Участница классического состава легендарной поп-группы и звезда нулевых: секрет успеха певицы Алены Винницкой

Биография исполнительницы
Алена Винницкая — яркий пример того, как талантливые артисты на современной эстраде предпочитают заниматься любимым делом, творить и выступать на сцене так, как это нравится им, а не продюсеру. Она стала певицей, которая, заработав первую известность благодаря выступлению в составе знаменитого музыкального коллектива, ушла в свободное плавание. Ее биография — это история бесконечных поисков себя как артистки и попыток завоевать музыкальный Олимп.
Росла непоседой и любила рок
Будущая звезда появилась на свет 27 декабря 1974 года на Украине. Семья у будущей певицы была рабочей, в целом очень обычной, со средним достатком. Папа девочки умер, поэтому мама вышла замуж во второй раз. Семья жила дружно, но в скромных условиях. У Алены есть родной брат.
Вместе с родным папой в детстве девочка проводила много времени. Вместе со всей семьей они часто гуляли на природе, бегали наперегонки, занимались спортом, ловили рыбу и уходили в лес с палатками. Активная жизненная позиция у Алены сформировалась именно тогда — с ранних лет она не любила сидеть без дела, отдавая предпочтение активным видам деятельности.
Алена Винницкая в детстве. Фото: соцсети
Школьные годы Винницкой прошли удачно. Известно, что она предпочитала гуманитарные науки и особенно любила изучать художественную литературу. В это же время она обучается игре на гитаре и начинает сама сочинять первые стихотворения. Кумиром артистки в этом возрасте был культовый исполнитель Виктор Цой.
После школьного выпуска Алена попыталась поступить на обучение театральному ремеслу, но провалилась на пробах. Она начинает работать в страховой компании, параллельно с этим знакомится с музыкальным коллективом, который выступал в стихе рок, и начинает совместно творить с этими ребятами. Певица пишет песни и сама исполняет их под аккомпанемент знакомых музыкантов. Также Винницкая посещает курсы по сценическому мастерству, ставит речь и пластику в театральной студии, даже выступает в редких постановках.
В 1997 году девушка пробует свои силы в работе на музыкальном телевидении — становится ведущей светской хроники и виджеем. Через пару лет Алену представляют продюсеру Константину Меладзе, который приглашает ее в новый проект — женскую поп-группу, которая делает ставку на сексуальность. Девушка прекрасно вписывалась в эту концепцию — высокий рост (174 см), красивая фигура, приятная внешность, грация и талант. Так Винницкая попала в «ВИА Гру».
Первый состав группы «ВИА Гра»: Алена Винницкая и Надежда Мейхер-Грановская. фото: соцсети
Карьера в девичьей группе и фееричные выступления
Алена стала солисткой в самом первом составе тогда еще вокально-инструментального дуэта. Она и ее коллега Надежда Грановская дни и ночи напролет учились плавно двигаться, петь дуэтом, правильно вести себя на сцене. Девушки записали первую песню, затем им выпустили клип.
После первого клипа в составе группы «ВИА Гра» Алена проснулась знаменитой. Популярность у группы была невероятная, их фото были повсюду – в журналах, газетах, на рекламных щитах, афишах и билбордах. Позже к коллективу присоединилась Анна Седокова.
Это трио было на пике популярности. Девушки много работали над собой, записывали песни, альбомы, снимались в клипах. Разъезжали по стране с гастролями, собирали кассовые концерты, приглашались на телевизионные рейтинговые музыкальные передачи и премии. Следовали огромному количеству правил поведения участниц группы. И пели популярные незатейливые песни.
Надежда Мейхер-Грановская, Алена Винницкая и Анна Седокова. Фото: соцсети
Алена Винницкая три года состояла в группе. Она была старше остальных девочек в коллективе и считалась самой консервативной. К тому же, звезда была замужем, что резко снижало уровень привлекательности ее образа в глазах поклонников мужского пола. Солистки должны были поддерживать образ «неземных» женщин — манящих, но недоступных. Им было даже запрещено общаться с людьми на крупных публичных мероприятиях, принимать цветы и подарки от поклонников, видеться с кем-то помимо коллектива и продюсеров.
Муж Алены был не совсем доволен такими обстоятельствами, а личные музыкальные пристрастия певицы выходили за пределы жанра популярной музыки. Исполняемый репертуар девушку иногда тяготил, да и разборки внутри женского коллектива отнимали чересчур много времени и сил. От всего происходящего женщина начала уставать, и постепенно Алена и продюсеры «ВИА Гры» пришли к единому мнению, что ей лучше покинуть коллектив.
Самой Алене очень хотелось быть ближе к мужу и друзьям, а не разъезжать по всей стране и выступать в вызывающих костюмах.
Кстати, существует версия, что Алене просто не оставили выбора – она уже приближалась к 30-летию, тогда как остальным девушкам едва исполнилось 22 года, а это была существенная разница, заметная в кадре.
Алена Винницкая. Фото: соцсети
Сольная карьера Винницкой
Алена Винницкая приложила все усилия, чтобы доказать свою способность к сольному творчеству. Она записывала и выпускала разностилевые музыкальные альбомы, активно гастролировала и выступала на телевидении, однажды даже была на разогреве у культовой европейской группы The Cardigans.
Винницкая стала экспериментировать с музыкальными жанрами – она пробовала свои силы и в рок-музыке, и в электронных танцевальных проектах. Среди наиболее известных песен артистки – треки «Конверт», «Рассвет», «007».
Девушка знаменита и своими необычными дуэтами. В 2007 году Алена и певец Жорик Делиев сняли клип на песню «Тумба буги», в котором исполнители примерили на себя образы голливудских знаменитостей. В 2011 году вышел клип на совместную с «Киевэлектро» песню «Гуляй славяне». В 2013 году артистка выпустила на суд широкой общественности песню «Он», которая была тепло встречена поклонниками.
Помимо работы в качестве певицы Алена много времени уделяла телевидению. Она была ведущей на популярных украинских каналах, а также автором музыкального шоу на радио.
Алена Винницкая. Фото: соцсети
Личная жизнь исполнительницы
Личная жизнь певицы удалась — более 20 лет она состоит в крепких отношениях с музыкантом. Алена и Сергей Большой познакомились на начальном этапе карьеры артистки, влюбились и начали жить вместе, затем последовал долгосрочный в настоящее время брачный союз. Муж и жена работают вместе — пока Алена поет и выступает, Сергей занимается продюсированием, аранжировками и организаторскими вопросами.
В 2013 году пошли слухи, что в семейных отношениях пары наступил серьезный кризис. Появились предположения, что вскоре возлюбленные разойдутся. Алена впала в жуткую депрессию, от которой якобы спасалась успокоительными препаратами. Но кризис миновал, пара по-прежнему вместе.
Дети у Алены и Сергея должны появиться в ближайшее время — по признанию певицы, сделанном в 2017 году, она готова стать мамой и планирует забеременеть в скорейшие сроки.
Алена Винницкая с мужем Сергеем. Фото: соцсети
Винницкая сейчас
Сегодня Алена по-прежнему популярна, она активно творит. Она выпускает песни и клипы, составляет новые музыкальные альбомы, экспериментирует со сценическим образом. В 2016 году вышел клип на ее новый трек «Подари мне свое сердце», который потряс общественность. В нем артистка предстала перед поклонниками в нежном образе, а также продемонстрировала свою шикарную фигуру. Складывается ощущение, что на Алену совсем не влияет возраст, ведь она все также красива и молода.
Звезда активно ведет страничку в социальных сетях, где поклонники ее творчества могут посмотреть опубликованные артисткой фото из личного архива.
Яркая артистка довольно часто рассказывает о своем опыте работы в «ВИА Гре» в интервью для журналов и на телевидении — особенно в последние годы, когда общественный интерес к когда-то популярному коллективу вновь возрос.
Алена Винницкая сейчас. Фото: соцсети
Около группы всегда витало много слухов и подозрений, скандалов и догадок, но Алена остается первой солисткой культовой группы, ее основой. Ее исполнение простой песни «Попытка номер 5», в которой она фактически солировала, стало легендарным, а сама песня стала почти народной – ее поют в караоке и все еще крутят на дискотеках.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro