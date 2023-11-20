Невеста Джонни Деппа и «жена» Киану Ривза: жизненный путь Вайноны Райдер

Кто такая Вайнона Райдер?
Актриса Вайнона Райдер дебютировала в драме «Лукас» (1986). Во многих своих ранних фильмах она сыграла необычные роли: эксцентричную Лидию в комедии ужасов 1988 года «Битлджюс» и подростка, который влюбляется в главного героя в фильме 1990 года «Эдвард Руки-ножницы».
Позже она сыграла роли в таких фильмах, как «Помутнение» (2006) и «Премия Дарвина» (2006). В 2016 году она стала хедлайнером нашумевшего сериала Netflix «Очень странные дела», за который получила номинацию на «Золотой глобус».
Вайнона Райдер. Фото: кадр из сериала Netflix «Очень странные дела» (2016-...)
Ранняя жизнь
Актриса Вайнона Лаура Горовиц родилась 29 октября 1971 года в Вайноне, штат Миннесота. Будучи подростком, Райдер поступила в театр Американской консерватории в Сан-Франциско.
«Битлджюс», «Эдвард руки-ножницы», «Смертельное влечение»
Райдер дебютировала в кино в драме о совершеннолетии «Лукас» (1986). Во многих своих ранних фильмах она исполнила самые разные роли. Актриса сыграла эксцентричную готическую Лидию в комедии ужасов 1988 года «Битлджюс» режиссера Тима Бертона.
Вайнона Райдер. Фото: кадр из к/ф «Битлджюс» (1988)
Вскоре Райдер появилась в роли подростка, который влюбляется в необычного главного героя в фильме «Эдвард руки-ножницы» (1990) вместе с тогдашним бойфрендом Джонни Деппом. В мрачной комедии «Смертельное влечение» (1989) она сыграла старшеклассницу, борющуюся за свое место в обществе.
«Эдвард руки-ножницы» Тима Бертона, в главных ролях Джонни Депп, Вайнона Райдер, 1990 г. Фото: Global Look Press
«Дракула», «Эпоха невинности», «Маленькие женщины» и «Прерванная жизнь»
Райдер перешла к более взрослым ролям в фильме Брэма Стокера «Дракула» (1992). Ее работа в фильме «Эпоха невинности» (1993) принесла ей номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Два года спустя она получила еще одно одобрение академии в номинации «Лучшая женская роль» за роль Джо в фильме «Маленькие женщины» (1995).
В то время как она сыграла молодую женщину в психиатрической лечебнице в фильме «Прерванная жизнь» (1999), Райдер примерно в это же время сняла несколько запоминающихся фильмов, включая кассовый фильм «Осень в Нью-Йорке» (2000).
«Эпоха невинности» Мартина Скорсезе, в главных ролях Вайнона Райдер, Дэниел Дэй-Льюиc, 1993 г. Фото: Global Look Press
«Помутнение», «Премия Дарвина» и «Секс и 101 смерть»
После нескольких лет относительно сдержанной деятельности Райдер вернулась в 2006 году с главной ролью в «Помутнение» - анимационной адаптации футуристического фильма Филипа К. Дика, а также снялась в инди-комедии «Премия Дарвина».
Позже она появилась в таких проектах, как «Десять заповедей» (2007) - сатирический взгляд на десять заповедей, и «Секс и 101 смерть» (2007), написанный и поставленный режиссером Дэниелом Уотерсом, сценаристом «Смертельного влечения».
Саймон Бейкер и Вайнона Райдер. Фото: кадр из к/ф «Секс и 101 смерть» (2007)
«Когда любви недостаточно», «Черный лебедь» и «Как женить холостяка»
Восстановив свою репутацию выдающейся актрисы, Райдер заслужила похвалу за свою главную роль в телефильме 2010 года «Когда любви недостаточно: история Лоис Уилсон». Она также сыграла заметную роль в таких фильмах, как «Черный лебедь» (2010), «Дилемма» (2011), «Ледяной» (2012) и «Последний рубеж» (2013).
После многих лет профессиональной разлуки Райдер и ее бывший партнер по фильму «Дракула» Киану Ривз воссоединились в 2018 году для романтической комедии «Как женить холостяка».
Вайнона Райдер и Киану Ривз. Фото: кадр из к/ф «Как женить холостяка» (2018)
«Очень странные дела»
В 2016 году Райдер стала звездой нового сериала Netflix «Очень странные дела», научно-фантастической драмы ужасов, действие которой разворачивается в маленьком городке Индиана в начале 1980-х.
Она получила номинацию на «Золотой глобус» после первого показа за роль Джойс Байерс, матери-одиночки, чей сын таинственным образом исчезает, и фанаты с нетерпением ждали следующих сезонов, чтобы понаблюдать за искрами, вспыхивающими между Байерс и шефом полиции Джимом Хоппером (Дэвид Харбор) на фоне сверхъестественного хаоса.
Дэвид Харбор и Вайнона Райдер на премьер третьего сезона сериала «Очень странные дела» Netflix, 28 июня 2019 г. — Санта-Моника, Калифорния, США —Фото: Global Look Press
«Заговор против Америки»
Затем Райдер появилась в фильме HBO «Заговор против Америки», экранизации романа Филипа Рота 2004 года, в котором переосмысливается траектория развития нации после поражения сторонника нацистов Чарльза Линдберга от Франклина Рузвельта на президентских выборах 1940 года.
Премьера шестисерийного сериала состоялась в марте 2020 года, в нем Райдер исполнила роль Эвелин Финкель, еврейки, у которой завязываются романтические отношения с раввином, поддерживающим Линдберга Джона Туртурро.
Вайнона Райдер. Фото: кадр из мини-сериала «Заговор против Америки» (2020)
Обвинения в магазинной краже
Райдер оказалась под пристальным вниманием общественности в декабре 2001 года, после того как ее обвинили в краже товаров из магазина Saks на Пятой авеню в Беверли-Хиллз, Калифорния, на сумму более 5000 долларов.
Каждый шаг Райдер на протяжении судебного процесса попадал в новости. В ноябре 2002 года ее признали виновной в вандализме и крупной краже. Райдер была приговорена к 480 часам общественных работ и трем годам условно. Ей также было предписано оплатить несколько штрафов и пройти консультацию.
Личная жизнь
За более чем 30 лет работы в качестве исполнительницы Райдер встречалась с несколькими разными актерами и музыкантами, включая Деппа, Мэтта Деймона и Дэйва Пирнера из группы Soul Asylum. Райдер и Депп были какое-то время помолвлены в 1990-х, и у него на руке было вытатуировано ее имя. С тех пор Вайнона состоит в долгосрочных отношениях с модельером Скоттом Маккинли Ханом.
В августе 2018 года Райдер попала в заголовки газет, когда предположила Entertainment Weekly, что, возможно, состоит в законном браке с Ривзом. Она сказала, что режиссер фильма «Дракула» Фрэнсис Форд Коппола использовал настоящего румынского священника для сцены их свадьбы в фильме 1992 года, когда два актера прошли целую церемонию бракосочетания, прежде чем сказать «да».
Актриса Вайнона Райдер вместе со Скоттом Маккинли Ханом на 74-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус» Беверли-Хиллз, Калифорния, США, 8 января 2017 г. Фото: Global Look Press