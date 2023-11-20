И голос шикарный, и актерским талантом не обделена: путь к успеху Уиллоу Смит

Кто такая Уиллоу Смит?
Уиллоу Смит выросла на глазах общественности как дочь Уилла Смита и Джады Пинкетт Смит. После участия в нескольких проектах, в 2010 году Смит выпустила песню Whip My Hair, которая стала хитовым синглом. Однако требования славы в конечном итоге довели молодую Смит до такой степени, что она отошла от выступлений.
Позже Смит начала сочинять музыку под псевдонимом Willow. Она преодолела личные сомнения и приняла свою любовь к року на всю жизнь, чтобы выпустить альбом «В последнее время я чувствую все» (2021). Поступая таким образом, она заявила о своих правах на музыкальный жанр, имеющий прочные связи с чернокожим сообществом. Помимо музыки, Смит является соведущей популярного ток-шоу Red Table Talk со своими матерью и бабушкой.
Семья Смитов: (слева направо) Трей Смит, Джада Пинкетт Смит, Уиллоу Смит и Уилл Смит, 21 мая 2019 года. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и семья
Уиллоу Камилла Райн Смит родилась 31 октября 2000 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Смит — дочь голливудских звезд Уилла Смита и Джады Пинкетт Смит. У нее есть старший брат Джейден Смит и старший сводный брат Трей Смит. Статус ее семьи означает, что Смит вынуждена быть в центре внимания.
Ранняя актерская игра и музыка
Маленькая Уиллоу Смит вместе со своим отцом Уиллом Смитом в фильме «Я – легенда». Фото: Global Look Press
В 2007 году Смит получила роль вместе со своим отцом в фильме «Я – легенда». Затем она появилась в фильме «Кит Киттредж: американская девушка» (2008) и присоединилась к своей матери, чтобы озвучить персонажа в фильме «Мадагаскар: Побег 2 из Африки» (2008). Ее также видели в телевизионном шоу «Тру Джексон, вице-президент». Будучи подростком, Смит выступал вокально в Neo Yokio и Adventure Time.
Первый поп-сингл Смит — Whip My Hairv — вышел, когда ей было девять лет. Песня стала хитом, в конечном счете став платиновой и заняв 11-ю строчку в Billboard Hot 100. В 2010 году Смит подписал контракт со звукозаписывающей компанией Jay-Z's Roc Nation.
Впоследствии Смит добился некоторого успеха с такими песнями, как 21st Century Girl 2011 года, но ничто не было так популярно, как Whip My Hair. Ей также не понравился напряженный образ жизни, связанный с выступлениями. В 2012 году Смит побрила голову во время своего тура Whip My Hair в знак протеста против продолжения.
Уиллоу Смит, 31 марта 2012 года. Фото: Global Look Press
Она также решила, что не хочет играть главную роль в экранизированной версии мюзикла «Энни», продюсером которого был ее отец. апа, потому что в определенные моменты он был таким суровым».
Размышляя о своей карьере в детстве, в 2019 году она рассказала журналу People:
«Я была очень молода, и у меня была мечта, но все, что я действительно хотела делать, — это петь, и я не приравнивала это ко всему бизнесу и стрессу, который в итоге сопутствовал этому».
Несмотря на то что Смит восстала против предъявляемых к ней требований, она не прекратила заниматься музыкой. Ее дебютный альбом Ardipithecus был выпущен в 2015 году. Ее следующие два альбома, The 1st и Willow, вышли в 2017 и 2019 годах соответственно.
«Разговор за красным столом»
У Смит, ее матери и ее бабушки по материнской линии, Эдриенн Бэнфилд-Норрис, была традиция делиться личными историями и прозрениями между собой. Пинкетт Смит записала и выпустила одну из таких бесед без барьеров между поколениями в 2013 году. Пять лет спустя женщины запустили свое собственное ток-шоу Red Table Talk.
Уиллоу Смит, Джада Пинкетт Смит и Эдриенн Бэнфилд-Норрис в шоу Red Table Talk. Фото: соцсети
Беседа за красным столом проходит в неформальной обстановке, которая отсылает к более ранним семейным обсуждениям. В шоу три поколения женщин затрагивали такие темы, как психическое здоровье, политика и обаяние. Сальма Хайек, Кевин Харт, Оливия Джейд Джаннулли и Джордин Вудс — одни из некоторых знаменитых гостей, которые заглянули на программу.
В 2021 году Red Table Talk получил дневную премию «Эмми» за выдающееся информативное ток-шоу.
Альбомы: The anxiety и «В последнее время я чувствую все»
The Anxiety — инди-рок-альбом Смит и ее партнера Тайлера Коула — вышел в 2020 году. Одновременно с альбомом Смит и Коул приняли участие в перформансе. Внутри стеклянной коробки в Музее современного искусства в Лос-Анджелесе они провели 24 часа, воплощая восемь различных эмоциональных состояний, связанных с тревогой.
Уиллоу Смит и Тайлер Коул. Фото: соцсети
Будучи подростком, Смит полюбила рок, слушая такие группы, как My Chemical Romance и Blink-182. Это влияние проявилось в ее следующем альбоме Lately I Feel Everything, который вышел в июле 2021 года. Альбом, спродюсированный совместно с Коулом, воспринимается как поп-панк, хотя Смит пояснила:
«Я знала, что не хочу делать полностью поп-панковскую пластинку, я знала, что в ней должна быть смесь какой-то угрюмой альтернативы, более мелодичных вибраций, потому что это просто то, кто я есть».
Смит заявила, что в последнее время I Feel Everything — это та запись, которую она хотела записать «буквально с 12 лет», но она не решалась погрузиться в этот музыкальный жанр.
Во-первых, она обучалась в мире поп-музыки и R & B. Кроме того, Смит наблюдала за выступлениями своей матери с ее нью-метал-группой Wicked Wisdom в начале 2000-х. Она была в восторге от концертов своей матери, но она также помнит угрозы расправой, которые Пинкетт Смит получала во время гастролей.
Уиллоу Смит выступает на Марше за нашу жизнь в Лос-Анджелесе, Калифорния, 24 марта 2018 г. Фото: Global Look Press
Карантин во время пандемии CoViD-19 послужил для Смит катализатором к экспериментам и преодолению ее сомнений относительно создания рок-музыки. В 2021 году она сказала:
«Несмотря на то что чернокожих женщин по-прежнему не очень принимают в рок-мире, времена изменились. На самом деле это была моя личная неуверенность, которая мешала мне заниматься этим в прошлом. Теперь я надеюсь, что смогу стать инструментом, помогающим большему количеству молодых цветных женщин понять, что они могут это сделать».
Первый сингл с альбома, Transparent Soul, был выпущен Трэвисом Баркером из Blink-182. Он попал в чарт Billboard Hot 100. Среди других соавторов альбома — панк-звезда Аврил Лавин, которая приняла приглашение присоединиться к Смит над песней Grow.
Уиллоу Смит и Аврил Лавин на сцене. Фото: соцсети
Мода
Будучи подростком, Смит стала известна тем, что допускала смелый выбор одежды, причесок и макияжа. Однако в интервью 2021 года Смит сказала:
«Я из тех людей, которые никогда по-настоящему не одеваются, если это не часть моей работы».
Смит была лицом рекламных кампаний таких брендов, как Chanel, Cartier и Mugler.
Уиллоу Смит в рекламе Chanel. Фото: Global Look Press