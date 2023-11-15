Как Марьяна Ро стала популярной в Интернете, влюбилась и чуть не пострадала от роковой любви

Марьяна Ро – одна из тех блогеров, кто начал задавать тренды еще несколько лет назад, до повального интереса к этому занятию. Несмотря на свой молодой возраст, она уже успела пережить и бешеную популярность, и тяжелое расставание.
Настоящее имя
Настоящее имя девушки – Марьяна Рожкова.
Детство
Марьяна Ро родилась 7 октября 1999 года на Дальнем Востоке в семье успешных бизнесменов. Также у блогера есть старший брат Мирослав и младшая сестра Мареся. Как рассказывала Марьяна, в детстве из-за своего финансового благополучия она даже столкнулась с травлей со стороны одноклассников.
Когда Марьяне исполнилось девять лет, семья из Южно-Сахалинска переехала в японский город Саппоро, где их родители владели собственным бизнесом. И там Марьяна начала помогать отцу в реализации китайских товаров, создала сайт по их продвижению. И уже в девять лет заработала свои первые 100 000 рублей.
Марьяна Ро в детстве. Фото: соцсети
По словам Марьяны, она всегда хотела заниматься бизнесом, и отец не останавливал ее, а наоборот, помогал с доставкой товаров.
Блогерство
В 13 лет Рожкова создала свой личный канал на YouTube. А уже спустя два года там насчитывалось 30 000 подписчиков, а еще через месяц – 50 000 фолловеров. В июне 2015 года число подписчиков Марьяны Ро перевалило далеко за миллион.
Много видео Марьяна посвящала японской культуре, где жила тогда. Она изображала персонажей аниме, которые поют песни на этом языке, разговаривают «мимимишными» детскими голосами и рассказывала о блюдах местной кухни.
Также у Марьяны есть аккаунт в Инстаграме (эта соцсеть признана в России экстремистской), где она выкладывает фото нарядов, демонстрирует яркий макияж и повествует о модных трендах.
В 2015 году на фестивале «Видфест» Марьяна Ро завоевала главную награду в номинации «Лайк новичку». Так, за нее проголосовали более 40% поклонников. Кстати, Марьяне давно пора организовать мастер-класс, как противостоять хейтерам. Ведь в том же 2015 году число участников паблика АМР (АнтиМарьяна Ро) составило 50 000 человек. Но вскоре ресурс взломали, и им стала управлять сама блогер.
Марьяна Ро. Фото: соцсети
В том же году Марьяна Ро переехала в Москву. А уже 3 ноября 2017 года девушка объявила, что прекращает снимать блоги и сосредотачивается на музыке. Однако девушка продолжает общаться со своими подписчиками посредством своего Телеграм-канала. Также в помощь предприимчивой Марьяне – TikTok.
Кстати, в 2020 году Марьяна Ро выложила на своей странице видео с короткой стрижкой-ежиком, чем вызвала небывалый ажиотаж среди подписчиков. Некоторые сравнили девушку с заключенной, однако она ответила, что ее сердце просто жаждет перемен.
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Музыка
Музыкальное творчество Марьяны Ро было неразрывно связано с ее личной жизнью. Так, в том же событийном 2015 году она записала трек «Идиоты», посвященный своим отношениям с блогером Ивангаем. А уже через два года запела о расставании с ним в песне «Прощай».
Когда боль от разрыва немного прошла, Ро записала композицию «Дисс на Ивангая. Ваня, пока», где сообщила, что прекратила все страдания.
Более того, личная драма помогла ей записать ролик, в котором она плачет и повторяет фразу «Я устала», что значительно увеличило число подписчиков красотки. Так что Марьяна Ро монетизировала свою трагедию.
Хотя в 2018 году Марьяна заявила, что действительно устала, и эта усталость во многом была вызвана возрастающей популярностью, нарушением ее личного пространства. Она призналась, что фанатов стало настолько много, что часто ей хочется быть неузнаваемой. А на вопрос портала Womanhit, а что если для какого-то человека встреча с ней – это встреча всей жизни, ответила так:
Марьяна Ро. Фото: соцсети
«На самом деле я никогда не понимала людей, которые с дрожащими руками подходят к своему кумиру и просят с ним сфотографироваться. Лично у меня такого никогда не было, хотя тоже есть любимые актеры и певцы.
Просто я отношусь к этому по-другому: даже если где-то и встречу своего кумира, то предпочту радоваться молча, не стану подходить к нему и нарушать его личное пространство».
Весной 2019 года Марьяна выпустила альбом Princess, состоящий из восьми треков. В том же году вышел ее клип на песню «Снег», а в 2020-м – мини-альбом «Малой».
Другие проекты
Также Марьяна Ро неоднократно принимала участие в съемках фильмов и передач. Например, в 2016 году она снялась в картине «Взломать блогеров» вместе с другими коллегами по цеху: Юлией Пушман, Сашей Спилберг, Яном Гордиенко и Кариной Каспарянц.
Весной 2019 года Марьяна появилась в проекте Насти Ивлеевой Agent Show («Агентшоу»), в феврале 2020-го – в передаче Comment Out на YouTube.
Марьяна Ро в шоу Насти Ивлеевой. Фото: YouTube.com
Много шума наделала ее фотосессия в журнале Maxim, где Марьяна была запечатлена довольно откровенно. Она отсылала к воспоминаниям блогера об Японии. Кстати, однажды кто-то взломал аккаунт Марьяны Ро во ВКонтакте и выложил туда ее снимки, без цензуры.
Рост и вес
Рост Марьяны Ро – 160 сантиметров, вес – 48 килограммов.
Личная жизнь
В 2015 году Марьяна начала встречаться с блогером Ивангаем - Иваном Рудским. Их знакомство произошло после того, как Ро разместила снимок Ивана у себя в соцсетях с надписью: «О, мой Бог, я влюбилась» еще не зная, что на самом деле это ее коллега по цеху. Вскоре об этом признании узнал и сам Иван, и ему явно польстило внимание яркой девушки. Он решил познакомиться с ней.
Впервые Иван и Марьяна встретились в Японии, где она тогда жила, а потом оба вернулись в Москву. Их отношения напоминали действующий вулкан.
Как рассказывала Марьяна в одном из своих интервью, они часто дрались. Как признавалась девушка, в детстве ее бывшего возлюбленного били. И Иван даже рассказывал, что вымещал свою агрессию на игрушечном тигренке, тоже бил его.
Марьяна Ро. Фото: соцсети
Однажды, когда Иван уехал, а Марьяна осталась ждать его в Москве, несчастная любовь чуть не закончилась трагедией. К счастью, мама и брат девушки подоспели вовремя. Рассталась пара в конце декабря 2016 года.
«Я не могу сказать, что любила его. Это была привязанность. И за счет того, что он старше, я думала, может, он мне как папа. Было весело», - рассказывала Марьяна об этих отношениях в одном из своих интервью.
В сентябре 2017 года стало известно, что Марьяна Ро встречается с музыкантом Иваном Дреминым*, известным, как рэпер Face. Вокруг этого романа возникало много слухов, которые подогревала сама артистка.
Марьяна Ро и рэпер Face*. Фото: соцсети
Так, однажды Марьяна запустила в медиапространство сплетню, что она беременна. И для пущей убедительности даже сфотографировалась с накладным животом.
В мае 2018-го стало известно, что Дремин* избил Тимура Сорокина, с которым Марьяну Ро якобы связывали романтические чувства. Однако сама Марьяна отрицала связь с пострадавшим.
Марьяна Ро. Фото: соцсети
Марьяна Ро сейчас
Сейчас она, конечно, не так активна в соцсетях, как в былые времена. Но поклонники Марьяны Ро по-прежнему могут следить за ее жизнью благодаря Телеграм-каналу.
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