Незаурядный режиссер с ярко выраженным авторским почерком: биография Уэса Андерсена

После окончания Сент-Джонса в конце 1980-х Уэс Андерсон поступил в Техасский университет в Остине. Там он познакомился с Оуэном Уилсоном, который с тех пор был партнером по сценарию или актерскому составу почти во всех фильмах, снятых Андерсоном. Андерсон специализировался на философии, а Уилсон изучал английский, и у них были общие интересы. Андерсон сказал в блоге AMC в 1996 году, что эти двое впервые встретились друг с другом, когда «вместе посещали урок драматургии: это мероприятие, где все, нас было около девяти человек, сидели за столом и обсуждали пьесы. И я всегда сидел в одном углу, не совсем за столом, а Оуэн всегда сидел в другом углу, не совсем за столом, и мы ни разу не разговаривали за весь семестр».

Андерсон вспоминает, что после этого урока столкнулся с Уилсоном.

«И они начали говорить о сценаристах, но мы также сразу заговорили о фильмах, — сказал он журналу Interview в 2009 году. — Я знал, что хочу что-то сделать с фильмами. Я не знаю, понял ли он еще, что это был вариант».

В конце концов они стали соседями по комнате и работали над сценарием полнометражного фильма, который они назвали «Бутылочная ракета». Андерсон получил степень бакалавра философии в 1991 году.

Ранние фильмы: «Бутылочная ракета» и «Академия Рашмор»

Первоначально «Бутылочная ракета» планировалась как серьезный фильм с Оуэном Уилсоном и двумя его братьями, Люком и Эндрю, в главных ролях. Однако стало очевидно, что сфера серьезной драмы не для них, и они начали больше сосредотачиваться на комедийных элементах сюжета, и таким образом сценарий «Бутылочной ракеты» превратился в трудно определяемую смесь комедии, романтики и криминала.

Благодаря связям Эндрю Уилсона в киноиндустрии группа смогла собрать небольшой бюджет и запас пленки. В конце концов эти условия закончились, и предполагаемому полнометражному фильму пришлось превратиться в короткометражный фильм.