Актер сериала «Ветреный» Ахмет Тансу Ташанлар дважды женился на своей избраннице: в кино и в жизни

Детство и юность
Ахмет Тансу Ташанлар родился 31 мая 1984 года в Анкаре. Отец будущего актера был военным, семье приходилось часто переезжать.
Учась в школе, Ахмет увлекался театральной деятельностью и хотел стать настоящим артистом.
Получив среднее образование, поступил в Государственную консерваторию Сельджукского университета. Когда стал дипломированным актером, два года работал в театрах Бурсы и Анкары. Там он сыграл много разноплановых ролей.
Звезда сериала «Ветреный» Ахмет Тансу Ташанлар. Фото: социальные сети
Карьера актера
В начале своей карьеры Ахмет Тансу Ташанлар играл преимущественно эпизодически роли, но зрители сразу полюбили талантливого парня за артистичность и харизму. Его дебют состоялся в сериале «Судьбы сестер», где вместе с обаятельным турком снялись Фулия Зенгинер, Бурак Сайашар и Ханде Сорал.
Снимаясь во второй своей роли, Тансу Ташанлар сыграл Салиха в мелодраме «Если бы я стал облаком». Именно тогда он заинтересовал режиссеров.
В 2011 году актер появился почти одновременно в трех сериалах: «Великолепный век», «Лживая весна» и «Банды Измира». Роли были не большими и популярности Ахмету не принесли.
Тансу Ташанлар много работал. Под руководством знаменитых режиссеров снимался с такими турецкими звездами, как Халит Эргенч и Бергюзар Корель в историко-драматическом сериале «Ты моя Родина», Энгин Акюрек и Туба Буйукустун в детективной мелодраме «Грязные деньги, лживая любовь».
Ахмет Тансу Ташанлар с турецкими коллегами. Фото: социальные сети
Признание критиков и большой успех принесла актеру роль Назима в многосерийной криминальной ленте «Чукур», которая также известна под названием «Яма». Ахмет сотрудничал с Дилан Чичек Дениз, Дамла Сёнмез, Арас Булут Ийнемли и другими.
После этого сериала артист стал очень популярен на родине. Вскоре его позвали работать в другой крупный проект на второстепенную роль - мелодраму о многолетней вражде и прощении «Ветреный», которая стала хитом, в том числе в России. Тансу Ташанлар исполнил роль брата главной героини Азата Шадоглу.
Затем актер воплотил на экране доктора Фуата в многосерийном триллере «Лгуньи со свечами», ставшего турецкой адаптацией британских «Любовниц». Здесь Ахмет работал на одной площадке с такими актерами, как Эльчин Сангу, Бурджу Голгедар и Шафак Пекдемир.
Ахмет Тансу Ташанлар с Ойя Унустасы во время экранной свадьбы. Фото: социальные сети
Личная жизнь
Именно сериал «Ветреный» принес счастье в личную жизнь актера. В 2021 году Тансу Ташанлар женился на своей коллеге Ойю Унустасы. Молодые люди познакомились задолго до этого, в 2011 году и обручились. Позже разорвали помолвку, но продолжили работать вместе. В «Ветреном» пара сыграла влюбленных, тогда чувства вспыхнули с новой силой.
Помимо привлекательной внешности, актер имеет высокий рост - 190 см.
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Ахмет Тансу Ташанлар с женой. Фото: социальные сети
Ахмет Тансу Ташанлар в настоящее время
Актер продолжает работать и появляется в новых проектах.
В 2023 году Ахмет исполнил одну из главных ролей в сериале Умута Эвиргена «Маменькин сынок».
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