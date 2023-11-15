Заранее знал, кто станет его женой: история магической жизни победителя «Битвы экстрасенсов» Влада Череватого

Сделка
Черный маг Влад пришел в этот мир, а точнее в Луганскую область, 28 июля 1996 года.
Травма детства помогла мальчику открыть свои сверхъестественные способности. Так случилось, что отец Владика сильно пил и однажды жестоко избил своего сына.
По словам Влада, демон по имени Толик предложил подростку проклясть своих родственников, снять крест и периодически платить денежную мзду, а его за это наделят магическими способностями.
Череватый согласился на все условия и стал заниматься оккультизмом. По ночам экстрасенс набирался сил на кладбище, а днем проводил магические сеансы со всеми желающими.
Влад Череватый в раннем детстве. Фото: социальные сети
Не забывал парень и об учебе: после школы поступил на экономиста, потом открыл магазин одежды, чуть позже женился.
«Битва экстрасенсов»
На шоу «Битва экстрасенсов» Влада отправил Толик: бес-матерщинник, который вселялся в колдуна и помогал проявлять магические способности перед публикой.
Череватому не удалось с первого раза попасть на программу, однако, в 2021 году его ждал успех: мага пригласили на кастинг 22-го сезона. В отборочных испытаниях Влад отличился, еще до завершения выделенного времени нашел машину, в багажнике которой пряталась девушка.
Во время задания Череватый постоянно разговаривал со своим демоном Толиком.
Влад Череватый и Марат Башаров. Фото: социальные сети
Когда экстрасенс уходил с площадки, то провел ритуал, после которого 15 участников не смогли найти нужный автомобиль.
Но все же 4 мага присоединились к компании Владислава: африканская колдунья Марианна Атие, родовой ведун Максим Левин, экстрасенс Линда Хевард-Миллс и шаманка Анастасия Казанцева. Были выбраны еще 7 эзотериков, которые сразились за «Синюю руку» битвы.
Благодаря харизме Влада сразу же полюбили зрители, которые своим голосованием проложили ему дорогу в финал. Но победителем Череватый не стал, уступив первенство Максиму Левину. По этой причине Влад даже устроил скандал, после чего покинул съемочную площадку.
Черный маг решил повторить свой успех и забрать главный приз. Осенью 2022 года Владислав снова появился на экранах в 23-м сезоне «Битвы экстрасенсов». В этот раз Череватый набрал нужное количество голосов - около 60 % и стал победителем шоу.
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Победитель 22 сезона «Битвы экстрасенсов» Влад Череватый. Фото: социальные сети
Сеансы магии
Влад практикует черную магию, проводит консультации с клиентами, в том числе онлайн.
Кроме этого, Череватый выпустил автобиографическую книгу под названием «Влад Череватый. История человека, ставшего посредником между миром живых и миром мертвых», откуда читатели узнают о тайнах потустороннего мира.
Экстрасенс Влад Череватый. Фото: социальные сети
Личная жизнь
Влад Череватый приворожил свою жену. Так шутит его супруга Елена. Хотя Влад не отрицает, что знал заранее имя своей избранницы и то, как она будет выглядеть. В конце 2019 года Череватый сделал девушке предложение, и они поженились.
В январе 2022 года Елена родила сына Льва. Парень признается, что предвидел рождение мальчика, а также замечает экстрасенсорные способности своего наследника.
Влад и Елена дополняют друг друга: маг обладает вспыльчивым характером, а его супруга напротив мягкая и спокойная, легко сглаживает все углы.
Влад Череватый с женой Еленой. Фото: социальные сети
Влад Череватый на новой битве
1 апреля 2023 года на телеэкраны вышел новый сезон шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Одним из участников стал Влад Череватый.
При этом главной целью медиума стала не победа, а помощь людям. В то же время, черный маг уверен, что конкурентов у него нет, но с такими личностями, как Надежда Шевченко и Виктория Райдос ему очень интересно поработать.
В первом же выпуске ясновидящий покинул проект. Между ним и братьями Шепс произошла ссора, после чего Влад и Олег едва не устроили драку. Однако ведущий предрек скорое возвращение мага, так и вышло. Череватый вернулся.
В интервью Алене Жигаловой, он признался, что демон Толик был им выдуман. По словам экстрасенса, он общается с некими сущностями, но не считает нужным рассказывать об общении с потусторонними силами. Впрочем, история про беса помогла ему стать моментально популярным и запомниться зрителям.
Влад Череватый, Виктория Райдос, Константин Гецати. Фото: социальные сети
Летом Влада пригласили вести новое шоу на ТВ-3 «Экстра Такси». В программе пассажиров такси выводили на откровения, а водителем был сам Череватый.
В сентябре, после каникул на экраны вновь вышло шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», в котором Влад продолжает бороться за победу.
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