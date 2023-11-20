Путь к успеху восходящей звезды британского кино Беллы Рэмси

Номинация на премию «Эмми»
Актриса Белла Рэмси получила свою первую номинацию на премию «Эмми» в номинации «Лучшая женская роль в драматическом сериале» за роль в постапокалиптической драме HBO «Одни из нас» 12 июля 2023 года.
Белла Рэмси в юные годы. Фото: соцсети
Кто такая Белла Рэмси?
Белла Рэмси родилась 30 сентября 2003 года в Ноттингеме, Англия. Актриса стала популярной после роли в фэнтезийном сериале HBO «Игра престолов», в котором она сыграла молодую дворянку и воина Лианну Мормонт.
Также она известна по главной роли Элли в сериале «Одни из нас», телевизионной адаптации популярной видеоигры с одноименным названием, выпущенной телеканалом HBO в 2023 году. Актриса также появлялась в сериале «Худшая ведьма» и фильме «Кэтрин по прозвищу Птичка». Ее работа принесла ей детскую премию Британской киноакадемии, среди прочих номинаций.
Белла Рэмси в седьмом сезоне сериала «Игра престолов». Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и образование
Изабелла Мэй Рэмси, более известная как Белла Рэмси, родилась 30 сентября 2003 года и выросла в Ноттингеме, Англия. Их семья увлекалась искусством: отец играл на трубе, а старшая сестра играла в любительских группах. Рэмси начала играть в возрасте четырех лет и присоединилась к театру искусств «Дилижанс» в Лафборо в возрасте семи лет, проучившись там около семи лет. Их учитель Дилижанса описал Рэмси как опытную и внимательную, сказав:
«Белла все понимала за два-три захода. Какой талант — уметь это делать».
Рэмси посещала онлайн-школу King's InterHigh в детстве как для того чтобы заниматься актерским мастерством, так и потому что ей «не нравилась обычная средняя школа и она не была счастлива». В возрасте 10 лет она записалась в the Television Workshop, молодежную драматическую группу из Ноттингема, но все еще не верила, что полноценная актерская карьера возможна.
«Я даже не рассматривал это, — сказала она. — Это разнесло бы мой маленький мозг вдребезги».
«Игра престолов»
Участие Рэмси в телевизионном семинаре привело ее к прослушиванию в «Игру престолов», которая стала ее первой актерской ролью в возрасте 11 лет. Она сыграла Лианну Мормонт, молодого лидера дома Мормонтов и союзницу Джона Сноу в фэнтезийном телесериале HBO. Героиня сообразительна, остра на язык и не боится драться, несмотря на свой юный возраст. Рэмси дебютировала в шестом сезоне саги в 2016 году и продолжала появляться до его восьмого и последнего сезона в 2019 году.
Белла Рэмси в роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов». Фото: кадр из фильма
Рэмси сказала, что она сразу же заинтересовалась этой героиней, прочитав сценарий, рассказав журналу New York magazine:
«Мне нравится, какая она сильная — умственно, физически, личностно. Мне нравится, как она отстаивает то, во что верит, независимо от цены или последствий».
Лианна быстро стала любимицей фанатов, к большому удивлению Рэмси.
«Я вообще этого не ожидала, — сказала она. — Я просто приехала, провела свои съемки и хотела посмотреть, что получится».
Д.Б. Вайс, исполнительный продюсер «Игры престолов», высоко оценил игру Рэмси и сказал, что кастинг Лианны Мормонт был особенно сложным, потому что это означало «взвалить большой драматический груз на плечи кого-то, кто должен быть очень молодым».
Другие роли
В 2017 году Рэмси получила главную роль в фильме «Худшая ведьма» — телевизионной адаптации одноименной серии детских романов Джилл Мерфи на канале CBBC. Рэмси сыграла главную героиню Милдред Хаббл - молодую ведьму, изучающую магию в Академии для ведьм мисс Кэкл.
Белла Рэмси (в центре) в фильме 2017 года «Худшая ведьма» Фото: кадр из фильма
За свою работу Рэмси получила награду Young Performer award на детской премии Британской академии в 2019 году. Однако Рэмси покинула сериал в 2020 году после трех сезонов. Позже она рассказала, что во время съемок сериала у нее развилось расстройство пищевого поведения, а христианская вера помогла ей справиться.
В дополнение к «Худшей ведьме» Рэмси озвучила заглавную героиню в оригинальном сериале Netflix «Хильда», выходящем в 2018 году, изображая предприимчивую молодую девушку, которая переезжает из своего дома в зачарованном лесу в шумный город. Она получила номинацию на премию British Animation Award за лучшее озвучивание этого образа. Во втором сезоне шоу Рэмси написала и исполнила песню The Life of Hilda после того, как режиссер сериала Дэйв Пикок предложил эту идею в шутку.
Рэмси также появилась в фильме «Кэтрин по прозвищу Птичка» (2022) — средневековой комедии, написанной и поставленной режиссером Леной Данэм и основанной на одноименной книге Карен Кушман. В фильме Рэмси играет девочку-подростка, живущую в Англии XIII века, пытающуюся избежать планов своего отца относительно их брака по договоренности.
Спектакль принес ей номинацию на кинопремию «Выбор критиков» за лучшую молодую исполнительницу. В фильме также есть песня под названием Birdy Song, которую Рэмси написала, когда ей было 10 лет.
Белла Рэмси в фильме 2022 года «Кэтрин по прозвищу Птичка». Фото: Global Look Press
«Одни из нас»
Рэмси получила свою самую громкую роль на сегодняшний день, когда была выбраа на главную роль в фильме «Одни из нас», адаптации HBO одноименной видеоигры 2013 года. Действие происходит в постапокалиптическом мире, в котором массовая грибковая инфекция превратила большинство людей в зомбиподобных существ.
Рэмси сыграла Элли, упрямую 14-летнюю сироту, у которой иммунитет к инфекции. Педро Паскаль исполняет роль Джоэла, закаленного выжившего, пытающегося тайно вывезти Элли из карантинной зоны через охваченную пандемией Америку.
Анна Торв и Белла Рэмси в фильме 2023 года «Одни из нас». Фото: Global Look Press
Соавтор сериала Крейг Мазин сказал, что на роль Элли рассматривались десятки молодых актеров, но на него сразу произвела впечатление запись прослушивания Рэмси, сказав:
«Это было похоже на то, как Элли реализовалась в живом действии. Это не было похоже на наблюдение за актером».
Рэмси изначально не хотела соглашаться на эту роль из-за славы, которая обрушилась бы на нее. Но в конечном счете передумала.
Хотя Рэмси и Паскаль оба появлялись в «Игре престолов», они не снимались вместе ни в одной сцене и не встречались до совместной работы над «Одними из нас».
Белла Рэмси и Педро Паскаль в фильме 2023 года «Одни из нас». Фото: Global Look Press
12 июля 2023 года Рэмси получила свою первую номинацию на премию «Эмми» в номинации «Лучшая женская роль в драматическом сериале» за роль в фильме «Одни из нас».
Рэмси также играет на гитаре и пишет песни. В 2019 году объявила о планах создания подкаста под названием «Не Белла Рэмси», который позже она отвергла как «плохую идею, которая у меня была».
Белла Рэмси на Международном кинофестивале в Торонто, Канада, 1 сентября 2022 года, Фото: Global Look Press