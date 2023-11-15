Заранее знал, кто станет его женой: история магической жизни победителя «Битвы экстрасенсов» Влада Череватого

Победитель шоу «Битва экстрасенсов» Влад Череватый. Фото: социальные сети

Выдуманный бес Толик помог Владу Череватому стать магом еще в детстве. Тогда он принял решение заняться оккультизмом, а в будущем начал зарабатывать на этом деньги.

Сделка

Черный маг Влад пришел в этот мир, а точнее в Луганскую область, 28 июля 1996 года.

Травма детства помогла мальчику открыть свои сверхъестественные способности. Так случилось, что отец Владика сильно пил и однажды жестоко избил своего сына.

По словам Влада, демон по имени Толик предложил подростку проклясть своих родственников, снять крест и периодически платить денежную мзду, а его за это наделят магическими способностями.

Череватый согласился на все условия и стал заниматься оккультизмом. По ночам экстрасенс набирался сил на кладбище, а днем проводил магические сеансы со всеми желающими.

Влад Череватый в раннем детстве. Фото: социальные сети

Не забывал парень и об учебе: после школы поступил на экономиста, потом открыл магазин одежды, чуть позже женился.

«Битва экстрасенсов»

На шоу «Битва экстрасенсов» Влада отправил Толик: бес-матерщинник, который вселялся в колдуна и помогал проявлять магические способности перед публикой.

Череватому не удалось с первого раза попасть на программу, однако, в 2021 году его ждал успех: мага пригласили на кастинг 22-го сезона. В отборочных испытаниях Влад отличился, еще до завершения выделенного времени нашел машину, в багажнике которой пряталась девушка.

Во время задания Череватый постоянно разговаривал со своим демоном Толиком.

Влад Череватый и Марат Башаров. Фото: социальные сети

Когда экстрасенс уходил с площадки, то провел ритуал, после которого 15 участников не смогли найти нужный автомобиль.

Но все же 4 мага присоединились к компании Владислава: африканская колдунья Марианна Атие, родовой ведун Максим Левин, экстрасенс Линда Хевард-Миллс и шаманка Анастасия Казанцева. Были выбраны еще 7 эзотериков, которые сразились за «Синюю руку» битвы.

Благодаря харизме Влада сразу же полюбили зрители, которые своим голосованием проложили ему дорогу в финал. Но победителем Череватый не стал, уступив первенство Максиму Левину. По этой причине Влад даже устроил скандал, после чего покинул съемочную площадку.

Черный маг решил повторить свой успех и забрать главный приз. Осенью 2022 года Владислав снова появился на экранах в 23-м сезоне «Битвы экстрасенсов». В этот раз Череватый набрал нужное количество голосов - около 60 % и стал победителем шоу.

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Победитель 22 сезона «Битвы экстрасенсов» Влад Череватый. Фото: социальные сети

Сеансы магии

Влад практикует черную магию, проводит консультации с клиентами, в том числе онлайн.

Кроме этого, Череватый выпустил автобиографическую книгу под названием «Влад Череватый. ﻿История человека, ставшего посредником между миром живых и миром мертвых», откуда читатели узнают о тайнах потустороннего мира.

Экстрасенс Влад Череватый. Фото: социальные сети

Личная жизнь

Влад Череватый приворожил свою жену. Так шутит его супруга Елена. Хотя Влад не отрицает, что знал заранее имя своей избранницы и то, как она будет выглядеть. В конце 2019 года Череватый сделал девушке предложение, и они поженились.

В январе 2022 года Елена родила сына Льва. Парень признается, что предвидел рождение мальчика, а также замечает экстрасенсорные способности своего наследника.

Влад и Елена дополняют друг друга: маг обладает вспыльчивым характером, а его супруга напротив мягкая и спокойная, легко сглаживает все углы.

Влад Череватый с женой Еленой. Фото: социальные сети

Влад Череватый на новой битве

1 апреля 2023 года на телеэкраны вышел новый сезон шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Одним из участников стал Влад Череватый.

При этом главной целью медиума стала не победа, а помощь людям. В то же время, черный маг уверен, что конкурентов у него нет, но с такими личностями, как Надежда Шевченко и Виктория Райдос ему очень интересно поработать.

В первом же выпуске ясновидящий покинул проект. Между ним и братьями Шепс произошла ссора, после чего Влад и Олег едва не устроили драку. Однако ведущий предрек скорое возвращение мага, так и вышло. Череватый вернулся.

В интервью Алене Жигаловой, он признался, что демон Толик был им выдуман. По словам экстрасенса, он общается с некими сущностями, но не считает нужным рассказывать об общении с потусторонними силами. Впрочем, история про беса помогла ему стать моментально популярным и запомниться зрителям.

Влад Череватый, Виктория Райдос, Константин Гецати. Фото: социальные сети

Летом Влада пригласили вести новое шоу на ТВ-3 «Экстра Такси». В программе пассажиров такси выводили на откровения, а водителем был сам Череватый.

В сентябре, после каникул на экраны вновь вышло шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», в котором Влад продолжает бороться за победу.

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