Есть в нем и стержень и какая-то хрупкость: биография брутального красавчика Джона Хэмма

Будучи спортсменом и исполнителем, Хэмм был полузащитником в школьной футбольной команде и сыграл главную роль в постановке «Заклинания бога». Он решил поступить в Техасский университет, отклонив предложения играть в футбол в нескольких колледжах Лиги плюща.

Однако его пребывание в школе было недолгим из-за личных трудностей. Сначала умерла его бабушка. Вскоре после этого заболел его отец. После борьбы со своей болезнью Дэн Хэмм умер, когда Джон учился на втором курсе колледжа.

«У меня внезапно не стало родителей, — сказал Хэмм У. — Это было как будто у меня не было привязанности».

Решив закончить школу в университете Миссури, Хэмм искал работу, чтобы прокормить себя, и устроился в местный детский сад.

«Я фактически вышел и предложил себя, сказав: «Вот в чем дело. Я всегда был замкнутым ребенком, поэтому приходил домой или ходил в детский сад, и рядом никогда не было никаких парней», — объяснил он газете Columbia Daily Tribune.

Интерес к театру

Хэмм также стал очень активным участником университетской театральной программы. Один из его профессоров, Джим Миллер, сказал, что Хэмм «был самым интеллектуальным актером, которого он встречал за 30 лет преподавания», согласно статье в университетском журнале для выпускников Mizzou. Он провел два лета, выступая в школьной репертуарной труппе, сыграв роли Клиффа в «Кабаре» и Леона Колгоша в постановке мюзикла Стивена Сондхейма «Убийцы».

В 1993 году Хэмм получил степень бакалавра английского языка в университете. Затем он устроился преподавателем в свою старую школу Джона Берроуза. В течение двух лет Хэмм преподавала там драматургию, обучая таких студентов, как Элли Кемпер, которая позже стала актрисой кино и телевидения. Он также подружился с многообещающим актером Полом Раддом, когда жил в Сент-Луисе. Радд описал Хэмма как «одного из тех нечестных парней, которые хорошо выглядят, действительно забавны и хороши во всем», согласно журналу GQ.

В 1995 году Хэмм решил переехать в Лос-Анджелес, чтобы продолжить актерскую карьеру. Собрав все, что у него было, он поехал в дом своих тети и дяди в Западном Лос-Анджелесе. Он оставался с ними, пока не обзавелся собственной квартирой, которую делил с несколькими соседями по комнате.