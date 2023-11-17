Первая леди уральского рока с магическим голосом: как певица Настя Полева стала популярной

Биография певицы

Самобытный, сильный, удивительный голос Насти Полевой стал первым женским вокалом, зазвучавшим на рок-сцене эпохи 80-х. Настя — яркая представительница Свердловского рок-клуба, подарившего стране «Наутилус», «Апрельский марш», «Чайф», «Агату Кристи». Певица прошла большой путь от любительского вокала до собственного коллектива и полноценного профессионального авторства своих песен.

Детство будущей рок-звезды

Будущая легенда русской рок-сцены родилась 1 декабря 1961 года в городе Первоуральске Свердловской области. Яркими воспоминаниями из детства певицы, которыми она делится в интервью, стали походы по области — школьники находили скрытые в болотах заброшенные часовни, Настя подростком даже исследовала заброшенный дом Ипатьева.

Из-за любви к архитектуре после школы Полева поступила в Свердловский архитектурный институт, где в тот момент, а на дворе был конец 70-х, царило массовое увлечение рок-музыкой. В аудитории приносили магнитофоны, из колонок которых раздавались гитарные соло.