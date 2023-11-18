Как сложилась жизнь уехавшей на Кипр бывшей участницы «Дома-2» Риты Агибаловой

Одной из самых ярких бывших участниц «Дома-2» Рите Агибаловой в августе этого года исполнилось тридцать три года. К своему возрасту она имеет все, о чем можно только мечтать. У Риты Агибаловой дружная семья, любящий муж Павел Марсо, двое прекрасных детей — сын Митя и дочка Бэлла, огромный особняк на Кипре. Рита Агибалова востребована в профессии, развивает собственный бизнес и микроблог, популярна среди своих подписчиков. Но к этой сказочной жизни на берегу моря, в тепле и красоте Рита Агибалова шла довольно долго.
«Дом-2» и два мужа Риты Агибаловой
На проекте Рита Агибалова ярко заявила о себе. Сначала романом с красавчиком телестройки Андреем Черкасовым, потом — отношениями с Женей Кузиным. Рита Агибалова — та самая девушка, которая родила первого ребенка под камерами. Ее сын Митя от Жени Кузина открыл счет малышам телестройки. Брак Риты Агибалова и Жени Кузина просуществовал всего два года. Сейчас папа не особо интересуется жизнью сына, который вместе с мамой и отчимом живет на Кипре.
После развода с Женей Кузиным Рита Агибалова и, что немаловажно, ее активная мама Ирина Агибалова, были полны решимости все-таки устроить красавице Рите комфортную жизнь. И Рите Агибаловой подфартило. Она встретила очень перспективного красавчика из состоятельной семьи — Павла Марсо. Парню эффектная девушка тоже приглянулась. В ЗАГС с Павлом Марсо Рита Агибалова отправилась уже глубоко беременной. Через некоторое время на свет появилась очаровательная дочка пары, родители назвали ее Бэллой.
Переезд на Кипр
Рита Агибалова никогда не скрывала от поклонников, что мечтает жить за границей. Во время путешествий и ей, и Павлу Марсо приглянулся Северный Кипр. Пара приняла решение о переезде из России в эту теплую страну. В канун 2019 года Рита Агибалова и Павел Марсо приобрели на Кипре двухэтажный особняк в престижном районе. А в марте 2019 года уже переехали на ПМЖ вместе с детьми и собакой. Некоторое время семейство снимало жилье на Кипре и занималось обустройством будущего семейного гнездышка.
Рита Агибалова с сыном Митей и дочкой Бэллой. Фото: соцсети
На Кипре Рита Агибалова и ее семья живет уже почти пять лет. Сын Митя и дочь Бэлла ходят в школу, где преподавание ведется на английском языке. Рита Агибалова часто хвастается успехами наследников: и Митя, и Бэлла учатся прекрасно. Мите в декабре будет 14 лет, а Бэлле в июне этого года исполнилось девять, большую часть своей жизни девочка провела на Кипре.
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Периодически семейство путешествует и принимает у себя в гостях старшую сестру Риты Ольгу Гажиенко с детьми и мужем, брата Игоря, который минувшим летом женился.
Сестры Рита Агибалова и Ольга Гажиенко с детьми. Фото: соцсети
На Кипре купили дом и родители Риты Агибаловой. Уже года три, как Ирина Александровна и Юрий Васильевич живут на две страны.
Бизнес Риты Агибаловой
Рита Агибалова — дама многозадачная. Она продвигает свой микроблог, активно рассказывая о жизни своей семьи на Кипре. В соцсети Рита Агибалова устраивает марафоны для тех, кто хочет иметь такую безупречную фигуру, как у нее.
А в 2021 году неуемная Рита Агибалова открыла на Кипре собственное агентство недвижимости. Деловые партнеры Риты Агибаловой — лучшие подрядчики и застройщики Северного Кипра. Рита Агибалова продает виллы и квартиры на Кипре, в том числе и с помощью своего раскрученного микроблога. Как ей удается быть успешной в бизнесе, оставаясь при этом заботливой и внимательной мамой и мотивирующей женой, загадка! Этой экс-участницей «Дома-2» можно только восхищаться.
Рита Агибалова с мужем Павлом Марсо и детьми Митей и Бэллой. Фото: соцсети