглашают самых востребованных звезд. Чем ближе столик к сцене, тем дороже билет. Хотите прицениться? Пожалуйста!

Например, Анна Асти и Владимир Пресняков споют в концертном зале «Барвиха» — билеты на новогоднюю ночь от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. В ресторане «Турандот» поют и танцуют Сергей Лазарев и Валерия — билеты от 80 тысяч до 135 тысяч. Валерия еще споет на концертной площадке отеля Hyatt (билеты — 35–65 тысяч).