Счастливый семьянин и активно гастролирующий музыкант: как певец Гансэлло нашел путь к себе

К музыке певец Гансэлло пришел после череды тяжелых испытаний. В былые времена артист стрелял по 50 рублей у бывших одноклассников и мог появиться на улице в странном виде.

Но сегодня все эти удары судьбы – в прошлом. Теперь он счастливый семьянин и активно гастролирующий музыкант. Подробнее о жизни артиста – в материале Teleprogramma.pro.

Настоящее имя

Настоящее имя Гансэлло – Никита Смирнов.

Детство

Он родился 25 марта 1980 года в подмосковном городе Дубне. Отец Никиты занимался музыкой, трудился в разных коллективах, в том числе и в группе Леонида Агутина.

Как отметил Гансэлло, с детства его окружала богемная жизнь: он бывал с отцом на концертах и репетициях, общался с разными артистами. Потом поступил в музыкальную школу, однако не окончил ее. По информации во ВКонтакте, Никита Смирнов заочно окончил химический факультет МГУ им. Ломоносова.