Если увидите на экране, будете покорены его обаянием: звездный путь Уилла Смита

Его район в Западной Филадельфии был плавильным котлом культур, где ортодоксальные евреи сосуществовали с многочисленным мусульманским населением. Смит был хорошим учеником, чей обаятельный характер и острый язычок были известны тем, что вытаскивали его из неприятностей, — черта характера, за которую он вскоре получил прозвище Принц.

Смит начал читать рэп в возрасте 12 лет, подражая таким героям, как Гроссмейстер Флэш, но добавляя в свои рифмы элементы комедии, которые позже стали его визитной карточкой. В 16 лет Смит познакомился с будущим коллегой Джеффом Таунсом на вечеринке. Пара подружилась, и родился дуэт DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince.

Музыкальная карьера

Будучи подростками, DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince начали заниматься продюсированием музыки, но держались подальше от звучания гангста-рэпа, которое зарождалось на Западном побережье такими группами, как N.W.A. The Fresh Prince читали рэп о подростковых увлечениях в чистом стиле, который средняя Америка считала безопасным и развлекательным.

Первый сингл пары, Girls Ain't Nothing But Trouble, стал хитом в 1986 году. Их дебютный альбом 1987 года — Rock the House — попал в Billboard Top 200 и сделал Смита миллионером в возрасте менее 18 лет. Ранний успех выбросил из головы Смита любые мысли о поступлении в колледж.

Вначале сообщалось, что Смит отказался от стипендии в элитном бостонском Массачусетском технологическом институте (MIT), но позже Смит развеял слух, сказав интервьюеру: