Мастер разноплановых ролей: путь к успеху актера и режиссера Гэри Олдмана

Кто такой Гэри Олдман?
С того момента, как впервые засияла его звезда в роли басиста Sex Pistols Сида Вишеса в фильме «Сид и Нэнси» (1986), Гэри Олдман прославился своими разнообразными ролями, которые охватывают всю гамму — от Дракулы до Бетховена и Ли Харви Освальда.
Он получил свою первую номинацию на премию «Оскар» за работу в ремейке 2011 года фильма «Шпион, выйди вон!», а также получил «Золотой глобус» и «Оскар» за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена» (2017).
Ранние годы
Леонард Гэри Олдман родился в Лондоне, Англия, 25 марта 1958 года. Сын сварщика и домохозяйки, Олдман вырос в захудалом рабочем районе южного Лондона. Его детство, а затем и взрослые годы были омрачены отсутствием отца, который ушел из семьи, когда Олдману было всего семь лет.
Вряд ли будучи прилежным учеником, Олдман бросил школу в возрасте 16 лет, когда нашел работу продавца в магазине. Но, обнаружив в себе способности выступать на сцене, Олдман вернулся в класс и поступил в Молодежный театр в Гринвиче, Англия. Затем он получил стипендию для обучения в колледже театра и перформансов имени Роуз Бруфорд в Лондоне, получив степень бакалавра в 1979 году.
Большую часть начала 1980-х Олдман шел в ногу с бешеным театральным графиком. Однако для молодого актера тяжелая работа окупилась. Среди признаний, которые он получил в этот период, была желанная награда Fringe Award за лучшего новичка сезона-1985/86 за роль в «Свадьбе папы римского».
Хлоя Уэбб и Гэри Олдман в фильме «Сид и Нэнси» (1986). Фото: Global Look Press
Коммерческий успех
Гэри Олдман широко представлен широкой аудитории в роли Сида Вишеса в фильме «Сид и Нэнси» (1986). Критики похвалили Олдмана за то, что он изобразил непостоянного панк-рокера. Его последующая роль драматурга-гея Джо Ортона в фильме «Навострите ваши уши» (1987) принесла ему не меньшую похвалу.
Олдмана хвалят за его универсальность. Его способность изображать из себя правдоподобного Ли Харви Освальда в фильме «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» (1991), а затем разворачиваться и командовать на экране в роли Дракулы в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула» (1992), является свидетельством этого.
Гэри Олдман. Фото: кадр из к/ф «Дракула» (1992)
На протяжении большей части 1990-х годов таланты Олдмана проявлялись в полной мере. Среди его фильмов были «Алая буква» (1995), «Пятый элемент» (1997) и «Самолет президента» (1997). В 1998 году он встал за кадром в качестве режиссера фильма «Не глотать» — душераздирающего взгляда на жизнь одной семьи рабочего класса в южном Лондоне. Для Олдмана, который также написал сценарий, фильм коснулся знакомой почвы, отражая в некоторых отношениях беспокойную жизнь со взлетами и падениями, которую он знал в детстве.
По мере того, как 2000-е обретали форму, карьера Олдмана продолжала двигаться вперед. Он исполнил роль Сириуса Блэка во франшизе «Гарри Поттер» и снялся в роли сержанта, ставшего комиссаром Джеймсом Гордоном в трилогии Кристофера Нолана «Бэтмен». Он также озвучил такие анимационные фильмы, как «Планета 51» (2009) и «Кунг-фу Панда 2» (2011).
После более чем двух десятилетий успешной работы Олдман получил свою первую номинацию на премию «Оскар» за роль в ремейке 2011 года фильма «Шпион, выйди вон!». Он также сыграл заметную роль в ремейках «РобоКопа» и «Планета обезьян: Революция», вышедших в 2014 году.
Гэри Олдман. Фото: кадр из к/ф «Пятый элемент» (1997)
Награды за «Темные времена»
В 2017 году Олдман блестяще сыграл бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена», получив «Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую мужскую роль. Несмотря на то что ранее он назвал «Глобусы» «бессмысленными», он был более любезен, услышав свое имя во время церемонии 2018 года, сказав:
«Я чувствую себя очень смиренным и удивленным, что меня пригласили на эту сцену».
Актер казался таким же смиренным после получения премии «Оскар» за лучшую мужскую роль, обратившись в своей речи к своей 98-летней матери:
«Она наблюдает за церемонией, удобно устроившись на диване, — сказал он, добавив: — Я говорю своей матери спасибо за вашу любовь и поддержку. Поставь чайник, я отнесу «Оскара» домой».
Гэри Олдман. Фото: кадр из к/ф «Темные времена» (2017)
«Манк»
В 2020 году Олдман взял на себя роль сценариста «Гражданина Кейна» Германа Дж. Манкевича в фильме «Манк». Эта роль принесла ему несколько номинаций, включая премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в главной роли.
Гэри Олдман на съемочной площадке за кулисами фильма «Манк» Дэвида Финчера, 4 декабря 2020 г. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Для Олдмана был женат на актрисах Лесли Мэнвилл и Уме Турман, а также на модели Доне Фиорентино. Он также женился на певице Александре Эденборо в 2008 году, но пара рассталась в 2014 году и официально объявила о расставании в 2015 году.
После обвинений в насилии, которые спровоцировали движение #MeToo в конце 2017 года, Олдман оказался в центре внимания благодаря сообщению о том, что его бывшая жена Фиорентино обвинила его в нападении. Олдман назвал обвинения «ложью, инсинуациями и полуправдой».
У Олдмана, который проживает и в Голливуде, и в Лондоне, трое сыновей. Он стал отцом Алфи от Мэнвилл, а также Гулливера и Чарли от Фиорентионо. С 2017 года Олдман женат на писательнице Жизель Шмидт.
Гулливер Олдман, Жизель Шмидт, Гэри Олдман и Чарли Олдман на 90-й церемонии вручения премии «Оскар» вечеринка Vanity Fair Oscar Party, в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес, США, 4 марта 2018 года. Фото: Global Look Press