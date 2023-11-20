Невеста Джонни Деппа и «жена» Киану Ривза: жизненный путь Вайноны Райдер

Кто такая Вайнона Райдер?

Актриса Вайнона Райдер дебютировала в драме «Лукас» (1986). Во многих своих ранних фильмах она сыграла необычные роли: эксцентричную Лидию в комедии ужасов 1988 года «Битлджюс» и подростка, который влюбляется в главного героя в фильме 1990 года «Эдвард Руки-ножницы».

Позже она сыграла роли в таких фильмах, как «Помутнение» (2006) и «Премия Дарвина» (2006). В 2016 году она стала хедлайнером нашумевшего сериала Netflix «Очень странные дела», за который получила номинацию на «Золотой глобус».