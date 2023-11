Не только жена Уилла Смита, но также успешная актриса и бизнесвумен: биография Джады Пинкетт Смит

Пинкетт продолжала получать положительные отзывы за свои выступления в кино и в 1994 году. Она появилась в остросюжетной комедии «Подлый грязный позор» вместе с Кинином Айвори Уэйаном.

Она также снялась в более драматичной главной роли вместе с Алленом Пейном в драме «Лирика Джейсона». Марк Савлов из The Austin Chronicle написал, что Пинкетт обладала «мощным присутствием на экране», и сказал, что ее сцены с Пейном «кажутся чем-то из «Ромео и Джульетты».

У Пинкетт были дополнительные роли в таких фильмах, как «Рыцарь-демон» 1995 года, съемки которого начались в следующем году. Также в 1995 году она начала снимать музыкальные клипы, в том числе Keep On, Keepin’ On группы MC Lyte. Ей пришла в голову идея музыкального клипа на хит Тупака California Love, в котором рэпер сражается со злым вождем племени в пустыне, действие происходит в 2095 году.

Идея была вдохновлена фильмом 1985 года «Безумный Макс», и первоначально планировалось, что Пинкетт будет его режиссером, но она выбыла из проекта, согласно книге «Тупак Шакур: жизнь и времена американской иконы».

Фильмы «Матрица» и «Мадагаскар»

В 1996 году Пинкетт изобразила любовный интерес Эдди Мерфи к «Чокнутому профессору»; комедия заработала 274 миллиона долларов по всему миру. Она также появилась в фильмах «Вызов» (1996), «Крик-2» (1997), «Форс-мажор» (1998), «Ву» (1998) и весьма спорном фильме Спайка Ли «Замороченные» (2000).

В следующем году она присоединилась к своему мужу Уиллу Смиту в биографическом фильме «Али», в котором сыграла первую жену великого боксера Мухаммеда Али Сонджи. Сначала она не решалась сниматься в фильме, потому что боялась, что ее реальный брак со Смитом будет отвлекать зрителей, говоря, что это может «увести людей из фильма». Она тем не менее прошла прослушивание и согласилась на роль по настоянию режиссера Майкла Манна.