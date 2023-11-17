Избранник Виктории Бони Руслан Гасанов хорошо поет и владеет рестораном на крыше отеля в Дубае

Появление в Сети совместных фото Виктории Бони и ее нового избранника заинтересовало общественность. В медиапространстве стали появляться факты из жизни молодого человека, о котором раньше знали лишь в узких кругах. Кто же такой на самом деле Руслан Гасанов, узнала Teleprogramma.pro.
Бизнесмен и примерный семьянин
До недавнего времени молодой человек вел непубличный образ жизни и занимался бизнесом. В 2023 году предприниматель оказался в центре скандала: будучи женатым, он закрутил роман с Боней.
Руслан Фирудинович Гасанов родился 4 января 1993 года в Республике Саха (Якутия). Получил высшее образование в Новосибирском университете экономики и управления, после чего переехал на постоянное место жительства в Москву.
Весной 2021 года якутский предприниматель основал в российской столице компанию «Солдаут Медиа». Фирма занималась разработкой программного обеспечения, но уже через год была ликвидирована.
Личная жизнь Руслана Гасанова отличалась стабильностью и ничем не выделялась. В 2018 году он женился на Таисии Василешниковой из Новосибирска. Пара после 8 лет отношений создала семью и даже обвенчалась в церкви. Но весной прошлого года во время отпуска в Индонезии их союз дал трещину.
Руслан Гасанов с женой Таисией Василешниковой. Фото: социальные сети
Знакомство с Боней
Виктория Боня поделилась в интервью, что познакомилась с Русланом в Дубае в 2021 году. Какое-то время они дружили, но вскоре между ними проскочила искра романтики.
Телеведущая не могла позволить себе встречаться с женатым парнем. Однако через пару месяцев ухаживаний и уверений, что его брак уже давно развалился, Руслан подал на развод, и с женой его ничего не связывает, звезда «Дома-2» сдалась.
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Руслан Гасанов и Виктория Боня на Мальдивах. Фото: социальные сети
Затянувшийся развод
Пользователи Сети обрушили шквал критики на Вику, называя ее разлучницей семьи. В ответ на это Боня отметила, что ее новый избранник давно хочет подать на развод, но жена Гасанова не может достойно принять их разрыв и даже порвала паспорт молодого человека. Все это затянуло процесс развода.
Таисия Василешникова утверждает, что несколько месяцев назад муж приезжал к ней мириться. Руслан же рассказывает, что давно расстался с Таисией.
Также в Сети появились слухи о том, что в паре Гасанова и Василешниковой были дети. Боня их развеяла, заявив, что это вымысел и детей в этом браке не было.
Хорошо поет и обеспечивает материально
Телезвезда считает, что Руслан обладает вокальными данными и может издавать собственные песни. К тому же его связывают дружеские отношения с рэпером Элджеем.
Сейчас Гасанов занимается бизнесом, руководит лаундж-рестораном SKY5 Dubai на крыше отеля в Дубае. Кстати, бар входит в мировую сеть заведений.
Сейчас он строит новый ресторан в Дубае.
Для Виктории очень важно то, что Руслан уже сейчас берет на себя часть ее расходов и вообще поддерживает материально.
Как утверждает Боня, по национальности Руслан — цыган, хотя ему часто приписывают азербайджанские корни (то ли путая с известным азербайджанским однофамильцем, то ли это действительно так).
В Сети также появилась информация, что Гасанов шесть лет проработал коллектором и буквально выбивал из людей долги.
Виктория Боня впервые вместе со своим молодым человеком Русланом Гасановым появилась на публике. Фото: социальные сети
Боня в соцсетях ласкового называет Гасанова «папиком», хотя на самом деле Руслану всего 30 лет. Разница в возрасте с возлюбленной его не смущает. Он утверждает, что рожден, чтобы любить Викторию.