SHAMAN рассказал об обидах жены, а Эвелина Бдеданс — о предпочтениях

В минувшую субботу на сцене Live arena состоялся ежегодный концерт шансона — всенародная танцплощадка «Ээхх, разгуляй!». Надо сказать, что на этот праздник народной песни пожаловали даже те, кого не ожидали на нем увидеть.

Так, поп-король Филипп Киркоров признался, что его знаменитые композиции «Ты, ты, ты» и «Мне мама тихо говорила» также относятся к жанру шансона. Просто раньше они назывались «эстрадные песни».

SHAMAN: «На обиженных воду возят!»

Впрочем, SHAMAN'а, открывшего этот вечер, также сложно назвать звездой шансона. Ведь его причисляют к исполнителям патриотической песни. А сам артист в ходе вечера отметил, что жанр, в котором он работает, называется «русская песня».

Также SHAMAN рассказал, что свое 32-летие 22 ноября справит на сцене БКЗ «Октябрьский» сольным концертом. Планируется, что сольник артиста посетит и его семья.

Кстати, недавно артист отметил шестилетие брака со своей женой Еленой Мартыновой. Одна из журналисток спросила, не обижается ли супруга, когда певец уезжает на гастроли на важные даты, на что он ответил так: «С обиженными понятно, что в некоторых местах делают. А еще на них воду возят. Моя жена не относится к этому числу».