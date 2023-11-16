Что произошло после того, как Боня показала лицо после пластики: фанаты сравнили телеведущую с Гузеевой и Гурченко

Виктория Боня была участницей популярного реалити-шоу «Дом-2». Потом она стала телеведущей, переехала в Монако. У светской львицы были романы с разными мужчинами, в том числе с ирландским миллионером Алексом Смерфитом. Она родила от него дочку Анджелину, но потом они расстались, так и не сыграв свадьбу.

Время шло, а наладить личную жизнь у нее не получалось. При этом Боня постоянно облачалась в роскошные платья, блистала на красных дорожках и много внимания уделяла фигуре и молодости кожи. Несколько лет она демонстрировала, как делала массаж лица, чтобы избежать морщин. А недавно звезда решилась на пластику.