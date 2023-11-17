Турецкая актриса Эльчин Сангу вынуждена была отложить свою свадьбу из-за чрезмерного внимания поклонников

Родные пророчили девушке большой успех в будущем, верили, что она непременно станет популярной, и шутили, будто продадут потом ее детские фото журналистам.

С детства Эльчин усвоила принцип и всегда жила, следуя ему: если берешься — сделай лучше всех, если не уверена, что справишься, — не берись.

После успешного окончания школы, турчанка поступила в консерваторию при Мерсинском университете. Именно тогда она впервые попробовала себя в опере. Стать певицей Сангу не захотела, потому что не могла свободно развиваться творчески в строгих рамках классической музыки.

В 2006 году Сангу выиграла грант на обучение в Университете Едитепе. Получив диплом в области изобразительного искусства, будущая знаменитость переехала в Стамбул.

Тут она освоила профессию актрисы и стала принимать участие в театральных постановках, параллельно изучая итальянский и английский языки.