Как выглядит юная избранница режиссера Алексея Учителя и маленькая дочь пары

Сенсацией стало появление известного режиссера Алексея Учителя на премьере фильма «Нина», главную роль в котором сыграла бывшая возлюбленная мэтра и мать его двух дочерей, 39-летняя Юлия Пересильд.
Фурор произвел не сам по себе визит Алексея Учителя на светское мероприятие, а то, что он пришел туда со спутницей, 26-летней выпускницей ВГИКа Софьей Мелединой.
Ни у кого не осталось сомнений в том, что эти двое – пара. Алексей Учитель и Софья Меледина, которая младше режиссера на 46 лет, ни на секунду не расставались, а в зрительном зале сидели, тесно прижавшись друг к другу.
Алексей Учитель и Софья Меледина. Фото: Борис Кудрявов/ КП
На премьере фильма «Нина» в кинотеатре «Художественный» была и сама Юлия Пересильд, и две ее дочери от Алексея Учителя – Аня и Маша. Вместе с наследницами Юлия Пересильд позировала на красной дорожке. Бывшая и нынешняя пассии режиссера старались не пересекаться во время светского мероприятия. Между тем, известно, что Пересильд и Меледина прекрасно общаются друг с другом.
Известно, что режиссер Алексей Учитель познакомился с Софьей Мелединой, когда та еще была студенткой ВГИКа. Сейчас мэтр во всем поддерживает молодую возлюбленную, помогая строить ей карьеру в кино. Так, Алексей Учитель стал продюсером фильма Софьи Мелединой «Миттельмарш». Это дебютная работа Мелединой в качестве режиссера.
У Софьи Мелединой есть дочь, которую она родила после окончания ВГИКа. Наследницу Софья Меледина и не думает скрывать от посторонних глаз. В соцсетях Софьи Мелединой много снимков с участием очаровательной белокурой малышки. Девочка растет очень подвижным и жизнерадостным ребенком.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Софья Меледина с дочкой. Фото: соцсети
Судя по всему, малышка – дочь Софьи Мелединой от Алексея Учителя. Об этом свидетельствует и тот факт, что старшие дочери Учителя от Юлии Пересильд Маша и Аня знакомы с девочкой. В микроблоге Софьи Мелединой есть несколько снимков, на которых наследницы Пересильд от Учителя запечатлены вместе с ее дочерью. В частности, Аня и Маша были приглашены на праздник по случаю дня рождения крошки, ей исполнилось два года.
Дочери Юлии Пересильд на праздновании дня рождения наследницы Софьи Мелединой. Фото: соцсети
Софья Меледина, как и в свое время Юлия Пересильд, не публикует совместных снимков с режиссером Алексеем Учителем. Не раскрывает она и имени отца своей дочери. Точно такой же тактики до недавнего времени придерживалась и актриса Юлия Пересильд. Между тем, в микроблоге Софьи Мелединой есть снимки Алексея Учителя, на которых он запечатлен со своими учениками.
У Юлии Пересильд и Алексея Учителя был гражданский брак, который пара разорвала. Юлия Пересильд сейчас счастлива с новым возлюбленным, 35-летним актером Михаилом Тройником. Пересильд и Тройник уже несколько раз выходили в свет как пара.
Юлия Пересильд и Михаил Тройник сблизились во время съемок фильма «Вызов», в котором актриса сыграла главную роль, а Тройнику досталась второстепенная роль. Впервые Пересильд и Тройник вышли в свет вместе в ноябре 2022 года. Парочка позировала фотографам, державшись за руки. А потом Юлия Пересильд разместила в микроблоге снимок, подписав его так, чтобы ни у кого не оставалось сомнений – она счастлива.
«Моя поддержка, моя опора, моя любовь», - написала тогда Юлия Пересильд.
К слову, Алексей Учитель находится в браке с Кирой Саксаганской. Эта женщина – единственная официальная жена режиссера, которая и по сей день поддерживает его. Кира Саксаганская продюсер собственной киностудии режиссера Алексея Учителя. У пары есть сын Илья, который родился в 1992 году. Пара давно не живет вместе, но официально развод не оформляет.