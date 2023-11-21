«Жена пережила серьезный токсикоз»: Вован из «Реальных пацанов» объявил пол будущего ребенка - назвал и имя

Необычная вечеринка, а точнее утренник, под названием Selivanov-baby, прошла в Москве. Ее организовали актер Владимир Селиванов, известный по роли Вована в сериале «Реальные пацаны», и его возлюбленная, блогерша Алексанлра Калмыкова. Пара позвала многочисленных гостей, чтобы прямо в их присутствии выяснить пол будущего ребенка.

Как проходил праздник

На вечеринке собралось немало пар с детьми. Из известных гостей там можно было встретить актрису Анну Банщикову, которая больше держалась в стороне, блогера и телеведущего Дмитрия Красилова (Пухляша) и ведущего «Дома-2» Андрея Черкасова с женой Кристиной.

Хедлайнером мероприятия стал актер в костюме аиста, который заряжал хорошим настроением всех пришедших. Зал был украшен в голубых и розовых тонах, на стенах появлялись фотопроекции изображения пары, повсюду красовались надписи: Who? Boy or girl? В начале зала были выставлены колбы двух цветов, чтобы все пришедшие могли проголосовать за пол будущего младенца. А затем на авансцене появились Владимир и его муза.

Селиванов рассказал, что делает ставку на девочку, тогда как Александра — наоборот. И если любимая женщина выиграет, то артист подарит ей кроссовки, о которых она мечтает, а если победит он сам, то Калмыкова должна подарить ему бас-гитару.