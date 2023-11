Талантливый сын прекрасных актеров: путь к успеху Джейдена Смита

Успех с фильмом «Малыш-каратист»

Смит получил свою самую большую роль на сегодняшний день в 2010 году, снявшись вместе с Джеки Чаном в ремейке классического фильма 1984 года «Малыш-каратист». Смит играет Дре Паркера, 12-летнего уроженца Детройта, который переезжает в Китай, чтобы изучать боевые искусства у мастера кунг-фу, чтобы он мог противостоять хулиганам, которые его мучают.

Фильм имел кассовый успех, заслужив похвалу Смита за его впечатляющую актерскую игру и навыки кунг-фу. Чан похвалил преданность Смита занятиям боевыми искусствами, сказав: «Он опозорил моего сына!» Смит также окунулся в мир музыки в связи со своей работой над фильмом, записав его официальную песню Never Say Never в партнерстве с поп-идолом Джастином Бибером.