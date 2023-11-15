Карьера во Франции, борьба за сына и страшная авария: что стало со звездой «Зимней вишни» Еленой Сафоновой

Елена Сафонова — одна из самых закрытых актрис российского кинематографа. Сейчас она практически не выходит в свет и мало снимается в кино. Что же произошло со звездой фильма «Зимняя вишня», чем она сейчас занимается?
На пике славы
Актриса, которая 14 июня 2023 года отметила свой 67-й день рождения, родилась в творческой семье артиста Всеволода Сафонова и режиссера Валерии Рублевой, поэтому сомнения в выборе профессии у нее не было.
Елена окончила Ленинградский институт сценических искусств, а через четыре года исполнила главную роль в мелодраме «Зимняя вишня» Игоря Масленникова, после которой к ней пришла всесоюзная слава.
Успех знаменитой саги Сафонова объясняла тем, что героиня-любовница была показана как обычный человек, который хочет счастья, а не как «ведьма и кошмар семьи». Всего на счету Елены Сафоновой более 100 фильмов. Она сыграла в продолжениях картины «Зимняя вишня», а также в лентах «Такси-блюз», «Где находится нофелет?», «Очи черные», «Избранник судьбы», «Аккомпаниаторша» и многих других.
Кадр из фильма «Зимняя вишня» (1985 год)
Личная драма
Первый раз актриса пошла под венец в 20 лет, выйдя замуж за коллегу Виталия Юшкова. Брак продлился шесть лет. В конце 1980-х Сафонова закрутила роман с женатым бизнесменом Ваче Мартиросяном. В 1991 году она призналась, что родила от него сына Ивана. Мартиросян, вернувшийся к тому времени обратно к супруге, о беременности Елены не подозревал.
В 1992 году Сафонова познакомилась с французским актером Самюэлем Лабартом и довольно быстро вышла за него замуж. С сыном и новоиспеченным супругом она уехала во Францию, где успешно продолжила актерскую карьеру и даже стала популярнее своего мужа. В 1994 году у звездной пары родился сын Александр, но уже через три года из-за творческих разногласий супруги развелись. После этого Елена Сафонова вернулась со старшим сыном Иваном в Россию. В интервью журналистам она признавалась, что скучала по родине.
«Я долго думала. Уже хотела отказаться от актерской карьеры, сидеть дома и воспитывать детей. Но потом все же решила расстаться с мужем. И причина вовсе не в дилемме «дом или работа». Я очень скучала по Москве, по России», — поясняла артистка.
Младший сын Александр остался во Франции с отцом, хотя Сафонова очень хотела увезти его. Однако по законам этой страны мать-иностранка после развода с гражданином Франции не имеет права забирать ребенка, рожденного на территории государства, пока он не станет совершеннолетним. Елена судилась с бывшим мужем из-за сына целых три года, но эти тяжбы не дали никакого результата. Александр так и живет в Париже. Так же, как его отец и мать, он решил посвятить жизнь искусству кино.
Елена Сафонова. Фото: Global Look Press
Серьезная авария
Два года назад, в ноябре 2021-го, Елена Сафонова попала в крупное ДТП в центре Москвы. Актриса получила тяжелые травмы нижних конечностей. Ее госпитализировали с переломом бедер и подколенника. Лечение продолжалось длительное время. За ним последовала реабилитация. Медики делали все возможное, чтобы поставить артистку на ноги. Елене пришлось отменить несколько запланированных спектаклей. Но уже в 2022 году она начала появляться на театральной сцене.
Елена Сафонова. Фото: Global Look Press
Что сейчас происходит в жизни Елены Сафоновой
В настоящее время Сафонова продолжает работать. Мыслей о завершении карьеры у нее нет. В ближайшее время на экраны должна выйти лента «Зимняя вишня 4», в которой сыграла актриса.
Сафонова также известна как зоозащитница. Звезда написала открытое письмо властям, попросив внести поправки в Уголовный кодекс, чтобы они регулировали правила осознанного обращения с животными.