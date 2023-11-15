«Я знаю о любви все» - личная жизнь фигуриста Александра Жулина: романы, измены, жены и дети

Однако жизнь Александра Жулина после ухода из большого спорта не ограничилась тренерской работой. Он стал активным участником всевозможных ледовых шоу. Кроме того, Жулин – руководитель школы танцев на льду в спорткомплексе «Олимпийский». Зрители могли видеть выступления Александра Жулина и его подопечных на проектах «Звезды на льду», «Ледниковый период».

А в 2013 году Жулин удивил своих поклонников, преобразившись в певца: он принял участие в шоу «Две звезды» на Первом канале, спев дуэтом с Полиной Гагариной хит «Текила-любовь». О своих эмоциях от этого выступления Жулин рассказал в шоу «Вечерний Ургант», покорив зрителей своим чувством юмора и обаянием.

Широко известна Академия фигурного катания Александра Жулина, в которой знаменитый тренер обучает премудростям спорта как совсем маленьких детей, так и подростков. В 2022 году его подопечные – Виктория Синицына и Никита Кацалапов – победили на первенстве Европы.

О своей жизни спортсмен откровенно рассказал в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Помимо всего прочего, поведал он и о своей книге, которая вышла незадолго до эфира программы. Она называется «Танцы на льду жизни. Я знаю о любви все».

Майя Усова – дружба, партнерство, любовь

