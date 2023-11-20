Леди Гага всегда знала, что станет звездой, несмотря на насмешки в школе

Детство и юность
Леди Гага родилась 28 марта 1986 года в Нью-Йорке. Настоящее имя певицы — Стефани Джоан Анджелина Джерманотта. Она появилась на свет в семье итальянских предпринимателей Биссет и Джозефа. Помимо Стефани родители воспитывали ее младшую сестру.
С четырех лет будущая звезда эпатажа начала самостоятельно обучаться игре на пианино под хиты Майкла Джексона и Синди Лопер. Девочка записывала свой голос на старенький магнитофон и представляла, будто она выступает на сцене. Семья поддерживала все ее начинания.
В 11 лет Стефани приняли в частную католическую школу «Монастырь святого Христа». Там она занималась творческой самодеятельностью, пела в джаз-оркестре и участвовала в театральных спектаклях.
Леди Гага уже в детстве пробовала перевоплощаться. Фото: социальные сети
Джерманотта стала одной из 20 студентов, кто сумел пройти необходимые тестирования, причем сдала программу Клива Дэвиса в Школе искусств при Нью-Йоркском университете раньше срока.
После школы девушка начала самостоятельную жизнь. Отец нашел для нее квартиру, дал денег и пожелал, чтобы она за год смогла добиться успеха.
Над знаменитостью всегда смеялись в школе, потому что у нее низкий рост (155 см при весе 50 кг). Но сама звезда никогда не расстраивалась из-за этого и считала, что ее музыка намного важнее того, как она выглядит.
Певица Леди Гага в юности. Фото: социальные сети
Музыкальная карьера
В составе молодых музыкальных коллективов Mackin Pulsifer и SGBand Леди Гага выступала в клубах Восточного Гарлема. В 2006 году стала работать с продюсером Робом Фузари. На ее фирменный стиль повлияло знакомство с артисткой Lady Starligh и рэпером Akon.
В это время видели свет первые композиции - Beautiful Dirty Rich, Dirty Ice Cream и Disco Heaven. Стефани решила взять псевдоним Lady Gaga, который придумала на основании песни Radio Ga Ga группы Queen, и больше не отзывалась на свое прежнее имя.
Перед широкой публикой Леди Гага появилась в 2008 году, в то время, когда ее альбом The Fame, включающий хиты Just Dance и Poker Face, стал мегапопулярным.
Дискография певицы насчитывает десятки синглов, полноценных студийников и совместных альбомов, которые неоднократно становились платиновыми и золотыми. Кроме того, в копилке американки внушительный список наград: American Music Awards, «Грэмми» и МТV в разных странах. Лучшей среди композиций исполнительницы считается Bad Romance.
В сентябре 2009 года Леди Гага официально стала «Королевой скачивания», когда два ее сингла стали одними из 40 самых скачиваемых песен. Кумирами из прошлого исполнительница считает Фредди Меркьюри и Дэвида Боуи.
Из-за дорогого райдера в 200 тысяч долларов ее запланированное выступление в качестве хедлайнера на «Евровидение-2018» в Киеве не состоялось.
Звезда эпатажа Леди Гага. Фото: социальные сети
В начале 2020 года из-за пандемии артистка отложила премьеру альбома Chromatica, но смогла порадовать поклонников лид-синглом Stupid Love. Во время карантина она организовала музыкальный марафон с участием Билли Айлиш, Лиззо, Элтон Джон, Тейлор Свифт и других. Средства, которые собрали звезды, были перечислены в поддержку медиков.
В мае Леди Гага спела в дуэте с Арианой Гранде, они представили сингл Rain On Me. Видеоролик с этой песней за первые сутки премьеры посмотрело более 20 млн пользователей.
В сентябре эпатажная звезда появилась в рекламе нового женского аромата Voce Viva от Valentino. В качестве музыкального сопровождения к видео выбрали песню Леди Гаги Sine From Above, которую она исполнила совместно с Элтоном Джоном.
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Леди Гага выступает во время своего турне. Фото: социальные сети
Карьера в кино
Успех в кино у Леди Гаги был переменный. Например роль Хамелеона в фильме «Мачете убивает» стала провальной. Но зрители высоко оценили ее игру в сериале «Американская история ужасов», а также в сезонах «Отель» и «Роанок».
Успешными стали роли графини Элизабет и Скаты. Гонорары за съемки Стефани перечислила в детские дома и приюты. Немного позже был снят фильм Lady Gaga Presents the Monster Ball Tour: At Madison Square Garden о жизни и деятельности певицы.
Также хиты Леди Гаги использовались в мультфильме «Элвин и бурундуки».
Леди Гага во время подготовки к съемкам. Фото: социальные сети
В 2018 году Леди Гага представила фильм «Звезда родилась», в которой исполнила роль молодой исполнительницы, ставшей музой для пожилого музыканта. Драма получила номинацию на «Оскар».
В 2021 году Леди Гага сыграла главную роль в фильме «Дом Gucci». Она предстала в образе Патриции Реджани. Игру певицы положительно оценили критики.
«Дом Gucci» не стал номинантом на «Оскар» в 2022 году, но актриса все же появилась на церемонии награждения в Лос-Анджелесе в качестве одной из ведущих.
Леди Гага в роли Патриции Реджани в фильме «Дом Gucci». Фото: социальные сети
Общественная деятельность
Леди Гага активно занимается благотворительностью и участвует в различных акциях.
В 2010 году Леди Гага стала администратором и координатором социальной сети Little Monsters, так что поклонники могут пообщаться с певицей в чате.
С 2017 года Гага сотрудничает с Джо Байденом. В 2020 году звезда поддержала кандидата в президенты. На церемонии инаугурации Леди Гага спела национальный гимн. В апреле 2023-го была назначена сопредседателем президентского комитета по культуре и искусству.
Леди Гага с Джо Байденом. Фото: социальные сети
Эпатажный стиль
Эпатажный стиль звезды всегда становился отдельной темой для обсуждения. Образ Леди Гаги продуман до мелочей. Особенно поклонникам запомнились ее корсет со стразами, похожий на диско-шар, а также ковбойский костюм и платья с перьями.
Но когда эпатажная звезда появилась на церемонии вручения музыкальных наград в 2010 году в платье из мяса, никто не оценил. Образ назвали слишком странным даже для Леди Гаги.
Леди Гага в платье из мяса. Фото: социальные сети
Личная жизнь
На заре своей карьеры певица несколько лет встречалась с музыкантом Люком Карлом, потом с продюсером Робом Фузари, после с креативным директором Мэтью Уильясом.
В 2011 году звезда начала отношения с моделью и актером Тейлором Кинни, ходили даже слухи, что Леди Гага беременна. Но она сама их опровергла, заявив, что просто поправилась.
В 2016 году выяснилось, что знаменитость живет в гражданском браке со своим менеджером Кристианом Карино, летом они были помолвлены и начали готовиться к свадьбе. Но из-за болезни невесты торжество отложили.
Певица Леди Гага в домашней обстановке. Фото: социальные сети
После съемок фильма «Звезда родилась» Гага сблизилась с Брэдли Купером. Девушке актера Ирине Шейк предсказывали скорое расставание с возлюбленным. В 2019 году так и случилось, певица и актер стали жить вместе.
Но с наступлением 2020 года артистку заметили на новогоднем торжестве в Лас-Вегасе вместе с предпринимателем Майклом Полански, который работал генеральным директором Parker Group в Сан-Франциско. Позже Леди Гага призналась, что майкл стал новым героем ее романа.
Леди Гага в Московском аэропорту. Фото: Global Look Press
Леди Гага в настоящее время
Певица присоединилась к флешмобу с танцем Уэнздей из одноименного сериала и исполнила его на платформе «ТикТок» под собственную песню Bloody Mary.
Трек знаменитости Hold My Hand, который стал лид-синглом к картине «Топ Ган: Мэверик» высоко оценили критики. В 2023 году песня стала номинантом на престижные премии, в том числе «Золотой глобус», «Грэмми» и «Оскар».
За день до концерта певицы в одном из торговых центров Санкт-Петербурга поклонники устроили флешмоб. Фото: Global look Press
Также Леди Гага сообщила о новой роли в фильме «Джокер: Безумие на двоих», который планируется к прокату в 2024 году. Певица предстанет в образе Харли Квин.
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Леди Гага во время съемок фильма «Джокер: Безумие на двоих». Фото: социальные сети