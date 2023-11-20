Криминальный авторитет и нелепый бандит из рождественской комедии: биография актера Джо Пеши

Кто такой Джо Пеши?

Джо Пеши родился 9 февраля 1943 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. После того, как Роберт Де Ниро увидел игру Пеши в «Коллекционере смертей», Де Ниро привлек к фильму внимание режиссера Мартина Скорсезе, который снял Пеши в своем шедевре 1980 года «Бешеный бык».

Позже он получил премию «Оскар» за роль в фильме 1990 года «Славные парни», а два года спустя снялся в популярной ленте «Мой кузен Винни». Пеши ушел из кино в 1999 году, хотя время от времени появлялся в фильмах, в том числе в паре с Де Ниро и Скорсезе в фильме «Ирландец» 2019 года.