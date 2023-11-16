Как Нодар Ревия попал на «Голос», участвовал в «Главной сцене» и чем занимается сегодня

Мальчик с детства любил петь, и родные отвели его во Дворец пионеров, где была вокальная студия. Он занимался у народной артистки Грузии Цицино Цицишвили и отточил свой талант на выступлениях в хоре и сольно, исполняя грузинские арии.

В 2002 году мальчик вернулся в Россию, мать поспособствовала переезду сына к отцу, уверенная, что в Москве у него сложится карьера. Нодар плохо знал русский язык, но очень старался адаптироваться, окончил школу и поступил в Московский государственный институт культуры.

Карьера

В Москве из-за языкового барьера подростком Ревия не смог вернуться к музыке. А продолжил заниматься любимым делом уже в вузе, тогда же и начал выступать в грузинских ресторанах, клубах и других площадках, зарабатывая себе на жизнь.