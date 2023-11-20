От бездомной жизни в машине до распростертых объятий Голливуда: история жизни Тиффани Хэддиш

Кто такая Тиффани Хэддиш?
Тиффани Хаэддиш — афроамериканская комикесса и актриса, которую в течение многих лет видели во второстепенных ролях в телешоу и фильмах, пока она не появилась в составе актерского состава фильма «Путешествие девочек» в 2017 году и заслужила признание критиков, включая престижную награду от нью-йоркского общества кинокритиков и премию «Эмми» в 2018 году.
Ранняя жизнь и отец
Тиффани Сарак Хэддиш родилась 3 декабря 1979 года в Лос-Анджелесе. Ее отец был родом из Эритреи, Африка, происходил от эфиопских евреев. Мать Хэддиш — афроамериканка. Ее отец ушел из семьи, когда Хэддиш была совсем маленькой, и она больше не видела его, пока не стала взрослой.
У Хэддиш есть две сводные сестры и два сводных брата — результат того, что ее мать снова вышла замуж. Когда Хэддиш было 13 лет, ее мать попала в автомобильную аварию и получила черепно-мозговую травму. После несчастного случая ее матери поставили диагноз: шизофрения — и она больше не могла заботиться о Хэддиш и ее братьях и сестрах. Дети попали в приемную семью и в конце концов были воспитаны своей бабушкой.
Тиффани Хэддиш в молодости. Фото: соцсети
Как нашла комедию в трагедии
Хэддиш говорит, что несчастный случай с ее матерью и ее последующее эксцентричное поведение побудили Хэддиш заняться комедией. В интервью она говорила, что поняла, что если ей удастся рассмешить свою мать, то у нее будет меньше шансов ударить ее.
Хэддиш также говорит, что заинтересовалась шоу-бизнесом, когда в детстве смотрела шоу Арсенио Холла.
Тиффани Хэддиш. Фото: Global Look Press
Стендап
Успех не пришел к Хэддиш в одночасье. Будучи молодой комикессой, она боролась за то, чтобы закрепиться в индустрии стендап-комедий в Лос-Анджелесе. В какой-то момент своей жизни она была бездомной и жила в своей машине, которую она парковала в Беверли-Хиллз.
Она благодарит Кевина Харта, с которым подружилась в комедийном клубе Laugh Factory в Лос-Анджелесе, за то, что он спас ее с улицы, одолжив ей 300 долларов на комнату в мотеле. С тех пор она неоднократно предлагала ему вернуть деньги, но он отказывался принимать их.
Тиффани Хэддиш на сцене. Фото: соцсети
Ее первым большим прорывом в комедийной карьере стало участие в фильме Билла Беллами «У кого есть шутки?». Позже она появилась в скетч-комедиях, таких как «Подполье» Дамана Уайанса, «Короткое замыкание» Ника Кэннона и сериале Рассела Симмонса Def Comedy Jam.
Фильмы и телешоу
Хэддиш была замечена в нескольких фильмах до «Путешествия для девочек», включая «Знакомство со спартанцами» (2008), «Киану» (2016) и другие.
Но именно на телевидении Хэддиш впервые начала свою карьеру. Ранние появления включали небольшие роли в сериалах «Меня зовут Эрл», «Это такая Рэйвен» и «В Филадельфии всегда солнечно».
Затем она получила повторяющиеся роли в пародии на реалити-шоу «Настоящие мужья Голливуда» (в котором Харт была исполнительным продюсером, а также звездой), «Если любить тебя неправильно» Тайлера Перри и «Шоу Кармайкла».
«Улетные девочки» и мемуары
Звездный час Хэддиш настал в 2017 году, когда она получила роль в фильме «Улетные девочки» — комедии о четырех подругах, которые отправляются в поездку в Новый Орлеан, чтобы посетить музыкальный фестиваль. Коллегами Хэддиш по фильму были Куин Латифа, Джада Пинкетт Смит и Реджина Холл.
Реджина Холл, Тиффани Хэддиш, Джада Пинкетт Смит и Куин Латифа в фильме «Улетные девочки» (2017). Фото: Global Look Press
После выхода фильма 2017 год стал переломным для Хэддиш. К декабрю она опубликовала мемуары под названием «Последний черный единорог». Название произошло от болезненного периода ее детства, когда заметная бородавка у нее на лбу привела к тому, что над ней издевались в школе и она получила прозвище Единорог.
В своих мемуарах и других источниках Хэддиш часто называет советы, которые она получила из видеороликов и книг по самопомощи, одним из ключей к своему успеху.
«Ты должна позаботиться о себе, прежде чем сможешь позаботиться о ком-то еще — сказала Хэддиш в одном интервью, рассказывая о том, чему она научилась у других. — И я никогда по-настоящему не понимала этой концепции, пока не стала немного старше и не поняла, как я могу дарить какую-либо любовь или радость, если у меня их нет? Поэтому я начал читать книги об этом, смотреть видео на YouTube».
Тиффани Хэддиш в фильме «Путешествие девочек» 2017 года. Фото: Global Look Press
Новые проекты
Хэддиш также получила одну из главных ролей в фильме «Последний настоящий гангстер» — новом телевизионном комедийном сериале с Трейси Морган в главной роли, премьера которого состоялась весной 2018 года.
Тиффани Хэддиш и Трейси Морган в фильме «Последний настоящий гангстер». Фото: кадр из фильма 2018 года
Находясь на новой волне популярности, Хэддиш была выбрана ведущей премии MTV Movie & TV Awards в июне 2018 года. В августе было объявлено, что комикесса согласилась на свой собственный часовой специальный выпуск. В сентябре 2018 года актриса объединилась с Кевином Хартом, чтобы сняться в комедии «Вечерняя школа».
Слева направо: Тика Самптер, Вупи Голдберг и Тиффани Хэддиш в фильме «Никто не дурак» 2018 года. Фото: Global Look Press
Вхождение в историю Saturday Night Live и победа на премии «Эмми»
В дополнение к похвалам критиков и престижной награде после выхода Girls Trip Хэддиш была приглашена в качестве ведущей Saturday Night Live в ноябре 2017 года, став первой афроамериканской женщиной-комиком, которая когда-либо была ведущей шоу за его 43-летнюю историю. В следующем году она получила свою первую премию «Эмми» за участие в номинации «Выдающаяся приглашенная актриса в комедийном сериале».
Роуз Бирн и Тиффани Хэддиш на съемках фильм 2020 года «Как босс». Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Хэддиш дважды была замужем за Уильямом Стюартом и разводилась с ним. В своих мемуарах «Последний черный единорог» она цитирует, что со стороны Стюарта подвергалась физическому насилию, в результате чего у нее случился выкидыш.
Впоследствии он отклонил ее требования, но судебные документы показали, что Хэддиш в прошлом подавала на него судебный запрет, сообщая об инцидентах в 2010 и 2011 годах, последний из которых привел к подбитому глазу и синякам по всему телу.
Тиффани Хэддиш и Уильям Стюарт. Фото: соцсети
В августе 2020 года Хэддиш подтвердила, что встречается с рэпером и актером Коммоном.
Коммон и Тиффани Хэддиш. Фото: соцсети