Незаурядный режиссер с ярко выраженным авторским почерком: биография Уэса Андерсена

Кто такой Уэс Андерсон?
Уэс Андерсон — американский кинорежиссер, в работах которого задействован постоянный актерский ансамбль, включая Люка Уилсона, Оуэна Уилсона, Билла Мюррея и Джейсона Шварцмана. Он известен по необычным комичным фильмам с необычными персонажами, с проектами, варьирующимися от «Семейки Тененбаум» и «Водной жизни» со Стивом Зиссу до «Королевства полной луны» и «Отеля «Гранд Будапешт». Андерсон также пользовался успехом благодаря анимационным фильмам «Бесподобный мистер Фокс» и «Остров собак».
Уэс Андерсон на 76-м Каннском кинофестивале. Франция, 24 мая 2023 года. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Режиссер Уэсли Уэс Уэйлс Андерсон родился 1 мая 1969 года в Хьюстоне, штат Техас. Его отец, Мелвер Андерсон, управлял рекламной компанией и компанией по связям с общественностью, а мать, техаска Энн Берроуз, работала как в сфере недвижимости, так и в археологии. Андерсон вырос с двумя своими братьями, Эриком и Мелом, но их родители развелись, когда Андерсону было восемь. Пытаясь справиться с распадом брака своих родителей, Андерсон часто плохо вел себя в школе.
Со временем он переключил свою энергию с озорства на художественные начинания. Молодой Андерсон снимал фильмы с участием себя и своих братьев, снимая их супер-8-миллиметровой камерой. Он запоем читал, развивая страсть к романам и обнаруживая, что его поглощает повествование. Андерсон посещал школу Святого Иоанна в Хьюстоне, где он стал известен своими большими и сложными игровыми постановками. Часто эти постановки основывались на хорошо известных историях, фильмах и даже телешоу: одной из работ была кукольная версия альбома Кенни Роджерса 1978 года The Gambler.
Уэс Андерсон в молодости. Фото: соцсети
После окончания Сент-Джонса в конце 1980-х Уэс Андерсон поступил в Техасский университет в Остине. Там он познакомился с Оуэном Уилсоном, который с тех пор был партнером по сценарию или актерскому составу почти во всех фильмах, снятых Андерсоном. Андерсон специализировался на философии, а Уилсон изучал английский, и у них были общие интересы. Андерсон сказал в блоге AMC в 1996 году, что эти двое впервые встретились друг с другом, когда «вместе посещали урок драматургии: это мероприятие, где все, нас было около девяти человек, сидели за столом и обсуждали пьесы. И я всегда сидел в одном углу, не совсем за столом, а Оуэн всегда сидел в другом углу, не совсем за столом, и мы ни разу не разговаривали за весь семестр».
Андерсон вспоминает, что после этого урока столкнулся с Уилсоном.
«И они начали говорить о сценаристах, но мы также сразу заговорили о фильмах, — сказал он журналу Interview в 2009 году. — Я знал, что хочу что-то сделать с фильмами. Я не знаю, понял ли он еще, что это был вариант».
В конце концов они стали соседями по комнате и работали над сценарием полнометражного фильма, который они назвали «Бутылочная ракета». Андерсон получил степень бакалавра философии в 1991 году.
Ранние фильмы: «Бутылочная ракета» и «Академия Рашмор»
Первоначально «Бутылочная ракета» планировалась как серьезный фильм с Оуэном Уилсоном и двумя его братьями, Люком и Эндрю, в главных ролях. Однако стало очевидно, что сфера серьезной драмы не для них, и они начали больше сосредотачиваться на комедийных элементах сюжета, и таким образом сценарий «Бутылочной ракеты» превратился в трудно определяемую смесь комедии, романтики и криминала.
Благодаря связям Эндрю Уилсона в киноиндустрии группа смогла собрать небольшой бюджет и запас пленки. В конце концов эти условия закончились, и предполагаемому полнометражному фильму пришлось превратиться в короткометражный фильм.
Постер фильма 1996 года «Бутылочная ракета»
Получившийся короткометражный фильм произвел впечатление на режиссера по имени Кит Карсон, и он показал его продюсеру Полли Платт. Карсон также подтолкнул Андерсона к участию в фильме на кинофестивале «Сандэнс». Фильм был встречен там с энтузиазмом и привлек внимание режиссера Джеймса Л. Брукса, партнера Пратта. Благодаря своим связям в Columbia Pictures Брукс добился увеличения бюджета фильма, который в итоге достиг солидных пяти миллионов долларов.
Полнометражный фильм не имел кассового успеха, но в целом был высоко оценен критиками. Андерсон также получил награду «Лучший новый режиссер» на MTV Movie Awards в 1996 году. Как и в большинстве последующих фильмов Андерсона, в «Бутылочной ракете» был показан саундтрек, написанный Марком Мотерсбо, основателем группы Devo. Когда фильм вышел на видео, его аудитория выросла.
После «Бутылочной ракеты» Андерсон и Оуэн Уилсон приступили ко второму фильму — «Академия Рашмор». История вращается вокруг подростка по имени Макс Фишер, который страдает в учебе, но преуспевает во внеклассных занятиях. Макс, которого играет неизвестный тогда Джейсон Шварцман, посещает подготовительную школу, очень похожую на Сент-Джонс из средней школы Андерсона. В другой связи с жизнью Андерсона Макс, как и Андерсон, создает тщательно продуманные пьесы, которые ставятся в школе.
Кадр из фильма 1998 года «Академия Рашмор» с Джейсоном Шварцманом в главной роли. Фото: Global Look Press
Председатель Disney Джо Рот согласился профинансировать проект «Академия Рашмор», и окончательная версия фильма вызвала гораздо больший ажиотаж перед выпуском, чем «Бутылочная ракета». Ассоциации критиков Нью-Йорка и Лос-Анджелеса объявили Билла Мюррея лучшим актером второго плана за роль задумчивого бизнесмена, у которого завязывается невероятная дружба с Максом.
Фильм получил восторженные отзывы критиков и стал предметом широкой рекламной кампании. Тем не менее фильму не удалось собрать большую аудиторию, и хотя он был номинирован на премию «Оскар» и получил множество наград критиков, Академия не выдвигала фильм ни в одну из категорий «Оскар».
«Семейка Тененбаум» и «Водная жизнь»
Однако успех мейнстрима был не за горами. С выходом своего третьего полнометражного фильма «Семейка Тененбаум» (снова написанного совместно с Оуэном Уилсоном) Андерсон получил сочетание критики, кассовых сборов и признания Академии, которое до сих пор ускользало от него. С актерским составом всех звезд, в который входили Джин Хэкман, Анжелика Хьюстон, Гвинет Пэлтроу, Дэнни Гловер, Билл Мюррей, Бен Стиллер и все более известные Люк и Оуэн Уилсоны, Андерсон описал фильм на пресс-конференции 2002 года как «нью-йоркский фильм о семье гениев, об их неудачах и своеобразном развитии их семьи».
Фильм собрал в американском прокате более 50 миллионов долларов, получил номинацию на «Оскар» за лучший сценарий и заслужил почти единодушную оценку критиков.
Люк Уилсон, Гвинет Пэлтроу, Джин Хэкман, Бен Стиллер, Грант Розенмайер, Джона Мейерсон и Анжелика Хьюстон в фильме 2001 года «Семейка Тененбаум». Фото: Global Look Press
Благодаря успеху «Семейки Тененбаум» Уэс Андерсон смог получить гораздо больший бюджет на свой следующий фильм — в общей сложности 50 миллионов долларов. Из-за растущего спроса на Оуэна Уилсона как актера, Андерсон стал партнером Ноа Баумбаха в написании сценария, который стал «Водной жизнью» со Стивом Зиссу. История об океанографе и документалисте дикой природы с растущей известностью по имени Стив Зиссу, который преследует неуловимую — и, возможно, воображаемую — акулу-ягуара.
Хотя фильм представляет собой живое действие, многие морские существа в фильме анимированы, что является первым использованием анимации в любом фильме Андерсона. Андерсон снова нанял Билла Мюррея, которого в интервью The Telegraph в 2002 году он назвал «[кем-то], кого я, скорее всего, назову гением», для съемок в фильме, но на этот раз в главной роли.
«Водная жизнь» была самой большой съемочной проблемой, с которой столкнулся Андерсон, как подробно описано в интервью журналу New York Magazine:
«Вы помещали всех этих пиратов на один корабль, а затем размещали главных актеров на своих местах, а за ними размещали лодку, чтобы зритель мог получить некоторое представление о масштабах, с которыми мы работали, и лодки раскачивались взад-вперед, и к тому времени, когда вы все устанавливали, солнце уже зашло».
На момент выхода в 2004 году фильм получил смешанные отзывы критиков и даже получил некоторую критику от основной группы поклонников, которых Андерсон собрал после выхода «Бутылочной ракеты».
Постер фильма «Водная жизнь» 2004 года
Также во время выхода «Водной жизни» многие критики начали отмечать важность отцовских фигур в фильмах Андерсона. В «Академии Рашмор» был показан молодой Макс Фишер, пытающийся отождествить себя с успешным бизнесменом, «Семейка Тененбаум» вращались вокруг некогда знаменитого патриарха юриспруденции, который десятилетиями не принимал участия в жизни своей семьи, а важнейший момент сюжетной линии «Водной жизни» касался персонажа по имени Нед Плимптон (Оуэн Уилсон), пытающегося определить, является ли Зиссу его давно потерянным отцом.
В ответ Андерсон размышлял в интервью New York Mag:
«Я, наконец, понял, что это прямо противоположно тому, с чем я на самом деле вырос, и для меня в этом есть что-то экзотическое. Меня привлекают эти персонажи, похожие на отцов, которые являются выдающимися людьми, и я искал таких наставников, поэтому у меня с ними связь. Но они не мои отцы».
«Поезд на Дарджилинг» и «Бесподобный мистер Фокс»
Вскоре Андерсон приступил к работе над еще одним фильмом. Коллега-режиссер и поклонник Мартин Скорсезе, который однажды назвал Андерсона «следующим Мартином Скорсезе» в интервью Esquire назвал «Бутылочную ракету» одним из лучших фильмов 1990-х, посоветовал своему другу исследовать Индию в его следующем фильме.
Андерсон принял этот совет близко к сердцу и соединил его с другим желанием:
«Я хочу писать с Романом [Копполой] и Джейсоном [Шварцманом]», — сказал он журналу New York Magazine в 2007 году. — Чтобы достичь обеих этих целей, Андерсон, Коппола и Шварцман сели на поезд в Индии, чтобы сниматься в фильме, пытаясь разыграть его. Мы пытались стать фильмом еще до того, как он появился».
Результатом стал фильм 2007 года «Поезд на Дарджилинг», в главных ролях Шварцман, Оуэн Уилсон и Эдриен Броуди. Фильм вращается вокруг трех разлученных братьев, путешествующих на поезде по Индии в попытке воссоединиться. И снова отзывы критиков были неоднозначными.
Уэс Андерсон на съемочной площадке фильма «Дарджилинг Лимитед». Фото: Global Look Press
Для своего следующего фильма Андерсон вернулся к своей детской склонности оживлять любимые истории. «Бесподобный мистер Фокс» (2009) — полнометражный анимационный фильм, основанный на одноименной книге Роальда Даля. В фильме снимается обычный ансамбль актеров Андерсона, включая Мюррея, Оуэна Уилсона и Шварцмана, а также Джорджа Клуни и Мэрил Стрип, которые озвучивают различных лесных животных, объединившихся для борьбы со злым фермером.
Этот фильм получил гораздо более широкое признание критиков, чем «Поезд на Дарджилинг», и присоединился к «Семейке Тененбаум» в качестве еще одного фильма, получившего «Оскар» в фильмографии Андерсона.
Уэс Андерсон на презентации фильма «Фантастический мистер Фокс» в Лондоне, Англия, 14 октября 2009 года. Фото: Global Look Press
Фильм «Отель «Гранд Будапешт» получил «Оскар»
Затем последовали другие проекты ансамбля в отличительном стиле: «Королевство полной луны» в 2012 году и коммерчески успешный «Отель «Гранд Будапешт» в 2014 году, причем последний получил «Золотой глобус» за лучший кинофильм, мюзикл или комедию.
С актерским составом, в котором участвовали Рэйф Файнс, Ф. Мюррей Абрахам и Тильда Суинтон, «Будапешт» также получил целых девять номинаций на премию «Оскар», а Андерсон получил свой первый режиссерский «Оскар». На самой церемонии фильм был признан за потрясающую визуальную картину, выиграв за грим, дизайн костюмов и постановочный дизайн, а также за оригинальную партитуру.
Уэс Анлерсон и Джуд Лоу на съемочной площадке фильма «Отель «Гранд Будапешт». Фото: Global Look Press
Хотя в фильмах Андерсона, как правило, присутствуют персонажи, которые, как он признался в интервью, «могли бы войти в другой его фильм, и это имело бы смысл», его стиль неуклюжей и иногда грустной комедии остается удивительно уникальным. Андерсон преуспел как кинорежиссер, который в течение многих лет создавал независимые фильмы под присмотром крупных студий.
«Остров собак»
В марте 2018 года Андерсон вернулся в сферу покадровой анимации с «Остров собак». Основанный на истории 12-летнего мальчика, который пытается защитить собак своего города от мстительного мэра, в фильме задействован звездный актерский состав, в который входили Брайан Крэнстон и другие давние соавторы, такие как Мюррей.
Уэс Андерсон на фоне героев фильма «Собачий остров», 27 февраля 2018 г., Мадрид, Испания. Фото: Global Look Press
«Остров собак» дебютировал с оценкой в 1,57 миллиона долларов в 27 кинотеатрах шести городов Северной Америки, что стало крупнейшим открытием в карьере режиссера, а позже был номинирован на премию «Оскар» за лучший анимационный фильм.
Кадр из фильма «Собачий остров» 2018 года. Фото: Global Look Press