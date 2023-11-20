Талантливый сын прекрасных актеров: путь к успеху Джейдена Смита

Говоря о воспитании Джейдена и его братьев и сестер (старшего сводного брата Трея и младшей сестры Уиллоу), Джада Пинкетт Смит сказала, что хотела, чтобы они «увидели реальность жизни и имели нормальный опыт стояния в очереди за билетами». Дети Смитов регулярно были волонтерами в детских домах и домах престарелых и жертвовали свои вещи на благотворительность.

«Мои дети охотно раздают вещи, потому что понимают, что у них их так много; им не нужно копить», — однажды сказала их мать.

Смит учился у репетитора и, несмотря на актерскую карьеру, испытал обычные радости и огорчения любого маленького мальчика. Он называл себя «маменькиным сынком», но жаловался, что его младшая сестра издевается над ним, а их родители всегда принимают ее сторону.

«В погоне за счастьем»

Наряду с его, казалось бы, нормальным детством, Смит наслаждался второй жизнью в качестве подающей надежды голливудской звезды. Он дебютировал в качестве актера в 2003 году, в нежном возрасте шести лет, в сериале «Все о нас», созданном Уиллом и Джадой Пинкетт Смит и основанном на их собственной смешанной семье.

Вскоре после этого Джейден дебютировал на большом экране в фильме «В погоне за счастьем» (2006). Основанный на реальной истории, «В погоне за счастьем» рассказывает о жизни Кристофера Гарднера, бездомного продавца, чей интеллект и настойчивость в конечном итоге позволили ему стать богатым биржевым маклером.