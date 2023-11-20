Яркая нордическая внешность, выразительный взгляд и внушительный актерский потенциал: жизнь и творчество шведского актера Александра Скарсгарда

Кто такой Александр Скарсгард?

Александр Скарсгард, снявшись в детстве в нескольких второстепенных ролях в кино и на телевидении, стал знаменитым, когда его фильм 1989 года «Смеющийся пес» неожиданно стал хитом. Он дебютировал в американском кино в 2001 году, а позже, после съемок фильма «Поколение убивает» для канала HBO, стал более широко известен американской аудитории благодаря сериалу о вампирах «Настоящая кровь». Затем Скарсгард снялся в «Легенде о Тарзане» (2016) и получил премии «Эмми» и «Золотой глобус» за свою роль в сериале HBO «Большая маленькая ложь» 2017 года.

Ранняя жизнь и карьера

Актер Александр Скарсгард родился 25 августа 1976 года в Стокгольме, Швеция. Его мать — Моя Скарсгард, а отец — шведский актер Стеллан Скарсгард, который снялся в таких фильмах, как «Охота за Красным Октябрем», «Умница Уилл Хантинг», «Пираты Карибского моря» и «Мамма Миа!».

С такой родословной для Александра Скарсгарда было вполне естественно заниматься актерским мастерством с детства. В возрасте семи лет, в 1984 году, он снялся в своем первом фильме — экранизации популярной детской книги «Аке и его мир».