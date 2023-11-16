Одна главная роль и любовь к французскому летчику: жизненный путь Инны Ульяновой

Инну Ульянову считают актрисой одной роли, вспоминая ее Маргариту Хоботову в «Покровских воротах». Но думать так не совсем верно. Колоритная Инна Ульянова так нравилась телезрителям, что даже на вторых ролях ее запоминали чаще, чем других актеров. Инну Ульянову определяли не роли в кино и театре — это она создавала свои образы для кино.
Давайте вспомним прекрасно сыгранную даму с горжеткой из лисы в картине «Семнадцать мгновений весны». А как выпукло изобразила Инна Ульянова женщину из родительского комитета в фильме «Когда я стану великаном». Роль Ольги Николаевны из «Утомленных солнцем» прекрасна! А фото массовки из мимолетного появления актрисы в «Карнавальной ночи» часто ставят на заставку к новогодним праздникам. Роль в рекламных роликах чистящего средства «Комет» также помнят и по сей день.
Дочь замминистра, влюбленная в артиста
Инна Ульянова родилась 30 июня 1934 года в городе Горловка. Ее отец, Иван Александрович, был замминистра угольной промышленности СССР и обладал сильным волевым характером. Он добился больших высот в карьере и перевез семью в Москву. Мама, Анна Николаевна, также была инженером и работала в дорожном строительстве. Семья жила в шикарной квартире в центре Москвы, и маленькая Инна Ульянова никогда ни в чем не нуждалась.
Инна Ульянова в юности. Фото: личный архив
Родители Инны Ульяновой не имели никакого отношения к искусству. По признанию актрисы, если бы было наоборот, вряд ли она выбрала бы творческую профессию. Семья Инны Ульяновой жила в одном доме с известными кинематографистами, и каждый день будущая звезда кино встречала Герасимова с Макаровой, Пырьева с Ладыниной, Консовского.
Что касается Алексея Консовского, Инна Ульянова не раз намекала, что была в него влюблена. В 1947 году на экраны вышла сказка «Золушка», благодаря которой 34-летний Алексей Консовский, сыгравший принца, стал знаменит. Инна Ульянова с замиранием сердца сталкивалась с принцем в холле дома и уже тогда решила стать актрисой.
Опция по жизни: включить харизму
После окончания школы Инна Ульянова подала документы на факультет актерского мастерства в Щукинское училище. Уже в коридорах, пробираясь сквозь толпу симпатичных девчонок, декламирующих прозу и стихи, Инна Ульянова поняла, что будущее надо брать напором. Практически все поступающие имели опыт в театральных студиях и выступали на школьных сценах. Да и внешне молодая Инна, скорее, проигрывала милым девчушкам с бантиками в косичках.
Но Инна Ульянова вспомнила слова отца, мол, обаяние и харизма в этой жизни могут все. На экзамене Инна Ульянова прочитала отрывок в прозе, но так и не смогла «включить» ту самую харизму. Будущая актриса Инна Ульянова вдруг поняла, что не произвела впечатление на экзаменационную комиссию, и в ней что-то изменилось. Инна Ульянова зачитала басню, а потом стихотворение, громко смеясь, жестикулируя, эмоционально, иронично представив все, что она умела в обычной жизни. Быть комичной.
Инну Ульянову зачислили на первый курс, а за год до окончании «Щуки» Ульянова снялась в «Карнавальной ночи». Девчонка так ждала свое имя в титрах, но роль была настолько мала, что этого не случилось.
Весь Невский у ног лежал!
Инна Ульянова начала работать в Ленинградском театре комедии и сразу стала любимицей театральной публики. Инну Ульянову обожали за ее шутки в стиле Раневской, в гримерках всегда стоял смех. Как говорила сама актриса: «Весь Невский у ног лежал!»
Инна Ульянова в театре. Фото: соцсети
Невский-то лежал, а вот покорить хотелось еще и Москву. Худрук театра Николай Акимов с трудом отпустил Инну Ульянову в московский Театр на Таганке. Словно сердце друга чувствовало, что у любимой актрисы в новом театре не будет такого безусловного принятия и любви. Актеры на Таганке Инну Ульянову приняли очень тепло и называли ее Инезилья. Но отношения с режиссером театра Юрием Любимовым складывались с большим трудом. Инну Ульянову узнавали, аплодировали ей, публика любила спектакли с ее участием. Но главные роли ей не давали. Инна Ульянова снималась в кино, но все роли были эпизодические.
И только в 1973 году, когда Инне Ульяновой дали роль смешной, назойливой «дамы с лисицей», она проснулась знаменитой. Фильм «Семнадцать мгновений весны» в одночасье стал культовым. Эпизод с подвыпившей красоткой-математиком и советским шпионом запомнился сразу. Но потом только через девять лет Инну Ульянову утвердили на главную роль в фильме «Покровские ворота».
В девяностых годах Инна Ульянова все же ушла из театра, так и не получив в его стенах нужного признания. А ведь Таганке актриса посвятила 30 лет! Инна Ульянова стала заниматься своей театральной карьерой сама, зарабатывала рекламой на телевидении и выступала в антрепризах.
Ворота в мир главной роли — «Покровские ворота»
За два года до пятидесятилетия Инну Ульянову пригласили на главную роль! В 1982-м году актрисе предложили сыграть Маргариту Хоботову в «Покровских воротах». Постановка «Покровские ворота» шла в Театре на Малой Бронной. Михаил Козаков долго вынашивал идею снять полнометражный фильм по этому сценарию. Обращался к руководству «Мосфильма», но ему постоянно отказывали.
Инна Ульянова (на фото в центре) в фильме «Покровские ворота». Фото: кадр из фильма «Покровские ворота», 1982
«Покровские ворота» стали настоящим триумфом и культовым фильмов. После выхода картины реплики актеров разобрали на цитаты. Фотографии актеров и коллег Инны Ульяновой и ее самой висели над рабочими столами, украшали журналы и газеты. А ведь все могло быть иначе, если бы Инна Ульянова вновь не включила опцию харизмы.
Сначала худсовет утвердил на главные роли Андрея Миронова, Наталью Гундареву и Евгения Лазарева. Говорят, что Инна Ульянова с юмором, настойчивостью и прибаутками уговаривала Михаила Козакова утвердить именно ее на главную роль. Михаил Козаков настоял на том, чтобы в его фильме играли малоизвестные, но талантливые актеры.
«Покровские ворота» опередили свое время. Благодарная Инна Ульянова подарила своему режиссеру медаль «За спасение утопающих». Инна Ульянова объяснила Михаилу Козакову, что он единственный, кто поверил в нее и дал главную роль. Сам режиссер утверждал, что ничуть не пожалел, что Маргариту Хоботову сыграла именно Инна Ульянова.
Инна Ульянова (на фото вторая слева) в фильме «Покровские ворота». Фото: кадр из фильма «Покровские ворота», 1982
Как бы ни расстраивалась Инна Ульянова по поводу отсутствия предложений на главную роль, но фильмы, в которых она снималась, были практически всегда кассовыми: «Утомленные солнцем», «Где находится нофелет?», «В городе Сочи темные ночи». Инна Ульянова также снималась в «Ералаше» и в юмористическом журнале «Фитиль».
Личная жизнь: вся жизнь — театр и кино
Первый муж Инны Ульяновой не смог прожить с ней и двух лет. Мужчина ревновал жену к ее актерской деятельности и называл эгоисткой. За Инной Ульяновой ухаживали актеры Сергей Филиппов, Евгений Самойлов, Евгений Моргунов, Николай Губенко и спортсмен Валерий Брумель. В узком кругу говорили, что у Инны Ивановны были романы с учеными и научными деятелями. Но впустить мужчину в свою жизнь актриса Ульянова так и не смогла.
«Похоже, что у меня порода — волк-одиночка!» — вздыхала она.
Роман Инны Ульяновой с французским летчиком, который был старше нее на 15 лет, Жан-Пьером Константеном Фельдзером, продлился чуть больше четырех лет. Актриса и летчик встретились в Москве. Пара жила на расстоянии, и первое время влюбленные только переписывались.
Возлюбленный Инны Ульяновой, французский летчик Жан-Пьер. Фото: соцсети
Инна Ульянова не собиралась уезжать во Францию, а Жан-Пьер — переезжать в Россию. Инна Ульянова еще ждала хороших ролей и взлета актерской карьеры. Позже Инна Ульянова все же пожалела, что не уехала тогда с любимым. В 90-е Жан-Пьер умер. Инна Ульянова очень тяжело пережила его уход и даже сожгла все его письма, книги и стихи, чтобы ничего не напоминало об утрате.
Инна Ульянова больше не вышла замуж, не родила детей. Ее мама-долгожитель слегла и потеряла память. Ульяновой пришлось принять нелегкое решение — отдать маму под присмотр в дом престарелых. Инну Ульянова тогда буквально заклеймили в прессе, обвиняя в черствости.
Инна Ульянова с мамой. Фото: соцсети
В последние годы жизни Инна Ульянова замкнулась в себе. Всю свою жизнь она посвятила театру и кино. Ролей больше не предлагали, от общения с коллегами и близкими она отказалась. Как рассказывали соседи Инны Ивановны, она часто стала выпивать одна. Перестала за собой следить, есть и заботиться о здоровье. Инна Ульянова попала в психиатрическую лечебницу. После лечения Инна Ульянова, наконец, занялась собой. Из омута одиночества ее вытягивал только театр.
Актриса Инна Ульянова умерла в машине скорой помощи 9 июня 2005 года. В последние годы жизни за Инной Ульяновой ухаживала помощница Марина Маматюк, которую она называла племянницей. Женщина часто меняла замки в квартире актрисы и довольно халатно относилась к своим обязанностям по уходу за больной Инной Ульяновой. После смерти Инны Ульяновой родной племяннице пришлось платить самозванке-сиделке компенсацию, чтобы получить апартаменты тети. Инна Ульянова умерла от цирроза печени, и есть мнение, что ее специально спаивали.
Смешная, веселая, добрая, искренняя и талантливая Инна Ульянова похоронена на Ваганьковском кладбище, в семейной могиле.