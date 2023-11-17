Почему звезда сериалов «Любовь напрокат» и «Ворон» Барыш Ардуч за 12 лет 24 раза сменил жилье

Детство и юность
Барыш Ардуч родился в Швейцарии 9 октября 1987 год. Родители актера, албанцы по национальности, воспитывали троих сыновей, старшего Онура, Барыша и младшего Мерта. Через некоторое время семья переехала в турецкий город Адапазары. Из-за землетрясения родные мальчика вынуждены были сменить место жительства и отправились в Болу. А когда дети выросли, и пришла пора позаботиться об их образовании, родители обосновались в Стамбуле.
Семья Ардуч была обеспеченной, поэтому дети получили качественное образование. Барыш учился в привилегированной школе, где с легкостью овладел английским языком на высшем уровне. Кроме этого, мальчик говорил на испанском и албанском.
Будучи подростком, артист много времени посвящал спорту: занимался футболом, баскетболом, плаванием и гандболом. После школы поступил в академию спорта, но окончив первый курс, решил, что хочет быть актером.
Тогда Барыш подал документы в Стамбульскую консерваторию на актерский факультет и попал на курс драматургии при Театре имени Садри Алышика.
Сначала Ардуч играл в театре, затем решил попробовать себя в кино.
Барыш Ардуч играет в футбол. Фото: социальные сети
Карьера в кино
Дебютной работой молодого актера стала роль в романтической комедии «Лихая семерка». По сюжету семеро школьных друзей после пожара в простом учебном заведении поступили учиться в колледж для привилегированных подростков. Зрители оценили картину, и позже был снят второй сезон.
После первого успеха Барыша стали приглашать в новые проекты. Он появился в эпизодической роли в сериале «Маленькая госпожа», где шла речь о девушке, несмотря на предостережение друзей, вышедшей замуж за мужчину в возрасте.
Затем Ардуч перевоплотился в романтических героев в многосерийных фильмах «Разрушитель» и «Не беспокойтесь за меня». Участвовал в съемках ленты «Слушай, дорогой», которая транслировалась на телеканале FOX. Через некоторое время стал основным персонажем в сериале «Сегодняшний человек дворца» о семье разорившегося ювелира, вынужденного переехать из роскошных апартаментов на окраину Стамбула.
В 2014 году актер принял участие сразу в двух полнометражных проектах - мелодраме о любви преступника, бывшего боксера и слепой девушки под названием «Только ты» и комедии «Делиха», где рассказывает история о девушке, мечтающей стать шеф-поваром ресторана.
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Актер Турции Барыш Ардуч с коллегами. Фото: социальные сети
Спустя год, Барыш был задействован в съемках драматического сериала «Ракон» о человеке, который вернулся домой через 10 лет тюрьмы. После появился в многосерийном фильме «Закон ради семьи» вместе с Ханде Догандемир.
Режиссеры отмечают удивительную способность Ардуча передавать большое количество эмоций с помощью мимики, лишь меняя выражение лица.
Мелодрама «Любовь напрокат» вышла на экраны в 2015 году и подарила актеру еще большую популярность не только среди турецкого зрителя. О Барыше узнали в России, его полюбили в Украине, а дуэт с Эльчин Сангу стал для поклонников сериалов одним из самых ярких и романтических в турецком кино.
История о том, как бизнесмен Омер и юная официантка Дефне без ума друг от друга, но родственники героя задались целью женить его на дочери своих знакомых. Кроме любовной линии в сюжете много юмора и комичных ситуаций, которые удачно сыграли Салих Бадемджи, Нергис Кумбасар, Осман Акча.
В 2015 и 2016 годах Барыш дважды стал лучшим мужчиной года по рейтингу турецкого выпуска журнала GQ. За свою работу актер получил 17 наград, среди которых знаменитые «Золотая бабочка», «Золотой объектив», призы от журналов Cosmopolitan и «ТВ Газета звезд».
В 2016 году Ардуч появился в рекламе банка Garanti Bankası и был его лицом до 2017 года, потом позицию амбассадора занял Керем Бурсин.
В 2017 году вышла премьера комедии «Останься со мной». Барыш со своей партнершей по фильму «Любовь напрокат», звездой турецкого кинематографа Эльчин Сангу, вновь соединились на площадке проекта, хотя обычно в турецком кино такого не бывает.
Для этой картины актеры даже записали совместную песню в профессиональной студии «Эта вода никогда не остановится» и сняли клип. Новоиспеченный дуэт положительно оценила аудитория, хотя до этого Ардуч никогда особо не интересовался музыкой.
Барыш Ардуч в сериале «Любовь напрокат». Фото: социальные сети
Личная жизнь
Привлекательный, харизматичный мужчина, обладатель спортивной фигуры - при росте 182 см его вес составляет 82 кг, всегда привлекал женщин.
Когда на экраны вышел сериал «Любовь напрокат» поклонники решили, что его отношения в кино могут стать реальными и мечтали, чтобы пара Барыша Ардуча и обворажительной Эльчин Сангу соединили свои сердца в жизни.
Но на самом деле Ардуч с 2014 года счастлив в отношениях с актрисой Гюпсе Озай. Они вместе снимались в сериале «Делиха».
Пара постоянно меняет дома. Гюпсе очень гиперактивный человек и за 12 лет жизни сменила 24 дома в Стамбуле.
Лишь на 2-этажной вилле в Левазим Зинджирликую молодые люди прожили полтора года, но все же решили переехать из-за высокой аренды. Влюбленным приходилось платить 3,8 тысяч долларов в месяц.
Актеры Барыш Ардуч и Гюпсе Озай. Фото: социальные сети
Молодые подобрали новый дом в престижном районе Зекерьякой, который находится в удалении от посторонних глаз. Кроме Гюпсе и Барыша в этом месте живут и другие турецкие знаменитости.
В июле 2020 году Ардуч и Озай официально сыграли свадьбу. Из-за карантина церемония была достаточно скромной. Невеста нарядилась в короткое белое платье и кроссовки, жених был в классических брюках и рубашке.
В начале актерской карьеры Барыш служил в группе водных спасателей. Он по-прежнему не оставил спорт, увлекся дайвингом, играет в футбол с друзьями. Немного позже Ардуч стал заниматься парусным спортом и ездой на велосипеде. В настоящее время посещает борцовский клуб, где учится боксировать.
Барыш Ардуч по жизни оптимист. Он привык радоваться тому, что есть, всегда с удовольствием общается с фанатами. В социальных сетях есть официальные странички актера, где публикуются фото Барыша, посвященные работе и личной жизни.
Любимец зрителей занимается общественной деятельностью. Так, в 2016 году актер выступил в роли посла доброй воли в ассоциации Турции «Жизнь без рака». Он регулярно участвует в благотворительных акциях и концертах, средства от которых переводятся на лечение больных детей.
Барыш Ардуч в главной роли на съемках сериала «Алп-Арслан». Фото: социальные сети
Барыш Ардуч - актер и бизнесмен в настоящее время
В 2019 год вышел на экраны глубокий и запавший в душу многим зрителям сериал «Ворон», где главную роль исполнил Барыш. Вместе с ним в ролях выступили Бурджу Бириджик, Хатидже Аслан, Джанер Шахин, Ахсен Эроглу и другие.
Кузгун возвращается в Стамбул через 20 лет, чтобы отомстить за убийство отца-полицейского. Но жизнь сводит его с Дилой, чей родственник виноват в преступлении многолетней давности.
В 2020 году актер снялся в 3-м сезоне сериала «Чукур», где сыграл роль младшего брата Яагаатая Эрденета. Актер впервые выступил в роли отрицательного персонажа. В это же время появился в главной роли в саге о правителе Алп-Арслане, втором султане династии Сельджуков.
Помимо кино, Барыш занимается бизнесом. Часть прибыли со съемок он вкладывает в интернет-магазин аксессуаров Ardstore, который открыл вместе с братом.
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Барыш Ардуч с женой. Фото: социальные сети