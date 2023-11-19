Как выглядит юная избранница режиссера Алексея Учителя и маленькая дочь пары

Софья Меледина, как и в свое время Юлия Пересильд, не публикует совместных снимков с режиссером Алексеем Учителем. Не раскрывает она и имени отца своей дочери. Точно такой же тактики до недавнего времени придерживалась и актриса Юлия Пересильд. Между тем, в микроблоге Софьи Мелединой есть снимки Алексея Учителя, на которых он запечатлен со своими учениками.

У Юлии Пересильд и Алексея Учителя был гражданский брак, который пара разорвала. Юлия Пересильд сейчас счастлива с новым возлюбленным, 35-летним актером Михаилом Тройником. Пересильд и Тройник уже несколько раз выходили в свет как пара.

Юлия Пересильд и Михаил Тройник сблизились во время съемок фильма «Вызов», в котором актриса сыграла главную роль, а Тройнику досталась второстепенная роль. Впервые Пересильд и Тройник вышли в свет вместе в ноябре 2022 года. Парочка позировала фотографам, державшись за руки. А потом Юлия Пересильд разместила в микроблоге снимок, подписав его так, чтобы ни у кого не оставалось сомнений – она счастлива.

«Моя поддержка, моя опора, моя любовь», - написала тогда Юлия Пересильд.

К слову, Алексей Учитель находится в браке с Кирой Саксаганской. Эта женщина – единственная официальная жена режиссера, которая и по сей день поддерживает его. Кира Саксаганская продюсер собственной киностудии режиссера Алексея Учителя. У пары есть сын Илья, который родился в 1992 году. Пара давно не живет вместе, но официально развод не оформляет.