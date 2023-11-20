Яркая нордическая внешность, выразительный взгляд и внушительный актерский потенциал: жизнь и творчество шведского актера Александра Скарсгарда

Кто такой Александр Скарсгард?
Александр Скарсгард, снявшись в детстве в нескольких второстепенных ролях в кино и на телевидении, стал знаменитым, когда его фильм 1989 года «Смеющийся пес» неожиданно стал хитом. Он дебютировал в американском кино в 2001 году, а позже, после съемок фильма «Поколение убивает» для канала HBO, стал более широко известен американской аудитории благодаря сериалу о вампирах «Настоящая кровь». Затем Скарсгард снялся в «Легенде о Тарзане» (2016) и получил премии «Эмми» и «Золотой глобус» за свою роль в сериале HBO «Большая маленькая ложь» 2017 года.
Ранняя жизнь и карьера
Актер Александр Скарсгард родился 25 августа 1976 года в Стокгольме, Швеция. Его мать — Моя Скарсгард, а отец — шведский актер Стеллан Скарсгард, который снялся в таких фильмах, как «Охота за Красным Октябрем», «Умница Уилл Хантинг», «Пираты Карибского моря» и «Мамма Миа!».
С такой родословной для Александра Скарсгарда было вполне естественно заниматься актерским мастерством с детства. В возрасте семи лет, в 1984 году, он снялся в своем первом фильме — экранизации популярной детской книги «Аке и его мир».
Александр Скарсгард в детстве. Фото: соцсети
После нескольких других второстепенных ролей в кино и на телевидении в детстве, Скарсгард добился успеха, когда его фильм 1989 года «Смеющийся пес» неожиданно стал хитом и сделал молодого актера, которому было всего 13 лет, национальной знаменитостью. В отличие от большинства подростков, которые были бы в восторге от того, что станут знаменитыми, Скарсгард относился к этому отстраненно.
«Слава пугала меня, — вспоминал он. — Когда люди пялятся на тебя, а ты читаешь о себе в газетах, — в 13 лет это просто сбивало с толку. Я подумал, что если это и есть быть знаменитым, то мне это ни капельки не нравится».
Александр Скарсгард в молодости. Фото: соцсети
Морская пехота и школа
Скарсгард бросил актерскую деятельность и в течение следующих семи лет, по его словам, ничего не делал. После длительного периода безделья со своими приятелями в возрасте 19 лет он вступил в антитеррористическое подразделение шведской морской пехоты.
«Причина, по которой я это сделал: мне было 19, и я вырос в центре Стокгольма. Это как любой другой европейский город, а я был городским ребенком. Если идет дождь, ты не выходишь на улицу. Я хотел принять вызов. Мне было любопытно. Я хотел посмотреть, что даст мне пройти через все это».
В течение 15 месяцев службы в морской пехоте он обучался рукопашному бою, тактике ведения боя небольшими отрядами и противодиверсионным атакам.
«Большую часть времени я ненавидел это, — признается он. — Многие парни, с которыми я служил, хотели быть Джеймсом Бондом, тогда как я был хиппи. Но для меня это было хорошо».
После службы в армии Скарсгард и его друг решили поступить в университет Лидс Метрополитен в Англии. После тяжелых месяцев в морской пехоте он объяснил:
«Мне просто нужен был перерыв, чтобы расслабиться. Моему другу тоже. Итак, мы поехали туда и учились, но в основном это было просто времяпрепровождение. Мы жили в подвале без отопления, спали в спальных мешках и делили ванную комнату с наркоторговцем, который по какой-то причине был одержим королевой Швеции... Это было немного страшно».
Скарсгард провел шесть месяцев в основном на вечеринках в Лидсе, пока не решил вернуться к актерской игре.
Александр Скарсгард. Фото: соцсети
Возвращение к театру
Скарсгард переехал в Нью-Йорк, чтобы в течение года изучать театр в колледже Мэримаунт Манхэттен, а затем вернулся на родину, чтобы возобновить свою актерскую карьеру. В 1999 году, спустя целое десятилетие после того, как он бросил актерскую деятельность, Скарсгард начал играть различные роли в шведском кино и на телевидении.
Он дебютировал в американском кино в роли легкомысленного мужчины-модели в безумно популярной комедии 2001 года «Образцовый самец». Затем он вернулся в Швецию, чтобы написать сценарий и срежиссировать «Убить ребенка» (2003), нашумевший короткометражный фильм, показанный на кинофестивалях в Трайбеке и Каннах.
Хотя следующие несколько лет он добивался большого успеха в Швеции, он страстно желал вернуться на американский экран. Возможность представилась, когда он получил роль сержанта морской пехоты Брэда Айсмена Колберта в нашумевшем минисериале канала HBO «Поколение убийц», который был основан на книге Эвана Райта об американском вторжении в Ирак в 2003 году.
Шоу снималось в течение семи напряженных месяцев в Намибии, Южной Африке и Мозамбике. Оно получило восторженные отзывы, а Скарсгард заслужил признание критиков за свою игру.
Джеймс Рэнсон, Ли Тергесен, Старк Сэндс, Александр Скарсгард и Билли Лаш в фильме «Поколение убийц». Фото: Global Look Press
На вопрос, подготовил ли его опыт службы в шведской морской пехоте к этой роли, Скарсгард говорит:
«Моя подготовка была очень похожа на то, через что прошли эти ребята — детали, уровень уважения и то, как ты обращаешься со своим оружием и снаряжением. Мне было очень полезно пройти через это в шведской морской пехоте».
Александр Скарсгард в фильме «Поколение убийц». Фото: кадр из фильма
«Настоящая кровь»
Вскоре после съемок фильма «Поколение убийц» Скарсгард получил роль в сериале Алана Болла HBO «Настоящая кровь». Он взял на себя роль Эрика Нортмана, могущественного 1000-летнего вампира-викинга, заключенного в любовный треугольник с другим вампиром (его играет Стивен Мойер) и человеческой официанткой (Анна Пакуин). Скарсгард часто появлялся в любовных сценах сериала, что повысило его популярность среди обожающих фанатов.
Александр Скарсгард в фильме «Настоящая кровь». Фото: кадр из сериала 2008–2014 года
«Большая маленькая ложь» и другие проекты
Будучи давно признанным критиками и популярным актером в Швеции, его выдающаяся роль в сериале HBO «Настоящая кровь» помогла Скарсгарду стать полноценной звездой и в Соединенных Штатах. Затем он появился в американских фильмах «Соломенные псы» с Джеймсом Марсденом и Кейт Босуорт (2011) и «Морской бой» (2012) с Лиамом Нисоном.
Дрю Пауэлл, Билли Лаш, Рис Койро и Александр Скарсгард в фильме 2011 года «Соломенные псы». Фото: Global Look Press
Он также впервые появился на большом экране вместе со своим отцом Стелланом в фильме «Меланхолия» (2011) режиссера Ларса фон Триера.
Александр Скарсгард со своим отцом Стелланом Скарсгард в фильме «Меланхолия». Фото: Global Look Press
В 2016 году Скарсгард снялся в ремейке «Тарзан. Легенда» вместе с Марго Робби. В то время как фильм дал ему возможность тренировать пресс как герою боевиков, он также продемонстрировал значительные драматические способности в следующем году в сериале HBO «Большая маленькая ложь», заработав победы на «Эмми» и «Золотой глобус» за свою роль Перри Райта.
Сэмюэл Л. Джексон, Александр Скарсгард и Марго Робби в фильме 2016 года «Тарзан. Легенда». Фото: Global Look Press
В 2018 году актер снялся в фильме Netflix «Немой» в роли бармена, который ищет свою пропавшую девушку в футуристическом преступном мире Берлина с помощью двух американцев, которых играют Пол Радд и Джастин Теру.
Александр Скарсгард в фильме «Немой». Фото: кадр из фильма 2018 года
СМИ сообщали, что Скарсгард, который не женат, в какой-то момент встречался с коллегой по фильму «Настоящая кровь» Эван Рэйчел Вуд, а также у него были романтические отношения с Босворт и Элизабет Олсен.
Александр Скарсгард и Эван Рэйчел Вуд в фильме «Настоящая кровь». Фото: кадр из фильма