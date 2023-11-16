Как Алексей Лукин стал звездой экрана, снялся в сериале «Ивановы – Ивановы» и выживал на необитаемом острове

В детстве Алексей мечтал о футбольной карьере. Он начал заниматься спортом в ЦСКА, затем тренировался в «Динамо», посвятив шесть лет этому делу. Но когда сестра увлеклась актерским мастерством, ему пришлось возить ее на кастинги, и однажды его тоже попросили остаться. Так он заработал свои первые деньги и решил, что это судьба.

С 2011 года Алексей посещал модельное агентство President Kids, где постигал азы профессии, а через два года родители отправили его в студию «Современник», где он продолжил углубленное изучение сценического мастерства.