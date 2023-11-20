Мартин Скорсезе: как живет один из величайших режиссеров современности

Фильмы с Леонардо Ди Каприо: «Авиатор», «Отступники» и «Волк с Уолл-стрит»

Многие люди проводят параллели между динамикой фильма Скорсезе и Ди Каприо и тем, что режиссер когда-то провел с Де Ниро, — и благодарны за это не только зрители.

«Он спас меня», - сказал Ди Каприо. «Я шел по пути актера одного типа, а он помог мне стать другим. Тем, кем я хотел быть».

После «Банд Нью-Йорка» следующий фильм Скорсезе с Ди Каприо оказался одним из самых знаменитых фильмов режиссера за последние годы. В фильме «Авиатор» (2004) Ди Каприо сыграл загадочного и вызывающего проблемы бизнес-магната Говарда Хьюза, а Кейт Бланшетт сыграла кинозвезду Кэтрин Хепберн. Фильм имел критический и коммерческий успех и получил одиннадцать номинаций на премию «Оскар», включая «Лучшую картину», «Лучшую режиссуру» и «Лучший оригинальный сценарий». (Фильм получил пять премий «Оскар», хотя и не в этих трех категориях.)

Скорсезе и Ди Каприо снова стали партнерами в фильме «Отступники» (2006), ремейке гонконгского фильма 2002 года «Адские дела». Ди Каприо сыграл Билли Костигана, полицейского штата под прикрытием, который внедряется в команду босса ирландской мафии Фрэнка Костелло (Джек Николсон), в то время как один из агентов Костелло (Мэтт Дэймон) внедряется в полицию штата Массачусетс. «Отступники» получил премию «Оскар» за лучшую картину и, наконец, принес Скорсезе «Оскар» за лучшую режиссуру после пяти предыдущих номинаций.

«За все эти годы так много людей желали мне этого – незнакомцы, знаете», - пошутил Скорсезе во время своей благодарственной речи. «Я иду по улице, люди что-то говорят мне, я захожу в кабинет врача, я захожу в лифт, люди говорят: «Ты должен его выиграть, ты должен его выиграть.» Я иду на рентген: «Ты должен его выиграть».

После очередной совместной работы Ди Каприо с психологическим триллером «Остров проклятых» (2010) Скорсезе исследовал совершенно другой жанр с «Хранитель времени» 2011 года, приключенческой драмой о маленьком мальчике из Парижа 1930-х годов, который пытается разгадать тайну, связанную с автоматом его покойного отца.

Это был первый фильм Скорсезе, снятый полностью в 3D, который он назвал «раскрепощающим» опытом, добавив: «Это буквально кубик Рубика каждый раз, когда вы приступаете к созданию кадра». Хотя фильм и не стал большим кассовым хитом, прекрасно прорисованный художественный фильм поразил критиков, получив 11 номинаций на премию «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую режиссуру.

Далее последовал фильм «Волк с Уолл-стрит» (2013), в котором Ди Каприо сыграл реального инвестиционного банкира Джордана Белфорта, получившего известность за то, что обманывал клиентов, набивая собственные карманы в 1990-х годах. Фильм получил положительные отзывы и пять номинаций на премию «Оскар», включая «Лучшую картину», «Лучшую мужскую роль» и «Лучшую режиссуру» Скорсезе.

Тем не менее, некоторые люди раскритиковали фильм за то, что он якобы прославлял незаконные действия Белфорта и неэтичный образ жизни. Скорсезе опроверг эти утверждения, сказав:

«Временами меня это расстраивает, разочаровывает, но, с другой стороны, кажется, что фильм о чём-то, о чём люди могут поговорить. Кто-то может согласиться, кто-то нет, но это тема для обсуждения, и это захватывает».

«Волк с Уолл-стрит» также установил мировой рекорд Гиннесса по количеству случаев нецензурной брани в фильме, использовав одно только слово на букву F 506 раз.