Талантливый сын прекрасных актеров: путь к успеху Джейдена Смита

Кто такой Джейден Смит?
Джейден Смит родился в Малибу, Калифорния, 8 июля 1998 года. Его родители — актеры Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит, а певица Уиллоу Смит — его младшая сестра. Смит дебютировал на большом экране вместе со своим отцом в фильме 2006 года «В погоне за счастьем».
Впоследствии он снялся в ремейках «Малыша-каратиста» и «Дня, когда Земля остановилась», прежде чем присоединиться к своему отцу в фильме «После нашей эры». Позже Смит переключил свое внимание на музыку, выпустив свой первый студийный альбом Syre в 2017 году.
Джеки Чан (слева) и Джейден Смит (справа) на вечеринке по случаю дня рождения Джейдена Смита. 8 июля 2009 года. Фото: Global Look Press
Актерская родословная
Джейден Кристофер Сайр Смит родился 8 июля 1998 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. У Смита исключительная актерская родословная. Его отец, Уилл Смит, снялся в таких фильмах, как «День независимости», «Люди в черном» и «Али», и является одним из самых успешных и популярных актеров в мире.
Его мать, Джада Пинкетт Смит, также является весьма успешной актрисой, сыгравшей главные роли в «Чокнутом профессоре» и трилогии «Матрица». Несмотря на свой статус знаменитости, родители Смита пытались дать ему нормальное воспитание.
Джейден Смит в детстве. Фото: Global look Press
Говоря о воспитании Джейдена и его братьев и сестер (старшего сводного брата Трея и младшей сестры Уиллоу), Джада Пинкетт Смит сказала, что хотела, чтобы они «увидели реальность жизни и имели нормальный опыт стояния в очереди за билетами». Дети Смитов регулярно были волонтерами в детских домах и домах престарелых и жертвовали свои вещи на благотворительность.
«Мои дети охотно раздают вещи, потому что понимают, что у них их так много; им не нужно копить», — однажды сказала их мать.
Смит учился у репетитора и, несмотря на актерскую карьеру, испытал обычные радости и огорчения любого маленького мальчика. Он называл себя «маменькиным сынком», но жаловался, что его младшая сестра издевается над ним, а их родители всегда принимают ее сторону.
«В погоне за счастьем»
Наряду с его, казалось бы, нормальным детством, Смит наслаждался второй жизнью в качестве подающей надежды голливудской звезды. Он дебютировал в качестве актера в 2003 году, в нежном возрасте шести лет, в сериале «Все о нас», созданном Уиллом и Джадой Пинкетт Смит и основанном на их собственной смешанной семье.
Вскоре после этого Джейден дебютировал на большом экране в фильме «В погоне за счастьем» (2006). Основанный на реальной истории, «В погоне за счастьем» рассказывает о жизни Кристофера Гарднера, бездомного продавца, чей интеллект и настойчивость в конечном итоге позволили ему стать богатым биржевым маклером.
Уилл Смит и Джейден Смит в фильме «В погоне за счастьем». Фото: Global Look Press
Джейден сыграл сына Гарднера, Кристофера-младшего, который вынужден жить на улице вместе со своим отцом. Молодой Смит завоевал всеобщее признание за свое тонкую и трогательную игру. New York Times назвала его «чрезвычайно симпатичным», и он получил кинопремию MTV за выдающееся исполнение.
«День, когда Земля остановилась»
В 2008 году Смит начал действовать самостоятельно, чтобы впервые выступить в проектах без участия своих родителей. В апреле того же года он снялся в качестве приглашенного гостя в эпизоде популярного шоу канала Disney «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди».
Затем он появился напротив Киану Ривза и Дженнифер Коннелли в ремейке классического научно-фантастического триллера «День, когда Земля остановилась», получив премию «Сатурн» за лучшую игру молодого актера.
Хелен Бенсон (Дженнифер Коннелли, слева), ее пасынок Джейкоб Бенсон (Джейден Смит) и Клаату (Киану Ривз) наперегонки пытаются остановить надвигающуюся глобальную катастрофу. Фильм «День, когда Земля остановилась». Фото: Global Look Press
Успех с фильмом «Малыш-каратист»
Смит получил свою самую большую роль на сегодняшний день в 2010 году, снявшись вместе с Джеки Чаном в ремейке классического фильма 1984 года «Малыш-каратист». Смит играет Дре Паркера, 12-летнего уроженца Детройта, который переезжает в Китай, чтобы изучать боевые искусства у мастера кунг-фу, чтобы он мог противостоять хулиганам, которые его мучают.
Фильм имел кассовый успех, заслужив похвалу Смита за его впечатляющую актерскую игру и навыки кунг-фу. Чан похвалил преданность Смита занятиям боевыми искусствами, сказав: «Он опозорил моего сына!» Смит также окунулся в мир музыки в связи со своей работой над фильмом, записав его официальную песню Never Say Never в партнерстве с поп-идолом Джастином Бибером.
Джейден Смит и Джастин Бибер. Фото: соцсети
После нескольких месяцев интенсивных тренировок по боевым искусствам Смит развил телосложение мальчика гораздо старшего возраста, а также заслужил репутацию живого и остроумного собеседника. («Ты умеешь шить? Потому что я рваный», — язвительно заметил он интервьюеру.) Отец Уилл Смит признался: «Этот ребенок смешнее, чем я был в его возрасте. Но с другой стороны, я был ему отцом».
К тому времени, когда ему исполнилось 12, Смит достиг такого уровня успеха, о котором большинство актеров только мечтают. Все три его фильма дебютировали под номером 1 в североамериканском прокате, и он, казалось, был готов последовать за своими родителями по пути голливудской славы.
Джеки Чан и Джейден Смит в фильме «Малыш-каратист». Фото: кадр из фильма 2010 года
Плохие отзывы о фильме «После нашей эры»
В 2013 году Смит снова объединился со своим отцом, чтобы сняться в фильме «После нашей эры». Научно-фантастическая история о совершеннолетии, фильм показывает, как младший Смит развивает свои навыки выживания, участвуя в гонках, чтобы спасти себя и своего отца на футуристической, негостеприимной Земле.
На этот раз и фильм, и его молодая звезда были сурово приняты зрителями, поскольку он «выиграл» «Золотую малину» за худшую мужскую роль. Не все отзывы были плохими — некоторые критики сочли фильм приятным зрелищем, а Смит заслужил похвалу от MTV Movie Awards в номинации «Самая крутая звезда лета среди подростков». Тем не менее этот опыт, по-видимому, испортил ему настроение, приведя к длительному перерыву в работе на большом экране.
Постер фильма «После нашей эры»
«Отжиг», «Скейт-кухня»
Смит вернулся на телевидение в 2016 году с сериалом «Отжиг», рассказывающим о расцвете хип-хопа и диско в Нью-Йорке в конце 1970-х годов. В 2018 году он был частью актерского состава «Скейт-кухни», основанной на реальной истории группы женщин-скейтбордисток.
Джейден Смит и Рейчел Винберг в фильме 2018 года «Скейт-кухня». Фото: кадр из фильма
Музыкальная карьера
После своего сотрудничества с Бибером Смит выпустил пару микстейпов — The Cool Cafe и Cool Tape Vol. 2.
Syre
В ноябре 2017 года Смит представил свой первый студийный альбом Syre, в записи которого приняли участие ASAP Rocky и sister Willow. Коллекция, посвященная хип-хопу, получила несколько положительных отзывов, достигнув 24-й строчки в Billboard 200 на пути к золотой сертификации. 8 Июля 2018 года, в ознаменование своего 20-летия, Смит выложил в популярной соцсети альбом Syre: The Electric.
Джейден Смит на концерте Bread & Butter. Берлин, 01.09.2018. Фото: Global Look Press