Почему звезда сериалов «Любовь напрокат» и «Ворон» Барыш Ардуч за 12 лет 24 раза сменил жилье

Детство и юность

Барыш Ардуч родился в Швейцарии 9 октября 1987 год. Родители актера, албанцы по национальности, воспитывали троих сыновей, старшего Онура, Барыша и младшего Мерта. Через некоторое время семья переехала в турецкий город Адапазары. Из-за землетрясения родные мальчика вынуждены были сменить место жительства и отправились в Болу. А когда дети выросли, и пришла пора позаботиться об их образовании, родители обосновались в Стамбуле.

Семья Ардуч была обеспеченной, поэтому дети получили качественное образование. Барыш учился в привилегированной школе, где с легкостью овладел английским языком на высшем уровне. Кроме этого, мальчик говорил на испанском и албанском.

Будучи подростком, артист много времени посвящал спорту: занимался футболом, баскетболом, плаванием и гандболом. После школы поступил в академию спорта, но окончив первый курс, решил, что хочет быть актером.

Тогда Барыш подал документы в Стамбульскую консерваторию на актерский факультет и попал на курс драматургии при Театре имени Садри Алышика.

Сначала Ардуч играл в театре, затем решил попробовать себя в кино.