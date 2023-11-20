От бездомной жизни в машине до распростертых объятий Голливуда: история жизни Тиффани Хэддиш

Кто такая Тиффани Хэддиш?

Тиффани Хаэддиш — афроамериканская комикесса и актриса, которую в течение многих лет видели во второстепенных ролях в телешоу и фильмах, пока она не появилась в составе актерского состава фильма «Путешествие девочек» в 2017 году и заслужила признание критиков, включая престижную награду от нью-йоркского общества кинокритиков и премию «Эмми» в 2018 году.

Ранняя жизнь и отец

Тиффани Сарак Хэддиш родилась 3 декабря 1979 года в Лос-Анджелесе. Ее отец был родом из Эритреи, Африка, происходил от эфиопских евреев. Мать Хэддиш — афроамериканка. Ее отец ушел из семьи, когда Хэддиш была совсем маленькой, и она больше не видела его, пока не стала взрослой.

У Хэддиш есть две сводные сестры и два сводных брата — результат того, что ее мать снова вышла замуж. Когда Хэддиш было 13 лет, ее мать попала в автомобильную аварию и получила черепно-мозговую травму. После несчастного случая ее матери поставили диагноз: шизофрения — и она больше не могла заботиться о Хэддиш и ее братьях и сестрах. Дети попали в приемную семью и в конце концов были воспитаны своей бабушкой.