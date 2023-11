Криминальный авторитет и нелепый бандит из рождественской комедии: биография актера Джо Пеши

Ранние годы и музыкальная карьера

Джо Пеши родился 9 февраля 1943 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси, и начал свою актерскую карьеру в возрасте четырех лет в радиопрограмме. К 1953 году он стал завсегдатаем телевизионного варьете Star Time Kids. В середине 1960-х он начал музыкальную карьеру под именем Джо Ричи, записав альбом под названием Little Joe Sure Can Sing, а позже играл на гитаре в поп-группе Joey Dee & the Starliters.

Но, за исключением малоизвестного фильма 1975 года «Коллекционер смертей», актер не смог сдвинуть свою карьеру с мертвой точки. Он решил бросить актерскую карьеру и вернулся в Нью-Йорк, чтобы управлять рестораном.