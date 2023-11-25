Звезды «Реальных пацанов» и другие знаменитости, недавно нашедшие свои вторые половинки

Стоит ли удивляться тому, что невест и женихов наши знаменитости находят порой в самых неожиданных местах? Впрочем, старые добрые служебные романы тоже по-прежнему в моде - все это подтверждают недавно образовавшиеся звездные пары.
Зоя Бербер и коллега по цеху
Фото: личная страница Максима Белбородова в социальной сети
Как мы уже писали, 35-летняя актриса, известная по сериалам «Реальные пацаны» и «Проект «Анна Николаевна», закрутила роман с 34-летним актером Максимом Белбородовым. Недавно Зоя объявила о помолвке и даже опубликовала в соцсетях фото в фате, подписав его так: «Пока я невеста. О дальнейших шагах сообщим». Регистрация брака намечена на лето 2024 года.
Белбородов известен ролями в таких сериалах и кинолентах, как «Цыпленок жареный», «28 панфиловцев», «За час до рассвета». Детей и браков в биографии Максима нет, Зоя тоже не была замужем, но у нее есть 8-летняя дочь Надя от продюсера «Реальных пацанов» Александра Синегузова. Нетрудно догадаться, что Зоя познакомилась с женихом на съемках. Максим с нетерпением ждет момента, когда назовет возлюбленную своей женой: «Скоро будет опубликован список самых завидных холостяков планеты, но, к счастью, меня в нем не будет».
Иван Жидков и девушка из салона красоты
Фото: личная страница Ивана Жидкова в социальной сети
40-летний актер, известный по сериалу «Солдаты» и фильму «Грозовые ворота», объявил о том, что женится в начале следующего года. У Ивана двое детей: 14-летняя Маша от брака с актрисой Татьяной Арнтгольц и 6-летний Степан от отношений с моделью Лилией Соловьевой. Актер часто проводит время с сыном и дочкой, поэтому и его новая избранница Мария просто обязана была найти с ними общий язык.
Не так давно на канале «Россия» показали сериал «Зеркало лжи» с участием Жидкова, с невестой Иван познакомился как раз на съемках этого проекта, которые проходили в Ростове-на-Дону. Жидков увидел девушку в местном салоне красоты, где Мария трудилась администратором. После съемок Жидков вернулся в Москву, а вскоре к нему приехала и Маша. Влюбленных не смущает разница в возрасте (невеста моложе на 17 лет). Кстати, Мария больше не вкалывает в салонах красоты - недавно она стала студенткой театрального института.
Владимир Селиванов и королева лайков
Фото: личная страница Владимира Селиванова в социальной сети
Еще один известный по «Реальным пацанам» артист - 38-летний Владимир Селиванов сообщил, что его невеста, известный блогер Александра Калмыкова, скоро станет мамой. Стало быть, у пары все серьезно. Да и сам Владимир недавно заявил в эфире проекта «Шоу Воли», что они с Сашей помолвлены и скоро обязательно поженятся.
У Калмыковой подрастают две дочки от предыдущего брака, а у Селиванова одна дочь от супруги Виктории, с которой он сейчас завершает оформление развода.
Виктория Боня и бывший коллектор
Фото: vk.com/victoriabonya
43-летняя Виктория недавно удивила светскую Москву новым кавалером - 30-летним ресторатором Русланом Гасановым. При этом оказалось, что мужчина женат. Боня прояснила ситуацию: «Сразу хочу пролить свет на заявления о том, что у него якобы есть жена и дети.
Фото: личная страница Руслана Гасанова в социальной сети
У Руслана нет детей, он уже давно не состоит в отношениях с девушкой, которая, к сожалению, в какой-то момент не смогла принять решение достойно разойтись, рвала паспорт и оскорбляла бывшего партнера. Именно эти обстоятельства затянули бракоразводную волокиту, которая должна была состояться давным-давно».
Сейчас кавалер Бони живет в Арабских Эмиратах, где открыл свой ресторан. Когда Руслан жил в России, он сменил много профессий, порой весьма колоритных: «У меня за плечами шесть лет работы в коллекторской службе, то есть я шесть лет ходил и качал с людей деньги. Не горжусь этим опытом, но он есть». Виктория «качает с людей деньги» по-другому: у нее есть своя линия косметики. Живет Боня с 11-летней дочкой Ангелиной в Монако, периодически прилетая на съемки в Москву.
Клава Кока и победитель телешоу
Фото: личная страница Клавы Коки в социальной сети
27-летняя Клава убеждает поклонников в том, что ее роман с победителем телепроекта «Сердце Клавы» (на телешоу, выходившем на канале «Пятница!», участники добивались расположения певицы) самый настоящий. Кока выбрала на проекте себе в кавалеры 25-летнего Александра Поверина и заявила: «Я счастлива в отношениях!»
У Александра режиссерское образование, он подрабатывает моделью в рекламе. Три года назад Поверин снимал рекламный ролик с Кокой - и она узнала парня, когда он пришел в «Сердце Клавы». Шоу снимали задолго до того, как оно вышло на экраны, поэтому пара вместе уже 5 месяцев. Клава и Саша успели месяц отдохнуть в Таиланде, слетали в Питер, мужчина стал режиссером нового клипа Коки. Кока уверяет: «У нас настоящая история, не фейк. Саша идеальный человек. Не вижу в нем недостатков».