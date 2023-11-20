Стала одной из самых ярких актрис своего поколения и новым символом феминизма: кто такая Элизабет Мосс

Кто такая Элизабет Мосс?
Элизабет Мосс начала свою карьеру артистки балета, но переключилась на актерскую карьеру, сыграв роль в фильме «Прерванная жизнь». Молодая актриса долгое время играла роль дочери президента в популярной драме «Западное крыло», а затем снялась в нашумевшем сериале AMC «Безумцы» в роли Пегги.
Позже, в 2014 году, она получила премию «Золотой глобус» за работу в минисериале «Вершина озера», а также «Эмми» и «Золотой глобус» за главную роль в фильме «Рассказ служанки».
Элизабет Мосс на 69-й церемонии вручения премии «Эмми», Лос-Анджелес. 17 сентября 2017 года. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и карьера
Элизабет Мосс родилась 24 июля 1982 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, в семье музыкантов Рона, джазового исполнителя и менеджера, и Линды, играющей на блюзовой губной гармошке. Мосс описала себя как «серьезного и сосредоточенного» ребенка. Она преуспевала в школе, и ее любимым занятием в детстве была игра в «библиотеку» — игру, в которой она складывала книги на лестнице и показывала их родителям.
Мосс, выросшая в семье шоу-бизнеса, говорит, что всегда хотела быть исполнительницей.
«Я не могу объяснить, откуда я знала, — говорит она. — Не было ни одного решающего момента. Но ты просто знаешь».
Мосс дебютировала на профессиональном уровне в возрасте шести лет в телевизионном мини-сериале «Лаки/ Шансы», но в детстве она сосредоточилась в основном на танцах, а не на актерской игре. Она отправилась в Нью-Йорк, чтобы учиться в Школе американского балета, а затем в Вашингтон, чтобы заниматься с Сюзанной Фаррелл в Центре Кеннеди.
«Это сняло все напряжение, связанное с прослушиванием на актерские роли, — вспоминает она. — Если я не получала работу, я просто продолжала танцевать. Это спасло меня от превращения в девятилетнего ребенка, для которого все зависит от того, чтобы получить эту роль». Она добавляет: «Мы все знаем эту девятилетнюю девочку, и она не очень хорошенькая картинка».
Элизабет Мосс в юности. Фото: соцсети
Тем не менее в возрасте 10 лет Мосс получила важную роль, сыграв Малышку Луизу вместе Бетт Мидлер в экранизации бродвейского мюзикла «Цыганка».
Мосс обучалась на дому у частного репетитора и сумела окончить среднюю школу на два года раньше, в 1999 году, в возрасте 16 лет.
«Прерванная жизнь»
В 16 лет Мосс получила роль вместе с оскароносной Анджелиной Джоли в фильме «Прерванная жизнь». Мосс была настолько убедительна в роли Полли, подростка, пострадавшего от ожогов, что на протяжении всех съемок коллега по фильму Вупи Голдберг верила, что она настоящая жертва ожогов, нанятая для этой роли.
«Вупи действительно не знала — на самом деле, многие люди не знали, — вспоминает Мосс. — Но я бы тоже забыла, а потом посмотрела в зеркало и была шокирована. И это потрясенное чувство подходит для Полли, героини — она ребенок, она действительно забывает об этом».
Элизабет Мосс в фильме «Прерванная жизнь». Фото: кадр из фильма 1999 года
«Западное крыло»
Примерно в то же время, когда она снималась в фильме «Прерванная жизнь», Мосс также приступила к продолжительной роли дочери президента Зои Бартлет в телесериале «Западное крыло».
«Я играла ее с 17 до 24 лет, время от времени, — говорит она. — Это шоу было так хорошо проработано, но, очевидно, я понятия не имею, каково это — быть дочерью президента. Я просто пыталась показать обычную девушку — с Секретной службой за пределами ее комнаты в общежитии».
Мартин Шин и Элизабет Мосс в сериала «Западное крыло». Фото: кадр из сериала 1999–2006 года
«Безумцы»
Мосс получила свою самую заметную роль на сегодняшний день в сериале «Безумцы» в 2007 году. Действие сериала разворачивается в начале 1960-х годов в Нью-Йорке и рассказывает историю сотрудников Стерлинга Купера, рекламного агентства на Мэдисон Безумной авеню.
Мосс сыграла Пегги Олсон, секретаршу, ставшую копирайтером, которая требует равенства с доминирующими мужскими персонажами шоу. Мосс получила широкое признание за свое изображение Пегги, персонажа, которого критики назвали загадкой.
«Мне нравится, что они не понимают Пегги, — говорит она. — Это делает представление более интересным».
Элизабет Мосс, Джон Хэмм, Чарли Хофхаймер и Джессика Паре в пятом сезоне сериала «Безумцы». Фото: кадр из фильма 2012 года
За время работы в сериале «Безумцы» Мосс получила несколько номинаций на премии «Эмми» и «Золотой глобус» за свою работу в сериале, включая номинацию на премию «Эмми» 2015 года за главную женскую роль в драме. Сериал пользовался большим успехом на протяжении всего своего показа, завоевав многочисленные премии «Золотой глобус» и «Эмми».
«Скорость плуга», «Вершина озера» и «Хроники Хайди»
В дополнение к своей работе над «Безумцами» Мосс дебютировала на Бродвее в 2008 году в пьесе Дэвида Мэмета «Скорость плуга». Вслед за этим она появилась на большом экране вместе с Джоном Хиллой и Расселом Брэндом в комедии 2010 года «Побег из Вегаса».
Элизабет Мосс в фильме «Побег из Вегаса». Фото: Global Look Press
Позже Мосс получила признание за свой минисериал 2013 года «Вершина озера». Она сыграла детектива в сериале и получила премию «Золотой глобус» за свою игру. В следующем году Мосс снялась вместе с Марком Дюплассом в романтической драматической комедии «Возлюбленные».
Они играют пару, которая уезжает на выходные, чтобы попытаться наладить свои отношения. В том же году Мосс также снялась в независимом фильме «Послушай, Филлип», режиссером которого выступил Алекс Росс Перри, с которым она продолжит сотрудничать в ближайшие годы.
В 2015 году Мосс вышла на бродвейскую сцену, чтобы сняться в возрождении хитовой пьесы Венди Вассерштейн «Хроники Хайди». За свою работу она была номинирована на премию «Тони». Позже в том же году она снялась в широкоэкранной драме отдела новостей «Правда» и в фильме «Королева Земли» (еще одна совместная работа Алекса Росса Перри).
В 2016 году Мосс работала вместе с Ливом Шрайбером в биографическом фильме «Чак», основанном на жизни профессионального боксера-тяжеловеса Чака Вепнера.
Элизабет Мосс и Кэтрин Уотерстон в фильме «Королева Земли». Фото: кадр из фильма 2015 года
«Рассказ служанки»
В 2017 году актриса начала сниматься в сериале «Рассказ служанки», экранизации романа Маргарет Этвуд 1985 года о мрачном будущем, в котором фертильные женщины служат автократическому режиму сосудами для вынашивания детей.
Исполнение Мосс роли Оффред, суррогатной матери, пытающейся вернуть себе независимость, привлекло зрителей к одной из самых знаменитых программ года, что привело к получению премий «Эмми» и «Золотой глобус» за ее работу.
Элизабет Мосс в сериале «Рассказ служанки». Фото: кадр из фильма
После захватывающего окончания первого сезона — и романа, в котором беременная Оффред садится в фургон навстречу неизвестной судьбе, — долгожданный второй сезон дебютировал в апреле 2018 года. Мосс, казалось, стремилась узнать, как фанаты отнесутся к событиям нового сезона, рассказав The Hollywood Reporter после показа его премьеры, что она была там, чтобы понаблюдать за реакцией зрителей на вызывающую неловкость финальную сцену.
Второй и третий сезоны, которые дебютировали в июне 2019 года, снова произвели впечатление на критиков, а Мосс получила более восторженные отзывы и номинации на награды за свою работу.
Элизабет Мосс в пятом сезоне сериала «Рассказ служанки». Фото: кадр из фильма
«Ее запах», «Мы», «Человек-невидимка»
Мосс оставалась занятой на большом экране в перерывах между съемками в «Рассказе служанки», появлением в полнометражных фильмах 2018 года «Чайка» и «Старик с пистолетом», а также воссоединением с Алексом Россом Перри в фильме «Ее запах».
В следующем году она максимально использовала свое ограниченное экранное время в фильме ужасов Джордана Пила «Мы» и сыграла заметную роль в криминальной драме «Адская кухня» вместе с Мелиссой Маккарти и Тиффани Хэддиш. Затем Мосс начала 2020 год на мажорной ноте, сыграв главную роль в хорошо принятой перезагрузке «Человека-невидимки».
Элизабет Мосс, Тиффани Хэддиш и Мелисса Маккарти в фильме 2019 года «Адская кухня». Фото: кадр из фильма
Личная жизнь
В 2009 году Мосс вышла замуж за музыканта и комика Saturday Night Live Фреда Армисена. Они встретились годом ранее, когда его коллега по фильму «Безумцы» Джон Хэмм вел «Субботним вечером в прямом эфире», и Мосс присоединилась к нему в нескольких сценках. Но всего через восемь месяцев брака Мосс и Армисен расстались.
Элизабет Мосс и Фред Армисен. Фото: соцсети