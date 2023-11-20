Мартин Скорсезе: как живет один из величайших режиссеров современности

Кто такой Мартин Скорсезе?
Мартин Скорсезе считается одним из самых важных режиссеров всех времен и известен своим суровым, скрупулезным стилем кинопроизводства. Страсть Скорсезе к кино восходит к его детству. Утвердившись благодаря знаменитому фильму 1973 года «Злые улицы», Скорсезе продолжил снимать то, что многие считают одними из величайших американских фильмов, когда-либо снятых, включая «Таксист», «Бешеный бык» и «Славные парни».
Он особенно известен своим сотрудничеством с актером Робертом Де Ниро, а также фильмами с актером Леонардо Ди Каприо. Скорсезе был номинирован 14 раз на премию «Оскар», а получил один раз: в 2006 году за лучшую режиссуру за криминальный фильм «Отступники», который также был номинирован на «Лучшую картину».
Режиссер Мартин Скорсезе на съемочной площадке фильма «Хранитель времени», 23 ноября 2011 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Мартин Чарльз Скорсезе родился 17 ноября 1942 года в нью-йоркском районе Флашинг. Выросший в семье итало-американских родителей в районе Маленькая Италия на Манхэттене, Скорсезе позже вспоминал этот район как «похожий на деревню на Сицилии». Родители Скорсезе, Чарльз и Кэтрин, оба работали актерами неполный рабочий день, помогая развить любовь их сына к кино.
Поскольку Скорсезе страдал тяжелой формой астмы, его занятия в детстве были ограничены; вместо того чтобы заниматься спортом, он проводил большую часть времени перед телевизором или в кинотеатре, где ему особенно понравились истории об итальянском опыте и фильмы режиссеров Майкла Пауэлла и Эмерика Прессбургера. К тому времени, когда ему исполнилось 12 лет, Скорсезе уже рисовал свои собственные раскадровки, часто дополняемые фразой «Режиссер и продюсер Мартин Скорсезе».
Скорсезе был воспитан набожным католиком и даже подумывал о том, чтобы стать священником, прежде чем решил вместо этого заняться кинопроизводством. Хотя его родители «не поняли» его мании к кино, Скорсезе почувствовал, что движется в правильном направлении, когда 10-минутная короткометражная комедия принесла ему стипендию в размере 500 долларов в Нью-Йоркском университете.
Ранняя карьера: преподаватель Нью-Йоркского университета и «Злые улицы»
Скорсезе получил степень магистра изящных искусств с акцентом на режиссуру в Школе искусств Тиш при Нью-Йоркском университете. За время учебы в университете он снял несколько фильмов, а после окончания недолгое время работал в университете преподавателем кинематографии. Среди его учеников были Джонатан Каплан и Оливер Стоун.
В 1968 году Скорсезе завершил свой первый полнометражный фильм «Кто это стучится в дверь ко мне?». Во время работы над этим проектом он познакомился с Харви Кейтелем, с которым ему предстояло сниматься во многих будущих проектах, а также с Тельмой Шунмейкер, редактором, с которой он сотрудничал более 50 лет. Скорсезе рано обрел поклонника в лице кинокритика Роджера Эберта, который назвал фильмы Скорсезе того времени «художественно удовлетворяющими и технически сопоставимыми с лучшими фильмами, снятыми где-либо».
«Злые улицы», вышедший на экраны в 1973 году, за месяц до его 31-летия, стал первым фильмом Скорсезе, получившим широкое признание как шедевр. Возвращаясь к персонажам из «Кто это стучится в дверь ко мне?», фильм продемонстрировал элементы, которые с тех пор стали визитной карточкой кинопроизводства Скорсезе: мрачные темы, несимпатичные главные герои, религия, мафия, необычные операторские приемы и современная музыка.
Режиссура «Злых улиц» также познакомила Скорсезе с актером Робертом Де Ниро, положив начало одному из самых динамичных кинематографических партнерств в истории Голливуда. Актриса Эллен Берстин была настолько впечатлена «Злыми улицами», что настояла на том, чтобы Скорсезе снял ее в фильме 1974 года «Алиса здесь больше не живет», который принес Берстин «Оскар» за лучшую женскую роль. Она назвала работу со Скорсезе «одним из лучших впечатлений, которые у меня когда-либо были».
Известные фильмы 70-х и 80-х: «Таксист», «Последний вальс» и «Бешеный бык»
В течение 1970-х и 1980-х годов Скорсезе снимал нелицеприятные фильмы, которые помогли определить поколение кинематографистов. В его фильме 1976 года «Таксист» Де Ниро сыграл главную роль психически неуравновешенного водителя такси и ветерана Вьетнама, которого подталкивает к насилию отвращение к преступности и упадку Нью-Йорка. Широко признанный шедевром, «Таксист» помог определить его суровый стиль кинопроизводства и сложные движения камеры, и фильм получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале, закрепив за Де Ниро статус легенды кино. По-видимому, это также вдохновило неуравновешенного Джона Хинкли-младшего на попытку убийства президента Рональда Рейгана пять лет спустя.
Скорсезе и Де Ниро снова сотрудничали в следующем фильме режиссера «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977), мюзикле, сделанном в фирменном стиле Скорсезе. Фильм провалился в прокате и оказался тяжелым испытанием для Скорсезе. В следующем году он полностью сосредоточил свои режиссерские таланты на музыкальной индустрии. Его знаменитый документальный фильм под названием «Последний вальс» продемонстрировал прощальное выступление группы с приглашенными выступлениями Вана Моррисона, Боба Дилана и Мадди Уотерса. В дополнение к тому, что «Последний вальс» был признан одним из величайших фильмов-концертов всех времен, он был затем подделан в эпохальном документальном фильме Роба Райнера 1984 года «Это спинномозговая пункция».
Следующим фильмом Скорсезе стала спортивная драма «Бешеный бык» (1980), которая была основана на жизни проблемного боксера Джейка Ламотты. После своего неудачного опыта с «Нью-Йорк, Нью-Йорк» Скорсезе ожидал, что это будет его последний полнометражный фильм, поэтому он решил «сделать все возможное, а затем найти новую работу». Хотя первоначальные реакции были неоднозначными из-за жестокого характера картины, «Бешеный бык» в настоящее время считается одним из величайших фильмов всех времен. Де Ниро получил «Оскар» за лучшую мужскую роль за исполнение роли Ламотты.
Отказавшись от мыслей об уходе из киноиндустрии, Скорсезе продолжал снимать фильмы на протяжении 1980-х годов. Он снова стал партнером Де Ниро в мрачной комедии «Король комедии» (1982) о начинающем комике, опасно одержимом знаменитым комиком (его сыграл Джерри Льюис). Скорсезе снял свой первый фильм с огромным кассовым успехом «Цвет денег» в 1986 году, в котором снялся Том Круз вместе с легендарным Полом Ньюманом, последний из которых повторил свою роль «Быстрого Эдди» Фелсона из фильма 1961 года «Жулик».
Два года спустя Скорсезе снял один из своих самых противоречивых фильмов «Последнее искушение Христа» (1988), в котором Уиллем Дефо изобразил Иисуса Христа борющимся со страхом, искушением и сомнениями. Некоторые в католической церкви назвали фильм богохульным, а Скорсезе за его создание угрожали расправой, но фильм получил признание критиков и принес режиссеру номинацию на «Оскар».
Мартин Скорсезе во время визита в Британский институт кино (BFI) в Лондоне, 1977 г. Фото: Global Look Press
Успех криминальных фильмов
1990-е годы ознаменовались выходом двух самых важных фильмов Скорсезе о мафии: «Славные парни», фильм 1990 года, основанный на жизни бывшего гангстера Генри Хилла, и «Казино», фильм 1995 года о расцвете и падении преступного мира азартных игр в 1970-х годах. Хотя он пошутил, что ему следует снять «еще один фильм об американцах итальянского происхождения, где они не были бы гангстерами», Скорсезе также сказал, что, по его мнению, «на экране нет такого понятия, как бессмысленное насилие». «В глубине души тебе хочется думать, что люди действительно хорошие, но реальность перевешивает это».
«Славные парни» были адаптированы по мотивам научно-популярной книги Николаса Пиледжи «Умник», в которой рассказывается история взлета и падения сотрудника криминальной семьи Луккезе Генри Хилла. В фильме снялись Рэй Лиотта в роли Хилла, Де Ниро в роли гангстера Джимми Конвея и Джо Пеши в роли опасно жестокого Томми Девито, удостоенного премии «Оскар» за эту роль. «Славные парни» были признаны одним из величайших фильмов Скорсезе, а Роджер Эберт назвал его «лучшим фильмом о мафии в истории».
Воссоединив Скорсезе с Де Ниро и Пеши и снова основываясь на книге Пиледжи, «Казино» подобающим образом следило за гангстерами, работающими в казино Лас-Вегаса, контролируемых Мафией. Хотя фильм 1995 года был менее знаменит, чем «Славные парни», он также вызвал похвалу, особенно за роль Шэрон Стоун, номинированную на премию «Оскар».
Скорсезе также получил высокую оценку за фильм «Мыс страха» (1991), в котором Де Ниро сыграл главную роль психопата, но умного убийцы Макса Кэди. После эпопеи «Кундун» (1997) и психологической драмы «Воскрешая мертвецов» (1999) Скорсезе снял еще один криминальный фильм — хотя и сильно отличающийся от «Славных парней» и «Казино» — «Банды Нью-Йорка» (2002), историческую драму о враждующих ирландских иммигрантах в Нью-Йорке 1860-х годов.
Поскольку Скорсезе вырос в Маленькой Италии, слушая истории о старых бандах, фильм был страстным проектом для него, но ему потребовалось почти 25 лет, чтобы воплотить его в жизнь. В фильме снялись Дэниел Дэй-Льюис в знаменитой роли главаря банды Билла Мясника и Леонардо Ди Каприо в первой из многих совместных работ актера и Скорсезе.
Режиссер Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро на съемках «Казино». Фото: Global Look Press
Фильмы с Леонардо Ди Каприо: «Авиатор», «Отступники» и «Волк с Уолл-стрит»
Многие люди проводят параллели между динамикой фильма Скорсезе и Ди Каприо и тем, что режиссер когда-то провел с Де Ниро, — и благодарны за это не только зрители.
«Он спас меня», - сказал Ди Каприо. «Я шел по пути актера одного типа, а он помог мне стать другим. Тем, кем я хотел быть».
После «Банд Нью-Йорка» следующий фильм Скорсезе с Ди Каприо оказался одним из самых знаменитых фильмов режиссера за последние годы. В фильме «Авиатор» (2004) Ди Каприо сыграл загадочного и вызывающего проблемы бизнес-магната Говарда Хьюза, а Кейт Бланшетт сыграла кинозвезду Кэтрин Хепберн. Фильм имел критический и коммерческий успех и получил одиннадцать номинаций на премию «Оскар», включая «Лучшую картину», «Лучшую режиссуру» и «Лучший оригинальный сценарий». (Фильм получил пять премий «Оскар», хотя и не в этих трех категориях.)
Скорсезе и Ди Каприо снова стали партнерами в фильме «Отступники» (2006), ремейке гонконгского фильма 2002 года «Адские дела». Ди Каприо сыграл Билли Костигана, полицейского штата под прикрытием, который внедряется в команду босса ирландской мафии Фрэнка Костелло (Джек Николсон), в то время как один из агентов Костелло (Мэтт Дэймон) внедряется в полицию штата Массачусетс. «Отступники» получил премию «Оскар» за лучшую картину и, наконец, принес Скорсезе «Оскар» за лучшую режиссуру после пяти предыдущих номинаций.
«За все эти годы так много людей желали мне этого – незнакомцы, знаете», - пошутил Скорсезе во время своей благодарственной речи. «Я иду по улице, люди что-то говорят мне, я захожу в кабинет врача, я захожу в лифт, люди говорят: «Ты должен его выиграть, ты должен его выиграть.» Я иду на рентген: «Ты должен его выиграть».
После очередной совместной работы Ди Каприо с психологическим триллером «Остров проклятых» (2010) Скорсезе исследовал совершенно другой жанр с «Хранитель времени» 2011 года, приключенческой драмой о маленьком мальчике из Парижа 1930-х годов, который пытается разгадать тайну, связанную с автоматом его покойного отца.
Это был первый фильм Скорсезе, снятый полностью в 3D, который он назвал «раскрепощающим» опытом, добавив: «Это буквально кубик Рубика каждый раз, когда вы приступаете к созданию кадра». Хотя фильм и не стал большим кассовым хитом, прекрасно прорисованный художественный фильм поразил критиков, получив 11 номинаций на премию «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую режиссуру.
Далее последовал фильм «Волк с Уолл-стрит» (2013), в котором Ди Каприо сыграл реального инвестиционного банкира Джордана Белфорта, получившего известность за то, что обманывал клиентов, набивая собственные карманы в 1990-х годах. Фильм получил положительные отзывы и пять номинаций на премию «Оскар», включая «Лучшую картину», «Лучшую мужскую роль» и «Лучшую режиссуру» Скорсезе.
Тем не менее, некоторые люди раскритиковали фильм за то, что он якобы прославлял незаконные действия Белфорта и неэтичный образ жизни. Скорсезе опроверг эти утверждения, сказав:
«Временами меня это расстраивает, разочаровывает, но, с другой стороны, кажется, что фильм о чём-то, о чём люди могут поговорить. Кто-то может согласиться, кто-то нет, но это тема для обсуждения, и это захватывает».
«Волк с Уолл-стрит» также установил мировой рекорд Гиннесса по количеству случаев нецензурной брани в фильме, использовав одно только слово на букву F 506 раз.
Марго Робби, Леонардо Ди Каприо и режиссер/продюсер Мартин Скорсезе, 15 ноября 2013 г. Фото: Global Look Press
«Ирландец» и «Убийцы цветочной Луны»
Вслед за успехом «Волка с Уолл-стрит» Скорсезе снял эпическую историческую драму «Молчание» (2016), в которой Эндрю Гарфилд и Адам Драйвер сыграли священников-иезуитов 17 века, путешествующих в Японию во времена, когда сегунат Токугава запретил католицизм. Скорсезе хотел снять экранизацию романа Сюсаку Эндо с тех пор, как прочитал его в 1989 году.
«Вопросы, ответы, снова потеря ответа и еще больше вопросов, и это то, что меня действительно интересует», - сказал Скорсезе о создании фильма. «Тишина - это как раз то, к чему меня так тянет. Это была навязчивая идея, это должно быть сделано».
Хотя фильм получил положительные отзывы, он оказался кассовым провалом, заработав всего 22 миллиона долларов при бюджете в 50 миллионов долларов.
В 2019 году Скорсезе возобновил свое экранное партнерство с Де Ниро — наряду с другими старыми коллегами, такими как Кейтель и Пеши, — для полнометражного фильма Netflix «Ирландец», основанного на признании предполагаемого убийцы профсоюзного босса Джимми Хоффы наемным убийцей Фрэнком Шираном.
Это был первый фильм Скорсезе с участием знаменитого актера Аль Пачино, который сыграл Хоффу. Сообщается, что проект подорвал бюджет Netflix, затраты на производство составили более 150 миллионов долларов, отчасти из-за дорогих спецэффектов, использованных для омолаживания многих актеров, хотя конечный продукт получил широкую оценку.
Новый фильм Скорсезе «Убийцы цветочной луны» вышел в прокат в октябре 2023 года. Это его седьмое сотрудничество с Ди Каприо и одиннадцатое с Де Ниро. Фильм рассказывает о реальной серии убийств в резервации нации Осейдж в Оклахоме в 1920-х годах. Ди Каприо изображает Эрнеста Беркхарта, участника заговора убийц, который женится на Молли Кайл (ее играет Лили Гладстон), чтобы завоевать ее доверие.
Съемки были отложены из-за пандемии COVID-19, и бюджет фильма вырос до 200 миллионов долларов, но «Убийцы цветущей луны» получили широкую известность с момента премьеры на Каннском кинофестивале в мае этого года.
После «Убийц цветочной луны» Скорсезе и Ди Каприо снова воссоединятся для «Пари», основанного на документальной книге Дэвида Гранна. В нем рассказывается история британского корабля, который терпит крушение на южноамериканском острове во время преследования испанского судна. После того, как выживший экипаж оказывается в безопасности, их обвиняют в мятеже. Фильм еще не завершен, и у него нет даты выхода.
Лили Глэдстон и Мартин Скорсезе на съемочной площадке «Убийцы цветочной луны». Фото: Global Look Press
Жена и дети
Мартин Скорсезе и женат на Хелен Моррис уже почти 25 лет с 1999 года. Их дочь Франческа - актриса и режиссер, снимавшаяся в фильмах своего отца «Отступники», «Хьюго» и «Авиатор».
Скорсезе был женат пять раз, в том числе на Ларейн Мари Бреннан, Джулии Кэмерон, Изабелле Росселлини и Барбаре Де Фина.
У Скорсезе две старшие дочери: Кэтрин и Доменика. Кэтрин родилась у режиссера и его первой жены Ларейн Мари Бреннан. Доменика — дочь Скорсезе от его бывшей жены Джулии Кэмерон. Как и Франческа, Доменика - актриса и снялась в фильмах своего отца «Мыс страха» и «Эпоха невинности».
Мартин Скорсезе на красной дорожке во время 14-го Римского кинофестиваля в Риме со своей женой Хелен Моррис и дочерьми, продюсером Эммой Тиллинг Шевалье и актрисой Мэдлин Генеа, 21 октября 2019 года — Рим, Италия — Фото: Global Look Press