Пел в ресторанах и прошел через суровые 90-е: как начинал Юрий Алмазов — «отец русского шансона»

Юрий Анатольевич Алмазов считается одним из самых успешных российских шансонье. Еще несколько лет назад песни артиста звучали в каждом ресторане, а его самого были рады видеть на каждой свадьбе. Выступления Алмазов всегда совмещал с продюсерством. Именно он когда-то основал знаменитую группу «Воровайки».
При этом творческий путь артиста нельзя было назвать простым. В начале карьеры ему приходилось петь в ресторане, выживать в суровые 90-е и сталкиваться с бесконечными провалами.
Детство и юность
Юрий Анатольевич родился 8 сентября 1969 года в Омске. Алмазов — лишь псевдоним. Его настоящая фамилия — Надыктов. Семья будущего артиста была творческой. Отец играл на барабанах, а мать умела петь, хотя и работала в детском саду. С ранних лет мальчик начал увлекаться музыкой. Воодушевленные родители сразу же начали поддерживать сына.
Свой творческий путь Юрий начал еще в детстве. Он сумел убедить родителей в том, что станет артистом и был отдан в музыкальную школу. В стенах учебного заведения Алмазов учился играть на барабанах, а также фортепиано.
Сразу после окончания профильной школы Юрий Анатольевич поступил в музыкальное училище. Юный артист решил не отказываться от своих предпочтений и продолжил учиться игре на привычных ему инструментах. Учебу он совмещал с выступлениями на различных концертах.
Юрий Алмазов (Надыктов) в начале своей карьеры. Фото: официальная страница группы «БумеR» во «Вконтакте»
Начало карьеры
Музыкальное училище Алмазов закончил без особых проблем. После получения диплома он решил не сидеть на месте и отправился зарабатывать деньги. Юноша устроился работать музыкантом в один из ресторанов Омска. О самом заведении известно достаточно мало. Как сообщают СМИ, оно называлось «Сибирские огни».
Работу Алмазова в ресторане нельзя было назвать простой. Он играл на барабанах и часто аккомпанировал певцам. Высоким заработком Юрий Анатольевич не отличался. Его зарплата не превышала 90 рублей в месяц.
Главной проблемой юного артиста была публика, вкусы которой менялись с завидной регулярностью. Алмазову приходилось играть исключительно то, что заказывали посетители ресторана. При этом каждая композиция могла серьезно отличаться от предыдущей.
Юрий Алмазов (Надыктов) во время одного из выступлений. Фото: официальная страница группы «БумеR» во «Вконтакте»
90-е годы и кризис
В 1993 году положение Алмазова оказалось незавидным. В стране наступил кризис, и многие люди остались без средств к существованию. В таких условиях посещение развлекательных заведений казалось неразумным. Рестораны быстро опустели. Юрий Анатольевич полностью лишился работы.
В тот период Алмазова спас его давний приятель. Он предложил музыканту поработать в казино. Недолго думая, Юрий Анатольевич согласился и начал исполнять песни Михаила Шуфутинского в стенах заведения.
Работа в казино позволила Алмазову получить первую популярность. Он быстро стал востребованным артистом, и руководство заведения предложило ему подписать контракт.
Юрий Алмазов (Надыктов) общается с публикой во время концерта. Фото: официальная страница группы «БумеR» во «Вконтакте»
Белая полоса
Предложенные Алмазову условия оказались невероятно щедрыми. Контракт предусматривал все, что было необходимо для создания полноценного образа. В том числе щедрый бюджет для записи песен, а также профессиональное оборудование.
В тот же период появился псевдоним артиста. Во время дебютного концерта Юрия Анатольевича к нему подошел ведущий и спросил, как представить его перед зрителями. В ответ на это певец шутливо ответил, что его можно называть даже Казимиром Алмазовым. Придуманная за пару секунд фамилия тут же закрепилась за артистом.
Юрий Алмазов (Надыктов) отдыхает между выступлениями. Фото: официальная страница группы «БумеR» во «Вконтакте»
Карьера Юрия Анатольевича пошла в гору. Он начал регулярно выступать в казино, за что получал достойные гонорары. Однако успех оказался недолгим. Вскоре игорное заведение столкнулось с бандитами и обанкротилось. Алмазову пришлось довольствоваться работой на свадьбах и днях рождения.
Переезд в Москву
В 1995 году Юрий Алмазов решил продолжить свою карьеру в Москве. Переезд в столицу оказался непростым. Помимо долгой дороги, проблемой стали еще и деньги. Из-за недостатка средств музыканту не удавалось даже выпустить свой первый альбом.
На помощь Алмазову снова пришли его друзья. Певец связался с приятелем из Читы, который попросил музыканта написать песню о его родном городе. Взамен на это знакомый артиста обещал предоставить сумму, необходимую для записи альбома. Юрий Анатольевич согласился и вскоре получил 800$. По тем временам такой гонорар считался кране солидным.
В Москве Алмазов занялся раскруткой своего первого альбома. Он обратился сразу в несколько студий, каждая из которых могла стать «трамплином» для карьеры Юрия Анатольевича. Вопреки ожиданиям, ответ пришел только от одной. Подписать контракт ему предложила студия «ЗеКо Рекордс».
Юрий Алмазов (Надыктов) со своим другом Михаилом Гулько. Фото: официальная страница группы «БумеR» во «Вконтакте»
Вскоре был выпущен первый альбом Юрия Алмазова. Он получил название «Серебристая даль». Музыка артиста начала приобретать популярность в столице, но все еще не могла обеспечить его достойным заработком. Творчество Алмазову приходилось совмещать с работой звукорежиссера в театре «Ромэн».
Дальнейшая карьера
В 1996-м в студии «ЗеКо Рекордс» произошла трагедия. Был застрелен ее директор. К тому моменту Алмазов выпустил около тысячи кассет под названием «Планета двенадцати исповедей». Спустя год он представил еще одну работу. Ей стал альбом «Четыре ходочки».
Несмотря на упорный труд, вскоре Алмазов снова оказался в незавидном положении. В стране произошел очередной кризис, который повлек за собой массовую безработицу. Большинство людей и вовсе лишились своих денег. В таких условиях публика не торопилась покупать кассеты.
Выйти из ситуации Юрию Анатольевичу помогли радикальные методы. Он начал сотрудничать с сомнительными группировками. Неординарное решение отразилось и на творчестве. Контекст многих песен изменился.
Юрий Алмазов (Надыктов) с сигарой во время отдыха. Фото: официальная страница группы «БумеR» во «Вконтакте»
В 1999 году Алмазов выпустил свой третий студийный альбом под названием «Прощание с тайгой». Творчество артист совмещал с продюсированием. Он занимался продвижением новых проектов, одним из которых стал «С новым годом, пацаны». В рамках него Юрий Анатольевич сотрудничал с самыми успешными шансонье России.
В начале двухтысячных годов популярность Алмазова достигла своего пика. Певец регулярно собирал полные залы и имел огромную армию фанатов. Особенно значимым для Юрия Анатольевича стал 2002 год. В тот период ему удалось поработать со своим кумиром Михаилом Шуфутинским. Алмазов написал для него целый ряд композиций.
Юрий Алмазов (Надыктов) с Михаилом Шуфутинским. Фото: официальная страница группы «БумеR» во «Вконтакте»
В середине 2000-х Юрий Анатольевич начал работать с коллективом «Воровайки». Артист занимался продюсированием группы, а также писал для нее композиции. В тот период Алмазов стал известен на всю страну не только как исполнитель, но и как автор. Его композиции исполняли Руслан Казанцев, Гера Грач и Яна Павлова.
Параллельно с этим Юрий Анатольевич продолжал развивать свою сольную карьеру. В 2004-м он выпустил четвертый студийный альбом, который получил название «АлмаZов: 4», а спустя год представил публике пятый сборник – «Седая Сибирь».
Группа «БумеR»
В 2005 году Юрий Алмазов создал собственную группу под названием «БумеR». В коллектив вошел его давний коллега и друг Владимир Лизнер. Тематика песен была выбрана в соответствии с временем. Группа исполняла шансон, но часто экспериментировала со звуком. Коллектив нередко выпускал песни в стиле диско 80-х годов.
Юрий Алмазов (Надыктов) в составе группы «БумеR». Фото: официальная страница группы «БумеR» во «Вконтакте»
Дебютный альбом группы «БумеR» вышел в 2005 году. Работа получила название «Письма». Спустя год свет увидели сразу три новых альбома коллектива. Названия были выбраны оригинальные – «Второй альбом», «Третий альбом» и «Я приду…». Последний был записан совместно с Герой Грач.
За время своего существования группа «БумеR», в состав которой входил и сам Юрий Алмазов, выпустила 11 альбомов. Крайней стала работа под названием «Х».
Личная жизнь
Личная жизнь Юрия Алмазова сложилась куда более размеренно, чем его карьера. Известно, что во время своего переезда в Москву артист уже был женат. Более того, в семье певца подрастал сын.
Сам Алмазов предпочитал не делиться с публикой подробностями своей личной жизни. Тем не менее, исполнитель признавался, что отлично ладил с сыном и регулярно возил его на фестиваль джаза на Лазурном берегу.
Никита Надыктов, сын Юрия Алмазова. Фото: страница Никиты Надыктова во «Вконтакте»
Наследник Алмазова смог в полной мере перенять дело отца. После смерти Юрия Анатольевича его сын занялся продюсированием группы «БумеR».
Неожиданная смерть
Юрий Алмазов скончался 14 ноября 2019 года в Москве. Причиной смерти стал сердечный приступ. Неожиданный уход артиста стал шоком не только для его семьи, но и для многочисленной армии фанатов. На тот момент Алмазову было всего 50 лет.
После смерти певца было организовано официальное прощание. Оно прошло в Троицком соборе города Подольск. После этого артиста похоронили на Щербинском кладбище в Московской области.
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