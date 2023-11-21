Какой «Декстер» в реальной жизни: жизненный путь Майкла С. Холла

Кто такой Майкл С. Холл?
Актер Майкл С. Холл сделал успешную сценическую карьеру в Нью-Йорке, прежде чем сыграть главную роль в нашумевшем сериале HBO «Шесть футов под водой». Затем он стал заглавным персонажем сериала Showtime «Декстер», в котором главным героем является судебный следователь, он же серийный убийца. Холл получил премии SAG awards и «Золотой глобус», а также несколько номинаций на премию «Эмми».
Ранняя жизнь
Майкл Карлайл Холл родился 1 февраля 1971 года в Роли, Северная Каролина. Его отец скончался от рака, когда будущий актер был подростком, и молодого Холла воспитывала его мать, которая получила диплом магистра. Холл закончил бакалавриат в Эрлхэм-колледже, прежде чем переехать в Нью-Йорк, чтобы поступить в Нью-Йоркский университет, где он получил степень магистра изящных искусств.
«Клиент всегда мертв»
Вскоре после этого Холл получил главную роль в шоу HBO «Клиент всегда мертв» — сверхъестественном, необычном сериале, который дебютировал в 2001 году, продолжался пять сезонов и заслужил множество похвал за свои сценарии и исполнение.
Холл сыграл Дэвида Фишера, эмоционально замкнутого директора похоронного бюро, который конфликтовал из-за своей сексуальной ориентации и у которого был межрасовый роман с любящим полицейским, которого сыграл актер Мэтью Сент-Патрик. В сериале также приняли участие Лорен Эмброуз, Фрэнсис Конрой, Рэйчел Гриффитс и Питер Краузе.
Холл был номинирован на премию «Эмми» за свою работу в сериале и разделил две награды Гильдии киноактеров со своими коллегами по фильму в категории «Ансамблевая драма».
Майкл С. Холл и Мэтью Сент-Патрик в сериале «Клиент всегда мертв» (2001-2005). Фото: Global Look Press
«Декстер»
В 2006 году Холл продолжил свою работу на кабельном телевидении в сериале Showtime «Декстер», основанном на романе Doubleday «Мрачно мечтающий Декстер», написанном Джеффом Линдси. В сериале Холл изображает Декстера Моргана, полицейского-аналитика по разбрызгиванию крови Майами, который подрабатывает серийным убийцей, применяя извращенную форму самосуда к другим убийцам, скрывшимся от закона.
Сериал произвел фурор, и Холл выиграл премии «Золотой глобус» и SAG awards и получил несколько номинаций на «Эмми» за эту роль. Снимаясь в сериале «Декстер», Холл также снимался в фильмах «Геймер», «Мир через замочную скважину» и «Проблема с Блиссом», а также озвучивал рекламные ролики для автомобильной компании Dodge.
После выхода в эфир последнего эпизода «Декстера» в 2013 году Холл перешел на большой экран. Он появился в драме «Убей своих любимых» с Дэниелом Рэдклиффом и Элизабет Олсен. Холл также сыграет главную роль в триллере «Холод в июле» по роману Джо Р. Лэнсдейла.
Майкл С. Холл в сериале «Декстер» (2006-2013). Фото: Global Look Press
Сценическая карьера
В начале своей сценической карьеры Холл начал завоевывать звездную репутацию внебродвейского актера благодаря Нью-Йоркскому Шекспировскому фестивалю и Joe's Pub, в таких постановках, как «Цимбалин», «Макбет», «Генрих V» и «Тимон Афинский». В июне 1999 года он стал более заметен в театральном сообществе после того, как взял на себя роль ведущего у Алана Камминга в кабаре «Музыкальное возрождение».
Во время своего пребывания в Six Feet Холл вернулся на бродвейскую сцену, сыграв персонажа Билли Флинна «все, о чем я забочусь, — это любовь» в мюзикле «Чикаго» в 2003 году.
После длительного перерыва Холл с размахом вернулся на Бродвей в 2014 году, сначала сыграв Джона Джонса в «Реалистичных Джонсах», а позже сыграв главную роль в «Хедвиг и сердитый дюйм». С 2015 по 2016 год Холл продолжал выступать на сцене, сыграв главную роль в пьесе Дэвида Боуи «Нью-Йоркская театральная мастерская» «Лазарь» в роли Томаса Ньютона, а спустя несколько месяцев продолжил свою роль в лондонской постановке.
Карьера в кино
В 2003 году Холл снялся в фильме «Час расплаты», основанном на рассказе Филипа К. Дика, в котором совместно снялись Бен Аффлек и Ума Турман. Среди других фильмов: научно-фантастический фильм «Геймер» (2009), драма «Проблема с Блиссом» (2011) и биографическая драма «Убей своих любимых» (2013).
Майкл С. Холл и Бри Ларсон. Фото: кадр из к/ф «Проблема с Блиссом» (2011)
Борьба с раком
Во время четвертого сезона сериала «Декстер» Холлу поставили диагноз: лимфома Ходжкина.
«Я думаю, что с тех пор, как мне было 11 лет, и умер мой отец, я был озабочен мыслью о 39-летнем возрасте: «Проживу ли я так долго? На что бы это было похоже? — сказал он в интервью New York Times в сентябре 2010 года. — Обнаружить, что у меня болезнь Ходжкина, было тревожно, но в то же время я чувствовал себя немного ошеломленным, типа: «Вау. Ха. Как интересно».
Холл первоначально держал свой диагноз в секрете от актеров и съемочной группы шоу и прошел курс химиотерапии, о котором общественность узнала в начале 2010 года. Болезнь вошла в стадию ремиссии.
Майкл С. Холлс премией «Золотой глобус» за лучшую роль актера в телесериале за «Декстера», 17 января 2010 г. Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
После нескольких лет знакомства Холл сбежал со своей девушкой-романисткой канадского происхождения Морган Макгрегор в мэрии Нью-Йорка 29 февраля 2016 года. Это был третий брак актера.
Холл впервые женился в 2002 году на актрисе Эми Спенджер, которая также снималась в «Чикаго», но их союз распался несколько лет спустя. В 2009 году он и его партнерша по фильму «Декстер», Дженнифер Карпентер, сбежали, их отношения закончились в 2011 году.
Дженнифер Карпентер, Майкл С. Холл на 61-й церемония вручения премии «Эмми», Лос-Анджелес, 20 сентября 2009 г. Фото: Global Look Press