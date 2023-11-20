Леди Гага всегда знала, что станет звездой, несмотря на насмешки в школе

Детство и юность

Леди Гага родилась 28 марта 1986 года в Нью-Йорке. Настоящее имя певицы — Стефани Джоан Анджелина Джерманотта. Она появилась на свет в семье итальянских предпринимателей Биссет и Джозефа. Помимо Стефани родители воспитывали ее младшую сестру.

С четырех лет будущая звезда эпатажа начала самостоятельно обучаться игре на пианино под хиты Майкла Джексона и Синди Лопер. Девочка записывала свой голос на старенький магнитофон и представляла, будто она выступает на сцене. Семья поддерживала все ее начинания.

В 11 лет Стефани приняли в частную католическую школу «Монастырь святого Христа». Там она занималась творческой самодеятельностью, пела в джаз-оркестре и участвовала в театральных спектаклях.