Как Алексей Лукин стал звездой экрана, снялся в сериале «Ивановы – Ивановы» и выживал на необитаемом острове

Актер Алексей Владиславович Лукин родился 22 апреля 1999 года в семье предпринимателя и медсестры в Москве, но вскоре родители приняли решение переехать в Сергиев Посад. Алексей – старший из четверых детей, у него есть сестра Влада, которая тоже стала актрисой, и два младших брата Матвей и Елисей.
Маленький Алексей Лукин с сестрой Владой. Фото: соцсети
В детстве Алексей мечтал о футбольной карьере. Он начал заниматься спортом в ЦСКА, затем тренировался в «Динамо», посвятив шесть лет этому делу. Но когда сестра увлеклась актерским мастерством, ему пришлось возить ее на кастинги, и однажды его тоже попросили остаться. Так он заработал свои первые деньги и решил, что это судьба.
С 2011 года Алексей посещал модельное агентство President Kids, где постигал азы профессии, а через два года родители отправили его в студию «Современник», где он продолжил углубленное изучение сценического мастерства.
Алексей Лукин (справа) с братом Матвеем в юности. Фото: соцсети
В 2016 году, окончив школу, Лукин поступил в ГИТИС на курс Леонида Хейфеца. Правда, доучиться не смог – съемки мешали грызть гранит науки. Он отчислился.
Карьера
Свой путь к большим экранам Алексей начал с маленьких рекламных роликов. Он снимался в промо «Доширак», рекламировал йогурты, майонез и косметику. Дебютной в карьере актера стала эпизодическая роль в сериале «Второе дыхание».
В 2013 году он был задействован немного в таких проектах, как «Дело врачей», Прокурорская проверка», «Учителя». В следующем году вместе с сестрой снялся в главной роли в молодежном фильме «Мальчики + девочки», в которой также была задействована его сестра Влада – ей даже дали премию на фестивале «Отцы и дети» за лучшую женскую роль.
Алексей Лукин в фильме "Призрак". Кадр из фильма
Заметной для публики стала роль Лукина в ленте «Призрак» в 2015 году. Также успеха добавили съемки в семейной драме «Сводные судьбы» и спортивной ленте «Коробка» в 2015 году.
Алексей Лукин на съемках фильма "Коробка". Фото: соцсети
Но по-настоящему знаменитым Лукин проснулся после премьеру комедии «Ивановы-Ивановы» на СТС в 2017 году. Две семьи с одинаковой фамилией, но разным достатком, и их приключения быстро привлекли внимание телезрителей, проект получил высокие рейтинги. Через несколько сезонов к проекту присоединилась Лиза Арзамасова, которая сыграла роль возлюбленной героя Лукина.
Алексей Лукин (справа) в сериале "Ивановы-Ивановы". Кадр из сериала
В 2020 году на экраны вышла драма «Взрыв» про трагедию в пятиэтажке, Лукин исполнил главную роль. Работа над проектом шла с 2017 года, актеру было необходимо продемонстрировать весь свой драматический талант. Затем были роли в таких известных проектах, как «Контакт», «Алиса не может ждать», «Петр I: последний царь и первый император».
Другие проекты
В 2019 году Лукин стал участником телеигры «Форт Боярд» на СТС, ведущим которого был Сергей Бурунов. В 2023 году актер согласился испытать себя в реалити «Последний герой. Остаться семьей», на остров в Таиланд он поехал вместе с отцом Владиславом Лукиным.
Алексей Лукин (справа) и его отец Владислав (третий справа) на шоу "Последний герой. Остаться семьей". Кадр из шоу
Личная жизнь
Алексей сегодня является завидным женихом, но его сердце несвободно. Избранницу он нашел в Интернете, первым написал в соцсети. Он часто проводит с ней время, однако скрывает, кто она, и не показывает подписчикам в аккаунте.
В свободное время Лукин занимается спортом, играет в футбол, посещает занятия по тайскому боксу. Актер имеет рост 186 см и весит 75 кг.
Карьера сегодня
Пока телезрители смотрят за приключениями Алексей Лукина и его отца на необитаемом острове в Таиланде, он вовсю работает на съемочной площадке. Он снимается в сериале «Этерна», премьера которого запланирована на 2024 год.
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