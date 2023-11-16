Актер сериала «Ветреный» Ахмет Тансу Ташанлар дважды женился на своей избраннице: в кино и в жизни

Карьера актера

В начале своей карьеры Ахмет Тансу Ташанлар играл преимущественно эпизодически роли, но зрители сразу полюбили талантливого парня за артистичность и харизму. Его дебют состоялся в сериале «Судьбы сестер», где вместе с обаятельным турком снялись Фулия Зенгинер, Бурак Сайашар и Ханде Сорал.

Снимаясь во второй своей роли, Тансу Ташанлар сыграл Салиха в мелодраме «Если бы я стал облаком». Именно тогда он заинтересовал режиссеров.

В 2011 году актер появился почти одновременно в трех сериалах: «Великолепный век», «Лживая весна» и «Банды Измира». Роли были не большими и популярности Ахмету не принесли.

Тансу Ташанлар много работал. Под руководством знаменитых режиссеров снимался с такими турецкими звездами, как Халит Эргенч и Бергюзар Корель в историко-драматическом сериале «Ты моя Родина», Энгин Акюрек и Туба Буйукустун в детективной мелодраме «Грязные деньги, лживая любовь».