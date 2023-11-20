Почему Кристофера Нолана называют одним из самых кассовых режиссеров современного кинематографа

Кто такой Кристофер Нолан?
Кристофер Нолан привлек внимание своими ранними фильмами «Преследование» (1998) и «Мементо» (2000). После режиссуры «Бессонницы» следующим фильмом Нолана стал «Бэтмен: Начало» - перезапуск франшизы комиксов. Продолжение фильма «Темный рыцарь» побило рекорды кассовых сборов, но между ними был фильм «Престиж», а научно-фантастический триллер Нолана «Начало» стал еще одним блокбастером два года спустя.
В 2012 году он продюсировал третий фильм своей саги о Бэтмене — «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Далее последовали космическая одиссея «Интерстеллар» в 2014 году и фильм о Второй мировой войне «Дюнкерк» в 2017 году. Через три года был фильм «Довод», а еще через три — «Оппенгеймер».
Кристофер Нолан на съемках фильма «Дюнкерк», 10 апреля 2017 г. Фото: Global Look Press
Ранние годы и обучение
Кристофер Нолан родился 30 июля 1970 года в Лондоне, Англия, и начал снимать фильмы еще ребенком, сняв свой первый короткометражный фильм в возрасте семи лет. В детстве Нолан путешествовал между Чикаго и Лондоном: его мать была родом из Америки, а отец — из Великобритании, — и в конце концов поступил в Университетский колледж Лондона, где изучал английскую литературу и вступил в школьное кинообщество.
Он создал такие короткометражки, как «Тарантелла», «Воровство» и «Жук-скакун», прежде чем выпустить более крупные работы.
Режиссерская карьера
Главным кинодебютом Нолана стала черно-белая малобюджетная работа «Преследование» об одиноком писателе, который одержим идеей следить за незнакомцами, а затем становится партнером грабителя. Нетрадиционная, нелинейная схема повествования фильма помогла привлечь интерес к творчеству Нолана и подтолкнула его к созданию следующего фильма — «Мементо».
В инди-полнометражном фильме в стиле нуар Гай Пирс сыграл страдающего амнезией человека, который в поисках мести полагается на полароидные снимки и обильные заметки. Нолан адаптировал произведение по рассказу, написанному его братом Джонатаном Ноланом, и фильм получил две номинации на премию «Оскар» за монтаж и сценарий.
Нолан продолжил представлять психологические триллеры ремейком «Бессонница», в котором Аль Пачино сыграл офицера полиции на Аляске, расследующего убийство и борющегося с давним чувством вины. Затем карьера режиссера взлетела до небес, когда он согласился возглавить перезапуск героя комиксов Бэтмена в фильме 2005 года «Бэтмен: Начало» с Кристианом Бейлом в главной роли. Фильм заработал более 372 миллионов долларов по всему миру.
В 2006 году Нолан выпустил фильм «Престиж», получившую широкую известность. Это история о дуэли фокусников, также с Бейлом, Хью Джекманом и Скарлетт Йоханссон в главных ролях.
Кристофер Нолан и Хью Джекман на съемках фильма «Престиж». Фото: Global Look Press
«Темный рыцарь» и «Начало»
В июле 2008 года вышел сиквел фильма Нолана «Темный рыцарь» о Бэтмене и установил рекорд по самым высоким сборам за выходные в Соединенных Штатах — 158 миллионов долларов; «Темный рыцарь» вошел в пятерку самых кассовых фильмов Америки. Несмотря на то, что постановка также получила лавину положительных отзывов, включая несколько номинаций на «Оскар» и «Золотой глобус», слушания были отмечены печалью.
Хит Леджер, сыгравший главную роль злодея Джокера, умер до выхода фильма в прокат. Леджер посмертно получил «Золотой глобус» и «Оскар» за свою работу, а Нолан принял премию «Глобус» от имени Леджера.
Два лета спустя Нолан вернулся в прокате с фильмом «Начало», в котором Леонардо Ди Каприо сыграл лидера группы наемников, путешествующих по мечтам. Фильм стал еще одним высоко оцененным критиками блокбастером режиссера и получил четыре премии «Оскар» за свое техническое мастерство. После «Начала» Нолан снял третий блокбастер франшизы о Бэтмене 2012 года «Темный рыцарь: Возрождение легенды», на этот раз с Энн Хэтэуэй в роли женщины-кошки и Марион Котийяр (которая также снималась в «Начале») в роли Миранды Тейт.
Нолан был единственным сценаристом «Следования» и «Начала». За исключением «Бессонницы», он делил авторские права на другие свои фильмы, в частности, с Джонатаном Ноланом.
Кристофер Нолан на съемках фильма «Темный рыцарь». Фото: Global Look Press
«Интерстеллар» и «Дюнкерк»
Осенью 2014 года Нолан вернулся на большой экран с «Интерстеллар» — почти трехчасовой научно-фантастической эпопеей, повествующей о путешествии команды астронавтов в поисках нового мира для жителей осажденной Земли. Притягивающие взгляд экзистенциальные кинозвезды Мэтью Макконахи, Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн, среди прочих.
В 2017 году известный режиссер вывел на большой экран еще одну эпопею — фильм о Второй мировой войне «Дюнкерк». Построенный вокруг трех сюжетных линий, предлагающих разные точки зрения на драматический поворот событий в 1940 году, «Дюнкерк» получил в основном восторженные отзывы за изображение напряженности и ужасов войны, получив номинации на «Золотой глобус» за лучший драматический фильм и лучшую режиссуру, а также премию «Оскар» за лучшую режиссуру.
Сценарист и режиссер Кристофер Нолан перед показом фильма «Интерстеллар» в рамках конгресса Международной федерации киноархивов (FIAF), 1 мая 2017 г. Голливуд, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Кинематографическая чувствительность
Фильмы Нолана известны своим интеллектуализмом, психологической глубиной и неортодоксальным повествованием. И «Преследование», и «Мементо» имели нехронологические повествовательные структуры, причем «Мементо» уделялось большое внимание за то, что события эпизодически разворачивались в обратном времени. И в «Начале» есть истории, которые существуют внутри других историй, поскольку персонажи исследуют сферу многослойного подсознания человека.
Работа режиссера также была сосредоточена на главных героях мужского пола, которые пытаются разобраться со своим прошлым, преодолевая сложные испытания сегодняшнего дня. Женщины в его фильмах были написаны как союзницы, герои и/или романтические увлечения, некоторые из которых также становятся жертвами.
Нолан вкладывает яркие художественные чувства в фильмы, которые позиционируются как массовое развлечение, о чем свидетельствуют образы и кинематографический выбор, которыми изобилуют серии «Бэтмен», «Начало» и «Интерстеллар», со сценами, напоминающими ожившие сюрреалистические картины. Выбор Нолана существенно повлиял на кинопроизводство, доказав, что в рекламе могут существовать сложности.
Кристофер Нолан на съемках фильма «Бэтмен: Начало». Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Нолан имеет двойное гражданство США и Великобритании. Он женат на Эмме Томас, которая работала продюсером всех его художественных фильмов. У пары четверо детей.
Кристофер Нолан с женой Эммой Томас и детьми Флорой Нолан, Рори Ноланом, Магнусом Ноланом и Оливером Ноланом на премьере фильма «Оппенгеймер», 13 июля 2023 г. Фото: Global Look Press