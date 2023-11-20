Есть в нем и стержень и какая-то хрупкость: биография брутального красавчика Джона Хэмма

Кто такой Джон Хэмм?
Джон Хэмм пережил потерю обоих родителей, прежде чем закончить колледж и стать успешным актером. Ранние экранные работы включали роль в телевизионной драме «Провиденс», но именно его исполнение роли распутного рекламщика Дона Дрейпера в сериале AMC «Безумцы» привело его к славе, двум «Золотым глобусам» и победе на премии «Эмми».
С тех пор Хэмм внес заметный вклад в такие фильмы, как «День, когда Земля остановилась», «Подружки невесты», «Рука на миллион» и «Малыш на драйве».
Джон Хэмм в фильме «Рука за миллион». Фото: кадр из фильма 2014 года
Ранняя жизнь
Джонатан Дэниел Хэмм родился 10 марта 1971 года в Сент-Луисе, штат Миссури. У его отца, Дэна, было две дочери от первого брака. Его семья на протяжении нескольких поколений владела успешной транспортной компанией в Сент-Луисе, но по мере того, как Джон рос, бизнес приходил в упадок.
После развода его родителей, когда ему было всего два года, Хэмм жил со своей матерью Деборой и «пробовал много разных вещей — скрипку, футбол, писательское мастерство», — рассказал он журналу Style. Он виделся с отцом по выходным.
В возрасте 10 лет Хэмм потерял свою мать, и он вместе с отцом переехал в дом своей бабушки.
«Мы были тремя поколениями, живущими под одной крышей, что трудно даже при самых благоприятных обстоятельствах», — сказал Хэмм GQ.
Он нашел убежище от своей трудной домашней жизни в прогрессивной подготовительной школе Джона Берроуза. Матери некоторых его друзей также были тронуты желанием позаботиться о нем.
Джон Хэмм в юности. Фото: соцсети
Будучи спортсменом и исполнителем, Хэмм был полузащитником в школьной футбольной команде и сыграл главную роль в постановке «Заклинания бога». Он решил поступить в Техасский университет, отклонив предложения играть в футбол в нескольких колледжах Лиги плюща.
Однако его пребывание в школе было недолгим из-за личных трудностей. Сначала умерла его бабушка. Вскоре после этого заболел его отец. После борьбы со своей болезнью Дэн Хэмм умер, когда Джон учился на втором курсе колледжа.
«У меня внезапно не стало родителей, — сказал Хэмм У. — Это было как будто у меня не было привязанности».
Решив закончить школу в университете Миссури, Хэмм искал работу, чтобы прокормить себя, и устроился в местный детский сад.
«Я фактически вышел и предложил себя, сказав: «Вот в чем дело. Я всегда был замкнутым ребенком, поэтому приходил домой или ходил в детский сад, и рядом никогда не было никаких парней», — объяснил он газете Columbia Daily Tribune.
Интерес к театру
Хэмм также стал очень активным участником университетской театральной программы. Один из его профессоров, Джим Миллер, сказал, что Хэмм «был самым интеллектуальным актером, которого он встречал за 30 лет преподавания», согласно статье в университетском журнале для выпускников Mizzou. Он провел два лета, выступая в школьной репертуарной труппе, сыграв роли Клиффа в «Кабаре» и Леона Колгоша в постановке мюзикла Стивена Сондхейма «Убийцы».
В 1993 году Хэмм получил степень бакалавра английского языка в университете. Затем он устроился преподавателем в свою старую школу Джона Берроуза. В течение двух лет Хэмм преподавала там драматургию, обучая таких студентов, как Элли Кемпер, которая позже стала актрисой кино и телевидения. Он также подружился с многообещающим актером Полом Раддом, когда жил в Сент-Луисе. Радд описал Хэмма как «одного из тех нечестных парней, которые хорошо выглядят, действительно забавны и хороши во всем», согласно журналу GQ.
В 1995 году Хэмм решил переехать в Лос-Анджелес, чтобы продолжить актерскую карьеру. Собрав все, что у него было, он поехал в дом своих тети и дяди в Западном Лос-Анджелесе. Он оставался с ними, пока не обзавелся собственной квартирой, которую делил с несколькими соседями по комнате.
Джон Хэмм в молодости. Фото: соцсети
«Космические ковбои», «Провиденс», «Поцелуй Джессики Стайн»
В течение многих лет Хэмм изо всех сил пытался найти работу актера. Он дебютировал на телевидении и в кино в 2000 году, сыграв эпизодические роли в комедийном сериале «Хьюли» и приключенческом фильме «Космические ковбои».
Получив роль, Хэмм появлялся в телевизионной драме «Провиденс» с 2000 по 2001 год. Также примерно в это же время Хэмм получил роль на сцене Лос-Анджелеса в фильме «Помада», написанном Дженнифер Вестфельдт и Хизер Юргенсен. Постановка превратилась в независимый фильм 2001 года «Целуя Джессику Стейн», в котором также появился Хэмм. За кадром у него завязались отношения с Вестфельдт, и в конце концов они стали жить вместе.
«Подразделение»
В 2002 году Хэмм сыграл роль в военной драме Мела Гибсона «Мы были солдатами». Он также начал свою двухлетнюю карьеру в полицейской драме «Подразделение», сыграв инспектора Нейта Руссо напротив Бонни Беделии и Нэнси Маккеон. После его отмены Хэмм выступал в качестве гостя на таких шоу, как Charmed, CSI: Miami и Numb3rs. Он также получил повторяющиеся роли в военной драме «Подразделение» и драматической комедии «Что насчет Брайана».
Джон Хэмм. Фото:Global look Press
Успешная роль Дона Дрейпера в сериале «Безумцы»
В 2007 году Хэмм воплотил своего самого известного персонажа на сегодняшний день, сыграв распутного рекламщика Дона Дрейпера в сериале AMC «Безумцы», после семи прослушиваний на эту роль.
Действие «Безумцев» разворачивается в 1960-х годах и исследует жизнь сотрудников ведущего рекламного агентства Нью-Йорка. В актерском составе также были Джануари Джонс в роли его жены Бетти и Джон Слэттери в роли его босса Роджера Стерлинга. Элизабет Мосс сыграла в сериале Пегги, секретаршу, ставшую копирайтером.
Джон Хэмм и Джанаури Джонс во втором сезоне сериала «Безумцы». Фото: Global Look Press
Отношения Дона и Пегги были сложными для Хэмма, особенно когда ему приходилось быть жестким с кем-то, кто «выглядит лет на девять», — сказал он Daily Variety. Но для Хэмма персонаж дал возможность раскрыться как актеру.
Во время продвижения пятого сезона шоу в 2012 году Хэмм попал под прицел СМИ из-за своих комментариев о звездах реалити-шоу в интервью.
«Будь то Пэрис Хилтон, или Ким Кардашьян, или кто-то еще, глупость, безусловно, прославляется, — сказал он Elle UK. — Идиот — ценный товар в этой культуре, потому что ты получаешь значительное вознаграждение».
Кардашьян в ответ назвала Хэмма «беспечным» за то, что он назвал ее «глупой», и впоследствии актер сказал, что был удивлен вниманием СМИ к его высказываниям. Он сказал The Hollywood Reporter, что «сейчас мы живем в мире, где каждое слово подвергается микроразработке и иногда вырывается из контекста, иногда понимается неправильно».
Джон Хэмм и Джессика Паре во пятом сезоне сериала «Безумцы». Фото: Global Look Press
За время своего проката «Безумцы» получили звездные отзывы и несколько наград, включая премию «Эмми» 2011 года за выдающийся драматический сериал. Хэмм лично выиграл «Золотой глобус» в 2008 и 2016 годах и получил множество номинаций на премию «Эмми» за свою работу в роли Дона Дрейпера, победив в 2015 году.
«День, когда Земля остановилась», «Украденный», «Вой»
Отказавшись от изысканно сшитых винтажных костюмов, Хэмм появился в научно-фантастическом фильме 2008 года «День, когда Земля остановилась» с Киану Ривзом. У него также были роли в криминальной драме «Мальчик в коробке» (2009) и биографическом фильме Аллена Гинзберга «Вой» (2010).
Демонстрируя свои комедийные таланты, Хэмм наслаждался ролью в популярном ситкоме «Студия 30», начиная с 2009 года, играя красивого, но не очень умного соседа Лиз Лемон из «Тины Фей».
Джон Хэмм и Дженнифер Коннелли в фильме «День, когда Земля остановилась». Фото: кадр из фильма
«Дети сексу не помеха», «Подружки невесты»
Стремясь к большему контролю над своей карьерой, Хэмм совместно с Вестфельдт в 2009 году основал продюсерскую компанию Points West Pictures. Пара снялась в фильме «Дети сексу не помеха» 2012 года, в котором также приняли участие Адам Скотт, Майя Рудольф и Кристен Уиг. Хэмм также появился в популярной комедии 2011 года «Подружки невесты» с Вииг в роли ее жестокого любовника.
Джон Хэмм и Кристен Уиг в фильме 2012 года «Друзья с детства». Фото: Global Look Press
«Рука на миллион», «Несгибаемая Кимми Шмидт»
В 2014 году Хэмм снялся в трогательном спортивном фильме «Рука на миллион». Фильм основан на реальной истории о спортивном агенте, который нанимает нескольких индийских игроков в крикет и пытается превратить их в питчеров высшей лиги бейсбола.
В следующем году у него была возможность поработать со своей бывшей студенткой-драматургом Кемпер в ее комедийном сериале Netflix «Несгибаемая Кимми Шмидт», за который он получил еще одну премию «Эмми» в 2015 году.
Джон Хэмм в фильме «Несокрушимая Кимми Шмидт». Фото: кадр из фильма 2015 года
«Миньоны», «Шпионы по соседству»
После озвучивания роли в полнометражном мультфильме «Миньоны» (2015) Хэмм снялся вместе с Галь Гадот в роли пары секретных агентов, которые вызывают подозрения своих соседей, «Шпионы по соседству» (2016).
На ТВ у него была роль в фильме «Жаркое американское лето: Первый день лагеря», а также озвучка для веб-сериала «Удивительная Гейл Пайл».
Зак Галифианакис и Джон Хэмм в фильме 2016 года «Шпионы по соседству». Фото: Global Look Press
«Малыш на драйве», «Люси в небесах», «Дело Ричарда Джуэлла»
Не собираясь останавливаться, Хэмм сыграл заметную роль в фильме «Малыш на драйве» 2017 года, а в 2018 году снялся в фильмах «Бейрут», «Пятнашки» и «Ничего хорошего в отеле «Эль-Рояль». В следующем году он появился в основанных на реальных событиях фильмах «Люси в небесах» в роли астронавта и «Дело Ричарда Джуэлла» в роли агента ФБР.
Личная жизнь
Джон Хэмм и Дженнифер Вестфельдт. Фото: Global Look Press
Хэмм и его давняя подруга Вестфельдт расстались в 2015 году, после 18 лет совместной жизни. С тех пор он встречался с актрисой Дакотой Джонсон и продюсером Saturday Night Live Линдси Шукус.