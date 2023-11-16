Гоша сразу понял, что Катерина – большая «шишка»: главный притворщик фильма «Москва слезам не верит»

Симпатичная начальница с высокой зарплатой и «хоромами» в элитном доме – да о такой женщине можно только мечтать! И простой слесарь, живущий в коммуналке, не упускает редкой возможности.
Скромный работяга
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Гоша при каждом удобном и неудобном случае демонстрирует свою честность и принципиальность. Простой работяга не любит лести, пытается якобы помешать друзьям, которые расхваливают его на пикнике. Смущается. Потом снова и снова подчеркивает, что в отношениях главный – мужчина. Не посоветовавшись с Катериной, по-своему «решает» вопрос с кавалерами ее дочери, а когда Катя упрекает его в этом – жестко отвечает, что не собирается ничего обсуждать.
Наконец, Гоша приходит в ярость, когда «внезапно» узнает, что Катерина, оказывается, - большой начальник, директор комбината, и получает хорошую зарплату. Ведь в его системе координат такие отношения, по его словам, невозможны: мужчина должен зарабатывать больше и быть по положению выше. Он гордо уходит в туман, зная, что разобьет Катерине сердце.
Встреча в электричке
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
А теперь давайте задумаемся: насколько Гоша был искренен, впадая в праведный гнев? Он что, с самого начала не видел все те явные и тайные подсказки, которые ему подавала Катя? Не понимал, что она не так проста, как может показаться на первый взгляд? Начнем с первой встречи героев в электричке. Ну не может «простая работница» так выглядеть и так себя вести.
Ухоженная, уверенная в себе женщина, читающая толстый литературный журнал, выделяется на фоне остальных пассажиров очень ярко. Да, одета она в тот день небогато – не на праздник ездила, а на дачу к друзьям, помогать, работать. И все же опытный ловелас Гоша сразу различил в ней главное – высокое положение в обществе, неплохой материальный статус, интеллигентность.
Элитная новостройка в престижном районе
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Следующий момент – он встречает ее у дома, где она живет. Дом – не стандартная «хрущевка»-пятиэтажка, а элитная новостройка из желтого кирпича в престижном районе. Такие квартиры не получают простые работяги. И мастера на заводе – тоже не получают. Сорокалетняя женщина, живущая в таком доме, либо имеет прекрасные связи, либо влиятельных покровителей.
Богатая обстановка
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Идем дальше. Гоша входит в квартиру Катерины, по-хозяйски устремляется в комнату, цепко оглядываясь по сторонам. Просторная прихожая, балкон, современный интерьер. Добротный мягкий уголок в гостиной, большой полированный стол, роскошный ковер, югославская стенка. Отличная звуковая аппаратура и цветной телевизор.
Дорогие нарядные шторы, которые нельзя было купить в магазине, а можно было только заказать в ателье, если удавалось достать (за большие деньги!) подходящую ткань. На кухне имеется даже вытяжка – в те времена она была далеко не у всех, считалась роскошью, достать ее было сложно.
А на стол хозяйка выставляет дорогую красивую посуду. Так тоже делали только «избранные» - начальники, руководители, то есть те, кто привык жить на широкую ногу. Простые граждане в повседневной жизни довольствовались тарелками попроще, а фарфор, хрусталь, парадные сервизы хранились под стеклом для гостей и праздников.
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
И что – въедливый и внимательный Гоша, привыкший из всего делать собственные выводы, ничего этого не заметил? И не понял, что Катерина – женщина со связями и достатком? Имейте в виду – многие вещи, которые находились в ее квартире, невозможно было просто пойти и купить в магазине. Необходим был «блат».
Ободранная коммуналка «жениха»
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
А теперь вспомните коммуналку, в которой Гошу нашел Николай. Сюда он планировал привести любимую женщину? Вот в эти ободранные стены, пропахшие перегаром и вяленой воблой? Усадить за стол, застеленный газетой?
Нет, понятно – в квартире идет ремонт, отсюда беспорядок и захламленность. Но все равно – сравнивать «хоромы» Катерины и простецкую хижину Георгия просто глупо: ясно же видна разница в положении и достатке.
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Конечно, необходимо сделать «скидку» на художественное преувеличение и прочие тонкости, без которых не получился бы такой интересный и захватывающий сюжет. Но, если бы события развивались в реальности, сложно было бы поверить в искренность «гениального слесаря».
Скорее, его можно было бы назвать мошенником, хитро маскирующимся под простого и наивного работягу, чтобы завлечь «богатенькую» и стосковавшуюся по мужской ласке женщину.