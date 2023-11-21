Какой «Декстер» в реальной жизни: жизненный путь Майкла С. Холла

«Клиент всегда мертв»

Вскоре после этого Холл получил главную роль в шоу HBO «Клиент всегда мертв» — сверхъестественном, необычном сериале, который дебютировал в 2001 году, продолжался пять сезонов и заслужил множество похвал за свои сценарии и исполнение.

Холл сыграл Дэвида Фишера, эмоционально замкнутого директора похоронного бюро, который конфликтовал из-за своей сексуальной ориентации и у которого был межрасовый роман с любящим полицейским, которого сыграл актер Мэтью Сент-Патрик. В сериале также приняли участие Лорен Эмброуз, Фрэнсис Конрой, Рэйчел Гриффитс и Питер Краузе.

Холл был номинирован на премию «Эмми» за свою работу в сериале и разделил две награды Гильдии киноактеров со своими коллегами по фильму в категории «Ансамблевая драма».