Сколько придется заплатить за столик и звездный концерт в дорогом заведении в новогоднюю ночь

И если кто-то готов довольствоваться выступлением кумира в «новогоднем огоньке» и не давать за это ни копейки, то за возможность увидеть знаменитость живьем придется очень хорошо заплатить. Сколько же получают звезды в разгар новогоднего ажиотажа? И сколько платят их поклонники за шанс посмотреть на своих любимцев?
Билет на новогодний концерт — от 15 000 до 200 000 рублей
Рестораны и концертные площадки на новогоднюю ночь продают праздничный набор: столики с угощениями и концертной программой. Естественно, там, где поют популярные артисты, билеты в разы дороже. Известные московские площадки приглашают самых востребованных звезд. Чем ближе столик к сцене, тем дороже билет. Хотите прицениться? Пожалуйста!
Например, Анна Асти и Владимир Пресняков споют в концертном зале «Барвиха» — билеты на новогоднюю ночь от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. В ресторане «Турандот» поют и танцуют Сергей Лазарев и Валерия — билеты от 80 тысяч до 135 тысяч. Валерия еще споет на концертной площадке отеля Hyatt (билеты — 35–65 тысяч).
У Валерии в новогоднюю ночь будет даже не один, а несколько концертов. Фото: канал « Россия 1»
В ресторане «Пушкин» готова вместе с вами встретить Новый год Татьяна Буланова (билеты — 40–60 тысяч). А вот недавно отметившая 60-летие Лолита встречает год Дракона в «Метрополе» (билеты — 130–150 тысяч).
В банкетном зале «Сафиса» развлекать публику будет Сосо Павлиашвили: здесь тарифы (34 900 – 69 900 рублей) дают «уникальную» возможность сохранить для семейного бюджета аж сотню целковых. В клубе «Сохо» 2024 год поможет отпраздновать рэпер Мот (15–25 тысяч). Отметим, что артисты могут за новогоднюю ночь побывать на нескольких площадках и дать 3–4 мини-концерта.
Гонорар звезды за праздничное выступление — от 3 000 000 до 10 000 000 рублей
Известный организатор мероприятий Табриз Шахиди в своем телеграм-канале так описывает ситуацию на звездном рынке корпоративов на этот период: «Гонорар любого топового артиста в декабре выше среднегодового из-за большого спроса — все работают на износ. Иногда случаются по три или четыре выступления за вечер пятницы и субботы декабря, когда огромное количество компаний и частных предпринимателей проводят новогодние корпоративы.
К примеру, если артист собрался в отпуск с 28 декабря по 15 января, а клиент решительно требует именно этого исполнителя на 29 или 30 декабря, знаменитость имеет право назвать и двойной, и тройной среднегодовой гонорар, чтобы переиграть свои личные планы. Важно напомнить о торжествах в регионах, с которыми нет прямого авиасообщения: дорога из Москвы в Ростов, Краснодар или Крым и обратно сейчас настолько утомительна, что артисты, даже получив неплохие предложения, предпочитают оставаться в Москве — так они выигрывают и в количестве мероприятий, и в деньгах».
Владимир Пресняков и Наталья Подольская наверняка хотели бы встретить праздник за столом, но кому-то точно придется работать... Фото: канал « Россия 1»
Гонорары на конец декабря выросли на 25% — артисты продолжают брать заказы на любые даты, ведь, отработав час на одном, звезда успевает выполнить другие. Вот как выглядит список самых востребованных в декабре артистов: Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Баста, Полина Гагарина — 7–10 млн руб.
Николай Басков, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Дима Билан, Леонид Агутин, «Руки Вверх!», «Дискотека Авария», «Иванушки International», Анна Асти, Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский — 3–5 млн руб.