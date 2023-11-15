Юрист с актерскими данными и яркой внешностью: Лилия Лаврова запомнилась зрителям ролью Мышки и мистическими образами

Детство и юность

Лилия Лаврова появилась на свет 30 января 1989 года в Николаеве на юге Украины.

Родители еще в детстве заметили артистические способности дочери. Девочка замечательно пела, и мама отвела ее учиться в музыкальную школу на класс фортепиано.

Лилия получала среднее образование в специализированной общеобразовательной школе. Там она постигала азы юриспруденции и изучала иностранные языки. Помимо этого, Лаврова занималась фехтование и кекусинкай. В одном из самых жестких и «мужских» видов карате она даже стала кандидатом в мастера спорта.

Учась в школе, Лилия сотрудничала с модельным агентством «Белая лилия», где также работали в свое время участница группы «ВИА Гра» Ольга Корягина и модель Татьяна Касьяновская. Яркая внешность и грациозность Лавровой сделала ее востребованной моделью.

Окончив школу, она поступила в Академию госслужбы при президенте РФ в Санкт-Петербурге на юридический факультет. Но творческая натура взяла верх, тогда девушка переехала в Москву, подала документы в ГИТИС и попала в мастерскую Алексея Шейнина.

Чтобы учиться в двух вузах, Лилии нужно было перевестись на заочное отделение академии в столичном филиале, но брали только на очное. Актриса нашла решение и смогла получить красный диплом по международному праву в РУДН, а потом еще окончила магистратуру.