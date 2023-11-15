Заранее знал, кто станет его женой: история магической жизни победителя «Битвы экстрасенсов» Влада Череватого

Сделка

Черный маг Влад пришел в этот мир, а точнее в Луганскую область, 28 июля 1996 года.

Травма детства помогла мальчику открыть свои сверхъестественные способности. Так случилось, что отец Владика сильно пил и однажды жестоко избил своего сына.

По словам Влада, демон по имени Толик предложил подростку проклясть своих родственников, снять крест и периодически платить денежную мзду, а его за это наделят магическими способностями.

Череватый согласился на все условия и стал заниматься оккультизмом. По ночам экстрасенс набирался сил на кладбище, а днем проводил магические сеансы со всеми желающими.