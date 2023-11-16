Что произошло после того, как Боня показала лицо после пластики: фанаты сравнили телеведущую с Гузеевой и Гурченко

Виктория Боня была участницей популярного реалити-шоу «Дом-2». Потом она стала телеведущей, переехала в Монако. У светской львицы были романы с разными мужчинами, в том числе с ирландским миллионером Алексом Смерфитом. Она родила от него дочку Анджелину, но потом они расстались, так и не сыграв свадьбу.
Время шло, а наладить личную жизнь у нее не получалось. При этом Боня постоянно облачалась в роскошные платья, блистала на красных дорожках и много внимания уделяла фигуре и молодости кожи. Несколько лет она демонстрировала, как делала массаж лица, чтобы избежать морщин. А недавно звезда решилась на пластику.
Виктория Боня хвасталась природной красотой на шоу «Дом-2», как и в 2021 году на музыкальной премии. Фото: кадр из эфира ТНТ, Global Look Press
Примечательно, что еще с начала года Боня стала меняться. Сначала она сделала подтяжку в Дубае. Телеведущая отметила, что просто хочет выглядеть неотразимо. А поклонники заметили, что и фигура у 43-летней знаменитости стала идеальной. Однако светская львица заверила, что просто занимается спортом и следит за питанием. Она утверждает, что фигура — только ее заслуга.
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Виктория Боня. Фото: соцсети
Потом Боня захотела сменить имидж. Она много лет наращивала длинные волосы, а теперь решила срезать локоны. Телеведущая носит стрижку каре. Фанаты по разному отнеслись к таким переменам. Одни стали ее критиковать, а другие отметили, что она помолодела и стала выглядеть как топ-модель.
Однако этого светской львице показалось мало. Ведущая шоу «Злые языки» улетела в США. Там в Лос-Анджелесе она провела больше месяца. Она сделавшая подтяжку у крутого пластического хирурга, который уже работал на внешностью мировых звезд, включая Беллу Хадид. А вот Виктория интриговала свою аудиторию и даже хотела за деньги показать свое лицо с «лисьими глазками». Но в итоге на днях она все же просто так показала результат работы врача.
Реакция некоторых подписчиков была очень негативной. Более того, многие стали сравнивать телеведущую с Ларисой Гузеевой и Людмилой Гурченко.
«Это же надо было так себя испортить», – написала девушка с ником flowers_opt_spb777.
«Теперь похожа на Гузееву», – отметила j.hi.jii.
«До операции было более естественно, сейчас как Людмила Гурченко», – выразил мнение пользователь с ником my.bookliffe.
«Там губа сильно перекошена. Что-то в области рта, очки тут не помогут», – посчитала pro_art.bp.
«Вика, ты говорила что будешь «интересно стареть». Но в миг состарила себя подтяжкой лица», – сказала девушка с ником renata_my_life.
«Потеряла свою изюминку», – заявила irinaufa13.
Сама Боня решила появиться в шоу у Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка. Она призналась, что впервые демонстрирует две половины лица.
«Я так стеснялась! Так переживала. Еще чуть-чуть есть отеки! Я напоминаю себе Бориса Моисеева в последние 10 лет» – пояснила знаменитость.
А вот жена Павла Воли ее поддержала и не скрыла восхищения. Она не стала ее осуждать.
«Какая красивая, боже! А что ты переживала? Отеки, они тебе идут», – заверила Ляйсан.
Актриса Лиза Моряк в этот день увидела Боню на одном из мероприятий и не смогла сдержать эмоций.
«Я оставлю гневный коммент, но это просто ужасно!», — написала она.
Позже Виктория решила обратиться к хейтерам. Она попросила еще три месяца не критиковать ее. Звезда напомнила, что еще проходит реабилитацию и окончательно результата операции пока не видно. Телеведущая пригрозила злопыхателям, что если они не прекратят нападки, то она снова будет ходить в темных очках. При этом она даже успела продемонстрировать лицо без макияжа и фильтров.
После таких больших перемен в жизни Виктория также рассказала всем, что у нее есть возлюбленный. Она уже два года встречается с предпринимателем Русланом Гасановым. телеведущая отметила, что он скоро откроет несколько интересных локаций в Дубае.
Также Боня опровергла слухи, что он артист, но не стала утаивать, что поет он хорошо. На днях они впервые вместе вышли в свет. После этого звезда развеяла несколько сплетен о своей избраннике. Она подчеркнула, что он не имеет детей, а также пояснила, что его бракоразводный процесс затянулся, так как бывшая жена не захотела спокойно принять его решение о расставании.
Лариса Гузеева и Виктория Боня. Фото: соцсети звезды, эфир шоу «Давай поженимся»