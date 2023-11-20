И голос шикарный, и актерским талантом не обделена: путь к успеху Уиллоу Смит

Она также решила, что не хочет играть главную роль в экранизированной версии мюзикла «Энни», продюсером которого был ее отец. апа, потому что в определенные моменты он был таким суровым».

Размышляя о своей карьере в детстве, в 2019 году она рассказала журналу People:

«Я была очень молода, и у меня была мечта, но все, что я действительно хотела делать, — это петь, и я не приравнивала это ко всему бизнесу и стрессу, который в итоге сопутствовал этому».

Несмотря на то что Смит восстала против предъявляемых к ней требований, она не прекратила заниматься музыкой. Ее дебютный альбом Ardipithecus был выпущен в 2015 году. Ее следующие два альбома, The 1st и Willow, вышли в 2017 и 2019 годах соответственно.

«Разговор за красным столом»

У Смит, ее матери и ее бабушки по материнской линии, Эдриенн Бэнфилд-Норрис, была традиция делиться личными историями и прозрениями между собой. Пинкетт Смит записала и выпустила одну из таких бесед без барьеров между поколениями в 2013 году. Пять лет спустя женщины запустили свое собственное ток-шоу Red Table Talk.