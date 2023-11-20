Не только жена Уилла Смита, но также успешная актриса и бизнесвумен: биография Джады Пинкетт Смит

Кто такая Джада Пинкетт Смит?
Актриса Джада Пинкетт Смит наиболее известна по своим ролям в сиквелах «Матрицы» и анимационной франшизе «Мадагаскар». Впервые она привлекла к себе внимание после участия в телесериале Билла Косби «Другой мир» в 1991 году и прославилась своей ролью в комедии Эдди Мерфи «Чокнутый профессор».
Помимо своих фильмов и телешоу, Пинкетт Смит ранее была соведущей ток-шоу Red Table Talk и откровенно рассказывала о различных аспектах своей жизни: от брака с Уиллом Смитом до борьбы с алопецией. Актриса была вовлечена в печально известный момент во время церемонии вручения премии «Оскар» в 2022 году, когда ее муж дал пощечину комику Крису Року на сцене после того, как Рок пошутил о бритой голове Пинкетт Смит.
Ранняя жизнь
Джада Корен Пинкетт родилась 18 сентября 1971 года в Балтиморе, штат Мэриленд. Дочь подрядчика Робсола Пинкетта – младшего и медсестры Эдриенн Бэнфилд-Норрис, она была названа в честь Джады Роуленд, любимой звезды мыльных опер ее матери. Воспитывала ее в первую очередь бабушка Джады.
Подростком Пинкетт посещала Балтиморскую школу искусств по специальности «танцы и театр». Одним из ее одноклассников и друзей там был покойный рэп-исполнитель Тупак Шакур. Он написал о ней стихи, и позже у нее была камео в его музыкальном клипе Strictly 4 My Niggaz. Пинкетт окончила среднюю школу в 1989 году, затем провела год в Школе искусств Северной Каролины.
Джада Пинкетт Смит в молодости и в зрелом возрасте. Фото: соцсети
О своих отношениях с Тупаком Пинкетт Смит позже рассказала журналистам, что он был наркоторговцем, когда познакомилась с ней, и что ее возмущало то, как фильм «Все смотрят на меня» (2017) позже «переосмыслил» их отношения:
«Дело было не просто в том, что у тебя есть эта милая девушка и этот классный парень, они, должно быть, были в этом — нет, дело было совсем не в этом. Это было ради выживания, и между нами всегда было ради выживания».
Телешоу и ранние фильмы
Пинкетт начала свою актерскую карьеру с появления в ситкоме «Настоящие цвета» в 1990 году. Она появлялась в гостевых ролях в других телевизионных шоу, таких как Doogie Howser, M.D. и 21 Jump Street, прежде чем получила свою первую роль в комедии NBC «Другой мир», созданной Биллом Косби в качестве дополнительного продукта The Cosby Show.
Изображая нахальную студентку колледжа Лену Джеймс, Пинкетт присоединилась к шоу во время его пятого сезона в 1992 году и оставалась в сериале до его завершения в следующем году. Продюсер сериала и режиссер Дебби Аллен написала роль специально для Пинкетт, и Аллен сказал, что актриса «вошла готовой» после того, как ее выбрали на роль.
Ее первой ролью в кино была роль молодой матери-одиночки по имени Ронни в фильме «Угроза для общества» (1993). Она была выбрана по предложению Тупака, который изначально должен был появиться в фильме, но был уволен из проекта вскоре после того, как Пинкетт получила роль.
В результате она подумывала уволиться с работы, но Тупак убедил ее сохранить роль, и позже она сказала: «Я, вероятно, не стала бы этого делать без его благословения». Она получила признание критиков за это выступление, а кинокритик Роджер Эберт описал ее выступление как «наполненное жизнью и убежденностью».
Джада Пинкетт Смит в фильме «Общество угрозы II». Фото: кадр из фильма 1993 года
Пинкетт продолжала получать положительные отзывы за свои выступления в кино и в 1994 году. Она появилась в остросюжетной комедии «Подлый грязный позор» вместе с Кинином Айвори Уэйаном.
Она также снялась в более драматичной главной роли вместе с Алленом Пейном в драме «Лирика Джейсона». Марк Савлов из The Austin Chronicle написал, что Пинкетт обладала «мощным присутствием на экране», и сказал, что ее сцены с Пейном «кажутся чем-то из «Ромео и Джульетты».
У Пинкетт были дополнительные роли в таких фильмах, как «Рыцарь-демон» 1995 года, съемки которого начались в следующем году. Также в 1995 году она начала снимать музыкальные клипы, в том числе Keep On, Keepin’ On группы MC Lyte. Ей пришла в голову идея музыкального клипа на хит Тупака California Love, в котором рэпер сражается со злым вождем племени в пустыне, действие происходит в 2095 году.
Идея была вдохновлена фильмом 1985 года «Безумный Макс», и первоначально планировалось, что Пинкетт будет его режиссером, но она выбыла из проекта, согласно книге «Тупак Шакур: жизнь и времена американской иконы».
Фильмы «Матрица» и «Мадагаскар»
В 1996 году Пинкетт изобразила любовный интерес Эдди Мерфи к «Чокнутому профессору»; комедия заработала 274 миллиона долларов по всему миру. Она также появилась в фильмах «Вызов» (1996), «Крик-2» (1997), «Форс-мажор» (1998), «Ву» (1998) и весьма спорном фильме Спайка Ли «Замороченные» (2000).
В следующем году она присоединилась к своему мужу Уиллу Смиту в биографическом фильме «Али», в котором сыграла первую жену великого боксера Мухаммеда Али Сонджи. Сначала она не решалась сниматься в фильме, потому что боялась, что ее реальный брак со Смитом будет отвлекать зрителей, говоря, что это может «увести людей из фильма». Она тем не менее прошла прослушивание и согласилась на роль по настоянию режиссера Майкла Манна.
Джада Пинкетт Смит и Уилл Смит в фильме «Али» 2001 года. Фото: Global Look Press
Пинкетт Смит получила, пожалуй, свою самую известную роль, когда она сыграла мятежницу Ниобу в фильмах «Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революция» режиссеров Вачовски, вышедших на экраны в 2003 году. До того, как она получила собственную роль во франшизе научно-фантастического боевика, она уговорила своего мужа сыграть главную роль Нео в первом фильме 1999 года. Уилл отказался от этого, и роль в конечном счете досталась Киану Ривзу.
Пинкетт Смит первоначально пробовалась на главную женскую роль в «Тринити», которая досталась Кэрри-Энн Мосс, но Вацковски написали персонаж Ниобы специально для Пинкетт Смит в продолжениях. В дополнение к фильмам Пинкетт Смит сыграла главную роль в популярной видеоигре 2003 года из франшизы под названием Enter the Matrix.
Джада Пинкетт Смит в фильме «Матрица. Перезагрузка» 2003 года. Фото: Global Look Press
Продолжая сниматься в коммерчески успешных фильмах и фильмах критиков, Пинкетт Смит сыграла роль в фильме «Соучастник» (2004), в главных ролях Том Круз и Джейми Фокс, режиссер Майкл Манн.
В следующем году она озвучила персонажа гиппопотама Глории в фильме «Мадагаскар» (2005), который заработал 532 миллиона долларов по всему миру. Том Макграт, один из режиссеров фильма, сказал, что Пинкетт Смит обладала «уверенностью и мягкостью», которые они искали для своего персонажа. Впоследствии она повторила роль этой героини в пяти сиквелах «Мадагаскара».
Джада Пинкет Смит озвучивает бегемотиху Глорию.на «Мадагаскаре». Фото: Global Look Press
Она снялась в драмах «Опустевший город» (2007) с Адамом Сэндлером и Доном Чидлом и «Женщины» (2008) с Мэг Райан, Аннет Бенинг, Евой Мендес и Деброй Мессинг. Фильм «Женщины» был высоко оценен критиками, а Пинкетт Смит и три ее коллеги по фильму были коллективно номинированы на премию «Золотая малина» в категории «Худшая актриса».
Также в 2008 году Пинкетт Смит дебютировала в качестве режиссера и сценариста в независимом полнометражном фильме «Человеческий контракт» об успешном, но несчастном бизнесмене, который влюбляется в свободолюбивого незнакомца. Она снялась в фильме, в котором также приняли участие Джейсон Кларк, Паз Вега и Идрис Эльба.
Вернувшись на телевидение, она снялась в сериале TNT «Сестра Готорн» и выступила сопродюсером, сыграв главную медсестру в больнице Ричмонда, штат Вирджиния, с 2009 по 2011 год. Эта роль принесла ей премию NAACP Image Award «за выдающуюся женскую роль в драматическом сериале».
Джада Пинкетт Смит в сериале «Сестра Готорн». Фото: кадр из эпизода 2009 года
Следующую роль Пинкетт Смит исполнила в первом сезоне телесериала Fox «Готэм» о Бэтмене в 2014 году, сыграв криминального авторитета из Готэм-Сити Фиша Муни. Будучи поклонницей комиксов, она назвала его «одним из моих любимых персонажей, которых я когда-либо играла».
После своего длительного отсутствия на большом экране Пинкетт Смит вернулась на роль второго плана в фильме «Волшебный Майк XXL» (2015) и присоединилась к актерскому составу «Плохих мам» (2016). Продолжая идти по пути комедий с рейтингом R, она сыграла заметную роль в неожиданном хите Girls Trip (2017) с Куин Латифой, Тиффани Хэддиш и Реджиной Холл.
Разговор за красным столом
В мае 2018 года Пинкетт Смит — вместе со своей дочерью Уиллоу Смит и ее матерью Эдриен Бэнфилд-Норрис — запустила ток-шоу Red Table Talk в потоковом сервисе Facebook Watch. Шоу стремилось вникнуть в проблемы, которые повлияли на ее семью, с разных точек зрения поколений.
«Моя мама — представитель старой школы, Уиллоу — новой школы, и я нахожусь прямо посередине», — сказала она.
Джада Пинкетт Смит беседует с Шери Флетчер на шоу Red Table Talk. Фото: соцсети
Брак с Уиллом Смитом
Джада Пинкетт и Уилл Смит поженились в канун нового, 1997 года. Они познакомились на съемках телесериала Смита «Свежий принц Бел-Эйр», где Пинкетт Смит пробовалась на роль одной из подружек Смита. Она уступила роль актрисе Ниа Лонг, потому что ее сочли слишком низкорослой.
Их сын Джейден Смит родился в 1998 году. Их дочь Уиллоу родилась в октябре 2000 года. Пинкетт Смит также стала мачехой Трея, сына Смита от предыдущего брака с Шери Зампино.
Уилл Смит, Джада Пинкетт Смит и их сын Джейден. Фото: Global Look Press
В октябре 2023 года Пинкетт Смит дала интервью Хода Котб из NBC, чтобы обсудить новые мемуары звезды Worthy, в которые вошли новаторские новости о том, что Джада и Уилл годами жили раздельно. Они расстались в 2016 году, но продолжают появляться на публике вместе. Джада сказала, что разрыву способствовало многое.
«К тому времени, как мы добрались до 2016 года, мы просто устали от попыток, — сказала она. — Я думаю, мы оба в некотором роде все еще застряли в наших фантазиях о том, каким, по нашему мнению, должен быть другой человек».
Она подумывала о разводе, но так и не решилась на это. Котб сказал в эфире Today show, что пара не планирует этого делать.
«Я дала обещание, что у нас никогда не будет повода для развода, — сказала Джада. — Мы справимся с чем угодно. Я просто не смог нарушить это обещание».
Выпадение волос
В 2018 году Пинкетт публично призналась, что у нее очаговая алопеция — состояние, которое приводит к выпадению волос на некоторых или всех частях тела.
«Однажды я была в душе, и у меня в руках были лишь пригоршни волос, и я просто подумала: «О боже, неужели я облысею?» — сказала она в своем шоу Red Table Talk, добавив: — Это был один из тех моментов в моей жизни, когда я буквально дрожала от страха. Вот почему я подстригла свои волосы и почему продолжаю их стричь».
Облысевшая Джада Пинкетт Смит и Джейден Смит на премьере фильма «Матрица: Воскрешение» 18 декабря 2021 года, Сан-Франциско, Калифорния. Фото: Global Look Press
Пинкетт Смит сказала, что стресс может быть одним из факторов ее болезни. Она начала брить голову из-за своей алопеции, заявив в 2021 году:
«Маме придется удалить волосы до волосистой части головы, чтобы никто не подумал, что она перенесла операцию на мозге или что-то в этом роде. Я и эта алопеция собираемся стать друзьями — и точка».
Инцидент с пощечиной Криса Рока
В 2022 году Пинкетт Смит была вовлечена в то, что было названо одним из самых печально известных моментов в истории поп-культуры, когда ее муж Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року во время 94-й церемонии вручения премии «Оскар». Рок вручал награду за лучший полнометражный документальный фильм, когда увидел пару в зале и отпустил шутку о Пинкетт Смит, сыгравшей главную роль в сиквеле «Джи Ай Джейн», из-за ее бритой головы.
Пинкетт Смит была явно раздосадована этой шуткой. Несмотря на то что поначалу сам рассмеялся над шуткой, Смит вышел на сцену, влепил Року пощечину, затем сел обратно и накричал на Рока со своего места. Рок выглядел ошеломленным, в шутку назвав это «величайшим вечером в истории телевидения», прежде чем продолжить свою презентацию. Момент, который стал известен как «Пощечина» и «Слэпгейт», во многом затмил остальную часть церемонии, во время которой Смит позже получил приз за лучшую мужскую роль за роль в фильме «Король Ричард».
Инцидент с пощечиной на 94-й церемонии премии «Оскар» 2022 года. Фото: соцсети
Позже Смит уволился из Академии, которая осудила его действия и запретила ему участвовать в будущих церемониях в течение 10 лет. Смита и Рока хвалили и защищали с разных сторон, причем некоторые критиковали Рока за то, что он высмеивал состояние здоровья Пинкетт Смит. Пинкетт Смит позже сказала об этом инциденте:
«Моя глубочайшая надежда заключается в том, что у этих двух умных, способных людей есть возможность исцелиться, обсудить это и примириться... Каково состояние мира сегодня? Они нужны нам оба».
В своих мемуарах Пинкетт Смит описывает, как сначала подумала, что пощечина была пародией, и рассказала New York Times, что была удивлена, услышав, что Уилл назвал ее своей женой.
«Несмотря на то что мы уже давно не называли друг друга мужем и женой, я сказала: ‘Теперь я его жена. Мы в этом замешаны». Просто я такая, какая есть, — сказала она. — Это подарок, который я могу предложить, например: «Эй, я еду с тобой».
Собственный капитал
Сообщается, что состояние Пинкетт Смит составляет 50 миллионов долларов. Это результат ее работы в качестве актрисы, продюсера, режиссера, автора и бизнесвумен, а также ее брака с Уиллом Смитом, который был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда за последние два десятилетия, по данным Celebrity Net Worth.
Трей Смит, Уиллоу Смит, Джейден Смит, Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит. Ноябрь 2022 года. Фото: Global Look Press