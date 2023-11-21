SHAMAN рассказал об обидах жены, а Эвелина Бдеданс — о предпочтениях

В минувшую субботу на сцене Live arena состоялся ежегодный концерт шансона — всенародная танцплощадка «Ээхх, разгуляй!». Надо сказать, что на этот праздник народной песни пожаловали даже те, кого не ожидали на нем увидеть.
Так, поп-король Филипп Киркоров признался, что его знаменитые композиции «Ты, ты, ты» и «Мне мама тихо говорила» также относятся к жанру шансона. Просто раньше они назывались «эстрадные песни».
SHAMAN: «На обиженных воду возят!»
Впрочем, SHAMAN'а, открывшего этот вечер, также сложно назвать звездой шансона. Ведь его причисляют к исполнителям патриотической песни. А сам артист в ходе вечера отметил, что жанр, в котором он работает, называется «русская песня».
Также SHAMAN рассказал, что свое 32-летие 22 ноября справит на сцене БКЗ «Октябрьский» сольным концертом. Планируется, что сольник артиста посетит и его семья.
Кстати, недавно артист отметил шестилетие брака со своей женой Еленой Мартыновой. Одна из журналисток спросила, не обижается ли супруга, когда певец уезжает на гастроли на важные даты, на что он ответил так: «С обиженными понятно, что в некоторых местах делают. А еще на них воду возят. Моя жена не относится к этому числу».
SHAMAN. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
А вот на вопрос Teleprogramma.pro, проходили ли супруги пресловутый кризис трех лет, о котором нередко говорят психологи, или прочие трудности, артист ответил так: «Не знаю. Я не помню такого».
Киркоров признался, что ему нравится хит Успенской
Большой ажиотаж произвело появление на празднике шансона Филиппа Киркорова, который оказался на нем благодаря совместному дуэту с Михаилом Шуфутинским на песню «Жара в Дубае». Поп-король признался, что у него в машине всегда хранились аудиокассеты с песнями Шуфутинского. По словам артиста, все, к чему прикоснется маэстро, становится большим хитом.
К тому же с Михаилом Захаровичем очень приятно работать. Он очень пунктуальный и предлагает множество разных вариантов песни, добавил поп-король. Кстати, Филипп признался, что ему очень нравится хит Любови Успенской «А я сяду в кабриолет».
Филипп Киркоров. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Сама Любовь Залмановна тоже появилась на «Ээхх, разгуляй!», как всегда, верная себе — в коротком платье и вместе с дочерью Татьяной Плаксиной. И на вопрос одного из корреспондентов: «Как вы думаете, что на фестивале шансона делает поп-король?», раздраженно ответила, что без него ничего не обходится.
Напомним, черная кошка между двумя исполнителями пробежала после инцидента с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, когда в эфире телеканала НТВ он не только упомянул о пластике Любовь Залмановны, но и назвал ее возраст. Но вот Филипп Бедросович встал на защиту Хайдарова, что внесло раскол в его отношения с коллегой по цеху.
Эвелина Бледанс: «Я больше от головы возбуждаюсь!»
Эвелина Бледанс, пришедшая на всенародную танцплощадку «Ээхх, разгуляй!» в красном обтягивающем платье, неожиданно пустилась в откровения. Например, призналась, как однажды в Испании купила трусики, к которым была приделана накладная попа. Хотя в то время, как шутит сама артистка, ее аппетитные формы не нуждались в «дополнительных эффектах».
Так, артистке напомнили недавнее высказывание, что она готова родить от Григория Лепса и уточнили, а кто еще мог бы стать претендентом на роль отца ее будущего ребенка.
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Эвелина Бледанс. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
«Я же уже «баба-ягодка опять». Я не собираюсь рожать, девчонки. А от кого чисто теоретически бы еще хотела родить? Да эти мужчины уже тоже не детородного возраста, — призналась Эвелина.
— Я люблю состоявшихся мужчин, которые уже имеют историю, биографию, с которыми интересно. Все-таки молодняк, конечно, мне пишет и шлет свои голые детородные органы, но они меня не возбуждают. Я больше от головы возбуждаюсь».
У пресс-волла блистала и Настасья Самбурская, облаченная в длинное темно-зеленое платье со стразами. Но внимание журналистов привлекали не комментарии Самбурской, а скорее, ее перепалка с корреспондентом канала «Муз-ТВ». Хотя она больше напоминала легкий флирт.
Настасья Самбурская. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Актриса то и дело просила сотрудников «Муз-ТВ» не снимать ее. Она намекнула, что канал смонтировал ее комментарии в нужном русле и выставил Настасью в невыгодном свете.
Стас Михайлов: «Валя Карнавал в жизни — позитивный, мягкий человек»
В конце вечера перед журналистами предстал певец Стас Михайлов — отдохнувший, постройневший и с пышной прической.
— В одном из интервью вы сказали, что ваша дочь является поклонницей Вали Карнавал. А вы бы могли представить, что запишите с ней дуэт? — спросила Teleprogramma.pro у артиста.
— Вполне возможно. Почему нет? У молодого поколения либо завышенные амбиции, либо нормальные, — пояснил Стас Михайлов. — С ними легко разговаривать. А Валя Карнавал в жизни — позитивный, мягкий человек. И если получится записать дуэт, то я с удовольствием это сделаю.
Стас Михайлов. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Также в разговоре с журналистами артист признался, что похудел на 17 килограммов. Он исключил из рациона алкоголь, сладкое, сахар, но отметил, что позволяет себе горький шоколад.
Кроме того, артист рассказал, что всю жизнь борется с лишним весом. Так, с шестого класса он занимался теннисом, потом баскетболом. Сейчас певец также живет по принципу: «Ни дня без спорта» — он посещает спортзал, тренируется на беговой дорожке.
Также на всенародной танцплощадке «Ээхх, разгуляй!» выступили Юрий Антонов, Олег Газманов, Сергей Трофимов, Евгений Григорьев, Виктор Королев, Евгений Кемеровский и многие другие исполнители.