Турецкая актриса Эльчин Сангу вынуждена была отложить свою свадьбу из-за чрезмерного внимания поклонников

Детство и юность
Сангу появилась на свет в третьем по численности населения турецком городе Измире 13 августа 1985 года. Отец покинул семью актрисы, когда той едва исполнилось два года. Благодаря черкесским корням, которые достались девочке по папиной линии, она уже в детстве была счастливой обладательницей копны ярко-рыжих волос и белой, как мрамор, кожей. Нетипичная для турчанки внешность делала красавицу не похожей на других.
Мама Эльчин не стала выходить замуж второй раз, чтобы не травмировать психику своей дочери, поскольку та негативно воспринимала мужчин, находившихся рядом с родительницей. По этой причине девочка росла в женском окружении. Мама привила Сангу любовь к опере, бабушка — к театру, тетя научила понимать искусство танца.
Эльчин Сангу в детстве на руках у мамы. Фото: социальные сети
Родные пророчили девушке большой успех в будущем, верили, что она непременно станет популярной, и шутили, будто продадут потом ее детские фото журналистам.
С детства Эльчин усвоила принцип и всегда жила, следуя ему: если берешься — сделай лучше всех, если не уверена, что справишься, — не берись.
После успешного окончания школы, турчанка поступила в консерваторию при Мерсинском университете. Именно тогда она впервые попробовала себя в опере. Стать певицей Сангу не захотела, потому что не могла свободно развиваться творчески в строгих рамках классической музыки.
В 2006 году Сангу выиграла грант на обучение в Университете Едитепе. Получив диплом в области изобразительного искусства, будущая знаменитость переехала в Стамбул.
Тут она освоила профессию актрисы и стала принимать участие в театральных постановках, параллельно изучая итальянский и английский языки.
Актриса Эльчин Сангу с мамой. Фото: социальные сети
Роли в кино
Дебют в сериале «Бесценное время» сразу сделал актрису чрезвычайно популярной, хотя она исполнила роль отрицательного персонажа.
После этого Сангу предстала перед зрителем в образах Нехир в сериале «Какой размер носит любовь?» и Эды в ленте «История одной любви».
Но самую большую популярность Эльчин ощутила после выхода на экраны историко-драматического сериала «Курт Сеит и Александра», где актриса сыграла сестру главного героя Йылдыза, тайно влюбленную в Джелиля.
В закрытом сериале «Повергнутый любовью», который вышел неудачным, актриса смогла почерпнуть массу опыта, даже научилась верховой езде, что, несомненно, пригодится ей в будущем. Поэтому девушка не сильно расстроилась, что проект свернули.
В 2015 году Эльчин снялась в главной роли популярного сериала «Любовь напрокат». Дефне Топал, которую сыграла Сангу, работала официанткой, по воле случая попавшей в закрученную авантюру, полную любви и интриг. В дуэте с ней выступил актер Барыш Ардуч в роли Омера Ипликчи.
Турецкие актеры Эльчин Сангу и Барыш Ардуч в сериале «Любовь напрокат». Фото: социальные сети
Совместная игра актеров имела оглушительный успех, поэтому следующем проекте «Останься со мной» продюсеры и сценаристы снова объединили их вместе, нарушив сложившуюся годами традицию турецкого кино не снимать одних и тех же героев в роли влюбленных более одного раза.
Сериал снимался в Стамбуле. В основу сюжета легла повесть о жизни двоих кардинально разных людей.
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А уже в 2018 году артистка появилась в сериалах «Безжизненные« и «Столкновение».
Драма «Столкновение» начинается с аварии, которую устроил комиссар Кадир. Мужчина хотел уйти из жизни, обвиняя себя в смерти своей семьи. В аварии также пострадала сотрудница банка Зейнеп, которую сыграла Эльчин. По сюжету у нее украли дочь из-за долгов мужа, адвокат Джемре и бывший заключенный. Судьбы этих абсолютно разных людей переплетаются.
В саге про вампиров «Безжизненные» турецкая актриса исполнила роль 164-летней вампирши Мии, которая хочет снова обрести человеческий облик.
Самая яркая актриса Турции Эльчин Сангу. Фото: социальные сети
Личная жизнь
У Сангу нет ни мужа, ни детей. После выхода сериала «Любовь на прокат» зрители приписали ей роман с партнером по картине. Но Барыш Ардуч счастлив в браке с другой турецкой актрисой.
Эльчин из-за повышенного внимания к своей личной жизни пришлось отложить свадьбу с артистом Юнусом Оздикеном. Несмотря на то что пара вместе с 2011 года, девушка решила устроить торжество позже.
Эльчин Сангу со своим парнем Юнусом Оздикеном. Фото: социальные сети
Эльчин Сангу в настоящее время
В 2020 году вышла премьера картины «9 раз Лейла». В комедии богатый бизнесмен Адем планирует убить свою жену Лейлу, чтобы жить с любовницей Нергис. Все предпринятые попытки к смерти женщины не привели: всякий раз неверный муж сам попадает в комичные ситуации.
В сериале «И в печали, и в радости», который также вышел на экраны в 2020 году, Эльчин сыграла роль красотки Лейла — свадебного распорядителя. Девушку пять лет назад бросил жених перед алтарем. Она несчастлива в личной жизни. Когда девушка организует очередное торжество для дочери ее начальницы, то видит в роли жениха своего бывшего.
Несмотря на то что у турчанки много работы, она активно ведет свои социальные сети.
В одном из интервью артистка призналась, что ее заветная мечта — сыграть покойную принцессу Диану. Это вполне реально с ее талантом и утонченной фигурой: при росте 169 см вес Эльчин всего 43 кг.
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Эльчин Сангу на отдыхе. Фото: социальные сети