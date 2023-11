Если увидите на экране, будете покорены его обаянием: звездный путь Уилла Смита

В 1988 году DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince продолжили свой успех альбомом «Он диджей, я рэпер». С синглами Parents Just Don't Understand, Brand New Funk и Nightmare on My Street, которые были популярны на радио. Альбом получил первую в истории премию «Грэмми» за лучшее рэп-исполнение. За ним в 1989 году последовал фильм And In This Corner, который продолжил восхождение пары к славе.

«Принц из Беверли-Хиллз»

Два года спустя Смит начал свой переход к актерскому мастерству. Опираясь на свой опыт общения с начинающей звездой, NBC подписала контракт со Смитом на роль главного героя ситкома об уличном парне из Филадельфии, который переезжает к чопорным родственникам в шикарный район Лос-Анджелеса Бел-Эйр. Играя в образе рэпера, а иногда и с участием своего друга Тауна, «Принц из Беверли-Хилз» имел огромный успех, который продолжался в течение шести сезонов.