Не только жена Уилла Смита, но также успешная актриса и бизнесвумен: биография Джады Пинкетт Смит

Кто такая Джада Пинкетт Смит?

Актриса Джада Пинкетт Смит наиболее известна по своим ролям в сиквелах «Матрицы» и анимационной франшизе «Мадагаскар». Впервые она привлекла к себе внимание после участия в телесериале Билла Косби «Другой мир» в 1991 году и прославилась своей ролью в комедии Эдди Мерфи «Чокнутый профессор».

Помимо своих фильмов и телешоу, Пинкетт Смит ранее была соведущей ток-шоу Red Table Talk и откровенно рассказывала о различных аспектах своей жизни: от брака с Уиллом Смитом до борьбы с алопецией. Актриса была вовлечена в печально известный момент во время церемонии вручения премии «Оскар» в 2022 году, когда ее муж дал пощечину комику Крису Року на сцене после того, как Рок пошутил о бритой голове Пинкетт Смит.

Ранняя жизнь

Джада Корен Пинкетт родилась 18 сентября 1971 года в Балтиморе, штат Мэриленд. Дочь подрядчика Робсола Пинкетта – младшего и медсестры Эдриенн Бэнфилд-Норрис, она была названа в честь Джады Роуленд, любимой звезды мыльных опер ее матери. Воспитывала ее в первую очередь бабушка Джады.

Подростком Пинкетт посещала Балтиморскую школу искусств по специальности «танцы и театр». Одним из ее одноклассников и друзей там был покойный рэп-исполнитель Тупак Шакур. Он написал о ней стихи, и позже у нее была камео в его музыкальном клипе Strictly 4 My Niggaz. Пинкетт окончила среднюю школу в 1989 году, затем провела год в Школе искусств Северной Каролины.