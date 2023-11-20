Виктор Гюго: биография одного из главных представителей французского романтизма

Кем был Виктор Гюго?
Виктор Гюго был французским поэтом и романистом, который, получив образование юриста, начал литературную карьеру. Он стал одним из самых выдающихся французских поэтов-романтиков, романистов и драматургов своего времени, написав огромное количество работ, живя в Париже, Брюсселе и на Нормандских островах. Гюго умер 22 мая 1885 года в Париже.
Виктор Гюго со сценами из двух его знаменитых произведений. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Виктор-Мари Гюго родился в Безансоне, Франция, 26 февраля 1802 года в семье матери Софи Требуш и отца Жозефа-Леопольда-Сигизберта Гюго. Его отец был военным офицером, который позже служил генералом при Наполеоне.
Историческая гравюра XIX века, портрет Виктора Мари Гюго, 1802–1885 гг., французского писателя. Фото: Global Look Press
«Горбун из Нотр-Дама»
Гюго изучал юриспруденцию с 1815 по 1818 год, хотя никогда не занимался юридической практикой. Поощряемый матерью, начал карьеру в литературе. Он основал Литературную консерваторию, журнал, в котором публиковал свои собственные стихи и работы своих друзей. Его мать умерла в 1821 году. В том же году Гюго женился на Адель Фуше и опубликовал свою первую книгу стихов «Оды и разные поэзии». Его первый роман был опубликован в 1823 году, за ним последовал ряд пьес.
Новаторский стиль романтизма Виктора Гюго развивался в течение первого десятилетия его карьеры.
В 1831 году он опубликовал одно из своих самых стойких произведений «Собор Парижской Богоматери» («Горбун из Нотр-Дама»). Действие романа разворачивается в средневековье и представляет собой резкую критику общества, которое унижает и сторонится горбуна Квазимодо. Это была самая знаменитая работа Гюго на сегодняшний день, которая проложила путь для его последующего политического творчества.
Порка Квазимодо. Первая публикация: 1831 г. Фото: Global Look Press
«Отверженные»
Плодовитый писатель, Гюго к 1840-м годам стал одной из самых знаменитых литературных фигур Франции. В 1841 году он был избран членом Французской академии и выдвинут в Палату пэров. Он отказался от публикации своей работы после того, как в 1843 году случайно утонули его дочь и ее муж. В уединении он начал работу над произведением, которое впоследствии станет «Отверженными».
Гюго бежал в Брюссель после государственного переворота в 1851 году. Он жил в Брюсселе и в Великобритании до своего возвращения во Францию в 1870 году. Большая часть произведений, опубликованных Гюго в этот период, полна едкого сарказма и яростной социальной критики. Среди этих произведений - роман «Отверженные», который был окончательно опубликован в 1862 году. Книга сразу же имела успех в Европе и Соединенных Штатах. Позже переосмысленный как театральный мюзикл и фильм, «Отверженные» остаются одним из самых известных произведений литературы 19 века.
Фото: книга 1862 г. издание романа «Отверженные» Виктора Гюго
Смерть и наследие
Хотя Гюго вернулся во Францию после 1870 года как символ триумфа республиканцев, его последние годы были в основном печальными. В период с 1871 по 1873 год он потерял двух сыновей. Его более поздние работы несколько мрачнее, чем его ранние произведения, в которых основное внимание уделяется темам Бога, Сатаны и смерти.
Похороны Виктор Гюго в Париже: гроб у Триумфальной арки, Елисейские поля. Посмотреть на зрелище и скорбеть собралась огромная толпа. Фото: Global Look Press
В 1878 году у него случился застой мозга. Гюго и его любовница Жюльетта продолжали жить в Париже до конца своей жизни. Улица, на которой он жил, была переименована в авеню Виктора Гюго по случаю его 80-летия в 1882 году. Жюльетта умерла в следующем году, а Гюго умер в Париже 22 мая 1885 года. Его похоронили как героя. Его тело лежало под Триумфальной аркой перед захоронением в Пантеоне.
Улица Виктора Гюго ночью. Фото: Global Look Press
Гюго остается одним из гигантов французской литературы. Хотя французская публика чтит его прежде всего как поэта, в англоязычных странах он более известен как писатель.
Музей Виктора Гюго в доме Виктора Гюго, Марэ, Париж, Иль-де-Франс, Франция, Европа. Фото: Global Look Press