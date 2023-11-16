«Огненная бестия» и «спящий ковбой»: история любви фигуристов Натальи Бестемьяновой и Игоря Бобрина

Мало кто знал о том, что в сердце Натальи давно живет другой человек. Еще юной девушкой она увидела выступление харизматичного фигуриста-одиночника Игоря Бобрина – и влюбилась в него без памяти.

Она знала, что Игорь женат и воспитывает сына. Наталье оставалось «страдать» по своему кумиру на расстоянии – она и не думала как-то вмешиваться в отношения супругов и разбивать семью. Но вскоре обстоятельства сами подтолкнули их друг к другу. Они случайно оказались в паре на показательных выступлениях. И между ними мгновенно вспыхнули взаимные чувства. Они жили в разных городах: Наталья – в Москве, Игорь – в Ленинграде.

Но, несмотря на расстояние, их все больше тянуло друг к другу. И однажды влюбленные перестали скрываться. Игорь расстался со своей женой, и они с Натальей сыграли свадьбу в столичном ресторане «Прага», в лучшем зале. Рядом с молодоженами были свидетели и друзья – Татьяна Тарасова и Андрей Букин, а Наталья была неотразима в роскошном платье от Вячеслава Зайцева. Супруги счастливы и сегодня.

Детей у них нет: Наталья рассказывала в интервью, что всегда ставила на первое место для себя не материнство, а реализацию собственных талантов. Кстати, Андрей Букин тоже по-прежнему рядом с этой парой – бывшие спортивные партнеры пронесли свою дружбу через десятилетия и продолжают оставаться близкими друзьями. Об этом подробно рассказано в книге «Пара, в которой трое» Натальи Бестемьяновой и Игоря Бобрина.

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Активная, красивая, молодая – как живет Наталья Бестемьянова сейчас

Наталья и Игорь живут в городе Кратово Московской области, в просторном доме, который они выстроили по своему вкусу. Для них очень важен домашний комфорт и уют, - несмотря на то, что они много времени проводят в разъездах: они много ездят по стране вместе с Театром ледовых миниатюр. Интерес к обаятельным фигуристам не утихает и сегодня.

Наталья Бестемьянова периодически появляется на экранах в качестве гостьи различных проектов – ее можно было увидеть в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека», в шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.

Удивительно моложавая и привлекательная, несмотря на возраст, внешность спортсменки не раз вызывала споры в Сети: многие считают, что Наталья постоянно пользуется услугами косметических хирургов. Как бы там ни было, сама фигуристка эти слухи не комментирует, оставаясь все такой же улыбчивой, позитивной и эмоциональной, как в юности.

