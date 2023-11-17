Счастливый семьянин и активно гастролирующий музыкант: как певец Гансэлло нашел путь к себе

К музыке певец Гансэлло пришел после череды тяжелых испытаний. В былые времена артист стрелял по 50 рублей у бывших одноклассников и мог появиться на улице в странном виде.
Но сегодня все эти удары судьбы – в прошлом. Теперь он счастливый семьянин и активно гастролирующий музыкант. Подробнее о жизни артиста – в материале Teleprogramma.pro.
Настоящее имя
Настоящее имя Гансэлло – Никита Смирнов.
Детство
Он родился 25 марта 1980 года в подмосковном городе Дубне. Отец Никиты занимался музыкой, трудился в разных коллективах, в том числе и в группе Леонида Агутина.
Как отметил Гансэлло, с детства его окружала богемная жизнь: он бывал с отцом на концертах и репетициях, общался с разными артистами. Потом поступил в музыкальную школу, однако не окончил ее. По информации во ВКонтакте, Никита Смирнов заочно окончил химический факультет МГУ им. Ломоносова.
Гансэлло в молодости. Фото: соцсети
Музыкой артист стал заниматься после 30 лет. Но этому предшествовал тернистый путь, который пришлось пройти Никите Смирнову.
Так, в одном из своих интервью он признался, что когда-то употреблял запрещенные препараты. Но артист все-таки сумел победить зависимость.
Гансэлло. Фото: соцсети
В 29 лет Никита Смирнов, который тогда ничего не умел и, по сути, не владел никакой профессией, решил начать новую жизнь. По словам музыканта, он перепробовал разные работы: продавал банковские услуги, земельные участки, трудился водителем, торговал сухими смесями и погрузочной техникой, но все изменилось в одно мгновение.
Первые успехи
Однажды некая певица попросила его разобраться с одной музыкальной картой. Потом оказалось, что это было ей не особо нужно. А вот Никите Смирнову стало интересно все, что касается музыки. И он стал активно развиваться в этом направлении.
По словам артиста, первый успех пришел, когда он выступал на сцене совместно с группой «Каспийский груз» и исполнял песню «Ты меня не лечи». Эту композицию написал для него Тимур Брутто.
Певец сотрудничает с группой «Каспийский груз» с 2015 года, записывает с ними песни и выпускает клипы. А хит Гансэлло «Сам все знаешь» можно найти в альбоме группы «Сторона А/ Сторона Б».
Интересно, что свой первый корпоратив артист отыграл в Санкт-Петербурге за… 10. 000 рублей. Но постепенно люди стали интересоваться его творчеством все больше и больше, приходило и материальное благополучие.
Сейчас на счету музыканта около сотни песен и несколько альбомов: «От и до», «Сборник», «Из магнитолы. 1 часть», «Из магнитолы. 2 часть».
Гансэлло - участник лейбла «NVN prod», чья миссия – открывать новые таланты.
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Гансэлло на концерте в Краснодаре. Фото: соцсети
Свое творчество Никита Смирнов не относит ни к одному стилю, хотя в нем есть и элементы рэпа, и немного шансона, и щепотки попа и рока. По признанию музыканта, важнее всего для него то, чтобы каждый трек нес определенную эмоцию.
Во многом на его творчество повлияли кумиры юности: Егор Летов, Сергей Чиграков из группы «Чиж и Co». Темы песен Никиты Смирнова традиционны: и жизнь, и слезы, и любовь: к женщине, к Родине, к миру.
В репертуаре Гансэлло такие песни, как «Срыв», «Зима», «Ты сам все знаешь», «Берег», «Падаю», «Тумба-юмба», «Айма фаэстата» и многие другие произведения.
Несмотря на то что в песнях музыканта в определенных количествах есть сленг и нецензурная лексика, они могут найти отклик в сердце любого человека. Сам артист верит, что его творчество способно повлиять на жизнь слушателя и изменить ее к лучшему. Впрочем, не только творчество, но и личный пример музыканта.
Никита Смирнов гастролирует по всей России. По словам самого артиста, его аудитория – это совершенно разные люди, объединенные любовью к его песням.
Гансэлло на концерте в Москве. Фото: соцсети
«Однажды в Абакане на концерт пришли бабушка, дочка и внучка, то есть представители трех поколений. Для меня это было очень приятно. Люблю, когда на выступления приходят люди старшего возраста», - рассказал певец в интервью иркутскому радио.
Личная жизнь
О личной жизни Гансэлло известно крайне мало, кроме того, что он женат на женщине по имени Кристина и воспитывает троих сыновей.
Как вспоминал артист в интервью INSIDE SHOW на YouTube, в его семье случались и нелегкие времена. К счастью, сейчас в паре царит идиллия.
Гансэлло с женой и сыновьями. Фото: соцсети
По словам самого артиста, именно жена – главная в их доме. И он подкаблучник в хорошем смысле этого слова! В этом году пара отметила двадцатилетие совместной жизни.
Гансэлло сейчас
В июне состоялась премьера альбома Гансэлло под названием «1980». В октябре музыкант презентовал диск в Москве.
Гансэлло. Фото: соцсети
Сейчас он вовсю гастролирует по России. Так, недавно музыкант побывал в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре. Впереди – Челябинск, Екатеринбург и многие другие города, где артиста любят и ждут.
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