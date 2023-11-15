Юрист с актерскими данными и яркой внешностью: Лилия Лаврова запомнилась зрителям ролью Мышки и мистическими образами

Детство и юность
Лилия Лаврова появилась на свет 30 января 1989 года в Николаеве на юге Украины.
Родители еще в детстве заметили артистические способности дочери. Девочка замечательно пела, и мама отвела ее учиться в музыкальную школу на класс фортепиано.
Лилия получала среднее образование в специализированной общеобразовательной школе. Там она постигала азы юриспруденции и изучала иностранные языки. Помимо этого, Лаврова занималась фехтование и кекусинкай. В одном из самых жестких и «мужских» видов карате она даже стала кандидатом в мастера спорта.
Учась в школе, Лилия сотрудничала с модельным агентством «Белая лилия», где также работали в свое время участница группы «ВИА Гра» Ольга Корягина и модель Татьяна Касьяновская. Яркая внешность и грациозность Лавровой сделала ее востребованной моделью.
Окончив школу, она поступила в Академию госслужбы при президенте РФ в Санкт-Петербурге на юридический факультет. Но творческая натура взяла верх, тогда девушка переехала в Москву, подала документы в ГИТИС и попала в мастерскую Алексея Шейнина.
Чтобы учиться в двух вузах, Лилии нужно было перевестись на заочное отделение академии в столичном филиале, но брали только на очное. Актриса нашла решение и смогла получить красный диплом по международному праву в РУДН, а потом еще окончила магистратуру.
Актриса театра и кино Лилия Лаврова. Фото: социальные сети
Карьера
На 2-м курсе театрального института Лаврова начала вписывать в свою фильмографию первые строки. Исполнила роль Алисы в серии «Зависть» «Детективов». С исполнителями главных ролей Алексеем Насоновым и Игорем Лукиным артистка также снялась в картине об адвокатах «Ты не один».
В любимом сериале «След» Лилия сыграла в эпизодах «Папина дочка» и «Морские свинки». Затем в «ОСА», в криминальной драме «Свидетели».
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Лилия Лаврова в студенческие годы. Фото: социальные сети
Успела актриса засветиться в сериале «Понять и простить», где Лаврова появилась в серии «Золотой стежок» в роли Иры Аверьяновой. Лилия исполнила роль второго плана в «Формуле счастья» о незавидной судьбе учительницы.
Роль свидетеля досталась девушке в мелодраме «Неравный брак». По сюжету она убегала, выпрыгивая с 3 этажа.
Студентка успевала принимать участие в спектаклях студии театрального вуза. Она сыграла Лидию в «Старшей сестре» и леди Чилтерн в постановке «Идеальный муж».
Карьера Лавровой как актрисы развивалась молниеносно. Девушка стала независимым экспертом в передаче «Модный приговор» на Первом канале. Позднее рекламировала медицинские препараты с Александром Ревенко.
Актриса Лилия Лаврова в свободное от съемок время. Фото: социальные сети
В 2013 году девушка снялась в мистическом сериале «Пятая стража». Хотя Лилия до всегда верила в чудеса и волшебство, в фильме ей достались роли в непростых сериях, далеких от романтики: в первой - история о массовых убийствах, во второй - сюжет о серийном маньяке.
После окончания вуза Лаврова попала в труппу к Никите Михалкову. Она одновременно снималась в кино и играла в театре «Диалог». В спектакле «Сто лет в обед» актриса талантливо исполнила роль 100-летней балерины.
Главная роль в мелодраме «Сердце звезды» сделала актрису популярной. Перевоплощение в незаметную библиотекаршу Мышку получилось очень впечатляющим. Лаврову сразу полюбили зрители за умение подать скромный образ настолько ярко.
В картине «Знать будущее. Жизнь после Ванги» Лилия сыграла роль Виктории Герасимовой, которой помогла прорицательница. В это же время создатели сериала «Молодежка» пригласили Лилию Лаврову сняться в фильме о жизни хоккеистов клуба «Медведи». Фильм показывали по СТС.
Лилия Лаврова в роли Мышки. Фото: кадр из сериала «Сердце звезды»
В 2015 году актриса появилась на Пятом канале в сериале «Последний мент» с Гошей Куценко в главной роли. Затем снялась в картине «Солнечный зайчик».
С одним из самых красивых актеров Данилой Козловским Лилия блистала в мелодраме «Пятница». Молодой предприниматель из-за спора с конкурентами устроился на один день официантом в ночной клуб. Лаврова сыграла подругу персонажа Алексея Гришина.
Лилия Лаврова появилась в эпизоде в образе Ольги, жены оперативника в одном из ярких проектов «Полицейский с Рублевки». В комедии также играли Александр Петров, Сергей Бурунов, Татьяна Бабенкова, Софья Каштанова, Александра Бортич и Роман Попов.
Роль медсестры Кати актриса исполнила в сериале «Бесстыдники» на НТВ в 2017 году. Приняла участие в съемках комедии «Последний богатырь».
Личная жизнь
Личную жизнь актрисы бурно не обсуждают, тут все спокойно. Лилия не замужем, но имеет возлюбленного. Имя избранника неизвестно.
Лилия Лаврова на премьере фильма «Пятница». Фото: социальные сети
Актриса до сих пор интересуется юриспруденцией и следит за деятельностью знаменитых адвокатов Александра Добровинского, Генриха Падвы, Михаила Барщевского, чтобы быть в курсе нововведений и изменений.
Лаврова считает себя самым настоящим шопоголиком. Из путешествий она может привезти несколько чемоданов, полных покупок. Когда в шкафу заканчивается место, она раздает свои вещи подругам. В каждой стране, где прошел отпуск, обязательно приобретает на память какое-то украшение.
Лилия Лаврова в наши дни. Фото: социальные сети
Лилия Лаврова в настоящее время
Актриса снова была замечена в мистическом сериале. На это раз она сыграла в «Гадалке», где по сюжету детектив пересекается с мистикой. Женщина, обладающая даром ясновидения становится консультантом в полиции. Персонаж Михаила Пореченкова не доверяет ей и считает шарлатанкой. Из них складывается тандем, который повышает раскрываемость преступлений.
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