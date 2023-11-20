История успеха славного парня: как Рэй Лиотта добился популярности

Кем был Рэй Лиотта?
Актер Рэй Лиотта дебютировал в качестве актера в дневной драме «Другой мир». Поначалу он изо всех сил пытался найти работу в Голливуде, но завоевал признание критиков и публики за роль сумасшедшего бывшего мужа-заключенного Мелани Гриффит в фильме «Дикая штучка». Лиотта был наиболее известен своими образами крутых парней в таких фильмах, как «Славные парни» Мартина Скорсезе (1992) и «Побег невозможен» (1994).
Мелани Гриффит и Рэй Лиотта. Фото: кадр из к/ф «Дикая штучка» (1986)
Ранняя жизнь и карьера
Рэймонд Аллен Лиотта, широко известный как Рэй Лиотта, родился 18 декабря 1954 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Он был усыновлен Альфредом и Мэри Лиотта, когда ему было всего несколько месяцев. Позже семья разрослась и в нее вошла сестра Лиотты, Линда, которая также была усыновлена. Лиотта был талантливым спортсменом, в старших классах играл как в баскетбол, так и в футбол.
После окончания Юнион Хай Скул в 1973 году Лиотта поступил в Университет Майами, где изучал актерское мастерство. Лиотта переехал в Нью-Йорк после колледжа и вскоре был замечен агентом по кастингу. Он получил роль в телевизионной рекламе, затем нашел работу Джоуи Перрини в дневной драме «Другой мир». Лиотта появлялся в шоу с 1978 по 1981 год.
Основные моменты карьеры
После переезда в Калифорнию, чтобы попытать счастья в Голливуде, Лиотта годами пытался найти работу. Он получил прорывную роль, когда получил приглашение сыграть сумасшедшего бывшего мужа Мелани Гриффит в фильме «Дикая штучка» (1986).
Этот образ принес ему признание критиков и публики, хотя после он исполнил совершенно другую роль - студента-медика, ухаживающего за своим умственно отсталым братом в фильме 1988 года «Доминик и Юджин». В следующем году Лиотта получил похвалу за свою роль бейсболиста Босоногого Джо Джексона в кассовом хите Кевина Костнера «Поле чудес».
Рэй Лиотта и Кевин Костнер. Фото: кадр из к/ф «Поле чудес» (1989)
Лиотта сыграл, возможно, свою самую известную роль в фильме 1990 года «Славные парни» режиссера Мартина Скорсезе. В фильме он сыграл печально известного криминального авторитета Генри Хилла, появившись вместе с Робертом Де Ниро и Джо Пеши. Лиотта сыграл и другие непростые роли в таких фильмах, как «Незаконное проникновение» (1992) и «Выхода нет» (1994).
Фильм «Славные парни» (1990). Рэй Лиотта, Роберт Де Ниро, Пол Сорвино, Мартин Скорсезе и Джо Пеши. Фото: Global Look Press
Будучи ведущим характерным актером, Лиотта также попробовал свои силы в семейной драме, появившись вместе с Вупи Голдберг в фильме «Коррина, Коррина» (1994). В диснеевском фильме «Операция «Слон» (1995) Лиотта погрузился в комедийный жанр. Позже он вернулся к более жестким ролям в таких фильмах, как «Кокаин» (2001) и «Джон Кью» (2002).
В 2005 году Лиотта получил свою первую главную актерскую награду, когда получил премию «Эмми» за роль гостя в медицинской драме «Скорая помощь». В следующем году он получил главную роль на маленьком экране в недолгой криминальной драме «Воры экстра класса». Совсем недавно Лиотта появился в таких фильмах, как «Ледяной» (2012), «Место под соснами» (2012), «Любовь по рецепту и без» (2014) и «Город грехов: женщина, ради которой стоит убивать» (2014).
Рэй Лиотта. Фото: кадр из к/ф «Ледяной» (2012)
Лиотта вернулся на телевидение в 2015 году с минисериалом «Восстание Техаса», в котором рассказывается о создании «Техасских рейнджеров». В следующем году он снялся в суровой драме «Оттенки синего». Он сыграл коррумпированного полицейского в сериале, в котором также участвует Дженнифер Лопес.
Дженнифер Лопес и Рэй Лиотта. Фото: кадр из сериала «Оттенки синего» (2016-2018)
Личная жизнь
Лиотта был женат на актрисе Мишель Грейс с 1997 по 2004 год. 21 декабря 1998 года у пары родилась дочь Карсен Лиотта.
Лиотта умер в мае 2022 года в возрасте 67 лет.
Карсен Лиотта в платье от Шанель и Рэй Лиотта, 10 ноября 2019 года, Нью-Йорк, США Фото: Global Look Press