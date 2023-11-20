Если увидите на экране, будете покорены его обаянием: звездный путь Уилла Смита

Кто такой Уилл Смит?
После того, как Уилл Смит встретил Джеффа Таунса в возрасте 16 лет, дуэт начал весьма успешную рэп-карьеру в качестве DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Смит снимался в ситкоме «Свежий принц Бел-Эйр» в течение шести сезонов, прежде чем зарекомендовал себя как лучший актер Голливуда в фильмах «Плохие парни» (1995) и «День независимости» (1996).
С тех пор он снялся в таких популярных фильмах, как «Люди в черном» (1997) и «Правила съема: Метод Хитча» (2005), и получил номинации на «Оскар» за фильмы «Али» (2001) и «В погоне за счастьем» (2006). Смит также получил признание за фильм «Сотрясение мозга» (2015), прежде чем вернуться к боевикам в составе «Отряда самоубийц» (2016).
Уилл Смит на церемонии закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года, Москва, Россия. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Уилл Смит (настоящее имя Уиллард Кэрролл Смит – младший) родился 25 сентября 1968 года в Филадельфии в семье матери Кэролайн, сотрудницы школьного совета, и отца Уилларда К. Смита, владельца холодильной компании. Воспитанный в среде среднего класса, он посещал строгую католическую школу Лурдской Богоматери, несмотря на то что его семья придерживалась баптистской веры. Он продолжил учиться в средней школе Овербрука.
Уилл Смит в детстве. Фото: соцсети
Его район в Западной Филадельфии был плавильным котлом культур, где ортодоксальные евреи сосуществовали с многочисленным мусульманским населением. Смит был хорошим учеником, чей обаятельный характер и острый язычок были известны тем, что вытаскивали его из неприятностей, — черта характера, за которую он вскоре получил прозвище Принц.
Смит начал читать рэп в возрасте 12 лет, подражая таким героям, как Гроссмейстер Флэш, но добавляя в свои рифмы элементы комедии, которые позже стали его визитной карточкой. В 16 лет Смит познакомился с будущим коллегой Джеффом Таунсом на вечеринке. Пара подружилась, и родился дуэт DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince.
Музыкальная карьера
Будучи подростками, DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince начали заниматься продюсированием музыки, но держались подальше от звучания гангста-рэпа, которое зарождалось на Западном побережье такими группами, как N.W.A. The Fresh Prince читали рэп о подростковых увлечениях в чистом стиле, который средняя Америка считала безопасным и развлекательным.
Первый сингл пары, Girls Ain't Nothing But Trouble, стал хитом в 1986 году. Их дебютный альбом 1987 года — Rock the House — попал в Billboard Top 200 и сделал Смита миллионером в возрасте менее 18 лет. Ранний успех выбросил из головы Смита любые мысли о поступлении в колледж.
Вначале сообщалось, что Смит отказался от стипендии в элитном бостонском Массачусетском технологическом институте (MIT), но позже Смит развеял слух, сказав интервьюеру:
«У моей матери, которая работала в школьном совете Филадельфии, был друг, который был сотрудником приемной комиссии Массачусетского технологического института. У меня были довольно высокие баллы SAT, а им нужны были чернокожие дети, так что я, вероятно, мог бы поступить. Но у меня не было намерения поступать в колледж».
Уилл Смит и DJ Jazzy Jeff на концерте в Будапеште, Венгрия. 25 сентября 2019 года. Фото: Global Look Press
В 1988 году DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince продолжили свой успех альбомом «Он диджей, я рэпер». С синглами Parents Just Don't Understand, Brand New Funk и Nightmare on My Street, которые были популярны на радио. Альбом получил первую в истории премию «Грэмми» за лучшее рэп-исполнение. За ним в 1989 году последовал фильм And In This Corner, который продолжил восхождение пары к славе.
«Принц из Беверли-Хиллз»
Два года спустя Смит начал свой переход к актерскому мастерству. Опираясь на свой опыт общения с начинающей звездой, NBC подписала контракт со Смитом на роль главного героя ситкома об уличном парне из Филадельфии, который переезжает к чопорным родственникам в шикарный район Лос-Анджелеса Бел-Эйр. Играя в образе рэпера, а иногда и с участием своего друга Тауна, «Принц из Беверли-Хилз» имел огромный успех, который продолжался в течение шести сезонов.
Уилл Смит в фильме «Принц из Беверли-Хиллз» Фото: Global Look Press
Тем временем Смит и Таун продолжали заниматься музыкой, на их альбоме Homebase 1991 года были записаны хиты Summertime и Ring My Bell. Их последний совместный альбом 1993 года Code Red был примечателен песней Boom! Shake the Room.
«День в Городе Ангелов» и «Шесть степеней отчуждения»
Все еще снимаясь в «Принце из Беверли-Хиллз», Смит начал другую работу в кино. За небольшими ролями в драме «День в Городе Ангелов» (1992) и комедии «Сделано в Америке» (1993) последовала признанная критиками главная роль в фильме «Шесть степеней отчуждения» (1993). Держась особняком вместе с Дональдом Сазерлендом, Стокардом Ченнингом и Иэном Маккелленом, Смит сыграл уличного жулика-гея, который прокладывает себе путь в элитных кругах.
Уилл Смит в фильме «Шесть степеней отчуждения». Фото: Global Look Press
«Плохие парни»
Первые шаги Смита к суперзвездности были сделаны с его следующим фильмом «Плохие парни» (1995). В высокобюджетном фильме «Полицейский» он объединился с комиком Мартином Лоуренсом, отказавшись от формулы «черный полицейский – белый полицейский», которая была столь успешной для «Полицейского из Беверли-Хиллз» и сериала «Смертельное оружие». Две черные роли оказались мгновенными, и Смит, сыгравший ловкого убийцу, был признан исполнителем главной мужской роли.
Мартин Лоуренс и Уилл Смит в фильме 1995 года «Плохие парни». Фото: Global Look Press
«День независимости»
Затем Смит снялся в эпическом научно-фантастическом фильме «День независимости» (1996), роль, которая утвердила его в качестве главной героя в Голливуде и популярного актера для летних блокбастеров. Он сыграл пилота, возглавляющего контратаку против вторгшихся инопланетных сил, и его комедийные таланты без особых усилий трансформировались в содержательные остроты, которые должны уметь отпускать все герои боевиков, расправляясь со своими врагами.
Уилл Смит и Джефф Голдблюм в фильме «День независимости». Фото: кадр из фильма 1996 года
«Люди в черном» и «Враг государства»
Смит снова сражался с инопланетянами в своем следующем блокбастере — комическом научно-фантастическом боевике «Люди в черном» (1997). Играя напротив Томми Ли Джонса, Смит появился на экране в качестве новичка в старой команде Джонса. Смит исполнил рэп на тему песни, и ее включение в его сольный альбом 1997 года Big Willie Style принесло разносторонне одаренному актеру еще больший успех.
За ним последовал еще один блокбастер — остросюжетный конспирологический триллер «Враг государства» (1998), который принес Смиту номинацию на премию NAACP Image Award за выдающуюся мужскую роль в кинофильме.
Уилл Смит и Томми Ли Джонс в фильме 1997 года «Люди в черном». Фото: Global Look Press
«Дикий, дикий Запад» и «Легенда о Бэггере Вэнсе»
Череда хитов завершилась в 1999 году фильмом «Дикий, дикий Запад» — научно-фантастическим ковбойским вестерном с Кевином Клайном в главной роли. Несмотря на низкие кассовые сборы фильма, трек, записанный Смитом для фильма, стал хитом на его альбоме 1999 года Willennium. Его следующим большим фильмом стал фильм о гольфе «Легенда Багера Ванса» (2000), в котором Смит сыграл Харди Гривза.
Номинация на «Оскар» за «Али»
Биографический фильм 2001 года «Али», основанный на легенде бокса Мухаммеде Али, дал Смиту возможность вновь обрести свое чванство на большом экране. Став великим харизматичным боксером, Смит вложил в игру всю свою жизнь, тренируясь и дисциплинируя себя до невероятности, чтобы отдать должное атлетизму — и эгоизму — титулованного персонажа.
Фильм не вызвал восторга в прокате, несмотря на рекордный день премьеры, но выступление Смита было достаточно сильным, чтобы принести ему его первую номинацию на премию «Оскар».
Уилл Смит в фильме «Али» 2001 года. Фото: Global Look Press
«Люди в черном II», «Плохие парни II» и «Я робот»
Затем последовала пара продолжений, в которых Смит повторил свои роли в фильмах «Люди в черном II» (2002) и «Плохие парни II» (2003). Ни один из них не провалился, но и не соответствовал впечатляющим кассовым сборам своего предшественника.
Оставаясь в теме научно-фантастического боевика, Смит перешел к фильму «Я робот» в 2004 году. В экранизации Айзека Азимова Смит предстал в роли футуристического полицейского, расследующего убийство, совершенное роботом, а затем сражающегося с повстанцами-роботами. Фильм показал хорошие результаты, собрав в прокате более 144 миллионов долларов внутри страны.
Уилл Смит в фильме 2004 года «Я робот». Фото: Global Look Press
«Правила съема: Метод Хитча» и «В погоне за счастьем»
Обаятельная личность Смита была использована в романтической комедии 2005 года «Правила съема: Метод Хитча», где он сыграл консультанта по свиданиям, который помогает неудачливым парням с их романтическими похождениями. Смит также написал тематическую песню и включил ее в свой альбом 2005 года «Потерянные и найденные».
«Хитч» имел огромный успех, и в 2006 году за ним последовал еще один критический и финансовый успех — «В погоне за счастьем» (2006). Сыграв главную роль вместе со своим реальным сыном Джейденом, Смит покорил зрителей историей отца-одиночки, которому приходится строить жизнь с нуля. За свою игру он получил свою вторую номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.
«Я – легенда»
В 2007 году Смит снялся в фильме «Я – легенда», ремейке фильма Чарльтона Хестона «Человек-Омега», в котором он сражался с кровожадными вампирами. Фильм стал национальным и международным хитом.
Уилл Смит в фильме «Я – легенда». Фото: кадр из фильма 2007 года
«Хэнкок», «Семь жизней» и «Люди в черном – 3»
Затем Смит взял на себя двойную роль актера и продюсера в фильмах «Хэнкок» (2008), в которых он сыграл алкоголика-антигероя, и «Семь жизней» (2008) о человеке, который намеревается изменить жизни семи человек. Он также помог продюсировать еще два фильма, вышедших в том же году — «Терраса Лейквью» и «Тайная жизнь пчел».
После перерыва Смит вернулся на большой экран в 2012 году с «Людьми в черном – 3», за которым последовал поворот в роли военного командира в научно-фантастическом фильме М. Найта Шьямалана «После нашей эры», получившем высокую оценку критиков, в котором снялся сын Смита Джейден. Затем он снялся в эпизодической роли Люцифера в фильме «Зимняя сказка» (2014).
«Фокус», «Сотрясение мозга» и «Отряд самоубийц»
Следующая главная роль Смита появилась в фильме «Фокус» 2015 года, в главной роли Марго Робби. Позже в том же году он снялся в роли доктора Беннета Омалу в спортивной драме «Сотрясение мозга», получив номинацию на «Золотой глобус» за роль врача, борющегося за повышение осведомленности о травмах головы у игроков НФЛ.
Уилл Смит и Марго Робби в фильме «Фокус». Фото: кадр из фильма 2015 года
В 2016 году Смит снялся в блокбастере DC Comics «Отряд самоубийц», который стал его самым успешным фильмом со времен «Дня независимости» 1996 года. В том же году он также сыграл более мрачную роль отца, который теряет свою маленькую дочь в драме «Сопутствующая красота». Хотя последующая работа, «Яркость» (2017), была тщательно оценена критиками, зрители более позитивно отреагировали на криминальный фильм в жанре городского фэнтези.
Уилл Смит и Харли Квинн в фильме «Отряд самоубийц». Фото: кадр из фильма 2016 года
«Аладдин», «Гемини» и «Плохие парни на всю жизнь»
В феврале 2019 года Смит объявил, что не вернется к продолжению «Отряда самоубийц». Примерно в то же время рекламный ролик во время вручения премии «Грэмми» показал его как остроумного Джинна в экранизации диснеевского «Аладдина» Гая Ричи, которая в мировом прокате собрала более 1 миллиарда долларов.
Следующим был фильм Энга Ли «Гемини», в котором Смит выполнял двойную работу — с помощью цифровых технологий — в качестве 50-летнего наемного убийцы, которому поручили убить 23-летнюю версию самого себя.
Постер фильма «Мужчина-близнецы» 2019 года
Актер завершил год, озвучив суперагента Лэнса Стерлинга в анимационном фильме «Переодетые шпионы» вместе с Томом Холландом, прежде чем открыть 2020 год возвращением к своей успешной франшизе «Приятель-полицейский» в фильме «Плохие парни на всю жизнь».
Жена Джада Пинкетт Смит и дети
Смит был женат дважды. Его первый брак с Шери Зампино в 1992 году продлился всего три года, но произвел на свет сына Уилларда Смита III (род. в 1992 г.), также известного как Трей.
В 1997 году Смит женился на актрисе Джаде Пинкетт Смит. Сын пары, Джейден, родился в 1998 году, а их дочь Уиллоу, родилась в 2000 году.
Семья Смитов: Трей Смит, Уиллоу Смит, Джейден Смит, Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит. Ноябрь 2022 года. Фото: Global Look Press
Смит придерживается либеральных политических взглядов и делал пожертвования на президентские кампании Барака Обамы. Смит является поклонником шахмат и видеоигр и, как известно, каждый год возит свою мать в отпуск, обычно в спа-центр Canyon Ranch в Тусоне, штат Аризона.