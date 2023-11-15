Как Марьяна Ро стала популярной в Интернете, влюбилась и чуть не пострадала от роковой любви

Марьяна Ро – одна из тех блогеров, кто начал задавать тренды еще несколько лет назад, до повального интереса к этому занятию. Несмотря на свой молодой возраст, она уже успела пережить и бешеную популярность, и тяжелое расставание.

Настоящее имя

Настоящее имя девушки – Марьяна Рожкова.

Детство

Марьяна Ро родилась 7 октября 1999 года на Дальнем Востоке в семье успешных бизнесменов. Также у блогера есть старший брат Мирослав и младшая сестра Мареся. Как рассказывала Марьяна, в детстве из-за своего финансового благополучия она даже столкнулась с травлей со стороны одноклассников.

Когда Марьяне исполнилось девять лет, семья из Южно-Сахалинска переехала в японский город Саппоро, где их родители владели собственным бизнесом. И там Марьяна начала помогать отцу в реализации китайских товаров, создала сайт по их продвижению. И уже в девять лет заработала свои первые 100 000 рублей.