Избранник Виктории Бони Руслан Гасанов хорошо поет и владеет рестораном на крыше отеля в Дубае

Появление в Сети совместных фото Виктории Бони и ее нового избранника заинтересовало общественность. В медиапространстве стали появляться факты из жизни молодого человека, о котором раньше знали лишь в узких кругах. Кто же такой на самом деле Руслан Гасанов, узнала Teleprogramma.pro.

Бизнесмен и примерный семьянин

До недавнего времени молодой человек вел непубличный образ жизни и занимался бизнесом. В 2023 году предприниматель оказался в центре скандала: будучи женатым, он закрутил роман с Боней.

Руслан Фирудинович Гасанов родился 4 января 1993 года в Республике Саха (Якутия). Получил высшее образование в Новосибирском университете экономики и управления, после чего переехал на постоянное место жительства в Москву.

Весной 2021 года якутский предприниматель основал в российской столице компанию «Солдаут Медиа». Фирма занималась разработкой программного обеспечения, но уже через год была ликвидирована.

Личная жизнь Руслана Гасанова отличалась стабильностью и ничем не выделялась. В 2018 году он женился на Таисии Василешниковой из Новосибирска. Пара после 8 лет отношений создала семью и даже обвенчалась в церкви. Но весной прошлого года во время отпуска в Индонезии их союз дал трещину.