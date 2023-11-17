Участница классического состава легендарной поп-группы и звезда нулевых: секрет успеха певицы Алены Винницкой

Биография исполнительницы

Алена Винницкая — яркий пример того, как талантливые артисты на современной эстраде предпочитают заниматься любимым делом, творить и выступать на сцене так, как это нравится им, а не продюсеру. Она стала певицей, которая, заработав первую известность благодаря выступлению в составе знаменитого музыкального коллектива, ушла в свободное плавание. Ее биография — это история бесконечных поисков себя как артистки и попыток завоевать музыкальный Олимп.

Росла непоседой и любила рок

Будущая звезда появилась на свет 27 декабря 1974 года на Украине. Семья у будущей певицы была рабочей, в целом очень обычной, со средним достатком. Папа девочки умер, поэтому мама вышла замуж во второй раз. Семья жила дружно, но в скромных условиях. У Алены есть родной брат.

Вместе с родным папой в детстве девочка проводила много времени. Вместе со всей семьей они часто гуляли на природе, бегали наперегонки, занимались спортом, ловили рыбу и уходили в лес с палатками. Активная жизненная позиция у Алены сформировалась именно тогда — с ранних лет она не любила сидеть без дела, отдавая предпочтение активным видам деятельности.