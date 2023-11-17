Как живет и чем занимается знаменитый куплетист Николай Бандурин после потери дома, дружбы и гармошек

В 15 лет Николай Бандурин начал заниматься в творческом коллективе, он играл на гитаре и барабанах. Николай Бандурин учился в театральной и эстрадной студиях. Там, где появлялся Бандурин, всегда было смешно, легко и весело. Будущий юморист поступил в училище имени Николая Римского-Корсакова. Подготовиться к поступлению ему помог отец, который руководил самодеятельным театром в Выборгском дворце культуры. К тому времени мальчика воспитывала уже одна мама, родители развелись.

Дуэт по сцене и по жизни

После выпускных экзаменов Николай Бандурин решил создать творческий дуэт со своим товарищем Михаилом Вашуковым. Это была крепкая дружба двух единомышленников и творческих людей. Николай и Михаил в один год и в один месяц создали семьи с любимыми женщинами. Лучшие друзья вместе давали концерты и покупали рядом дома, чтобы ходить друг другу в гости, дружили семьями. Бандурин и Вашуков вместе работали в Новгородской филармонии, вдвоем оказались и в составе «Ленконцерта» и «Москонцерта». Часто их называли Винокуром и Лещенко юмористической сцены. Один друг всегда помогал другому. На кастинг в «Ленконцерт» Николай Бандурин пришел с монологом в разговорном жанре и с треском провалился. Николай никогда не сдавался и со свойственным ему юмором выпросил у жюри некоторое время на новое выступление. В следующий раз юморист взял с собой друга Мишу.