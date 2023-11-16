Гоша сразу понял, что Катерина – большая «шишка»: главный притворщик фильма «Москва слезам не верит»

Гоша при каждом удобном и неудобном случае демонстрирует свою честность и принципиальность. Простой работяга не любит лести, пытается якобы помешать друзьям, которые расхваливают его на пикнике. Смущается. Потом снова и снова подчеркивает, что в отношениях главный – мужчина. Не посоветовавшись с Катериной, по-своему «решает» вопрос с кавалерами ее дочери, а когда Катя упрекает его в этом – жестко отвечает, что не собирается ничего обсуждать.

Наконец, Гоша приходит в ярость, когда «внезапно» узнает, что Катерина, оказывается, - большой начальник, директор комбината, и получает хорошую зарплату. Ведь в его системе координат такие отношения, по его словам, невозможны: мужчина должен зарабатывать больше и быть по положению выше. Он гордо уходит в туман, зная, что разобьет Катерине сердце.

Встреча в электричке

