Как Нодар Ревия попал на «Голос», участвовал в «Главной сцене» и чем занимается сегодня

Нодар Арчилович Ревия родился в Москве 18 марта 1992 года. Но вскоре после рождения мама уехала с сыном в Тбилиси, где прошли его детские годы. Он воспитывался также бабушкой и дедушкой, и вспоминает время на исторической родине как самое трудное — условия жизни были сложными.
Маленький Нодар Ревия. Фото: соцсети
Мальчик с детства любил петь, и родные отвели его во Дворец пионеров, где была вокальная студия. Он занимался у народной артистки Грузии Цицино Цицишвили и отточил свой талант на выступлениях в хоре и сольно, исполняя грузинские арии.
В 2002 году мальчик вернулся в Россию, мать поспособствовала переезду сына к отцу, уверенная, что в Москве у него сложится карьера. Нодар плохо знал русский язык, но очень старался адаптироваться, окончил школу и поступил в Московский государственный институт культуры.
Карьера
В Москве из-за языкового барьера подростком Ревия не смог вернуться к музыке. А продолжил заниматься любимым делом уже в вузе, тогда же и начал выступать в грузинских ресторанах, клубах и других площадках, зарабатывая себе на жизнь.
Нодар Ревия в «Шоу-№ 1». Кадр из шоу
В те же годы Ревия решил попытать счастья на музыкальном шоу, когда узнал про кастинг на «Шоу № 1» в Киеве, продюсером которого был Филипп Киркоров. И смог не просто пройти отбор, но и занять второе место, и стать вокалистом группы «Призрак оперы».
Другие проекты
Также артист участвовал в шоу «Голос» на Первом канале в 2012 году. Но не смог пройти «слепые прослушивания». Тогда исполнитель не опустил руки, через год снова вернулся на проект и уже прошел отбор, попав в команду Пелагеи. И продержался до четвертьфинала. На волне успеха, который обеспечил ему «Голос», Ревия стал активно развивать свою сольную карьеру и ездить на гастроли.
Нодар Ревия на шоу «Голос». Кадр из шоу
На шоу «Новая волна – 2014» Ревия покорил жюри не только своим вокалом, но и внешностью. Он завоевал премию «Секс-символ «Новой волны». Рост мужчины — 178 см, весит он 72 кг.
В 2015 году исполнитель принял участие в шоу «Главная сцена» на телеканале «Россия 1». В том же году выпустил свой первый клип «Фрау» и начал сотрудничать с коллективом Evolution Band, заняв роль фронтмена группы.
Нодар Ревия на сцене. Фото: соцсети
В 2019 году Нодар поучаствовал в шоу «Ну-ка, все вместе!», смог блестяще показать себя, но в финале не смог попасть в пятерку лучших.
Личная жизнь
Нодар несколько лет встречался с певицей Маргаритой Багдасарян, но в 2021 году они расстались. Сегодня артист свободен, и к потенциальной невесте предъявляет повышенные требования: она должна обладать натуральной красотой, а не приобретенной благодаря пластическим хирургам. И не верит в дружбу между мужчиной и женщиной.
Маргарита Багдасарян. Фото: соцсети
Карьера сегодня
Карьера Нодара сегодня идет в гору. Он востребованный артист, дает концерты, выступает на корпоративах, регулярно радует фанатов каверами на российские хиты, а также записывает авторские песни и снимает клипы. В 2023 году состоялась премьера нескольких новых композиций: «Счастье любит тишину», «Набери», а осенью прошел первый большой концерт в Москве.