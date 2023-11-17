Турецкая актриса Джансу Дере из «Великолепного века» смогла очаровать самого султана, но никак не найдет счастье в личной жизни

Детство и юность

Джансу родилась 14 октября 1980 года в Анкаре. Ее родители были далеки от сферы шоу-бизнеса. Отец работал в торговле, мама трудилась учителем в школе. Помимо актрисы в семье воспитывался еще ее младший брат.

Детство Дере провела в Измире, там же окончила среднюю школу. Девочка с большим удовольствием занималась балетом и увлекалась историей. Получив аттестат зрелости, Джансу поступила в Стамбульский университет на археологический факультет.

Благодаря своей яркой внешности и данным (при росте 180 см вес актрисы составлял 55 кг) она получила звание «Мисс университет» на конкурсе красоты. Позже на нее обратили внимание модельные агентства. Фотографии красавицы появлялись в журналах, девушка работала с именитыми дизайнерами и выступала на неделях моды. В итоге Джансу стала самой высокооплачиваемой моделью Турции.