Звезды «Реальных пацанов» и другие знаменитости, недавно нашедшие свои вторые половинки

Как мы уже писали, 35-летняя актриса, известная по сериалам «Реальные пацаны» и «Проект «Анна Николаевна», закрутила роман с 34-летним актером Максимом Белбородовым. Недавно Зоя объявила о помолвке и даже опубликовала в соцсетях фото в фате, подписав его так: «Пока я невеста. О дальнейших шагах сообщим». Регистрация брака намечена на лето 2024 года.

Белбородов известен ролями в таких сериалах и кинолентах, как «Цыпленок жареный», «28 панфиловцев», «За час до рассвета». Детей и браков в биографии Максима нет, Зоя тоже не была замужем, но у нее есть 8-летняя дочь Надя от продюсера «Реальных пацанов» Александра Синегузова. Нетрудно догадаться, что Зоя познакомилась с женихом на съемках. Максим с нетерпением ждет момента, когда назовет возлюбленную своей женой: «Скоро будет опубликован список самых завидных холостяков планеты, но, к счастью, меня в нем не будет».

Иван Жидков и девушка из салона красоты