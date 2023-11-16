«Огненная бестия» и «спящий ковбой»: история любви фигуристов Натальи Бестемьяновой и Игоря Бобрина

Яркая, эмоциональная, с выразительной копной пламенно-рыжих волос, Наталья Бестемьянова была любимой фигуристкой не только советских зрителей – всего мира. Поклонники думали, что она – жена своего ледового партнера Андрея Букина. И очень удивились, узнав правду.
В фигурном катании – с 5 лет
Наталья Бестемьянова в детстве. Фото: соцсети
Наталья Бестемьянова родилась 6 января 1960 года в Москве. Ее родители были далеки от спорта: отец работал преподавателем, мама была домохозяйкой, воспитывала дочь Наташу и ее старшего брата Петра. В секцию фигурного катания Наташа попала после того, как врачи удалили ей опухоль под коленом.
Пятилетняя девочка немного хромала, и маме посоветовали отвести ее на занятия спортом – чтобы укрепились мышцы. На катке Наташа показала такие успехи, что стало ясно: у нее впереди – большое спортивное будущее.
Из одиночниц – в парное катание
Наталья Бестемьянова и Андрей Букин на льду. Фото: Global Look Press
Долгое время Бестемьянова каталась как одиночница. В 16 лет она стала чемпионкой СССР и была включена в сборную страны. Однажды ее блестящее выступление под песню Аллы Пугачевой «Арлекино» заметила тренер Татьяна Тарасова. Она предложила Наталье тренироваться в ее группе – но уже в паре с Андреем Букиным. Фигуристка согласилась, и вскоре их пара стала упорно двигаться вверх: после третьего места на первенстве Советского Союза и бронзы на чемпионате мира они стали показывать все более высокие результаты.
Эта эффектная пара сразу привлекла внимание зрителей: высокий статный Букин и стремительная грациозная Бестемьянова (при росте 170 см девушка весила 54 кг) танцевали на льду эмоционально и очень ярко, превращая каждый номер в незабываемое шоу.
Главные победы
Наталья Бестемьянова. Фото: кадр из программы "Пусть говорят"
Скоро Наталья Бестемьянова и Андрей Букин вырвались в число победителей: в 1982 году стали золотыми призерами на чемпионате СССР и обладателями главного приза газеты «Московские новости», спустя год последовала победа на чемпионате Европы. А в 1984 году наша пара заняла вторую ступеньку пьедестала почета на Олимпиаде в Сараево, уступив лишь паре из Великобритании.
Следующая Олимпиада стала для них победной – ребята завоевали золото. К тому времени их уже знал и любил весь мир, за красивую и талантливую советскую пару болели все зрители.
Жизнь после спорта
Наталья Бестемьянова - тренер. Фото: соцсети
Уйдя из большого спорта, Наталья Бестемьянова стала тренером в Театре ледовых миниатюр Игоря Бобрина. На протяжении нескольких лет она также тренировала участников «Танцев на льду» на канале РТР, а еще вела это зрелищное шоу. В 2007 году Бестемьянова согласилась стать судьей на британском телепроекте Dancingonice.
Спортсменка сохранила юношескую фигуру и время от времени, как прежде, выходит на лед, покоряя зрителей экспрессивностью и мастерством. На проекте «Звездный лед» в 2008 году пара Бестемьянова-Букин исполнили несколько номеров – «Фламенко», «Танго», «Цыганочку».
И позднее, в 2017-м, на праздновании юбилея Татьяны Тарасовой, знаменитая пара фигуристов снова вышла на лед со своими искрометными танцами. В том же году Наталья и Андрей отметили и свой юбилей – 40-летие спортивного дуэта.
Сколько зарабатывает Наталья Бестемьянова
Наталья Бестемьянова. Фото: Александр Шпаковский, КП
В январе 2020 года Наталья Бестемьянова пожаловалась в эфире программы «Секрет на миллион» на размер своей пенсии – она объяснила, что ей не хватает суммы в 90 тысяч, потому что у нее «много забот».
По данным СМИ, Бестемьянова с мужем живут в трехэтажном доме на участке 56 соток, рядом с сосновым лесом. Помимо пенсии, их доходы складываются из заработков: супруги ставят спортивные программы фигуристам, по всей стране выступает их Ледовый театр миниатюр, участвуют в различных шоу… Бестемьянова не скрывает, что нередко позволяет себе спонтанные траты на драгоценности.
«Я могу купить кольцо какое-нибудь сумасшедшее с бриллиантом сама себе, за 2-3 тысячи долларов. Но я мало что покупаю в Москве. Я люблю покупать за границей. Я ищу места, где можно купить красиво и недорого, это мое хобби, и я знаю эти места по всему миру. Поэтому если я покупаю кольцо за 2-3 тысячи долларов, то в Москве оно будет стоит дороже», - рассказывала она в интервью.
Как зрители «поженили» Бестемьянову и Букина
Свадьба Натальи Бестемьяновой и Игоря Бобрина. Фото: соцсети
Интересно, что Бестемьянова и Букин настолько ярко и гармонично смотрелись на льду, что большинство зрителей всегда были уверены в том, что они – пара не только в спорте, н и в жизни. Однако в действительности дело обстояло иначе.
К тому времени, как юная Наташа встала в пару с Букиным, он уже встречался с другой фигуристкой – Ольгой Абанкиной, которая, кстати, дружила с Натальей. Вскоре Андрей и Ольга поженились. Но в Советском Союзе не принято было сообщать о подобных событиях из жизни знаменитостей, и поклонники фигурного катания еще долго считали Букина и Бестемьянову мужем и женой.
Игорь Бобрин – долгий путь к счастью
Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин. Фото: соцсети
Мало кто знал о том, что в сердце Натальи давно живет другой человек. Еще юной девушкой она увидела выступление харизматичного фигуриста-одиночника Игоря Бобрина – и влюбилась в него без памяти.
Она знала, что Игорь женат и воспитывает сына. Наталье оставалось «страдать» по своему кумиру на расстоянии – она и не думала как-то вмешиваться в отношения супругов и разбивать семью. Но вскоре обстоятельства сами подтолкнули их друг к другу. Они случайно оказались в паре на показательных выступлениях. И между ними мгновенно вспыхнули взаимные чувства. Они жили в разных городах: Наталья – в Москве, Игорь – в Ленинграде.
Но, несмотря на расстояние, их все больше тянуло друг к другу. И однажды влюбленные перестали скрываться. Игорь расстался со своей женой, и они с Натальей сыграли свадьбу в столичном ресторане «Прага», в лучшем зале. Рядом с молодоженами были свидетели и друзья – Татьяна Тарасова и Андрей Букин, а Наталья была неотразима в роскошном платье от Вячеслава Зайцева. Супруги счастливы и сегодня.
Детей у них нет: Наталья рассказывала в интервью, что всегда ставила на первое место для себя не материнство, а реализацию собственных талантов. Кстати, Андрей Букин тоже по-прежнему рядом с этой парой – бывшие спортивные партнеры пронесли свою дружбу через десятилетия и продолжают оставаться близкими друзьями. Об этом подробно рассказано в книге «Пара, в которой трое» Натальи Бестемьяновой и Игоря Бобрина.
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Активная, красивая, молодая – как живет Наталья Бестемьянова сейчас
Наталья и Игорь живут в городе Кратово Московской области, в просторном доме, который они выстроили по своему вкусу. Для них очень важен домашний комфорт и уют, - несмотря на то, что они много времени проводят в разъездах: они много ездят по стране вместе с Театром ледовых миниатюр. Интерес к обаятельным фигуристам не утихает и сегодня.
Наталья Бестемьянова периодически появляется на экранах в качестве гостьи различных проектов – ее можно было увидеть в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека», в шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.
Удивительно моложавая и привлекательная, несмотря на возраст, внешность спортсменки не раз вызывала споры в Сети: многие считают, что Наталья постоянно пользуется услугами косметических хирургов. Как бы там ни было, сама фигуристка эти слухи не комментирует, оставаясь все такой же улыбчивой, позитивной и эмоциональной, как в юности.