Карьера во Франции, борьба за сына и страшная авария: что стало со звездой «Зимней вишни» Еленой Сафоновой

Елена Сафонова — одна из самых закрытых актрис российского кинематографа. Сейчас она практически не выходит в свет и мало снимается в кино. Что же произошло со звездой фильма «Зимняя вишня», чем она сейчас занимается?

На пике славы

Актриса, которая 14 июня 2023 года отметила свой 67-й день рождения, родилась в творческой семье артиста Всеволода Сафонова и режиссера Валерии Рублевой, поэтому сомнения в выборе профессии у нее не было.

Елена окончила Ленинградский институт сценических искусств, а через четыре года исполнила главную роль в мелодраме «Зимняя вишня» Игоря Масленникова, после которой к ней пришла всесоюзная слава.

Успех знаменитой саги Сафонова объясняла тем, что героиня-любовница была показана как обычный человек, который хочет счастья, а не как «ведьма и кошмар семьи». Всего на счету Елены Сафоновой более 100 фильмов. Она сыграла в продолжениях картины «Зимняя вишня», а также в лентах «Такси-блюз», «Где находится нофелет?», «Очи черные», «Избранник судьбы», «Аккомпаниаторша» и многих других.