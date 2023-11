И голос шикарный, и актерским талантом не обделена: путь к успеху Уиллоу Смит

Будучи подростком, Смит полюбила рок, слушая такие группы, как My Chemical Romance и Blink-182. Это влияние проявилось в ее следующем альбоме Lately I Feel Everything, который вышел в июле 2021 года. Альбом, спродюсированный совместно с Коулом, воспринимается как поп-панк, хотя Смит пояснила:

«Я знала, что не хочу делать полностью поп-панковскую пластинку, я знала, что в ней должна быть смесь какой-то угрюмой альтернативы, более мелодичных вибраций, потому что это просто то, кто я есть».

Смит заявила, что в последнее время I Feel Everything — это та запись, которую она хотела записать «буквально с 12 лет», но она не решалась погрузиться в этот музыкальный жанр.

Во-первых, она обучалась в мире поп-музыки и R & B. Кроме того, Смит наблюдала за выступлениями своей матери с ее нью-метал-группой Wicked Wisdom в начале 2000-х. Она была в восторге от концертов своей матери, но она также помнит угрозы расправой, которые Пинкетт Смит получала во время гастролей.