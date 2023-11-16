«Родила для себя»: почему дочь Этери Тутберидзе не общается со своим отцом

Этери Тутберидзе появилась на свет 24 февраля 1974 года в Москве в многодетной грузинской семье. Девочка стала пятым, самым младшим ребенком.
В 4 года малышку отдали на фигурное катание. Так началась ее большая любовь к этому виду спорта. Но карьера фигуристки не сложилась из-за высокого роста и сложной травмы позвоночника.
Этери ушла в танцы на льду, а позже громко заявила о себе, как о тренере по фигурному катанию.
Мать-одиночка
Этери стала матерью в 2003 году. Кто является отцом ребенка, неизвестно до сих пор. Сама Тутберидзе заявляет, что родила от американца, но их отношения не сложились. Дочь Тутберидзе носит фамилию Дэвис, а отчество Сергеевна.
В спортивных кругах ходили слухи, что на самом деле отцом девочки является бывший конькобежец Сергей Буянов, с которым Тутберидзе познакомилась, когда он уже был женат. Но подтверждений этому нет.
Диана появилась на свет абсолютно здоровой, но в 2,5 года из-за неправильно назначенных антибиотиков у девочки развился неизлечимый недуг: сенсоневральная тугоухость третьей степени. Однако, недавно в своем блоге дочь Тутберидзе сообщила, что полностью излечилась.
Диана Дэвис занимается фигурным катанием. Но тренируется не у мамы: слишком сложно совмещать роль родителя и учителя. Тутберидзе редко смотрит выступления Дианы, потому что слишком сильно переживает.
Про папу сама девочка рассказала в 2018 году, что он регулярно приезжает в Россию из США и дарит ей подарки. Но Тутберидзе в 2021 году опровергла этот факт, заявив, что у ее дочери нет отца, и она родила для себя.
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Диана Дэвис и Глеб Смолкин на льду. Фото: Global Look Press
В «джазе только девочки»
Этери не берется тренировать мальчиков. По ее словам, с ними сложнее, они хотят, чтобы их пожалели и на самом деле более ранимы. Но тренер не привыкла жалеть воспитанников, поэтому парней в списке учеников Тутберидзе немного.
Из-под ее талантливой руки рождаются только звезды фигурного катания: Полина Шелепень, Полина Цурская, Камила Валиева, Элизабет Турсынбаева, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Юлия Липницкая, Алина Загитова и Евгения Медведева и другие.
Каждая из них обладает элементами ультра си (в фигурном катании так называют сложные прыжки - прим. ред.), все показывают великолепные результаты и проявляют невероятную трудоспособность.
Во время шоу «Чемпионы на льду» Алена Косторная, Анна Щербакова и Этери Тутберидзе. Фото: Global Look Press
Все четко
Обычно выступления спортсменов, которые учатся у Тутберидзе, рассчитаны вплоть до взмаха руки, все движения расписаны, как ноты в музыкальном произведении - любое отхождение от сценария нарушает всю программу в целом. Поэтому фигуристы отшлифовывают все свои шаги до мелочей, чтобы не допустить досадную ошибку, которая может стать критической.
Рецепт успеха Этери Тутберидзе прост: большая совместная работа тренерского штаба и родителей, отлично подобранная команда профессионалов, каждый из которых четко выполняет то, что от него требуется, строгое, но трепетное отношение к своим подопечным в качестве приправы, и самый главный ингредиент - огромная любовь к фигурному катанию.
Тренер Этери Тутберидзе Алина Загитова, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства Центра фигурного катания в Ясенево. Фото: Global Look Press
Соблюдение дисциплины и режима поможет добиться большого успеха в спортивной карьере, по мнению тренера.
Тутберидзе на данный момент является одним из самых успешных специалистов в мире. В 2020 году ее признали лучшим тренером по итогам премии Международного союза конькобежцев.