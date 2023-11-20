Почему Кристофера Нолана называют одним из самых кассовых режиссеров современного кинематографа

Режиссерская карьера

Главным кинодебютом Нолана стала черно-белая малобюджетная работа «Преследование» об одиноком писателе, который одержим идеей следить за незнакомцами, а затем становится партнером грабителя. Нетрадиционная, нелинейная схема повествования фильма помогла привлечь интерес к творчеству Нолана и подтолкнула его к созданию следующего фильма — «Мементо».

В инди-полнометражном фильме в стиле нуар Гай Пирс сыграл страдающего амнезией человека, который в поисках мести полагается на полароидные снимки и обильные заметки. Нолан адаптировал произведение по рассказу, написанному его братом Джонатаном Ноланом, и фильм получил две номинации на премию «Оскар» за монтаж и сценарий.

Нолан продолжил представлять психологические триллеры ремейком «Бессонница», в котором Аль Пачино сыграл офицера полиции на Аляске, расследующего убийство и борющегося с давним чувством вины. Затем карьера режиссера взлетела до небес, когда он согласился возглавить перезапуск героя комиксов Бэтмена в фильме 2005 года «Бэтмен: Начало» с Кристианом Бейлом в главной роли. Фильм заработал более 372 миллионов долларов по всему миру.

В 2006 году Нолан выпустил фильм «Престиж», получившую широкую известность. Это история о дуэли фокусников, также с Бейлом, Хью Джекманом и Скарлетт Йоханссон в главных ролях.