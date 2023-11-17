Как живет и чем занимается знаменитый куплетист Николай Бандурин после потери дома, дружбы и гармошек

Николай Бандурин часто цитирует Федора Достоевского, мол, «трагическое, так же смешно, как и комическое». Николай Бандурин уверен, что на долю каждого человека приходится определенное количество испытаний, к этому подготовиться невозможно. Но самое главное - это смех, который разрушает страх, а без страха можно двигаться дальше, понимая, что, если что-то у вас забирают, значит, подготавливают почву для нового строительства. Николай Бандурин потерял дом, любимые гармошки, лишился многолетней дружбы, но философски и с песней движется вперед.
С детства обожал Райкина
Николай Бандурин родился 11 сентября 1962 года в Ленинграде. Николай рос в простой, но интеллигентной семье, где мама и папа решали все свои вопросы с юмором. В семье всегда царила легкость, мама часто пела, шутила, а папа коллекционировал пластинки. По вечерам родители слушали музыку, сценки юмористов, театральные выступления. Но ближе всего маленькому Николаю Бандурину был репертуар Аркадия Райкина.
Николай Бандурин в детстве. Фото: личный архив
В 15 лет Николай Бандурин начал заниматься в творческом коллективе, он играл на гитаре и барабанах. Николай Бандурин учился в театральной и эстрадной студиях. Там, где появлялся Бандурин, всегда было смешно, легко и весело. Будущий юморист поступил в училище имени Николая Римского-Корсакова. Подготовиться к поступлению ему помог отец, который руководил самодеятельным театром в Выборгском дворце культуры. К тому времени мальчика воспитывала уже одна мама, родители развелись.
Дуэт по сцене и по жизни
После выпускных экзаменов Николай Бандурин решил создать творческий дуэт со своим товарищем Михаилом Вашуковым. Это была крепкая дружба двух единомышленников и творческих людей. Николай и Михаил в один год и в один месяц создали семьи с любимыми женщинами. Лучшие друзья вместе давали концерты и покупали рядом дома, чтобы ходить друг другу в гости, дружили семьями. Бандурин и Вашуков вместе работали в Новгородской филармонии, вдвоем оказались и в составе «Ленконцерта» и «Москонцерта». Часто их называли Винокуром и Лещенко юмористической сцены. Один друг всегда помогал другому. На кастинг в «Ленконцерт» Николай Бандурин пришел с монологом в разговорном жанре и с треском провалился. Николай никогда не сдавался и со свойственным ему юмором выпросил у жюри некоторое время на новое выступление. В следующий раз юморист взял с собой друга Мишу.
Николай Бандурин и Михаил Вашуков. Фото: Global Look Press
Дуэт с Михаилом Вашуковым с семиструнной гитарой, концертной гармошкой и умопомрачительными частушками заставил жюри аплодировать несколько минут. Бандурин и Вашуков участвовали в престижных конкурсах, без дуэта не обходилась ни одна юмористическая программа того времени. «Смехопанорама», «Аншлаг», «Кривое зеркало», «Смеяться разрешается» - везде дуэт был желанным гостем.
Марина Бандурина, жена артиста, сразу после создания творческого дуэта поддержала любимого и стала сопровождать Николая Бандурина на всех концертах и гастролях. Марина даже принимала участие в нескольких номерах, выступала, как ведущая на концертах. Познав изнутри всю специфику юмористического шоу-бизнеса, Марина Бандурина стала работать концертным директором дуэта. Бандурины умело совмещали творческую деятельность и воспитание дочери Екатерины.
23 года на сцене и ссора двух друзей
В 2006-м году творческий дуэт Николая Бандурина и Михаила Вашукова распался. Николай Бандурин долгое время не хотел обсуждать этот болезненный вопрос, но в одном из интервью сделал признание.
Николай Бандурин и Михаил Вашуков с женами и детьми. Фото: Global Look Press
«Мы сошлись когда-то, потому что нам было хорошо и комфортно вдвоем. А спустя 23 года это закончилось. В один прекрасный момент мне попалась на глаза кассета с нашего сольного концерта за 1998 год, и я понял, что за восемь лет мы сделали только шесть новых номеров. А это крах. Так мало нельзя работать», - делился Николай Бандурин.
Череда неприятностей и странных совпадений
Заслуженного артиста Николая Бандурина после распада дуэта с Михаилом Вашуковым стали преследовать неприятности. Одни говорят, мол, куплетист Николай Бандурин несправедливо поступил с товарищем, другие отвечают: неприятности бывают у всех.
Сам Николай Бандурин утверждал, что с 2018 года у него наступила черная полоса. Артист снялся в сериале «Пожар», а спустя какое-то время в подмосковном городе Пушкин сгорел его дом. И только чудом Николай Бандурин и его семья сумели спастись. Николай получил серьезный ожог. Но пристроив членов семьи к близким друзьям-соседям, уже на следующий день Николай Бандурин отправился на гастроли. Надо было зарабатывать деньги, чтобы отстроить дом, и юморист отыграл все концерты, превозмогая сильную боль. По возвращении с гастролей, Николай Бандурин все же лег в больницу. Соседи погорельцев, тем временем, обратились через соцсети за помощью, опубликовав номера банковского счета Бандуриных. Николай Бандурин в то время находился в депрессивном состоянии – в огне сгорели музыкальные инструменты и его любимый концертин. Куплетист брался тогда за любую работу. Как Николай Бандурин признался позже, ему в тот момент помогали юмор и оптимизм.
Новая жизнь начинается с оптимизма
После череды неприятностей Николай Бандурин восстановил силы, продолжал гастролировать, сниматься в кино, заниматься писательским делом.
Николай Бандурин на крыльце дома до пожара. Фото: Global Look Press
Николай отстроил дом, воссоздал в нем все так, как было раньше. Все споры и слухи, которые буквально свалились на супругов Бандуриных после телепередачи «На самом деле», уже в прошлом. Напомним, что с экранов зрителям был представлен некий спектакль: супруги признались в изменах, и даже был сделан тест ДНК у внебрачного ребенка Николая Бандурина. К слову, на деньги от хорошо сыгранной антрепризы семья восстановила дом. Поклонники юмориста еще помнили эфир с придуманным тестом ДНК, как с артистом произошла новая метаморфоза: в 2022 году Николай Бандурин признался, что вполне возможно, у него есть внебрачный сын, проживающий в США. Когда-то, в далеком 1992 году, Николай Бандурин снимался в фильме на «Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди» и, якобы, позволил себе адюльтер.
Николай Бандурин в этом году отметил свой 61-й день рождения. Николай Юрьевич признается, что старается быть современным и идти в ногу со временем. Порой его выступления превращаются в потрясающие стендапы. Николай Бандурин продолжает сниматься в кино и пробует все новые и новые артистические амплуа. Например, в сериале «Балабол» у Николая Бандурина получилось убедительно воплотить на экране криминального авторитета.
Как бы там ни было, 23 года назад в «Большой российской энциклопедии» появилась статья об эстраде России в XX веке. Имена Николая Бандурина и Михаила Вашукова завоевали там почетные места.