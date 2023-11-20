«Где живете, там и зарабатывайте!»: в Сети ополчились на Орбакайте, которая отказывается выступать в России, но продает здесь свой парфюм

В США на ПМЖ

Год назад Кристина Орбакайте перебралась в США, где живут ее муж Михаил Земцов и дочь Клавдия. Чуть позже к матери приехал Никита Пресняков, старший сын Кристины. Поселившись в Америке, дочь Примадонны перестала приезжать в Россию и редко выходит на связь с фанатами.

Как заявила сама певица, возвращаться в родную страну она не собирается, несмотря на столь успешную карьеру, которую смогла здесь сделать. Ведь Орбакайте была достаточно востребованной и высокооплачиваемой артисткой.

Недавно в СМИ появилась информация, где дочь Пугачевой категорично высказалась по поводу того, что не станет выступать на российских концертах ни за какие деньги.