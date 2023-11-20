Стала одной из самых ярких актрис своего поколения и новым символом феминизма: кто такая Элизабет Мосс

Ранняя жизнь и карьера

Элизабет Мосс родилась 24 июля 1982 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, в семье музыкантов Рона, джазового исполнителя и менеджера, и Линды, играющей на блюзовой губной гармошке. Мосс описала себя как «серьезного и сосредоточенного» ребенка. Она преуспевала в школе, и ее любимым занятием в детстве была игра в «библиотеку» — игру, в которой она складывала книги на лестнице и показывала их родителям.

Мосс, выросшая в семье шоу-бизнеса, говорит, что всегда хотела быть исполнительницей.

«Я не могу объяснить, откуда я знала, — говорит она. — Не было ни одного решающего момента. Но ты просто знаешь».

Мосс дебютировала на профессиональном уровне в возрасте шести лет в телевизионном мини-сериале «Лаки/ Шансы», но в детстве она сосредоточилась в основном на танцах, а не на актерской игре. Она отправилась в Нью-Йорк, чтобы учиться в Школе американского балета, а затем в Вашингтон, чтобы заниматься с Сюзанной Фаррелл в Центре Кеннеди.