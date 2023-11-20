Мастер разноплановых ролей: путь к успеху актера и режиссера Гэри Олдмана

Ранние годы

Леонард Гэри Олдман родился в Лондоне, Англия, 25 марта 1958 года. Сын сварщика и домохозяйки, Олдман вырос в захудалом рабочем районе южного Лондона. Его детство, а затем и взрослые годы были омрачены отсутствием отца, который ушел из семьи, когда Олдману было всего семь лет.

Вряд ли будучи прилежным учеником, Олдман бросил школу в возрасте 16 лет, когда нашел работу продавца в магазине. Но, обнаружив в себе способности выступать на сцене, Олдман вернулся в класс и поступил в Молодежный театр в Гринвиче, Англия. Затем он получил стипендию для обучения в колледже театра и перформансов имени Роуз Бруфорд в Лондоне, получив степень бакалавра в 1979 году.

Большую часть начала 1980-х Олдман шел в ногу с бешеным театральным графиком. Однако для молодого актера тяжелая работа окупилась. Среди признаний, которые он получил в этот период, была желанная награда Fringe Award за лучшего новичка сезона-1985/86 за роль в «Свадьбе папы римского».