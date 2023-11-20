Криминальный авторитет и нелепый бандит из рождественской комедии: биография актера Джо Пеши

Кто такой Джо Пеши?
Джо Пеши родился 9 февраля 1943 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. После того, как Роберт Де Ниро увидел игру Пеши в «Коллекционере смертей», Де Ниро привлек к фильму внимание режиссера Мартина Скорсезе, который снял Пеши в своем шедевре 1980 года «Бешеный бык».
Позже он получил премию «Оскар» за роль в фильме 1990 года «Славные парни», а два года спустя снялся в популярной ленте «Мой кузен Винни». Пеши ушел из кино в 1999 году, хотя время от времени появлялся в фильмах, в том числе в паре с Де Ниро и Скорсезе в фильме «Ирландец» 2019 года.
Джо Пеши на 63-й церемонии вручения премии «Оскар» с наградой за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Славные парни» (1990). Фото: Global Look Press
Ранние годы и музыкальная карьера
Джо Пеши родился 9 февраля 1943 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси, и начал свою актерскую карьеру в возрасте четырех лет в радиопрограмме. К 1953 году он стал завсегдатаем телевизионного варьете Star Time Kids. В середине 1960-х он начал музыкальную карьеру под именем Джо Ричи, записав альбом под названием Little Joe Sure Can Sing, а позже играл на гитаре в поп-группе Joey Dee & the Starliters.
Но, за исключением малоизвестного фильма 1975 года «Коллекционер смертей», актер не смог сдвинуть свою карьеру с мертвой точки. Он решил бросить актерскую карьеру и вернулся в Нью-Йорк, чтобы управлять рестораном.
Большой прорыв: «Бешеный бык»
Однако, после того, как Роберт Де Ниро увидел игру Пеши в «Коллекционере смертей», он был настолько впечатлен, что обратил на фильм внимание режиссера Мартина Скорсезе, который снял Пеши в своем шедевре 1980 года «Бешеный бык». Это стало началом длинной череды ролей второго плана для Пеши, чье исполнение роли грозного крутого парня принесло ему номинации как на «Золотой глобус», так и на премию «Оскар».
Джо Пеши и Роберт Де Ниро. Фото: кадр из к/ф «Бешеный бык» (1980)
От «Легких денег» до «Смертельного оружия»
Вскоре он стал одним из самых занятых характерных актеров в бизнесе, снявшись в комедии Родни Дэнджерфилда 1983 года «Легкие деньги» и эпопее Серджио Леоне 1984 года «Однажды в Америке». После главной роли в неудавшемся ситкоме 1985 года «Половина Нельсона» известность Пеши на экране уменьшилась, и в течение следующих трех лет он появился лишь в нескольких фильмах, среди которых «Смерть телохранителя» (1987) и «Лунная походка» (1988).
Однако в 1989 году Пеши снялся вместе с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером в популярном фильме «Смертельное оружие 2», и его выступление продемонстрировало его талант комика (позже он появился в третьей и четвертой частях, в 1992 и 1998 годах).
Мел Гибсон, Джо Пеши и Дэнни Гловер в фильме «Смертельное оружие 3» (1992). Фото: Global Look Press
«Один дома» и «Оскар» за «Славных парней»
В 1990 году для Пеши наступил звездный год, когда он сыграл главную роль в семейном комедийном блокбастере «Один дома» и получил «Оскар» за фильм Скорсезе «Славные парни». Его угрожающий и часто с мрачным юмором персонаж Томми Девито принес ему широкое признание, и, помимо своего первого «Оскара», он получил несколько наград киносообщества и критики
Джо Пеши. Фото: кадр из к/ф «Один дома» (1990)
«Мой кузен Винни»
Хотя он получил плохие отзывы за свою первую главную роль в 1991 году в фильме «Супер», Пеши вернулся к хорошей репутации с необычной ролью в фильме Оливера Стоуна «Джон Ф.Кеннеди: Выстрелы в Далласе» в том же году.
Затем он снова применил свои комические таланты в 1992 году в качестве титулованного неортодоксального адвоката в популярной комедии «Мой кузен Винни», фильме, который впоследствии приобрел культовый статус.
Мариса Томей и Джо Пеши. Фото: кадр из к/ф «Мой кузен Винни» (1992)
«Казино»
Вернувшись в свою гангстерскую стихию, в 1995 году Пеши воссоединился со Скорсезе и Де Ниро для фильма «Казино», взяв на себя роль, которая, должно быть, была знакома опытному актеру. Однако пара плохо принятых комедий 1997 года «8 голов в одной сумке» и «На рыбалк!» снова поставили под сомнение возможности Пеши как ведущего актера.
Джо Пеши и Шерон Стоун. Фото: кадр из к/ф «Казино» (1995)
Выход на пенсию и последующие появления на экранах
Посвятив время записи альбома, пародирующего лаунж-вокалиста Винсента Ла Гуардиагамбини «Поет только для тебя» (1998), Пеши объявил о своем уходе из актерской деятельности в 1999 году.
Тем не менее, он время от времени появлялся на большом экране, появившись в фильме режиссера Де Ниро «Ложное искушение» в 2006 году и получив одну из главных ролей с Хелен Миррен в 2010 году в фильме «Ранчо любви».
Гил Бирмингем, Джо Пеши и Хелен Миррен. Фото: кадр из к/ф «Ранчо любви» (2010)
«Ирландец»
В 2019 году Пеши вернулся в свою рулевую рубку вместе с Де Ниро и Аль Пачино в фильме Скорсезе «Ирландец», на этот раз сыграв сдержанного, но могущественного криминального авторитета из Пенсильвании Рассела Буфалино, который предположительно приказал убить главу профсоюза водителей Джимми Хоффу.
Джо Пеши и Роберт Де Ниро. Фото: кадр из к/ф «Ирландец» (2019)
Личная жизнь
Пеши, трижды разведенный, имеет одного ребенка, дочь по имени Тиффани.