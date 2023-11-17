Турецкая актриса Джансу Дере из «Великолепного века» смогла очаровать самого султана, но никак не найдет счастье в личной жизни

Детство и юность
Джансу родилась 14 октября 1980 года в Анкаре. Ее родители были далеки от сферы шоу-бизнеса. Отец работал в торговле, мама трудилась учителем в школе. Помимо актрисы в семье воспитывался еще ее младший брат.
Детство Дере провела в Измире, там же окончила среднюю школу. Девочка с большим удовольствием занималась балетом и увлекалась историей. Получив аттестат зрелости, Джансу поступила в Стамбульский университет на археологический факультет.
Благодаря своей яркой внешности и данным (при росте 180 см вес актрисы составлял 55 кг) она получила звание «Мисс университет» на конкурсе красоты. Позже на нее обратили внимание модельные агентства. Фотографии красавицы появлялись в журналах, девушка работала с именитыми дизайнерами и выступала на неделях моды. В итоге Джансу стала самой высокооплачиваемой моделью Турции.
Джансу Дере на отдыхе. Фото: социальные сети
Актерская карьера
В 2002 году Дере решила попробовать себя в актерской деятельности. Дебютной стала роль второго плана в сериале «Сумерки», после чего модель появилась в «Метро Палас».
В сериале «Сыла. Возвращение домой» Джансу впервые исполнила главную роль. С ней в дуэте сыграл актер, заслуживший титул «Лучшая мужская модель Турции» Мехмет Акиф Алакурт.
Два года зрители наблюдали за перипетиями героев сериала, который сделал актрису чрезвычайно популярной в Турции.
Следующая волна успеха настигла Дере после выхода на экраны картины «Горькая любовь», где она воплотила образ слепой девушки, оказавшейся в любовном четырехугольнике. Актер Кенан Имирзалыоглу после этого фильма стал символом удачи для Дере, а сама лента побила все рейтинги турецкого кинематографа 2009 года.
Джансу после премьеры «Эзель» получила номинацию на Ismail Cem Television Awards 2010. Это сделало ее одной из ведущих актрис страны. Посыпались предложения: актриса сыграла в «Золотых девушках» и криминальном боевике «Бехзат Ч.: Я вырвал твое сердце».
Противоречивой оказалась роль наложницы султана Фирузе в нашумевшем сериале «Великолепный век». Зрители были настроены против разлучницы-шпионки, но безупречная актерская игра помогла Дере завоевать армию поклонников. Лучшая подруга Дере Сельма Эргеч тоже участвовала в этом проекте в образе Хатидже-султан.
Джансу Дере в роли Фирузе в сериале «Великолепный век». Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
В ремейке японской картины «Мама», который повествует о маленькой девочке, подвергавшейся издевательствам в родной семье, Джансу снова появилась в главной роли.
Еще несколько лет Джансу снималась в фильмах разных жанров, исполняя главные роли. Наиболее ярким проектом стала лента «Личность», где актриса воплотила образ женщины-детектива Невры Элмас.
В мае 2022 года актриса закончила съемки в фильме «Неверный» и начала работать в новом сериале цифровой платформы Disney Plus.
Джансу Дере - исполнительница главных ролей турецкий сериалов. Фото: социальная сеть
Увлечения
Джансу обожает покупать новую обувь, она тратит немало денег на туфли. Актриса предпочитает дорогую одежду от Хельмута Ланга, Prada и Джона Гальяно. Иконами стиля считает Мелису Сезен и Кейт Бланшетт.
Актриса много читает, обожает путешествовать и не представляет свою жизнь без музыки.
Джансу любит животных и в социальных сетях часто публикует фотографии с собачками и кошечками.
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Джансу Дере с кошкой. Фото: социальные сети
Личная жизнь
Джансу подробности своей личной жизни держит в тайне. Но журналистам стало известно, что в течение 6 лет у актрисы был роман с коллегой Джемом Йылмазом. Бурные отношения мешали съемкам в «Сыле» и вызывали недовольство Мехмета Алакурта. Партнер даже отказывался продолжать съемки.
Дере мечтала о свадьбе, но Джем решил разорвать отношения и женился на подруге бывшей возлюбленной.
На этом фоне Джансу, чтобы отвлечься, начала встречаться с Кенаном Имирзалыоглу. Позже она была замечена в связи с коллегами Энгином Озтюрком и Ибрагимом Челликолем.
Красавица успела покорить сердце генерального директора Dogus Media Group Джема Айдына. Ходили слухи, что именно она помог девушке получить роль Фирузе в «Великолепном веке». Но отношения не переросли в серьезные, и Айдын женился на другой.
Любительница путешествий Джансу Дере. Фото: социальные сети
Поклонники любимого сериала приписывали Джансу роман с Халитом Эргенчем в реальной жизни, но в это вмешалась жена экранного Сулеймана, заявив, что Дере для нее как сестра и не станет уводить чужого мужчину из семьи.
Позже во время работы в сериале «Личность» СМИ писали, что Джансу крутит любовь с партнером по картине Метином Акдюльгером. Однако в 2021 году актер завел отношения со звездой YouTube Джансу Акын.
Актриса Джансу Дере пока не встретила свою вторую половинку. Фото: социальные сети
Джансу Дере в настоящее время
Джансу продолжает пополнять свою фильмографию. 2023 год стал сложным для актрисы. В январе вместе с коллегой по сериалу «Неверный» Мелис Сезен Дере собиралась лететь в Испанию на 8-ю церемонию вручения премии «Золотой виноградник» за наградой. Но перед самым вылетом девушке стало плохо, и врачи диагностировали пищевое отравление.
В феврале на Дере накатилась волна критики от поклонников, потому что она не написала ни одного поста после землетрясения в Турции. Даже, когда турчанку заметили в едином центре помощи, который находится в Йеникаплы, травля в Сети продолжилась. Актриса же продолжала хранить молчание.
Из-за тишины другая часть поклонников посчитала саму Джансу погибшей под завалами. В марте актриса вышла на связь,объяснив, что просто повредила ногу, поэтому долго не делала публикаций. По ее мнению, в сети должна публиковаться только позитивная информация.
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