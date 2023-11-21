«Жена пережила серьезный токсикоз»: Вован из «Реальных пацанов» объявил пол будущего ребенка - назвал и имя

Необычная вечеринка, а точнее утренник, под названием Selivanov-baby, прошла в Москве. Ее организовали актер Владимир Селиванов, известный по роли Вована в сериале «Реальные пацаны», и его возлюбленная, блогерша Алексанлра Калмыкова. Пара позвала многочисленных гостей, чтобы прямо в их присутствии выяснить пол будущего ребенка.
Как проходил праздник
На вечеринке собралось немало пар с детьми. Из известных гостей там можно было встретить актрису Анну Банщикову, которая больше держалась в стороне, блогера и телеведущего Дмитрия Красилова (Пухляша) и ведущего «Дома-2» Андрея Черкасова с женой Кристиной.
Хедлайнером мероприятия стал актер в костюме аиста, который заряжал хорошим настроением всех пришедших. Зал был украшен в голубых и розовых тонах, на стенах появлялись фотопроекции изображения пары, повсюду красовались надписи: Who? Boy or girl? В начале зала были выставлены колбы двух цветов, чтобы все пришедшие могли проголосовать за пол будущего младенца. А затем на авансцене появились Владимир и его муза.
Селиванов рассказал, что делает ставку на девочку, тогда как Александра — наоборот. И если любимая женщина выиграет, то артист подарит ей кроссовки, о которых она мечтает, а если победит он сам, то Калмыкова должна подарить ему бас-гитару.
Владимир Селиванов и Александра Калмыкова пока только угадывают пол ребенка. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Пара рассказала журналистам, что планирует назвать сына Егором, а дочь — Василисой.
«Период беременности достался Сане непросто. Она пережила серьезный токсикоз — все по классике, — отметил в разговоре с представителями СМИ Владимир Селиванов. — Не появлялась на публике, не ходила на мероприятия, мы пропустили много праздников друзей».
Конкурсы были как на подбор, например, кто быстрее перепеленает младенца. Естественно, живых малышей заменяли куклы. Кстати, соревнование на скорость судила бабушка Александры, Наталья.
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Участники конкурса должны были на скорость перепеленать младенца. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Но больше всего гостям запомнился момент, когда Александра бросала в толпу подгузник. Согласно ее пожеланиям, девушка, поймавшая его, должна забеременеть в скором времени. Не остался в стороне и Владимир Селиванов. Правда, он бросал в гостей… мягкую игрушку в виде сперматозоида. И мужчина, в чьи руки он попал, по-видимому, скоро вновь познает радость отцовства.
Мальчик или девочка?
Кульминацией мероприятия стал момент определения пола будущего ребенка. На стене появилась проекция черно-белого видео, на котором влюбленные красят друг друга. И гости должны были определить, в какой именно цвет — голубой или розовый.
Впрочем, скоро интрига разрешилась. Александра и Владимир вышли навстречу гостям, вымазанные голубой краской. У них будет мальчик! На этом моменте заиграла песня группы «Отпетые мошенники» «Люби меня, люби», и пара поцеловалась. Гости дружно выпустили в воздух серпантин. Везде царило умиление. В общем, все счастливы!
Владимир Селиванов и Александра Калмыкова уже знают пол ребенка. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Интересно, что на гендер-пати не пришел никто из коллег Владимира Селиванова по сериалу «Реальные пацаны», хотя их имена фигурировали в списке гостей. Может, не нашли время для своих друзей? А возможно, считают, что счастье любит тишину?