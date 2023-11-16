Одна главная роль и любовь к французскому летчику: жизненный путь Инны Ульяновой

Родители Инны Ульяновой не имели никакого отношения к искусству. По признанию актрисы, если бы было наоборот, вряд ли она выбрала бы творческую профессию. Семья Инны Ульяновой жила в одном доме с известными кинематографистами, и каждый день будущая звезда кино встречала Герасимова с Макаровой, Пырьева с Ладыниной, Консовского.

Что касается Алексея Консовского, Инна Ульянова не раз намекала, что была в него влюблена. В 1947 году на экраны вышла сказка «Золушка», благодаря которой 34-летний Алексей Консовский, сыгравший принца, стал знаменит. Инна Ульянова с замиранием сердца сталкивалась с принцем в холле дома и уже тогда решила стать актрисой.

Опция по жизни: включить харизму

После окончания школы Инна Ульянова подала документы на факультет актерского мастерства в Щукинское училище. Уже в коридорах, пробираясь сквозь толпу симпатичных девчонок, декламирующих прозу и стихи, Инна Ульянова поняла, что будущее надо брать напором. Практически все поступающие имели опыт в театральных студиях и выступали на школьных сценах. Да и внешне молодая Инна, скорее, проигрывала милым девчушкам с бантиками в косичках.

Но Инна Ульянова вспомнила слова отца, мол, обаяние и харизма в этой жизни могут все. На экзамене Инна Ульянова прочитала отрывок в прозе, но так и не смогла «включить» ту самую харизму. Будущая актриса Инна Ульянова вдруг поняла, что не произвела впечатление на экзаменационную комиссию, и в ней что-то изменилось. Инна Ульянова зачитала басню, а потом стихотворение, громко смеясь, жестикулируя, эмоционально, иронично представив все, что она умела в обычной жизни. Быть комичной.

Инну Ульянову зачислили на первый курс, а за год до окончании «Щуки» Ульянова снялась в «Карнавальной ночи». Девчонка так ждала свое имя в титрах, но роль была настолько мала, что этого не случилось.

Весь Невский у ног лежал!

Инна Ульянова начала работать в Ленинградском театре комедии и сразу стала любимицей театральной публики. Инну Ульянову обожали за ее шутки в стиле Раневской, в гримерках всегда стоял смех. Как говорила сама актриса: «Весь Невский у ног лежал!»