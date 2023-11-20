История успеха славного парня: как Рэй Лиотта добился популярности

Ранняя жизнь и карьера

Рэймонд Аллен Лиотта, широко известный как Рэй Лиотта, родился 18 декабря 1954 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Он был усыновлен Альфредом и Мэри Лиотта, когда ему было всего несколько месяцев. Позже семья разрослась и в нее вошла сестра Лиотты, Линда, которая также была усыновлена. Лиотта был талантливым спортсменом, в старших классах играл как в баскетбол, так и в футбол.

После окончания Юнион Хай Скул в 1973 году Лиотта поступил в Университет Майами, где изучал актерское мастерство. Лиотта переехал в Нью-Йорк после колледжа и вскоре был замечен агентом по кастингу. Он получил роль в телевизионной рекламе, затем нашел работу Джоуи Перрини в дневной драме «Другой мир». Лиотта появлялся в шоу с 1978 по 1981 год.