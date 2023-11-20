Путь к успеху восходящей звезды британского кино Беллы Рэмси

Ранняя жизнь и образование

Изабелла Мэй Рэмси, более известная как Белла Рэмси, родилась 30 сентября 2003 года и выросла в Ноттингеме, Англия. Их семья увлекалась искусством: отец играл на трубе, а старшая сестра играла в любительских группах. Рэмси начала играть в возрасте четырех лет и присоединилась к театру искусств «Дилижанс» в Лафборо в возрасте семи лет, проучившись там около семи лет. Их учитель Дилижанса описал Рэмси как опытную и внимательную, сказав:

«Белла все понимала за два-три захода. Какой талант — уметь это делать».

Рэмси посещала онлайн-школу King's InterHigh в детстве как для того чтобы заниматься актерским мастерством, так и потому что ей «не нравилась обычная средняя школа и она не была счастлива». В возрасте 10 лет она записалась в the Television Workshop, молодежную драматическую группу из Ноттингема, но все еще не верила, что полноценная актерская карьера возможна.

«Я даже не рассматривал это, — сказала она. — Это разнесло бы мой маленький мозг вдребезги».

«Игра престолов»

Участие Рэмси в телевизионном семинаре привело ее к прослушиванию в «Игру престолов», которая стала ее первой актерской ролью в возрасте 11 лет. Она сыграла Лианну Мормонт, молодого лидера дома Мормонтов и союзницу Джона Сноу в фэнтезийном телесериале HBO. Героиня сообразительна, остра на язык и не боится драться, несмотря на свой юный возраст. Рэмси дебютировала в шестом сезоне саги в 2016 году и продолжала появляться до его восьмого и последнего сезона в 2019 году.