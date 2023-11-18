Как сложилась жизнь уехавшей на Кипр бывшей участницы «Дома-2» Риты Агибаловой

Одной из самых ярких бывших участниц «Дома-2» Рите Агибаловой в августе этого года исполнилось тридцать три года. К своему возрасту она имеет все, о чем можно только мечтать. У Риты Агибаловой дружная семья, любящий муж Павел Марсо, двое прекрасных детей — сын Митя и дочка Бэлла, огромный особняк на Кипре. Рита Агибалова востребована в профессии, развивает собственный бизнес и микроблог, популярна среди своих подписчиков. Но к этой сказочной жизни на берегу моря, в тепле и красоте Рита Агибалова шла довольно долго.

«Дом-2» и два мужа Риты Агибаловой

На проекте Рита Агибалова ярко заявила о себе. Сначала романом с красавчиком телестройки Андреем Черкасовым, потом — отношениями с Женей Кузиным. Рита Агибалова — та самая девушка, которая родила первого ребенка под камерами. Ее сын Митя от Жени Кузина открыл счет малышам телестройки. Брак Риты Агибалова и Жени Кузина просуществовал всего два года. Сейчас папа не особо интересуется жизнью сына, который вместе с мамой и отчимом живет на Кипре.

После развода с Женей Кузиным Рита Агибалова и, что немаловажно, ее активная мама Ирина Агибалова, были полны решимости все-таки устроить красавице Рите комфортную жизнь. И Рите Агибаловой подфартило. Она встретила очень перспективного красавчика из состоятельной семьи — Павла Марсо. Парню эффектная девушка тоже приглянулась. В ЗАГС с Павлом Марсо Рита Агибалова отправилась уже глубоко беременной. Через некоторое время на свет появилась очаровательная дочка пары, родители назвали ее Бэллой.

Переезд на Кипр

Рита Агибалова никогда не скрывала от поклонников, что мечтает жить за границей. Во время путешествий и ей, и Павлу Марсо приглянулся Северный Кипр. Пара приняла решение о переезде из России в эту теплую страну. В канун 2019 года Рита Агибалова и Павел Марсо приобрели на Кипре двухэтажный особняк в престижном районе. А в марте 2019 года уже переехали на ПМЖ вместе с детьми и собакой. Некоторое время семейство снимало жилье на Кипре и занималось обустройством будущего семейного гнездышка.