«Я знаю о любви все» - личная жизнь фигуриста Александра Жулина: романы, измены, жены и дети

Рядом с привлекательным и талантливым фигуристом всегда были яркие женщины. Романы, увлечения, семейная жизнь, расставания и снова романы, - личная жизнь Александра Жулина кипела эмоциями и событиями. Недаром свою книгу он назвал «Танцы на льду жизни. Я знаю о любви все».
В спорте – с пяти лет
Александр Жулин в детстве. Фото: соцсети
Александр Жулин родился 20 июля 1963 года в городе Королеве Московской области. Кроме него, в семье подрастал еще один ребенок – младший брат Саши, Алексей. Главные заботы о воспитании мальчиков лежали на бабушке, поскольку родители работали. Именно бабушка, обеспокоенная слабым здоровьем Саши, привела пятилетнего мальчика на каток. И не ошиблась.
Помимо укрепления здоровья, спорт дал Жулину очень многое – он стал делом всей его жизни. С самого начала Александр уверенно встал на коньки и без всякого страха принялся осваивать скольжение, прыжки и другие элементы.
Начало карьеры – фигурист-одиночник
Александр Жулин в юности. Фото: соцсети
Способного мальчика вскоре перевели в московскую секцию – так в 9 лет Жулин стал москвичом. Спустя два года он окончательно перебрался в столицу – тренировки занимали много времени, и ему пришлось жить в спортивном интернате. Мальчик активно участвовал в соревнованиях, показывая хорошие результаты как фигурист-одиночник.
В паре с Майей Усовой
Александр Жулин с Майей Усовой. Фото: соцсети
Когда Жулину исполнилось 17 лет, ему предложили кататься в паре с Майей Усовой. Он согласился, о чем не пожалел: их пара стремительно пошла вперед, обгоняя соперников и получая одну за одной золотые и серебряные медали на чемпионатах. На протяжении 10 лет Усова и Жулин оставались одной из самых успешных пар в фигурном катании, уверенно занимая места в тройке лидеров.
Александр Жулин и Майя Усова. Фото: Global Look Press
В 1994 году они заняли второе место на Олимпиаде в Лиллехаммере. После этого Жулин покинул большой спорт. Сначала он в паре с Усовой выступал в ледовых шоу, а спустя 4 года спортсмен сосредоточился на тренерской работе.
Тренер Александр Жулин и его известные ученики
Первой парой, которую тренировал Александр Жулин, стали Татьяна Навка и Роман Костомаров. Их сотрудничество принесло отличные плоды – на Олимпийских играх в Турине в 2006 году молодые фигуристы стали победителями. Следующими его подопечными была французская пара Натали Пешала и Фабьен Бурзу.
Через несколько лет тренировок у Жулина французы стали лучшими на чемпионате Европы. Тренерская деятельность Жулина продолжалась – он приводил к спортивным успехам таких известных фигуристов, как Анастасия Гребенкина и Вазген Азроян, Галит Хайт и Сергей Сахновский, Наталья Михайлова и Аркадий Сергеев, Александр Абт, Фумиэ Сугури.
Жизнь после спорта
Александр Жулин и Татьяна Тарасова. Фото: соцсети
Однако жизнь Александра Жулина после ухода из большого спорта не ограничилась тренерской работой. Он стал активным участником всевозможных ледовых шоу. Кроме того, Жулин – руководитель школы танцев на льду в спорткомплексе «Олимпийский». Зрители могли видеть выступления Александра Жулина и его подопечных на проектах «Звезды на льду», «Ледниковый период».
А в 2013 году Жулин удивил своих поклонников, преобразившись в певца: он принял участие в шоу «Две звезды» на Первом канале, спев дуэтом с Полиной Гагариной хит «Текила-любовь». О своих эмоциях от этого выступления Жулин рассказал в шоу «Вечерний Ургант», покорив зрителей своим чувством юмора и обаянием.
Широко известна Академия фигурного катания Александра Жулина, в которой знаменитый тренер обучает премудростям спорта как совсем маленьких детей, так и подростков. В 2022 году его подопечные – Виктория Синицына и Никита Кацалапов – победили на первенстве Европы.
О своей жизни спортсмен откровенно рассказал в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Помимо всего прочего, поведал он и о своей книге, которая вышла незадолго до эфира программы. Она называется «Танцы на льду жизни. Я знаю о любви все».
Майя Усова – дружба, партнерство, любовь
Александр Жулин и Майя Усова на льду. Фото: Global Look Press
И это название можно считать справедливым – в сердечных делах у Жулина действительно большой опыт. Спортсмен всегда выглядит привлекательным, подтянутым (при росте 176 см его вес не превышает 73 кг), у него обаятельная улыбка и приятные манеры. Его первой серьезной любовью стала партнерша Майя Усова. Началось все с того, что Майе пришлось жить в семье Жулиных, - у нее не было жилья в столице, она приехала из города Горький.
Дружба между партнерами вскоре переросла в более романтические чувства, и в мае 1986 года Александр и Майя поженились. Однако через несколько лет этот брак распался, хотя партнерами на льду они продолжали оставаться еще довольно долго.
Оксана Грищук – роман фигуристов
Оксана Грищук. Фото: соцсети
Еще будучи женатым на Майе Усовой, Жулин увлекся другой фигуристкой – Оксаной Грищук. Девушка не скрывала, что влюблена в красивого и талантливого спортсмена. Ее чувства не остались безответными – между ней и Жулиным вспыхнул роман.
Он был недолгим, но повлиял на спортивную карьеру Александра не лучшим образом, как он позднее признавался, добавляя, что считает эти свои отношения с Грищук ошибкой.
Татьяна Навка и дочь Саша
Александр Жулин и Татьяна Навка с дочерью Сашей. Фото: соцсети
Через некоторое время, готовясь вместе с Майей Усовой к Олимпиаде, Жулин начал встречаться с Татьяной Навкой. Их роману не помешал тот факт, что Жулин был все еще женатым человеком. Отношения длились 6 лет, прежде чем они, наконец, решили жить вместе. В 2000 году на свет появилась их дочь Саша. Тогда Жулин и Навка жили в США, потому что Александр работал там тренером.
После окончания контракта, в 2006-м, семья перебралась в Москву. А через четыре года стало известно о расставании звездных супругов. О причинах такого решения ходили разнообразные слухи. Чаще всего главной причиной называли роман Татьяны Навки и ее партнера по ледовому шоу, актера Марата Башарова. Поговаривали и о неверности Жулина.
Наталья Михайлова и две дочери
Александр и Наталья Жулины. Фото: соцсети
В 2011 году поклонники талантливого тренера узнали о том, что у Жулина появилась новая избранница – фигуристка Наталья Михайлова. В 2013 году у них родилась дочь Катя. Когда девочка подросла, ее познакомили со сводной сестрой Сашей, и они подружились.
Официальными супругами Жулин и Михайлова стали в середине 2018 года, причем Наталья взяла фамилию мужа. В 2020 году семья пополнилась еще одной дочерью – Еленой. Подробности о поворотах своей личной жизни Жулин рассказал в передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».
Доходы Александра Жулина
Свою жизнь Александр Жулин описал в книге. Фото: соцсети
В 2018 году стало известно о том, что Жулин продает свою роскошную квартиру на северо-западе Москвы, в элитном доме. Площадь квартиры – 137 квадратных метра, ее оценивали в 35,5 миллионов рублей. К такому уровню благосостояния спортсмен пришел далеко не сразу.
Когда-то, в 90-х, он выступал в Америке и получал по 2 тысячи долларов за выход. Это было мировое турне, организованное Томом Коллинзом.
«В этом турне я освоил профессию грузчика. Я совершенно серьезно. Том Коллинз в каждом аэропорту за разгруженные чемоданы доплачивал нам, русскоязычным людям мужского пола, по $100. Мы прям впрягались в эту историю. Я этого не стыжусь нисколько, только сильнее стал физически и материально подтянулся немного», - вспоминал позднее Александр Жулин.
«Русский вызов» и другие проекты Александра Жулина
Александр Жулин с женой и младшими дочками. Фото: соцсети
Весной 2023 года поклонники фигурного катания получили возможность вновь болеть за своих кумиров – Александр Жулин осуществил свою идею, организовав турнир «Русский вызов». В рамках турнира фигуристы представляли танцевальные номера, и главным критерием оценок жюри стали не техничность спортсменов, а их артистизм.
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Первое место на «Русском вызове» завоевал Алексей Ягудин, на втором оказались Виктория Синицина и Никита Кацалапов, бронза досталась Анне Щербаковой. Без сомнения, Александр Жулин еще не раз удивит и обрадует фанатов фигурного катания зрелищными ледовыми шоу, - он по-прежнему полон творческих замыслов.