«Где живете, там и зарабатывайте!»: в Сети ополчились на Орбакайте, которая отказывается выступать в России, но продает здесь свой парфюм

В США на ПМЖ
Год назад Кристина Орбакайте перебралась в США, где живут ее муж Михаил Земцов и дочь Клавдия. Чуть позже к матери приехал Никита Пресняков, старший сын Кристины. Поселившись в Америке, дочь Примадонны перестала приезжать в Россию и редко выходит на связь с фанатами.
Как заявила сама певица, возвращаться в родную страну она не собирается, несмотря на столь успешную карьеру, которую смогла здесь сделать. Ведь Орбакайте была достаточно востребованной и высокооплачиваемой артисткой.
Недавно в СМИ появилась информация, где дочь Пугачевой категорично высказалась по поводу того, что не станет выступать на российских концертах ни за какие деньги.
Кристина Орбакайте с мамой Аллой Пугачевой, сыном Никитой Пресняковым и невесткой Аленой. Фото: Global Look Press
Новогодние съемки без Орбакайте
В то же время уже активно идут съемки многочисленных новогодних шоу, которые традиционно увидят телезрители в первую ночь наступающего года. В начале декабря состоится бессменная и любимая россиянами «Песня года», трансляция которой также отложена на Новый год.
Кристина Орбакайте всегда участвовала в «голубых огоньках», однако в этом году ее имени впервые не будет в списке. О причинах артистка не распространяется.
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Время путешествовать
Уже около полугода Орбакайте не появляется на публике, не дает интервью и не участвует в съемках. Зато в своих социальных сетях эстрадная звезда демонстрирует, как активно путешествует с мужем и дочерью по разным странам. В последнее время Кристина осела в Соединенных Штатах, где, похоже, теперь будет жить постоянно.
Сейчас у дочери Пугачевой есть много свободного времени. Поклонники певицы отметили, что за рубежом Кристина утратила свой звездный статус и превратилась в рядового зрителя, что, однако, не вызывает у них сочувствия. В России исполнительница была частым гостем самых значимых в шоу-бизнесе мероприятий, могла пройтись по красной ковровой дорожке, позировать многочисленными фотографам и пообщаться с журналистами.
Кристина Орбакайте на красной ковровой дорожке. Фото: Global Look Press
Заработок в России
Несмотря на то что Кристина Орбакайте не намерена больше выступать для российского зрителя, она активно продолжает зарабатывать на жителях родины. Певица продает здесь свою косметическую продукцию.
Недавно знаменитость анонсировала новый выпуск своей парфюмерии, совместное производство с одним из итальянских брендов было запущено в прошлом году.
В Сети общественность возмущена по этому поводу.
Violettaduk: «Голодающие артисты России».
Маргарита: «Надо быть строже. Где живете, там и зарабатывайте! Уехали — забыли...»
Panilliudmila: «Было бы отлично, если бы она еще там работала».
S_aka_eva: «Деньги стригут у нас в России, не переставая говорить, как нас любят, но жить они, конечно, предпочитают на Западе!»
Epjka_wlnorpabowa: «Это мы, дураки, позволяем им там жить! Пусть там и зарабатывают!»
Артистка Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией. Фото: Global Look Press
52-летняя Кристина Орбакайте рассказала в соцсетях об успехе собственного парфюма и заявила, что ее аромат наградили на Первой национальной премии в индустрии красоты. Она отметила, что духи были созданы итальянским парфюмером Тицианой Теренци.
Судя по всему, аромат Кристины пользуется большим спросом, поэтому ей необязательно давать многочисленные концерты в России, чтобы хорошо зарабатывать.
Напомним, недавно бывший депутат ГД РФ Роман Худяков высказался, что Орбакайте не следует возвращаться в страну, здесь уже никто не ждет некогда востребованную дочь Примадонны.