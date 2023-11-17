Первая леди уральского рока с магическим голосом: как певица Настя Полева стала популярной

Биография певицы
Самобытный, сильный, удивительный голос Насти Полевой стал первым женским вокалом, зазвучавшим на рок-сцене эпохи 80-х. Настя — яркая представительница Свердловского рок-клуба, подарившего стране «Наутилус», «Апрельский марш», «Чайф», «Агату Кристи». Певица прошла большой путь от любительского вокала до собственного коллектива и полноценного профессионального авторства своих песен.
Детство будущей рок-звезды
Будущая легенда русской рок-сцены родилась 1 декабря 1961 года в городе Первоуральске Свердловской области. Яркими воспоминаниями из детства певицы, которыми она делится в интервью, стали походы по области — школьники находили скрытые в болотах заброшенные часовни, Настя подростком даже исследовала заброшенный дом Ипатьева.
Из-за любви к архитектуре после школы Полева поступила в Свердловский архитектурный институт, где в тот момент, а на дворе был конец 70-х, царило массовое увлечение рок-музыкой. В аудитории приносили магнитофоны, из колонок которых раздавались гитарные соло.
Настя Полева в молодости. Фото: соцсети
На этой волне создавались первые самодеятельные коллективы. Ребята играли на гитарах, писали проникновенные стихи, выступали в полуподпольном формате. В этот андеграундный музыкальный водоворот Настю затянуло на первом же курсе.
Полевой хотелось научиться петь. Она влилась в местную рок-тусовку, стала присутствовать на репетициях, пробовать, экспериментировать. И вскоре любительский вокал Насти обрел вполне самобытное звучание. Настолько, что созданный в 1980 году коллектив «Трек» доверил девушке исполнить пару композиций. В этой группе артистка сделала первые шаги как рок-вокалистка.
Музыкальные эксперименты и дружба с Бутусовым
После распада «Трека» в 1984 году для Насти наступил сложный период. Она скучала по музыке, предложений от групп не поступало, а начинать сольный проект в одиночку ей, непрофессионалу, было тяжело. И все же она стала просить друзей-музыкантов написать для нее несколько композиций.
В 1985 году Вячеслав Бутусов, лидер уже известного «Наутилуса Помпилиуса», подарил певице свои ранние песни «Снежные волки» и «Клипсо-Калипсо». Другие же откровенно отмахивались.
Настя Полева во время концерта. Фото: соцсети
Насте пришлось сесть за клавиши. Как могла, стала сочинять мелодии, которых скоро набралось на целый альбом. Знакомые ребята-музыканты перевели их на язык нот, и в 1986 году Полева приняла музыкальное рок-крещение — ее приняли в ряды Свердловского рок-клуба. Вскоре певица собрала коллектив, получивший название «Настя» по имени основательницы и вокалистки.
Команда, кроме гитариста Егора Белкина, состояла из сессионных музыкантов, и с ними в 1987 году исполнительница записала первый альбом «Тацу», обложку которого украсило ее фото. Тексты к песням написал Илья Кормильцев — поэтический гуру «Наутилуса» и других исполнителей.
Записать сборник удалось в студенческой студии УРГУ, но сделано это было неофициально. Музыканты через окно проникали в подвальное помещение ночью и уходили к 7 утра.
В этом же году группа «Настя» выступила на Подольском рок-фестивале, где с треском провалилась. Но неудача только закалила коллектив. Уже в следующем году Полева стала лучшей вокалисткой на Киевском женском рок-фестивале.
Настя Полева и Вячеслав Бутусов. Фото: соцсети
Зарубежные гастроли и выпуск загадочного альбома
В 1989 году вышел второй альбом Насти с не менее загадочным названием «Ноа Ноа», часть песен для которого написал брат Ильи Кормильцева Евгений, ставший новым текстовиком певицы. Сборник, первоначально вышедший на магнитофонной ленте, трижды переиздавался на виниловых пластинках и компакт-дисках. В издание 1997-го вошла дополнительная композиция «Всему свое время», написанная бессменным лидером группы «Чайф» Владимиром Шахриным.
С новыми песнями коллектив выступил на фестивале Свердловского рок-клуба и отправился в концертный марафон, который продлился до 1993-го. В начале 90-х в шоу-бизнесе царил хаос: не было никаких планов, гастроли были стихийными, но группа объехала всю страну, артисты с успехом давали концерты в Германии, Нидерландах, Финляндии.
Настя успешно пробовала себя и в качестве автора текстов. В итоге авторская композиция «Танец на цыпочках» была признана лучшей песней на киевском фестивале «Мисс Рок – 1990».
Последним альбомом свердловского периода стал третий диск группы — «Невеста», изданный в 1992 году. Пластинка получилась на удивление лиричной. Поклонникам Насти полюбились хиты «Летучий фрегат», «Любовь и ложь», «На счастье». Клипы на эти треки попали в ротацию. А «Летучий фрегат» в исполнении певицы прозвучал в фильме «Брат».
Бутусов и Полева в кино. Фото: кадр из фильма «Брат» (1997)
В 1993 году Настя Полева перевернула очередную страницу биографии и уехала жить в Санкт-Петербург. Вместе с ней отправился преданный друг, музыкант и коллега Егор Белкин. Первые полтора года после переезда ознаменовались творческой паузой, никаких концертов, выступлений. А в 1996 году началась работа над новым альбомом «Море Сиам», который издан в 1997-м.
Последующие сборники исполнительницы «НеНастье» (2001), «Сквозь пальцы» (2004), «Мосты над Невою» (2008) демонстрировали, как менялось ее творчество, развивался поэтический язык, жанр музыки.
С 2010-х в дискографии Насти появлялись успешные коллаборации с коллегами-рокерами. С начала 2020-х Полева сотрудничала с Виктором Эррерой, с которым записала треки «Три слова» и «Все что ты хочешь». В 2019-м группа «Настя» отметила 30-летний юбилей праздничным концертом в концертном зале «Аврора» в Санкт-Петербурге.
Личная жизнь рок-певицы
Вся профессиональная и личная жизнь Насти Полевой связана с одним человеком, ставшим для нее большим чем творческая половинка. Соединившись в рамках одного коллектива в начале 80-х, Егор и Настя не расстаются уже почти 40 лет.
Настя Полева с мужем Егором. Фото: соцсети
Официально музыканты так и не оформили союз, детей у пары нет. В 1987 году режиссер Алексей Балабанов снял фильм «Настя и Егор», отражающий творческие и личные отношения артистов.
Настя Полева сейчас
Сейчас Полева вместе с рок-группой «Настя» гастролирует и выступает на частных праздниках и корпоративах. Также певица пополняет коллекцию коллабораций с представителями русского рока.
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