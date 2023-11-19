Пел в ресторанах и прошел через суровые 90-е: как начинал Юрий Алмазов — «отец русского шансона»

Юрий Анатольевич Алмазов считается одним из самых успешных российских шансонье. Еще несколько лет назад песни артиста звучали в каждом ресторане, а его самого были рады видеть на каждой свадьбе. Выступления Алмазов всегда совмещал с продюсерством. Именно он когда-то основал знаменитую группу «Воровайки».

При этом творческий путь артиста нельзя было назвать простым. В начале карьеры ему приходилось петь в ресторане, выживать в суровые 90-е и сталкиваться с бесконечными провалами.

Детство и юность

Юрий Анатольевич родился 8 сентября 1969 года в Омске. Алмазов — лишь псевдоним. Его настоящая фамилия — Надыктов. Семья будущего артиста была творческой. Отец играл на барабанах, а мать умела петь, хотя и работала в детском саду. С ранних лет мальчик начал увлекаться музыкой. Воодушевленные родители сразу же начали поддерживать сына.

Свой творческий путь Юрий начал еще в детстве. Он сумел убедить родителей в том, что станет артистом и был отдан в музыкальную школу. В стенах учебного заведения Алмазов учился играть на барабанах, а также фортепиано.

Сразу после окончания профильной школы Юрий Анатольевич поступил в музыкальное училище. Юный артист решил не отказываться от своих предпочтений и продолжил учиться игре на привычных ему инструментах. Учебу он совмещал с выступлениями на различных концертах.