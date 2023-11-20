Виктор Гюго: биография одного из главных представителей французского романтизма

«Горбун из Нотр-Дама»

Гюго изучал юриспруденцию с 1815 по 1818 год, хотя никогда не занимался юридической практикой. Поощряемый матерью, начал карьеру в литературе. Он основал Литературную консерваторию, журнал, в котором публиковал свои собственные стихи и работы своих друзей. Его мать умерла в 1821 году. В том же году Гюго женился на Адель Фуше и опубликовал свою первую книгу стихов «Оды и разные поэзии». Его первый роман был опубликован в 1823 году, за ним последовал ряд пьес.

Новаторский стиль романтизма Виктора Гюго развивался в течение первого десятилетия его карьеры.

В 1831 году он опубликовал одно из своих самых стойких произведений «Собор Парижской Богоматери» («Горбун из Нотр-Дама»). Действие романа разворачивается в средневековье и представляет собой резкую критику общества, которое унижает и сторонится горбуна Квазимодо. Это была самая знаменитая работа Гюго на сегодняшний день, которая проложила путь для его последующего политического творчества.