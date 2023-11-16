«Родила для себя»: почему дочь Этери Тутберидзе не общается со своим отцом

Этери Тутберидзе появилась на свет 24 февраля 1974 года в Москве в многодетной грузинской семье. Девочка стала пятым, самым младшим ребенком.

В 4 года малышку отдали на фигурное катание. Так началась ее большая любовь к этому виду спорта. Но карьера фигуристки не сложилась из-за высокого роста и сложной травмы позвоночника.

Этери ушла в танцы на льду, а позже громко заявила о себе, как о тренере по фигурному катанию.

Мать-одиночка

Этери стала матерью в 2003 году. Кто является отцом ребенка, неизвестно до сих пор. Сама Тутберидзе заявляет, что родила от американца, но их отношения не сложились. Дочь Тутберидзе носит фамилию Дэвис, а отчество Сергеевна.

В спортивных кругах ходили слухи, что на самом деле отцом девочки является бывший конькобежец Сергей Буянов, с которым Тутберидзе познакомилась, когда он уже был женат. Но подтверждений этому нет.

Диана появилась на свет абсолютно здоровой, но в 2,5 года из-за неправильно назначенных антибиотиков у девочки развился неизлечимый недуг: сенсоневральная тугоухость третьей степени. Однако, недавно в своем блоге дочь Тутберидзе сообщила, что полностью излечилась.

Диана Дэвис занимается фигурным катанием. Но тренируется не у мамы: слишком сложно совмещать роль родителя и учителя. Тутберидзе редко смотрит выступления Дианы, потому что слишком сильно переживает.

Про папу сама девочка рассказала в 2018 году, что он регулярно приезжает в Россию из США и дарит ей подарки. Но Тутберидзе в 2021 году опровергла этот факт, заявив, что у ее дочери нет отца, и она родила для себя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».